Руски военни кораби в Ламанша: какво се случва?

В четвъртък британският премиер Анди Бърнам посети град Бароу в Северна Англия, където се произвеждат новите подводници за британската армия.

Бърнам потвърди, че за ядрено възпиране са отделени десет милиарда евро като част от голям инвестиционен пакет, който трябва да подобри боеспособността на въоръжените сили. В момента Великобритания предоставя 2,3 процента от своя БВП за отбрана, но предвижда увеличаване на тези разходи в съответствие с целите на НАТО, тъй като международните конфликти и напрежението растат.

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Руско учение на десетки километри от Великобритания

На 20 юли руската фрегата "Неустрашими" проведе артилерийски учения и стрелби в международните води на Ламанша, само на около 70 км от Плимут. Експертите виждат в това демонстрация на сила от страна на Русия, отбелязва АРД. Германската обществена медия цитира британския военен министър Уес Стрийтинг с думите, че учението е било "безотговорно". При това този не е първият път, в който Русия предприема подобен ход. Министърът напомни за случай от юни, когато фрегатата "Адмирал Григорович" обстреля яхта в Ламанша под предлога, че тя се e доближила опасно близо до руски военен кораб.

Стрийтинг нарече действията на руските военноморски сили през юли "върха на айсберга" в постоянните заплахи от страна на Русия. Обединеното кралство е твърдо решено да се противопостави на руската агресия, посочи още той.

Какви сигнали изпраща Русия?

Военният експерт Кевин Роуландс от мозъчния тръст RUSI не смята, че обученията на руската фрегата са незаконни и представляват пряка опасност - но са значителен сигнал. Вероятно става дума за опит за проверка как новото британско правителство ще реагира на подобна агресия, пише АРД.

Най-вероятно маневрата на руснаците е реакция на това, че британските военни спряха и обискираха санкциониран танкер на руския сенчест флот в Ламанша. Кевин Роуландс стига до заключението, че Западът се намира в сходна на война ситуация с Русия." Трябва да ни е ясно - щом предприемем нещо, има и съответен отговор."

Роуландс приветства това, че танкерът е бил обискиран, а капитанът - задържан по обвинението, че са нарушени санкциите. Но същевременно трябва да е ясно, че поради тази причина напрежението расте, посочва той.

Русия получава огромни приходи от сенчестия си флот

Русия използва танкери, които нямат никаква връзка със страните, участващи в санкциите. Целта е санкциите да се заобикалят и Кремъл да продължава да продава петрола си. Оценките са, че този флот обхваща между 600 и 3000 кораба, а Русия получава гигантски приходи. Експертните мнения гласят, че така се финансира и войната в Украйна.

Роуландс настоява за по-строги мерки - например по-силен натиск спрямо застрахователите на корабите, които изобщо не би трябвало да застраховат танкерите от сенчестия флот.

Кевин Роуландс все пак успокоява - макар в Ламанша постоянно да се появяват руски кораби, придружаващи танкери, руските ВМС все пак не могат да придружават всеки танкер.

Кристоф Прьосл ARD