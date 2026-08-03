Огън в Крим: Дронове връхлетяха Керч, Симферопол и Феодосия

Нова вълна от експлозии разтърси временно окупирания Кримски полуостров в ранните часове на 3август.

Към 05:00 часа българско време местни източници и мониторингови канали съобщават за масирана атака с безпилотни летателни апарати, насочена срещу ключови военни и логистични обекти на Руската федерация в градовете Керч, Симферопол и Феодосия. Поради непосредствената заплаха окупационните власти бяха принудени спешно да преустановят движението по стратегическия Кримски мост.

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Взривове и прекъсвания на тока в Керч и Феодосия

Жители на град Керч съобщават в социалните мрежи за серия от мощни детонации. Според неофициална информация от местния канал в Telegram „Кримски вятър“, под прицел са попаднали обекти около пристанищната инфраструктура и петролните терминали. В резултат на нападението в отделни райони на Керч е регистрирано частично прекъсване на електрозахранването.

Паралелно с това мощни взривове отекнаха и във Феодосия. Очевидци описват силен шум от прелитащи безпилотни апарати и последвали детонации в района на местната нефтена база и енергийни подстанции. Нападенията в този сектор се явяват продължение на системния натиск на Украйна за блокиране на горивните доставки на полуострова.

Симферопол под тревога

Административният център Симферопол също стана мишена на среднощните удари. Звуци от работа на противовъздушна отбрана и силни експлозии са чути в покрайнините на града и близо до военното летище „Гвардейско“. Според Kyiv Independent, украинските сили използват тактика на „средни удари“ (middle strikes) с далекобойни дронове. Целта е трайното изолиране на полуострова чрез унищожаване на тиловата логистика.

Реакция на властите и мерки за сигурност

Назначените от Москва окупационни власти в Крим традиционно запазват информационно мълчание за точния размер на щетите. Министерството на отбраната на Руската федерация твърди, че десетки украински дронове са били прихванати над Черно море и територията на Крим. Въпреки това, наложените аварийни ограничения на електропреносната мрежа от оператора „Крименерго“ потвърждават сериозността на ситуацията на земята.