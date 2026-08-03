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Над 600 сгради изгоряха в щата Вашингтон, евакуират хиляди

Над 600 сгради изгоряха в щата Вашингтон, евакуират хиляди

3 Август, 2026 05:58, обновена 3 Август, 2026 06:07 860 6

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  • щети

Стихията премина през жилищни квартали и остави десетки хиляди без ток.

Над 600 сгради изгоряха в щата Вашингтон, евакуират хиляди - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ужасяващи горски пожари в източната част на американския щат Вашингтон унищожиха най-малко 600 сгради (включително домове и бизнеси) и принудиха десетки хиляди души спешно да напуснат района. Огнената стихия, подхранена от рекордни жеги, силни ветрове и дългогодишна суша, обхвана огромни територии в и около втория по големина град в щата – Спокан.

Към 6:00 часа българско време на 3 август 2026 г. ситуацията остава критична, а пожарите не са овладени.

Бедствено положение в Спокан: Огънят погълна цели квартали

Кризата се разрасна мълниеносно през уикенда, след като в събота три големи пожара – Old Trails Fire, Autumn Lane Fire и Fairview Fire (наричани общо Spokane Complex Fire) – избухнаха в непосредствена близост до град Спокан. Силните пориви на вятъра, достигащи между 55 и 72 км/ч, пренесоха пламъците през река Спокан директно в жилищните райони на града.

По официални данни на местните власти, цитирани от Associated Press и Reuters, огнената стихия вече е изпепелила над 600 структури, а над 4000 други сгради остават под непосредствена заплаха. Към момента около 60 000 жители са получили заповеди за незабавна евакуация от трета степен (Level 3 „Тръгвайте СЕГА!“).

Кметът на Спокан, Лиза Браун, определи ситуацията като „най-тежкото природно бедствие, пред което се е изправял нашият регион“. Поради реалната опасност за инфраструктурата бяха евакуирани местна болница за ветерани, пречиствателна станция за отпадъчни води и завод за преработка на отпадъци.

Мобилизация на Националната гвардия и намеса на Белия дом

Мащабът на бедствието принуди губернатора на щата Вашингтон, Боб Фъргюсън, да обяви извънредно положение в целия щат и да наложи пълна забрана за палене на открит огън на открито до края на септември. Националната метеорологична служба на САЩ (NWS) издаде за първи път в историята на щата предупреждение от тип „Особено опасна ситуация“ за централните и източните райони.

В официално изявление на губернатора, разпространено от CNN и ABC News, се посочва, че Фъргюсън е провел спешен разговор с американския президент Доналд Тръмп за осигуряване на незабавна федерална помощ и задействане на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA).

  • Засегната площ около Спокан: Над 5400 акра (около 21 кв. км)
  • Обща горяща площ в щата: Над 250 000 акра в рамките на повече от дузина активни пожара
  • Ангажирани сили: Над 4000 пожарникари и военнослужещи от Националната гвардия на Вашингтон
  • Жертви и ранени: Към този час няма потвърдени смъртни случаи или тежки наранявания

Колапс в електрозахранването и опасно замърсяване на въздуха

Освен загубата на имущество, регионът се бори и с тежък срив на инфраструктурата. Местният енергиен оператор Avista Utilities съобщи, че над 10 000 потребители са останали без електрозахранване. Част от прекъсванията са наложени умишлено с цел безопасност и предотвратяване на нови искри от повредени жици.

Димът от пожарите сериозно влоши качеството на въздуха в Северозапада. Спокан регистрира нива на замърсяване в границите на „изключително опасни за здравето“, което нареди града на второ място по най-мръсен въздух в САЩ в момента, веднага след намиращия се наблизо Омак, Вашингтон. Здравните власти призовават гражданите да останат по домовете си и да не отварят прозорците.

Прогноза: Метеорологичните условия остават критични

Прогнозите на синоптиците не носят успокоение. Според метеорологичния бюлетин, публикуван от специализирания портал Wildfire Today, въпреки че в неделя температурите леко са спаднали, сушата остава екстремна, а шансът за валежи през следващата седмица е близо до нулата.

Очаква се в средата на седмицата температурите отново да надхвърлят 32 градуса по Целзий, а в петък се прогнозира ново засилване на ветровете, което може допълнително да разпали и разшири огнения фронт. Огнеборците се състезават с времето, за да изградят защитни линии, преди настъпването на следващата гореща вълна.


САЩ
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  • 1 Без паника

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    Имат пари, ще се оправят
    БГ копейките – не.

    Коментиран от #4

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  • 2 Някоя спяща

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  • 3 Здравните власти

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  • 4 Механик

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  • 5 ВЕСЕЛЯК

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