Руски военни кораби в Ламанша: какво се случва?

В четвъртък британският премиер Анди Бърнам посети град Бароу в Северна Англия, където се произвеждат новите подводници за британската армия.
Бърнам потвърди, че за ядрено възпиране са отделени десет милиарда евро като част от голям инвестиционен пакет, който трябва да подобри боеспособността на въоръжените сили. В момента Великобритания предоставя 2,3 процента от своя БВП за отбрана, но предвижда увеличаване на тези разходи в съответствие с целите на НАТО, тъй като международните конфликти и напрежението растат.
Руско учение на десетки километри от Великобритания
На 20 юли руската фрегата "Неустрашими" проведе артилерийски учения и стрелби в международните води на Ламанша, само на около 70 км от Плимут. Експертите виждат в това демонстрация на сила от страна на Русия, отбелязва АРД. Германската обществена медия цитира британския военен министър Уес Стрийтинг с думите, че учението е било "безотговорно". При това този не е първият път, в който Русия предприема подобен ход. Министърът напомни за случай от юни, когато фрегатата "Адмирал Григорович" обстреля яхта в Ламанша под предлога, че тя се e доближила опасно близо до руски военен кораб.
Стрийтинг нарече действията на руските военноморски сили през юли "върха на айсберга" в постоянните заплахи от страна на Русия. Обединеното кралство е твърдо решено да се противопостави на руската агресия, посочи още той.
Какви сигнали изпраща Русия?
Военният експерт Кевин Роуландс от мозъчния тръст RUSI не смята, че обученията на руската фрегата са незаконни и представляват пряка опасност - но са значителен сигнал. Вероятно става дума за опит за проверка как новото британско правителство ще реагира на подобна агресия, пише АРД.
Най-вероятно маневрата на руснаците е реакция на това, че британските военни спряха и обискираха санкциониран танкер на руския сенчест флот в Ламанша. Кевин Роуландс стига до заключението, че Западът се намира в сходна на война ситуация с Русия." Трябва да ни е ясно - щом предприемем нещо, има и съответен отговор."
Роуландс приветства това, че танкерът е бил обискиран, а капитанът - задържан по обвинението, че са нарушени санкциите. Но същевременно трябва да е ясно, че поради тази причина напрежението расте, посочва той.
Русия получава огромни приходи от сенчестия си флот
Русия използва танкери, които нямат никаква връзка със страните, участващи в санкциите. Целта е санкциите да се заобикалят и Кремъл да продължава да продава петрола си. Оценките са, че този флот обхваща между 600 и 3000 кораба, а Русия получава гигантски приходи. Експертните мнения гласят, че така се финансира и войната в Украйна.
Роуландс настоява за по-строги мерки - например по-силен натиск спрямо застрахователите на корабите, които изобщо не би трябвало да застраховат танкерите от сенчестия флот.
Кевин Роуландс все пак успокоява - макар в Ламанша постоянно да се появяват руски кораби, придружаващи танкери, руските ВМС все пак не могат да придружават всеки танкер.
Кристоф Прьосл ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
Коментиран от #42
15:06 02.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #6
15:07 02.08.2026
3 Нептунчо
Коментиран от #25
15:08 02.08.2026
4 осраински
15:08 02.08.2026
5 браво на анди
15:08 02.08.2026
6 ЪХЪ
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ормузкият проток чий е?
Коментиран от #11, #14, #19, #165
15:09 02.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Турция отказва на ТръНп летища и коридори за удари срещу Иран, но нашите "Йес"-човци дават София, Безмер, че и Варна и Бургас🤔❗
Коментиран от #112
15:10 02.08.2026
8 az СВО Победа 81
Новина от 20 юли ни се представя като "новина на часа" !?!?!
Ще кажете лудост и непрофесионализъм, обаче истината е съвсем друга - пропаганда и промиване на мозъци!
Трябва ежечасно да се набива в главата на клетия български читател/зрител, че Русия е враг и че руснаците са "лошите"!
Ето такова поведение през последните 5 години отврати българина от официалните ни медии...
Коментиран от #13, #31, #36
15:11 02.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Павел Пенев
Коментиран от #139
15:13 02.08.2026
11 На араби и азиатци
До коментар #6 от "ЪХЪ":Ормузкият проток или Хормузки проток е проток между Арабския полуостров и континенталната част на Западна Азия.
15:14 02.08.2026
12 Швейк
Коментиран от #24, #58
15:16 02.08.2026
13 Сандо
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":А как иначе ще превърнат България в бойно поле?А българинът изобщо не усеща как го превръщат в пушечна месо.
Коментиран от #18, #23, #116
15:18 02.08.2026
14 т-п тpoл cоpоcоиден
До коментар #6 от "ЪХЪ":Ормузкия проток не е международни води, а Ирански и Омански териториални води. Тъй като през протока минават вражески кораби, снабдяващи краварските бази в залива, иранците наложиха контрол над трафика, всички кораби трябва да минават близо до тяхния бряг, да им е по-лесно да ги проверяват и потапят в случай на нужда. А таксите за преминаването на търговски кораби зависят от това колко неприятелски настроена е държавата, за която е предназначен товара. Ако не са за неприятелски държави, плящат символична такса за проверката и минават. Кораби, свързани с ционистите, могат да преминават само под вода.
Коментиран от #22
15:18 02.08.2026
15 Овчар
Коментиран от #119
15:19 02.08.2026
16 В студиото
Това не трябва да се разглежда като грях,а като саможертва.Нация от zoмби.
Видео
15:21 02.08.2026
17 Няма край руският позор
15:21 02.08.2026
18 az СВО Победа 81
До коментар #13 от "Сандо":Вярно е!
Коментиран от #121
15:21 02.08.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "ЪХЪ":КОЙ създаде проблема в този проток❓
Защото до края на 2025-та никой не питаше чий е ❗
Коментиран от #29, #34
15:21 02.08.2026
20 Майтапчия
15:21 02.08.2026
21 руската мечка
Коментиран от #27
15:22 02.08.2026
22 Ол1ггофрен ли се роди
До коментар #14 от "т-п тpoл cоpоcоиден":Или после стана такъв?
Коментиран от #137
15:22 02.08.2026
23 хихи
До коментар #13 от "Сандо":ще пратим путинофилите на фронта😅😅😅
Коментиран от #28
15:24 02.08.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Швейк":Само дето "комшията" днес няма пушка❗
Всички ударни атомни подводници на британския флот са ...... на ремонт❗
15:24 02.08.2026
25 до3
До коментар #3 от "Нептунчо":Текът ученията в Черно Море споко, в момента има демонстрация как се сриват всички пристанища в Одеса и около нея.
Коментиран от #59
15:24 02.08.2026
26 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
15:25 02.08.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "руската мечка":За целта ШАШт и НАТьО ще трябва да запеят
"Катюша" или "Калинка" 😀😀😀😀
15:25 02.08.2026
28 до23
До коментар #23 от "хихи":Да де, само дето засега се търсят ударно укрофили за фронта, вземай вазелина и отивай, УСПЕХ.
Коментиран от #35
15:26 02.08.2026
29 Познавач
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Утре коня пак ще цвили някъде пред западните медии.Само лавров от кремълските фашета има разрешение да посещава цивилизацията.
Коментиран от #47, #50
15:26 02.08.2026
30 да питам
Коментиран от #37, #38
15:27 02.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Еврастите са с нисък интелект,
15:27 02.08.2026
33 Бай Иван
15:28 02.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #28 от "до23":Ние тръгваме веднага😘
Коментиран от #44, #45
15:28 02.08.2026
36 мъко мисирска
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":отчаяно журналистче, мъка, пари няма жега е , целият имСАЙТ е траагедия
можеше миналогодишна новина да я напишат за новиина на часа
15:29 02.08.2026
37 до30
До коментар #30 от "да питам":Да 2 потънаха при учението, и 2та потънали са укренски, що питаш.
15:29 02.08.2026
38 Не е вярно 7 потънаха
До коментар #30 от "да питам":Не е вярно разбира се потънах 7 от шестте кораба!
15:29 02.08.2026
39 койдазнай
15:31 02.08.2026
40 Знаех, знаех си,
Нямам друго обяснение за цялата "далавера".
15:32 02.08.2026
41 няма край мъката на русотролея
15:32 02.08.2026
42 Хахахаха
До коментар #1 от "осраински":Копейки, ако НАТО беше направило учение до раша, щяхте да ревете че било за нападение! А сега оправдавате, продажници!
Коментиран от #53, #118
15:32 02.08.2026
43 РУСОТРОЛЕЯ Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
15:34 02.08.2026
44 Гном зелев
До коментар #35 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Не, не, не идвайте, ние перигерипали в укрия си имаме достатъчно, хахахахахаха.
15:34 02.08.2026
45 аz СВО Победа 81
До коментар #35 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":И аз идвам.Първи коридор!Щом в руската армия приемат и хомосексуалисти.
15:34 02.08.2026
46 РЕАЛИСТ
Коментиран от #52
15:34 02.08.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Познавач":И кой казва къде е цивилизацията - ти ли❓
Влизал ли си в метростанция на ЗАПАДНалА Европа и на Русия🤔❗
ОТпосолствоТО ви набиват, че България е в Източна Европа, а ние сме на хиляда километра на запад от Централна Европа❗
Все едно да кажеш, че Плевен е в Източна България❗
15:34 02.08.2026
48 Ами
и посрещна новия министър председател на Великобритания.
Ако Русия иска да демонстрира сила тя има много начини да го направи.
Аз лично бих тествал "Посейдон" към острова.
То и без това на този остров всичко му е на терсене.
15:35 02.08.2026
49 млат еврас
Коментиран от #130
15:35 02.08.2026
50 Да бе,
До коментар #29 от "Познавач":чудя се защо Митрофанова отдавна не се е карала на висок тон на българското правителство и българския народ.
Нещо ала-бала с министър-председателя?
15:35 02.08.2026
51 Русорастите са с нисък интелект
15:36 02.08.2026
52 Хихи!
До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":Какъв хубав виц! Благодаря за забавлението!
Коментиран от #65
15:37 02.08.2026
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Хахахаха":ХА ХО, защо АКО🤔❓❗
То прави такива учения всеки месец🤔❗
Ама ти явно НЕ знаеш ❗
15:37 02.08.2026
54 Янко
Коментиран от #61
15:37 02.08.2026
55 ,,,,,,
15:38 02.08.2026
56 Сатана Z
Коментиран от #110
15:38 02.08.2026
57 Нямат край
Коментиран от #68
15:38 02.08.2026
58 Дзак
До коментар #12 от "Швейк":Откога чакаме!
15:39 02.08.2026
59 А СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ
До коментар #25 от "до3":На РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
КЪДЕ Е ?
ДАЙ МАЛКО ИНФО
ЧЕ ДОСТА СИ СЕ ИЗДУХАЛ...
Коментиран от #67, #120
15:39 02.08.2026
60 млад русорас
15:39 02.08.2026
61 веселяк
До коментар #54 от "Янко":Е как, с голи Д-та!
15:39 02.08.2026
62 Мухахаха
15:39 02.08.2026
63 Нямат край
15:40 02.08.2026
64 Сатана Z
15:41 02.08.2026
65 РЕАЛИСТ
До коментар #52 от "Хихи!":Ако приемаш за виц , наличие на руски подводници около Великобритания, значи се нуждаеш от лекар. На тях хич, ама хич не им е смешно.
15:41 02.08.2026
66 млат еврас
Коментиран от #73
15:41 02.08.2026
67 Ба бааааа
До коментар #59 от "А СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ":А не се пъни много ве смотан
15:41 02.08.2026
68 Чезни ве
До коментар #57 от "Нямат край":Пръдльо
Коментиран от #88
15:42 02.08.2026
69 млад русорас
Коментиран от #83
15:43 02.08.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Защо Уклайна напира да подписва за мир, след като побеждава и може да подпише по късно пълна капитулация на Русия и разделянето и на малки държави, плюс не само да си върне земите " заграбени" от руснаците, но и да си вземе Курска, Белгородска и Ростовска области? Защо?
А о говора е простичък.
Защото лъже, че побеждава
15:43 02.08.2026
71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "Българин":Идиот, какво са направили Иран🤔❓❗
Те ли
УБИХА 160 ДЕЦА
в едно училище🤔❓❗
Те ли
УБИХА ЛИДЕРА
на ШАШт или иSSраел🤔❓❗
Коментиран от #185
15:44 02.08.2026
72 Нямат край
15:44 02.08.2026
73 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #66 от "млат еврас":Повтарят едно и също каквото са им написали на лиШчето.
Коментиран от #77
15:44 02.08.2026
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Но не ,бесели са ги...
После не се питайте как са избивали деца и бременни в Полската Волинь
Коментиран от #80
15:45 02.08.2026
75 000
15:46 02.08.2026
76 Абсолютно нормално
15:47 02.08.2026
77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #73 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":😀😀😀😀😀
Нали знаеш кой четеше от лиШчето❓
"Г-н Президент, влизате!
Г-н Президент, сядате на стола❗
Г-н Президент, излизате на трибуната...."
А той излезе и се ръкува с .... Невидимия😀
15:48 02.08.2026
78 След като се чувства застрашена
15:49 02.08.2026
79 зелев гном
15:50 02.08.2026
80 Копейкотрошач
До коментар #74 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Една тесла ти стига.
Коментиран от #97, #114, #157
15:50 02.08.2026
81 Бай Ганьо
15:50 02.08.2026
82 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
15:50 02.08.2026
83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #69 от "млад русорас":Световният ред се променя
ПРЕД ОЧИТЕ ТИ❗
Но когато си кон с капаци, не виждаш какво се случва около теб ❗
Коментиран от #104
15:50 02.08.2026
84 А не биеееее
15:51 02.08.2026
85 Анализатор
Made in PRossia...
Коментиран от #92
15:51 02.08.2026
86 млат еврас
15:51 02.08.2026
87 Ха ха ха
15:52 02.08.2026
88 Чиниш ми се
До коментар #68 от "Чезни ве":Дърт мине.дчия
15:52 02.08.2026
89 Тези дни русотролея
15:52 02.08.2026
90 Руските артилерийски учения
15:53 02.08.2026
91 Русотролея
15:53 02.08.2026
92 удри евраста с лопатЕто
До коментар #85 от "Анализатор":Е то на укрите вече няма кво да им стават на подводници, вече всички плавателни съдове са им подводници хахахахаха.
15:54 02.08.2026
93 Звездоброец
15:55 02.08.2026
94 Смешник
Коментиран от #111, #123
15:55 02.08.2026
95 млат еврас
Коментиран от #100
15:55 02.08.2026
96 Причината е прозаична
Какво толкова.
15:56 02.08.2026
97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #80 от "Копейкотрошач":Така е, като нямате аргументи приминавате на обиди и заплахи срснята, хахаахах
Коментиран от #134
15:56 02.08.2026
98 удри евраста с лопатЕто
15:57 02.08.2026
99 Моряка
15:57 02.08.2026
100 Копей, ти си обсебен
До коментар #95 от "млат еврас":от Зеленски. Постоянно го следиш къде ходи и какво казва.
Да не си влюбен?
15:58 02.08.2026
101 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
15:58 02.08.2026
102 Емии мноо просто бе...
15:58 02.08.2026
103 хаха
15:58 02.08.2026
104 Лавров
До коментар #83 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кон ли чух🐴 🐎🐎🐎
Коментиран от #113
15:59 02.08.2026
105 фаполи
15:59 02.08.2026
106 застрахователите на корабите
Коментиран от #142
16:00 02.08.2026
107 ПУТИН СКОРО И ТОЙ ЩЕ ПОСЕТИ
16:00 02.08.2026
108 Англия да поиска помощ от Украйна
16:01 02.08.2026
109 Бой по пиратите
16:01 02.08.2026
110 Ами
До коментар #56 от "Сатана Z":На фона на това, че САЩ тихичко си обират крушите от Европа,
от Владивосток до Ла манша ... Възможно ...?!?
Съмнявам се, това да се случи, защото Путин им го каза в прав текст :
"От Вас не искаме нищо. Защото просто нямате какво да ни предложите.
Китайските инженери са по-качествени и по-евтини от вашите,
а индийските работници са по-работни и по-евтини от вашите."
Коментиран от #186
16:01 02.08.2026
111 Скоуч
До коментар #94 от "Смешник":Тренират манндръсане на копеи.
16:01 02.08.2026
112 Нека те боли
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Слагай си компреси с бяришнник.
Коментиран от #124
16:01 02.08.2026
113 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #104 от "Лавров":да КОН С КАПАЦИ ( на очите)❗
16:02 02.08.2026
114 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #80 от "Копейкотрошач":В книгата «Загубените победи» фельдмаршал Манштейн описива показателен епизод от сраженията за Крим, когато 5000 советски бойци се опитват да пробият изход от каменоломените. «С плътна масса, водейки отделни войници под ръце, за да не изостане никой, те се хвърлчха срещу нашите линии. Нерядко отпред бяха жени и девойки-комсомолки, които, също с оръжие в ръце, воодушевяваха бойците
16:02 02.08.2026
115 ЕВРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
16:03 02.08.2026
116 Я па тоа
До коментар #13 от "Сандо":Откога копейките сте българи.
Коментиран от #171
16:03 02.08.2026
117 Най малко
16:03 02.08.2026
118 Шекелки,
До коментар #42 от "Хахахаха":няма gа се наgpиckвате, стискайте с лабавите xaлkи gokaто можете.
Коментиран от #146
16:03 02.08.2026
119 Какъв романтик!
До коментар #15 от "Овчар":Само фантазии захранват мозъка ти.
16:05 02.08.2026
120 А на украинските nymияри
До коментар #59 от "А СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ":къде им е флота, селяк пробит!
16:05 02.08.2026
121 По закона на Мърфи
До коментар #18 от "az СВО Победа 81":ще уцелват предимно путинчета.
Коментиран от #129
16:06 02.08.2026
122 Гренландия
16:06 02.08.2026
123 Моряка
До коментар #94 от "Смешник":То унищожаванета на Малкобритания сега е лесно- един или два Посейдона от към Атлантическия океан ще я промият заедно с пакистанските изнасилвачи и Бъкимганския дворец със свитата на Краля.Водата наоколо ще стане за няколко стотин години радиоактивна,но Голфстрима полека лека ще я оправи.
Коментиран от #145
16:06 02.08.2026
124 Смазвай gюзата
До коментар #112 от "Нека те боли":за да не те боли.
16:07 02.08.2026
125 Наивник
Коментиран от #138, #140, #175
16:07 02.08.2026
126 Всичко ше свърши с атом по европата
Коментиран от #148
16:07 02.08.2026
127 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
"Само нанасяйки им военни удари, само демонстрирайки им несломимоста на нашия дух ние ускорявами нашата победа".
Зеленский, юни 2026.
А, не, сторими се,
Хитлер ,март 1945
16:08 02.08.2026
128 Големи смешници
Коментиран от #178
16:08 02.08.2026
129 Вас двуполовите
До коментар #121 от "По закона на Мърфи":шарените знамена ще ви опазят. 🤭🤭
Коментиран от #152
16:09 02.08.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Радиация пълзи в Черно море
16:11 02.08.2026
132 дойче лайнеле
16:11 02.08.2026
133 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
За 4 дена руснаците са ги смляли!!!!
Така че най вероятно укрожертвите наистина да са около 2,400 000
Коментиран от #170
16:12 02.08.2026
134 Да ти имам аргументите!
До коментар #97 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сънищата ти не са аргумент
16:12 02.08.2026
135 20 юли
16:13 02.08.2026
136 Удри русотролея с лопатЕто!Само един е!
Коментиран от #183
16:13 02.08.2026
137 maлoymниk
До коментар #22 от "Ол1ггофрен ли се роди":ти negaл ли се роди или като те продупчиха стана такъв?!
16:13 02.08.2026
138 Смешник
До коментар #125 от "Наивник":Руската коччина здрава ли е още или прасетата я избушиха?
16:13 02.08.2026
139 Град Козлодуй
До коментар #10 от "Павел Пенев":От руснак войник не става, там е проблема
16:14 02.08.2026
140 Крайцера Москва
До коментар #125 от "Наивник":го перевзьо !
16:14 02.08.2026
141 варна
корабите корита за скрап...самолетите летящи щайги
16:15 02.08.2026
142 Извинете,
До коментар #106 от "застрахователите на корабите":опасност не се пише с Т.
Да не сте от Възраждане случайно, оня с трите виШи?
16:15 02.08.2026
143 Механик
16:16 02.08.2026
144 Ман Сити
16:17 02.08.2026
145 Като е лесно, направи го
До коментар #123 от "Моряка":Тръгвай. Инак и баба знае
Коментиран от #156
16:18 02.08.2026
146 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #118 от "Шекелки,":Ние и другаря Путин сме много опитни в тази сфера 😘
Коментиран от #161
16:18 02.08.2026
147 В Лондон
16:19 02.08.2026
148 Ха, кой ще го стори?
До коментар #126 от "Всичко ше свърши с атом по европата":Ти ли? Бъзльото Путин не е самоубиец.
16:20 02.08.2026
149 Путин
Коментиран от #153
16:21 02.08.2026
150 4фут
До коментар #34 от "Българин":А еврейските maнraли света вода ненапита, нали nymияр!
16:21 02.08.2026
151 Тази нощ Китай е превзел Тайван
16:22 02.08.2026
152 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #129 от "Вас двуполовите":Шареното знаме се вее и над нашия идол другаря Путин 😘
16:22 02.08.2026
153 Зелен бункерен rнom
До коментар #149 от "Путин":Спри дрогата, шарен.
Коментиран от #155, #160
16:23 02.08.2026
154 Цялата човешка история
Задачка с повишена трудност: открий трите разлики.
16:23 02.08.2026
155 Путин
До коментар #153 от "Зелен бункерен rнom":Не съм шарен, само съм педофил.
Коментиран от #187
16:24 02.08.2026
156 Моряка
До коментар #145 от "Като е лесно, направи го":Как да го направя,бе колега.Новите ни големи братя ни нарязаха и четирите подводници,пък и руснаците едва ли ще ни подарят Посейдон,нали Премиерът ни няколко пъти обявява,че е Натювски генерал и приютява американските цистерни.
16:24 02.08.2026
157 Шекелозакопвач
До коментар #80 от "Копейкотрошач":Един kop не ти стига.
16:25 02.08.2026
158 Цистерна се е взривила
16:26 02.08.2026
159 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
16:26 02.08.2026
160 Сдъвкан Пич
До коментар #153 от "Зелен бункерен rнom":На кого говориш? Само един се крие в бункер. И това не е Зеленски. Смени си дилъра.
Коментиран от #174
16:26 02.08.2026
161 Грозев, шекелката Мирчев, Денкоф, Асен
До коментар #146 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":сме професионални розови понита🏳️🌈🌈🧑🤝🧑.🤣🤣
16:27 02.08.2026
162 Коста
16:27 02.08.2026
163 стоян георгиев
16:28 02.08.2026
164 Хахахаха
Коментиран от #168
16:28 02.08.2026
165 Коста
До коментар #6 от "ЪХЪ":На Иран
16:28 02.08.2026
166 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #169
16:29 02.08.2026
167 Путин
16:30 02.08.2026
168 Коста
До коментар #164 от "Хахахаха":Дедо Тчръмпи лудото куче само сади мир. На теб един мир в десятката!
16:30 02.08.2026
169 Шекелкин Мирчев
До коментар #166 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз съм на морето при укрите и заработвам, клатят ме здраво.
16:30 02.08.2026
170 Ами
До коментар #133 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":От източник на който може да се вярва. Доказано е с факти!!!
Загиналите окраинци са около милион и шестстотин хиляди,
в неизвестност са около милион и сто хиляди.
Ако прибавиш към тези числа и чуждестранните наемници,
прибавяш още 10% и придобиваш представлява за загубите.
Руските загуби, около 75 000 загинали и около 3 000 инвалиди.
Данните са към 1 юли 2026г.
16:32 02.08.2026
171 Я па това
До коментар #116 от "Я па тоа":Що, вие шекелките българи ли сте!
16:32 02.08.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Инна
Москва многократно е подчертавала, че западните страни са измислили концепцията за „флот в сянка“ за незаконното си задържане на търговски кораби. Такава концепция не съществува съгласно международното морско право. Коментирайки ескортирането на танкери от руски военен кораб през Ламанша, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че страната ни е принудена да предприеме подобни мерки.
16:34 02.08.2026
174 Папапагал
До коментар #160 от "Сдъвкан Пич":зеленото надрусано rнomче сменя бункера през ден и не знае на кой свят се намира.
16:34 02.08.2026
175 Има има
До коментар #125 от "Наивник":Обединеното мюсюлманско кралство.
16:35 02.08.2026
176 Защо британците квичат,
16:36 02.08.2026
177 Муню
16:36 02.08.2026
178 Как къде
До коментар #128 от "Големи смешници":да трепат двуполовите.
16:37 02.08.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 О, Морес
16:39 02.08.2026
181 Дзак
16:39 02.08.2026
182 1111
16:40 02.08.2026
183 Разтвори си дюзата
До коментар #136 от "Удри русотролея с лопатЕто!Само един е!":и удри, удри колкото ти издържи кръстчето нежно.😁🤣
16:41 02.08.2026
184 Цвете
16:43 02.08.2026
185 1111
До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За иSSраел не е много сигурно - много вяла беше информацията от "посещението" на Смотаняху у САЩ...
16:43 02.08.2026
186 Сатана Z
До коментар #110 от "Ами":Съгласен.Путин им предложи още нещо,което западняците пропуснаха покрай ушите си:
«Давайте жить дружно»
А трябва да се знае,че първото предложение на ВВП е най—доброто.
16:44 02.08.2026
187 Зеленски
До коментар #155 от "Путин":Аз съм шарен и за това сложих шареното знаме на герба на WCкрайна.
16:45 02.08.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Име
16:47 02.08.2026