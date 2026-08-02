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Руски военни кораби в Ламанша: какво се случва?
  Тема: Украйна

Руски военни кораби в Ламанша: какво се случва?

2 Август, 2026 15:03 4 624 190

  • русия-
  • великобритания-
  • ламанш-
  • кораби-
  • сенчест флот-
  • учение

Русия проведе военно учение на десетки километри от бреговете на Великобритания. Каква е целта и създава ли това заплаха за Европа?

Руски военни кораби в Ламанша: какво се случва? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В четвъртък британският премиер Анди Бърнам посети град Бароу в Северна Англия, където се произвеждат новите подводници за британската армия.

Бърнам потвърди, че за ядрено възпиране са отделени десет милиарда евро като част от голям инвестиционен пакет, който трябва да подобри боеспособността на въоръжените сили. В момента Великобритания предоставя 2,3 процента от своя БВП за отбрана, но предвижда увеличаване на тези разходи в съответствие с целите на НАТО, тъй като международните конфликти и напрежението растат.

Още новини от Украйна

Руско учение на десетки километри от Великобритания

На 20 юли руската фрегата "Неустрашими" проведе артилерийски учения и стрелби в международните води на Ламанша, само на около 70 км от Плимут. Експертите виждат в това демонстрация на сила от страна на Русия, отбелязва АРД. Германската обществена медия цитира британския военен министър Уес Стрийтинг с думите, че учението е било "безотговорно". При това този не е първият път, в който Русия предприема подобен ход. Министърът напомни за случай от юни, когато фрегатата "Адмирал Григорович" обстреля яхта в Ламанша под предлога, че тя се e доближила опасно близо до руски военен кораб.

Стрийтинг нарече действията на руските военноморски сили през юли "върха на айсберга" в постоянните заплахи от страна на Русия. Обединеното кралство е твърдо решено да се противопостави на руската агресия, посочи още той.

Какви сигнали изпраща Русия?

Военният експерт Кевин Роуландс от мозъчния тръст RUSI не смята, че обученията на руската фрегата са незаконни и представляват пряка опасност - но са значителен сигнал. Вероятно става дума за опит за проверка как новото британско правителство ще реагира на подобна агресия, пише АРД.

Най-вероятно маневрата на руснаците е реакция на това, че британските военни спряха и обискираха санкциониран танкер на руския сенчест флот в Ламанша. Кевин Роуландс стига до заключението, че Западът се намира в сходна на война ситуация с Русия." Трябва да ни е ясно - щом предприемем нещо, има и съответен отговор."

Роуландс приветства това, че танкерът е бил обискиран, а капитанът - задържан по обвинението, че са нарушени санкциите. Но същевременно трябва да е ясно, че поради тази причина напрежението расте, посочва той.

Русия получава огромни приходи от сенчестия си флот

Русия използва танкери, които нямат никаква връзка със страните, участващи в санкциите. Целта е санкциите да се заобикалят и Кремъл да продължава да продава петрола си. Оценките са, че този флот обхваща между 600 и 3000 кораба, а Русия получава гигантски приходи. Експертните мнения гласят, че така се финансира и войната в Украйна.

Роуландс настоява за по-строги мерки - например по-силен натиск спрямо застрахователите на корабите, които изобщо не би трябвало да застраховат танкерите от сенчестия флот.

Кевин Роуландс все пак успокоява - макар в Ламанша постоянно да се появяват руски кораби, придружаващи танкери, руските ВМС все пак не могат да придружават всеки танкер.

Кристоф Прьосл ARD


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    65 13 Отговор
    Желанията на враждебните богове бяха чути

    Коментиран от #42

    15:06 02.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    96 14 Отговор
    МЕЖДУНАРОДНИТЕ води защо са МЕЖДУНАРОДНИ🤔❓

    Коментиран от #6

    15:07 02.08.2026

  • 3 Нептунчо

    45 27 Отговор
    Да дойдат на учения в Черно море.

    Коментиран от #25

    15:08 02.08.2026

  • 4 осраински

    11 69 Отговор
    „Патриот“ е решение срещу руските ракети... Донякъде посредствено решение. Но в краен случай, дори ракът е риба.

    15:08 02.08.2026

  • 5 браво на анди

    90 15 Отговор
    Важното е, че има пари пакитата да се множат, Мехмед да е най-често срещаното име за новородено, да управляват най-богатите общини, а белите да плащат хотели на новодошлите и златни тоалетни за киевската хунта!

    15:08 02.08.2026

  • 6 ЪХЪ

    28 20 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ормузкият проток чий е?

    Коментиран от #11, #14, #19, #165

    15:09 02.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    76 15 Отговор
    Какво се случва 🤔
    Турция отказва на ТръНп летища и коридори за удари срещу Иран, но нашите "Йес"-човци дават София, Безмер, че и Варна и Бургас🤔❗

    Коментиран от #112

    15:10 02.08.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    95 14 Отговор
    Само забележете:

    Новина от 20 юли ни се представя като "новина на часа" !?!?!

    Ще кажете лудост и непрофесионализъм, обаче истината е съвсем друга - пропаганда и промиване на мозъци!

    Трябва ежечасно да се набива в главата на клетия български читател/зрител, че Русия е враг и че руснаците са "лошите"!

    Ето такова поведение през последните 5 години отврати българина от официалните ни медии...

    Коментиран от #13, #31, #36

    15:11 02.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Павел Пенев

    59 12 Отговор
    Русия трябва да въоръжи своите танкери и да отговори със стрелба при всяко пиратско нападение.

    Коментиран от #139

    15:13 02.08.2026

  • 11 На араби и азиатци

    30 10 Отговор

    До коментар #6 от "ЪХЪ":

    Ормузкият проток или Хормузки проток е проток между Арабския полуостров и континенталната част на Западна Азия.

    15:14 02.08.2026

  • 12 Швейк

    25 13 Отговор
    Комшията ми каза, че ако още веднъж се разхождам в неговия двор, ще ме подкара с пушката.

    Коментиран от #24, #58

    15:16 02.08.2026

  • 13 Сандо

    47 11 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    А как иначе ще превърнат България в бойно поле?А българинът изобщо не усеща как го превръщат в пушечна месо.

    Коментиран от #18, #23, #116

    15:18 02.08.2026

  • 14 т-п тpoл cоpоcоиден

    54 11 Отговор

    До коментар #6 от "ЪХЪ":

    Ормузкия проток не е международни води, а Ирански и Омански териториални води. Тъй като през протока минават вражески кораби, снабдяващи краварските бази в залива, иранците наложиха контрол над трафика, всички кораби трябва да минават близо до тяхния бряг, да им е по-лесно да ги проверяват и потапят в случай на нужда. А таксите за преминаването на търговски кораби зависят от това колко неприятелски настроена е държавата, за която е предназначен товара. Ако не са за неприятелски държави, плящат символична такса за проверката и минават. Кораби, свързани с ционистите, могат да преминават само под вода.

    Коментиран от #22

    15:18 02.08.2026

  • 15 Овчар

    42 11 Отговор
    Руските крилати ракети могат да стигнат без проблем от Ламанша до завоевателите на Крим и зеления пак ще плаче и опакова трупове..!

    Коментиран от #119

    15:19 02.08.2026

  • 16 В студиото

    11 49 Отговор
    В студиото на Първи руски канал призоваха руските войници вместо да чакат да бъдат поразени от украински дрон да се самоубиват.
    Това не трябва да се разглежда като грях,а като саможертва.Нация от zoмби.
    Видео

    15:21 02.08.2026

  • 17 Няма край руският позор

    13 39 Отговор
    няма.

    15:21 02.08.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    11 10 Отговор

    До коментар #13 от "Сандо":

    Вярно е!

    Коментиран от #121

    15:21 02.08.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    44 10 Отговор

    До коментар #6 от "ЪХЪ":

    КОЙ създаде проблема в този проток❓
    Защото до края на 2025-та никой не питаше чий е ❗

    Коментиран от #29, #34

    15:21 02.08.2026

  • 20 Майтапчия

    31 9 Отговор
    Създава заплаха за нас от запад се носи непоносима воня на изпуснали се от страх атлантици.

    15:21 02.08.2026

  • 21 руската мечка

    11 40 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не, ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #27

    15:22 02.08.2026

  • 22 Ол1ггофрен ли се роди

    12 16 Отговор

    До коментар #14 от "т-п тpoл cоpоcоиден":

    Или после стана такъв?

    Коментиран от #137

    15:22 02.08.2026

  • 23 хихи

    9 27 Отговор

    До коментар #13 от "Сандо":

    ще пратим путинофилите на фронта😅😅😅

    Коментиран от #28

    15:24 02.08.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 10 Отговор

    До коментар #12 от "Швейк":

    Само дето "комшията" днес няма пушка❗
    Всички ударни атомни подводници на британския флот са ...... на ремонт❗

    15:24 02.08.2026

  • 25 до3

    34 12 Отговор

    До коментар #3 от "Нептунчо":

    Текът ученията в Черно Море споко, в момента има демонстрация как се сриват всички пристанища в Одеса и около нея.

    Коментиран от #59

    15:24 02.08.2026

  • 26 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 32 Отговор
    фалираха, но отново продължават да настъпват мотиката.хихихи

    15:25 02.08.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 10 Отговор

    До коментар #21 от "руската мечка":

    За целта ШАШт и НАТьО ще трябва да запеят
    "Катюша" или "Калинка" 😀😀😀😀

    15:25 02.08.2026

  • 28 до23

    32 8 Отговор

    До коментар #23 от "хихи":

    Да де, само дето засега се търсят ударно укрофили за фронта, вземай вазелина и отивай, УСПЕХ.

    Коментиран от #35

    15:26 02.08.2026

  • 29 Познавач

    9 27 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Утре коня пак ще цвили някъде пред западните медии.Само лавров от кремълските фашета има разрешение да посещава цивилизацията.

    Коментиран от #47, #50

    15:26 02.08.2026

  • 30 да питам

    10 26 Отговор
    верно ли Русия и Беларус правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    Коментиран от #37, #38

    15:27 02.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Еврастите са с нисък интелект,

    18 11 Отговор
    фалираха, но отново продължават да настъпват мотиката.хихихи

    15:27 02.08.2026

  • 33 Бай Иван

    24 10 Отговор
    Руските кораби си плават в свободни териториални води както всички останали гимии по света.Морското право е за всички еднакво, така че единственото странно нещо е защо да не си плават като всички останали! Никой от Русия не прави проблем на никой който си плава в черно , Баренцово и северно море ! Просто е супер не адекватно!

    15:28 02.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    12 8 Отговор

    До коментар #28 от "до23":

    Ние тръгваме веднага😘

    Коментиран от #44, #45

    15:28 02.08.2026

  • 36 мъко мисирска

    15 10 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    отчаяно журналистче, мъка, пари няма жега е , целият имСАЙТ е траагедия

    можеше миналогодишна новина да я напишат за новиина на часа

    15:29 02.08.2026

  • 37 до30

    18 11 Отговор

    До коментар #30 от "да питам":

    Да 2 потънаха при учението, и 2та потънали са укренски, що питаш.

    15:29 02.08.2026

  • 38 Не е вярно 7 потънаха

    13 8 Отговор

    До коментар #30 от "да питам":

    Не е вярно разбира се потънах 7 от шестте кораба!

    15:29 02.08.2026

  • 39 койдазнай

    14 9 Отговор
    Съвсем нормално е да има руски военни кораби в Ламанша! Все пак Третата Световна Война тепърва ще се разгаря!

    15:31 02.08.2026

  • 40 Знаех, знаех си,

    6 5 Отговор
    че Путин финансира Зеленски в Украйна!
    Нямам друго обяснение за цялата "далавера".

    15:32 02.08.2026

  • 41 няма край мъката на русотролея

    9 13 Отговор
    няма край мъката на русотролея

    15:32 02.08.2026

  • 42 Хахахаха

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "осраински":

    Копейки, ако НАТО беше направило учение до раша, щяхте да ревете че било за нападение! А сега оправдавате, продажници!

    Коментиран от #53, #118

    15:32 02.08.2026

  • 43 РУСОТРОЛЕЯ Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    10 11 Отговор
    Всеки ден е в колапс и повтаря едно и също.

    15:34 02.08.2026

  • 44 Гном зелев

    3 10 Отговор

    До коментар #35 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Не, не, не идвайте, ние перигерипали в укрия си имаме достатъчно, хахахахахаха.

    15:34 02.08.2026

  • 45 аz СВО Победа 81

    8 12 Отговор

    До коментар #35 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    И аз идвам.Първи коридор!Щом в руската армия приемат и хомосексуалисти.

    15:34 02.08.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    15 9 Отговор
    Зарежи руските кораби там, вчера чета в английски издания, че подводните им дронове отчитат голямо движение в дълбините. Руските подводници ги дебнат на гюме. Една грешна стъпка и Великобритания ще бъде заличена.

    Коментиран от #52

    15:34 02.08.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 9 Отговор

    До коментар #29 от "Познавач":

    И кой казва къде е цивилизацията - ти ли❓
    Влизал ли си в метростанция на ЗАПАДНалА Европа и на Русия🤔❗
    ОТпосолствоТО ви набиват, че България е в Източна Европа, а ние сме на хиляда километра на запад от Централна Европа❗
    Все едно да кажеш, че Плевен е в Източна България❗

    15:34 02.08.2026

  • 48 Ами

    15 10 Отговор
    Просто със залповете си руската фрегата "Неустрашими" изпрати стария
    и посрещна новия министър председател на Великобритания.
    Ако Русия иска да демонстрира сила тя има много начини да го направи.
    Аз лично бих тествал "Посейдон" към острова.
    То и без това на този остров всичко му е на терсене.

    15:35 02.08.2026

  • 49 млат еврас

    16 10 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    Коментиран от #130

    15:35 02.08.2026

  • 50 Да бе,

    10 14 Отговор

    До коментар #29 от "Познавач":

    чудя се защо Митрофанова отдавна не се е карала на висок тон на българското правителство и българския народ.
    Нещо ала-бала с министър-председателя?

    15:35 02.08.2026

  • 51 Русорастите са с нисък интелект

    11 10 Отговор
    всеки ден ги лъжат, че ще им платят. хихихи

    15:36 02.08.2026

  • 52 Хихи!

    4 10 Отговор

    До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":

    Какъв хубав виц! Благодаря за забавлението!

    Коментиран от #65

    15:37 02.08.2026

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 8 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    ХА ХО, защо АКО🤔❓❗
    То прави такива учения всеки месец🤔❗
    Ама ти явно НЕ знаеш ❗

    15:37 02.08.2026

  • 54 Янко

    16 8 Отговор
    Как англетата ще спрат Посейдон.

    Коментиран от #61

    15:37 02.08.2026

  • 55 ,,,,,,

    19 8 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    15:38 02.08.2026

  • 56 Сатана Z

    9 9 Отговор
    Oт Владивосток до Ла Манш се превръща в реалност.

    Коментиран от #110

    15:38 02.08.2026

  • 57 Нямат край

    10 15 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #68

    15:38 02.08.2026

  • 58 Дзак

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Швейк":

    Откога чакаме!

    15:39 02.08.2026

  • 59 А СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ

    11 14 Отговор

    До коментар #25 от "до3":

    На РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ

    КЪДЕ Е ?

    ДАЙ МАЛКО ИНФО

    ЧЕ ДОСТА СИ СЕ ИЗДУХАЛ...

    Коментиран от #67, #120

    15:39 02.08.2026

  • 60 млад русорас

    8 11 Отговор
    другаре, пак ще умираме по окопите за тоя дето духа хихихи

    15:39 02.08.2026

  • 61 веселяк

    6 7 Отговор

    До коментар #54 от "Янко":

    Е как, с голи Д-та!

    15:39 02.08.2026

  • 62 Мухахаха

    11 9 Отговор
    Английските манерки кухи оцапаха гащите

    15:39 02.08.2026

  • 63 Нямат край

    9 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:40 02.08.2026

  • 64 Сатана Z

    9 10 Отговор
    Руснаците вместо на Дунав,ще ги посрещат на Дувър.

    15:41 02.08.2026

  • 65 РЕАЛИСТ

    13 8 Отговор

    До коментар #52 от "Хихи!":

    Ако приемаш за виц , наличие на руски подводници около Великобритания, значи се нуждаеш от лекар. На тях хич, ама хич не им е смешно.

    15:41 02.08.2026

  • 66 млат еврас

    12 10 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    Коментиран от #73

    15:41 02.08.2026

  • 67 Ба бааааа

    4 8 Отговор

    До коментар #59 от "А СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ":

    А не се пъни много ве смотан

    15:41 02.08.2026

  • 68 Чезни ве

    3 8 Отговор

    До коментар #57 от "Нямат край":

    Пръдльо

    Коментиран от #88

    15:42 02.08.2026

  • 69 млад русорас

    9 8 Отговор
    Хаяско пак ни лъже, че ще сменим световния ред.хихихи.

    Коментиран от #83

    15:43 02.08.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 7 Отговор
    Имам само един въпрос към бордюртте:
    Защо Уклайна напира да подписва за мир, след като побеждава и може да подпише по късно пълна капитулация на Русия и разделянето и на малки държави, плюс не само да си върне земите " заграбени" от руснаците, но и да си вземе Курска, Белгородска и Ростовска области? Защо?
    А о говора е простичък.
    Защото лъже, че побеждава

    15:43 02.08.2026

  • 71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 9 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Идиот, какво са направили Иран🤔❓❗
    Те ли
    УБИХА 160 ДЕЦА
    в едно училище🤔❓❗
    Те ли
    УБИХА ЛИДЕРА
    на ШАШт или иSSраел🤔❓❗

    Коментиран от #185

    15:44 02.08.2026

  • 72 Нямат край

    8 8 Отговор
    евраското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:44 02.08.2026

  • 73 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 12 Отговор

    До коментар #66 от "млат еврас":

    Повтарят едно и също каквото са им написали на лиШчето.

    Коментиран от #77

    15:44 02.08.2026

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 9 Отговор
    Навремето ,когато по Сталиново време 1944 ,са привеждали присъдите на бандеровските фашисти в изпълнение,а за тях е било бесило,НЕ РАСТРЕЛ ,А САМО БЕСИЛО,бандерите са си пригризвали вените,за да не ги бесят,и са се оси Рали и са се цапали с Това,за да реши охраната да ги расстреля ,а не да ги беси.
    Но не ,бесели са ги...
    После не се питайте как са избивали деца и бременни в Полската Волинь

    Коментиран от #80

    15:45 02.08.2026

  • 75 000

    3 8 Отговор
    Ще видите какво се случва!

    15:46 02.08.2026

  • 76 Абсолютно нормално

    3 10 Отговор
    Английски самолети непрекъснато летят над Черно море и над Балтийско море, около границите на РФ.

    15:47 02.08.2026

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 9 Отговор

    До коментар #73 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    😀😀😀😀😀
    Нали знаеш кой четеше от лиШчето❓
    "Г-н Президент, влизате!
    Г-н Президент, сядате на стола❗
    Г-н Президент, излизате на трибуната...."
    А той излезе и се ръкува с .... Невидимия😀

    15:48 02.08.2026

  • 78 След като се чувства застрашена

    6 8 Отговор
    Англия да увеличи военните си разходи до 30% от БВП. В края на краищата и английските политици имат нужда от замъци със златни тоалетни.

    15:49 02.08.2026

  • 79 зелев гном

    10 8 Отговор
    Днес зеления гном пак е ревал и циврил с много кръв и сoпoлu, да му помагат и да му пращат хора и оръжие, че руснаците много го биели, обаче има и друг проблем, и укрите го търсят да го бият.

    15:50 02.08.2026

  • 80 Копейкотрошач

    8 4 Отговор

    До коментар #74 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #97, #114, #157

    15:50 02.08.2026

  • 81 Бай Ганьо

    9 3 Отговор
    Посланията на Русия са,че ще хванат некому у...я!

    15:50 02.08.2026

  • 82 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 5 Отговор
    настъпват всеки ден мотиката, но не се отказват. хихихихи

    15:50 02.08.2026

  • 83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 10 Отговор

    До коментар #69 от "млад русорас":

    Световният ред се променя
    ПРЕД ОЧИТЕ ТИ❗
    Но когато си кон с капаци, не виждаш какво се случва около теб ❗

    Коментиран от #104

    15:50 02.08.2026

  • 84 А не биеееее

    10 6 Отговор
    Ще ми пиратстват значи британците и хич няма да го отнесат. А да пробват сега

    15:51 02.08.2026

  • 85 Анализатор

    10 4 Отговор
    Всички руски плавателни съдове, в крайна сметка стават подводници..
    Made in PRossia...

    Коментиран от #92

    15:51 02.08.2026

  • 86 млат еврас

    6 9 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    15:51 02.08.2026

  • 87 Ха ха ха

    8 3 Отговор
    Руската простотия е без почивен ден

    15:52 02.08.2026

  • 88 Чиниш ми се

    7 1 Отговор

    До коментар #68 от "Чезни ве":

    Дърт мине.дчия

    15:52 02.08.2026

  • 89 Тези дни русотролея

    8 2 Отговор
    ще ритне камбаната. Много лоши новини му се събраха и не може да измисли нищо ново.

    15:52 02.08.2026

  • 90 Руските артилерийски учения

    7 8 Отговор
    и стрелби в международните води на Ламанша трябва да са за постоянно и всеки крадлив пират да бъде потапян

    15:53 02.08.2026

  • 91 Русотролея

    8 4 Отговор
    изпадна в колапс. Сменя никовете, копира чужди текстове и пак не може. Импотентен както физически, така и психически.

    15:53 02.08.2026

  • 92 удри евраста с лопатЕто

    5 8 Отговор

    До коментар #85 от "Анализатор":

    Е то на укрите вече няма кво да им стават на подводници, вече всички плавателни съдове са им подводници хахахахаха.

    15:54 02.08.2026

  • 93 Звездоброец

    6 4 Отговор
    Путин във вторник е роден и Марс влияе върху този ден,а Марс е богът на войната и затова "такива му са делата" !

    15:55 02.08.2026

  • 94 Смешник

    6 7 Отговор
    Тренират унищожаването на Великобритания

    Коментиран от #111, #123

    15:55 02.08.2026

  • 95 млат еврас

    6 7 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    Коментиран от #100

    15:55 02.08.2026

  • 96 Причината е прозаична

    7 3 Отговор
    Маша Захарова е тръгнала на гости по море на мъжа си и щерка си в Лондон. Като наближила, изстреляла малко салюти, че е близо, да я посрещат в двореца си.
    Какво толкова.

    15:56 02.08.2026

  • 97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 7 Отговор

    До коментар #80 от "Копейкотрошач":

    Така е, като нямате аргументи приминавате на обиди и заплахи срснята, хахаахах

    Коментиран от #134

    15:56 02.08.2026

  • 98 удри евраста с лопатЕто

    5 6 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    15:57 02.08.2026

  • 99 Моряка

    9 4 Отговор
    За да приключим дискусията,трябва да чуем Стоянчо.Неговата дума най тежи.До сега не се е изказвал по военноморски дела,но знае ли човек,След като усвои урока за главните букви,може да кандидатсва във Военно морското училище.За една седмица ще го завърши и ще кометира руската агресивна фрегата.

    15:57 02.08.2026

  • 100 Копей, ти си обсебен

    6 3 Отговор

    До коментар #95 от "млат еврас":

    от Зеленски. Постоянно го следиш къде ходи и какво казва.
    Да не си влюбен?

    15:58 02.08.2026

  • 101 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 4 Отговор
    и са с обратна еволюция. живеят още в 19 век. хихихи

    15:58 02.08.2026

  • 102 Емии мноо просто бе...

    6 6 Отговор
    РФ си варди танкерите от алчните пирати Ес Наглия и Фаш...

    15:58 02.08.2026

  • 103 хаха

    5 6 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    15:58 02.08.2026

  • 104 Лавров

    5 2 Отговор

    До коментар #83 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кон ли чух🐴 🐎🐎🐎

    Коментиран от #113

    15:59 02.08.2026

  • 105 фаполи

    8 6 Отговор
    Време е Британия да почне да инвестира в заводи за памперси. Дмитрии скоро каза че вече не е Великобритания, а е Малкобритания, а сега руснаците си правят стрелбите в близост до остров, които все още не е потънал. Когато спираш руски кораби, трябва след това да имаш дузина папмерси. Ще ти потрябват. Много ви търпяха руснаците. Слава на Господ Иисус Христос до сега ви се разминаваше нахалството. Само на натовци ще станете като ви заритат руснаците.

    15:59 02.08.2026

  • 106 застрахователите на корабите

    6 5 Отговор
    От години нищо не застраховат ! А танкерите от така нареченият "сенчест флот" не само ще си оперират но дори при реална опастност има заповед всичко да изливат. Вероятно и стари кораби с ядрени отпадъци ще бъдат оставени от руснаците да бъдат пленени от западняците и после да се оправят как могат крдлювците

    Коментиран от #142

    16:00 02.08.2026

  • 107 ПУТИН СКОРО И ТОЙ ЩЕ ПОСЕТИ

    7 3 Отговор
    МЯСТОТО И ЩЕ ГО ОСВЕТИ С АТОМИ !

    16:00 02.08.2026

  • 108 Англия да поиска помощ от Украйна

    6 4 Отговор
    Ще пратят на дъното руските корита за нула време!

    16:01 02.08.2026

  • 109 Бой по пиратите

    5 3 Отговор
    И бесене !

    16:01 02.08.2026

  • 110 Ами

    8 5 Отговор

    До коментар #56 от "Сатана Z":

    На фона на това, че САЩ тихичко си обират крушите от Европа,
    от Владивосток до Ла манша ... Възможно ...?!?
    Съмнявам се, това да се случи, защото Путин им го каза в прав текст :
    "От Вас не искаме нищо. Защото просто нямате какво да ни предложите.
    Китайските инженери са по-качествени и по-евтини от вашите,
    а индийските работници са по-работни и по-евтини от вашите."

    Коментиран от #186

    16:01 02.08.2026

  • 111 Скоуч

    4 5 Отговор

    До коментар #94 от "Смешник":

    Тренират манндръсане на копеи.

    16:01 02.08.2026

  • 112 Нека те боли

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Слагай си компреси с бяришнник.

    Коментиран от #124

    16:01 02.08.2026

  • 113 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 4 Отговор

    До коментар #104 от "Лавров":

    да КОН С КАПАЦИ ( на очите)❗

    16:02 02.08.2026

  • 114 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #80 от "Копейкотрошач":

    В книгата «Загубените победи» фельдмаршал Манштейн описива показателен епизод от сраженията за Крим, когато 5000 советски бойци се опитват да пробият изход от каменоломените. «С плътна масса, водейки отделни войници под ръце, за да не изостане никой, те се хвърлчха срещу нашите линии. Нерядко отпред бяха жени и девойки-комсомолки, които, също с оръжие в ръце, воодушевяваха бойците

    16:02 02.08.2026

  • 115 ЕВРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 5 Отговор
    настъпват всеки ден мотиката, но не се отказват. хихихихи

    16:03 02.08.2026

  • 116 Я па тоа

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Сандо":

    Откога копейките сте българи.

    Коментиран от #171

    16:03 02.08.2026

  • 117 Най малко

    4 5 Отговор
    И две руски подводници има в международните води на Ламанша. На круйзен кораб не е желателно да се качвате

    16:03 02.08.2026

  • 118 Шекелки,

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    няма gа се наgpиckвате, стискайте с лабавите xaлkи gokaто можете.

    Коментиран от #146

    16:03 02.08.2026

  • 119 Какъв романтик!

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Овчар":

    Само фантазии захранват мозъка ти.

    16:05 02.08.2026

  • 120 А на украинските nymияри

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "А СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ":

    къде им е флота, селяк пробит!

    16:05 02.08.2026

  • 121 По закона на Мърфи

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    ще уцелват предимно путинчета.

    Коментиран от #129

    16:06 02.08.2026

  • 122 Гренландия

    4 2 Отговор
    Е поискала помощ от Русия срещу НАТЮ и за това

    16:06 02.08.2026

  • 123 Моряка

    7 2 Отговор

    До коментар #94 от "Смешник":

    То унищожаванета на Малкобритания сега е лесно- един или два Посейдона от към Атлантическия океан ще я промият заедно с пакистанските изнасилвачи и Бъкимганския дворец със свитата на Краля.Водата наоколо ще стане за няколко стотин години радиоактивна,но Голфстрима полека лека ще я оправи.

    Коментиран от #145

    16:06 02.08.2026

  • 124 Смазвай gюзата

    2 2 Отговор

    До коментар #112 от "Нека те боли":

    за да не те боли.

    16:07 02.08.2026

  • 125 Наивник

    6 4 Отговор
    Че то има ли още Обединено кралство?

    Коментиран от #138, #140, #175

    16:07 02.08.2026

  • 126 Всичко ше свърши с атом по европата

    7 5 Отговор
    И саш

    Коментиран от #148

    16:07 02.08.2026

  • 127 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 5 Отговор
    "Всеки трябва да ми отговори на един въпрос: възможна ли е близка победа?"

    "Само нанасяйки им военни удари, само демонстрирайки им несломимоста на нашия дух ние ускорявами нашата победа".

    Зеленский, юни 2026.
    А, не, сторими се,
    Хитлер ,март 1945

    16:08 02.08.2026

  • 128 Големи смешници

    4 4 Отговор
    Къдя са тръгнали с цървули на Запад

    Коментиран от #178

    16:08 02.08.2026

  • 129 Вас двуполовите

    4 3 Отговор

    До коментар #121 от "По закона на Мърфи":

    шарените знамена ще ви опазят. 🤭🤭

    Коментиран от #152

    16:09 02.08.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Радиация пълзи в Черно море

    4 2 Отговор
    Някакъв кораб на Росатом пълен с ядрени отпадъци от Турция бил потопен и до два дена радиацията щяла да стигне до Варна. Течението е от север на югозапад и го носи към нас. Зачетете се по темата какво пишат турците. В нашите медии го няма

    16:11 02.08.2026

  • 132 дойче лайнеле

    3 3 Отговор
    Вервайте ни!

    16:11 02.08.2026

  • 133 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор
    Загубите на Червената армия при щурма на "най- великата крепост в Третия Райх-Кьонегсберг", това според германците- нацистите, са САМО!!! 3700 загинали. А на нацистите- 40 000 УБИТИ!!! и 92 000 пленени!!!! Кьонегсберг е освободен за 4 дни!!! Германците са имали там 130 000 човека, 200 танка, 4000 оръдия.
    За 4 дена руснаците са ги смляли!!!!
    Така че най вероятно укрожертвите наистина да са около 2,400 000

    Коментиран от #170

    16:12 02.08.2026

  • 134 Да ти имам аргументите!

    3 2 Отговор

    До коментар #97 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сънищата ти не са аргумент

    16:12 02.08.2026

  • 135 20 юли

    5 1 Отговор
    и Лондон още не е превзет?

    16:13 02.08.2026

  • 136 Удри русотролея с лопатЕто!Само един е!

    4 3 Отговор
    Удри!Удри!

    Коментиран от #183

    16:13 02.08.2026

  • 137 maлoymниk

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ол1ггофрен ли се роди":

    ти negaл ли се роди или като те продупчиха стана такъв?!

    16:13 02.08.2026

  • 138 Смешник

    4 3 Отговор

    До коментар #125 от "Наивник":

    Руската коччина здрава ли е още или прасетата я избушиха?

    16:13 02.08.2026

  • 139 Град Козлодуй

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Павел Пенев":

    От руснак войник не става, там е проблема

    16:14 02.08.2026

  • 140 Крайцера Москва

    4 2 Отговор

    До коментар #125 от "Наивник":

    го перевзьо !

    16:14 02.08.2026

  • 141 варна

    3 3 Отговор
    руското оръжие е тотал щета.
    корабите корита за скрап...самолетите летящи щайги

    16:15 02.08.2026

  • 142 Извинете,

    3 3 Отговор

    До коментар #106 от "застрахователите на корабите":

    опасност не се пише с Т.
    Да не сте от Възраждане случайно, оня с трите виШи?

    16:15 02.08.2026

  • 143 Механик

    3 2 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    16:16 02.08.2026

  • 144 Ман Сити

    5 2 Отговор
    Корави англичани,две седмици не се дават!

    16:17 02.08.2026

  • 145 Като е лесно, направи го

    1 2 Отговор

    До коментар #123 от "Моряка":

    Тръгвай. Инак и баба знае

    Коментиран от #156

    16:18 02.08.2026

  • 146 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    2 2 Отговор

    До коментар #118 от "Шекелки,":

    Ние и другаря Путин сме много опитни в тази сфера 😘

    Коментиран от #161

    16:18 02.08.2026

  • 147 В Лондон

    5 2 Отговор
    Всичко живо е изчезнало. Крият се в метрото

    16:19 02.08.2026

  • 148 Ха, кой ще го стори?

    2 4 Отговор

    До коментар #126 от "Всичко ше свърши с атом по европата":

    Ти ли? Бъзльото Путин не е самоубиец.

    16:20 02.08.2026

  • 149 Путин

    4 2 Отговор
    налага блокада,като Тръмп на Иран!

    Коментиран от #153

    16:21 02.08.2026

  • 150 4фут

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    А еврейските maнraли света вода ненапита, нали nymияр!

    16:21 02.08.2026

  • 151 Тази нощ Китай е превзел Тайван

    5 2 Отговор
    Разбрахте ли? Президентът на Тайван Уилям Лай е в неизвестност

    16:22 02.08.2026

  • 152 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    1 3 Отговор

    До коментар #129 от "Вас двуполовите":

    Шареното знаме се вее и над нашия идол другаря Путин 😘

    16:22 02.08.2026

  • 153 Зелен бункерен rнom

    2 3 Отговор

    До коментар #149 от "Путин":

    Спри дрогата, шарен.

    Коментиран от #155, #160

    16:23 02.08.2026

  • 154 Цялата човешка история

    2 4 Отговор
    познава само два случая президент на държава да се крие в бункер. Първият е райхпрезидентът Адолф Хитлер.
    Задачка с повишена трудност: открий трите разлики.

    16:23 02.08.2026

  • 155 Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #153 от "Зелен бункерен rнom":

    Не съм шарен, само съм педофил.

    Коментиран от #187

    16:24 02.08.2026

  • 156 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #145 от "Като е лесно, направи го":

    Как да го направя,бе колега.Новите ни големи братя ни нарязаха и четирите подводници,пък и руснаците едва ли ще ни подарят Посейдон,нали Премиерът ни няколко пъти обявява,че е Натювски генерал и приютява американските цистерни.

    16:24 02.08.2026

  • 157 Шекелозакопвач

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Копейкотрошач":

    Един kop не ти стига.

    16:25 02.08.2026

  • 158 Цистерна се е взривила

    5 4 Отговор
    На път за Безмер преди 20 минути

    16:26 02.08.2026

  • 159 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 4 Отговор
    сполетя ги съдбата на севернокорейците. хихихи

    16:26 02.08.2026

  • 160 Сдъвкан Пич

    1 4 Отговор

    До коментар #153 от "Зелен бункерен rнom":

    На кого говориш? Само един се крие в бункер. И това не е Зеленски. Смени си дилъра.

    Коментиран от #174

    16:26 02.08.2026

  • 161 Грозев, шекелката Мирчев, Денкоф, Асен

    2 2 Отговор

    До коментар #146 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    сме професионални розови понита🏳️‍🌈🌈🧑‍🤝‍🧑.🤣🤣

    16:27 02.08.2026

  • 162 Коста

    1 3 Отговор
    Създава заплаха. Веднага член 5!

    16:27 02.08.2026

  • 163 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Има ли пробити шекелки!

    16:28 02.08.2026

  • 164 Хахахаха

    2 6 Отговор
    НАТО трябва да използва момента за сваляне на кремълската хунта. Никаква отстъпка, от поддръжането на Киев. Иначе войната ще дойде до НАТО, заради кремълската хунта, която търси само войни.

    Коментиран от #168

    16:28 02.08.2026

  • 165 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЪХЪ":

    На Иран

    16:28 02.08.2026

  • 166 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    А продупчени укроби намират ли се тук или заработват на морето.

    Коментиран от #169

    16:29 02.08.2026

  • 167 Путин

    3 1 Отговор
    Что не поняли?Пазим си танкерите!

    16:30 02.08.2026

  • 168 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #164 от "Хахахаха":

    Дедо Тчръмпи лудото куче само сади мир. На теб един мир в десятката!

    16:30 02.08.2026

  • 169 Шекелкин Мирчев

    1 1 Отговор

    До коментар #166 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз съм на морето при укрите и заработвам, клатят ме здраво.

    16:30 02.08.2026

  • 170 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #133 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    От източник на който може да се вярва. Доказано е с факти!!!
    Загиналите окраинци са около милион и шестстотин хиляди,
    в неизвестност са около милион и сто хиляди.
    Ако прибавиш към тези числа и чуждестранните наемници,
    прибавяш още 10% и придобиваш представлява за загубите.
    Руските загуби, около 75 000 загинали и около 3 000 инвалиди.
    Данните са към 1 юли 2026г.

    16:32 02.08.2026

  • 171 Я па това

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Я па тоа":

    Що, вие шекелките българи ли сте!

    16:32 02.08.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Инна

    4 2 Отговор
    Руските военноморски кораби започнаха да ескортират своите танкери в международни води.

    Москва многократно е подчертавала, че западните страни са измислили концепцията за „флот в сянка“ за незаконното си задържане на търговски кораби. Такава концепция не съществува съгласно международното морско право. Коментирайки ескортирането на танкери от руски военен кораб през Ламанша, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че страната ни е принудена да предприеме подобни мерки.

    16:34 02.08.2026

  • 174 Папапагал

    3 2 Отговор

    До коментар #160 от "Сдъвкан Пич":

    зеленото надрусано rнomче сменя бункера през ден и не знае на кой свят се намира.

    16:34 02.08.2026

  • 175 Има има

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "Наивник":

    Обединеното мюсюлманско кралство.

    16:35 02.08.2026

  • 176 Защо британците квичат,

    3 1 Отговор
    не е ли и Русия в същото положение, какво правят Англия в Украйна!? Каквото повикало, това и отвърнало!?

    16:36 02.08.2026

  • 177 Муню

    2 1 Отговор
    Ще слагат тапи за г.3 на западноевроейците,че много им иде ди арията,къде мозъчна,къде стомашно-чревна...

    16:36 02.08.2026

  • 178 Как къде

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "Големи смешници":

    да трепат двуполовите.

    16:37 02.08.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 О, Морес

    3 1 Отговор
    Че той,Ламанша,да не му е бащиния на Чарлз III-Завоевателя.Руснаците изследват синьо зелените водорасли в региона.

    16:39 02.08.2026

  • 181 Дзак

    0 1 Отговор
    Плимут в Ламанша ли е?

    16:39 02.08.2026

  • 182 1111

    2 1 Отговор
    Аве, през Швепса ми е за Разединеното Кралство. Много плашливи тез малобританци, най-много руснаците да им фърлят някоя балистична атомна калистирка. Те свършиха реактивните лопати отдавна.

    16:40 02.08.2026

  • 183 Разтвори си дюзата

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Удри русотролея с лопатЕто!Само един е!":

    и удри, удри колкото ти издържи кръстчето нежно.😁🤣

    16:41 02.08.2026

  • 184 Цвете

    2 1 Отговор
    НЯМА ЛИ ДА СЕ НАМЕРИ ЕДИН СНАЙПЕРИСТ И ВСИЧКО ДА ПРИКЛЮЧИ.ТОЗИ СЕРИОЗНО ИЗДЕВАТЕЛСТВА ВЕЧЕ.

    16:43 02.08.2026

  • 185 1111

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За иSSраел не е много сигурно - много вяла беше информацията от "посещението" на Смотаняху у САЩ...

    16:43 02.08.2026

  • 186 Сатана Z

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Ами":

    Съгласен.Путин им предложи още нещо,което западняците пропуснаха покрай ушите си:
    «Давайте жить дружно»
    А трябва да се знае,че първото предложение на ВВП е най—доброто.

    16:44 02.08.2026

  • 187 Зеленски

    1 1 Отговор

    До коментар #155 от "Путин":

    Аз съм шарен и за това сложих шареното знаме на герба на WCкрайна.

    16:45 02.08.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Име

    0 0 Отговор
    Изтеглили са ги от Черно море преди да станат подводници.

    16:47 02.08.2026

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