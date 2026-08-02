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Бойко Борисов за първи път се появи в документ на службата за санкции на САЩ

Бойко Борисов за първи път се появи в документ на службата за санкции на САЩ

2 Август, 2026 18:10 5 512 101

  • бойко борисов-
  • магнитски-
  • васил божков

Позицията на OFAC е приложена по делото на Васил Божков срещу "Магнитски". Лъжа е, реагира експремиерът

Бойко Борисов за първи път се появи в документ на службата за санкции на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
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Името на бившия премиер и настоящ лидер на ГЕРБ Бойко Борисов за първи път се появи в официален документ на Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ. В своя публикация сайтът BIRD цитира документацията по делото, по което Васил Божков оспорва пред федерален съд наложените му санкции за корупция по глобалния закон "Магнитски". По това дело OFAC е ответник, а Божков е ищец, пише "Сега".

Цитираният документ е отговор на OFAC по искането на Божков за произнасяне на съда. В него е описана ситуацията, довела до санкциите срещу бизнесмена.

"OFAC установи, а ищецът призна, че е плащал пари на бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на това Борисов и Горанов да фаворизират бизнеса му. Това изцяло попада в дефиницията и общото разбиране за подкуп. Действията на ищеца са били "предлагане" на "сума пари" с цел "убеждаване" на тези правителствени представители "да действат" в "полза" на ищеца“, се посочва в документа, който е качен в електронното досие по делото на 31 юли и цитиран от Bird.bg.

Бившият премиер реагира на публикацията - гневно и с два дни закъснение:

"Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже, така, че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, но иначе - абсолютна лъжа", заяви Бойко Борисов в Приморско на среща с младежката академия "Новите умове".

Делото е заведено от Васил Божков на 8 октомври 2025 г. срещу OFAC и нейния директор. То се разглежда от Федералния съд за окръг Колумбия и е свързано с административния контрол върху решението за санкционирането на бизнесмена.

Божков оспорва квалифицирането на плащанията като подкупи. Неговата теза е, че е бил изнудван от Борисов и Горанов и е давал парите под натиск. OFAC обаче поддържа позицията, че плащането на длъжностни лица срещу преференциално отношение към определени бизнес интереси попада в разбирането за подкуп.

Новото в документа е изричното посочване на Бойко Борисов. Когато през юни 2021 г. Вашингтон наложи санкциите на Васил Божков, Министерството на финансите на САЩ съобщи, че той е подкупвал държавни служители, сред които „настоящ политически лидер“, но тогава не посочи публично неговото име.

Владислав Горанов впоследствие също беше включен в американския санкционен списък. Според Министерството на финансите на САЩ, като министър той е участвал в корупционна схема, свързана със законодателство в хазартния сектор.

Бойко Борисов и Владислав Горанов многократно са отричали да са получавали пари от Васил Божков. Борисов е заявявал, че не е взел „нито една стотинка“ от бизнесмена и че единственото, което е получил от него, е пура.

Написаното представлява официална позиция и констатация на OFAC, представена по конкретното съдебно производство. То не е съдебно решение, присъда или постановено от американския съд заключение. На практика това е защитната теза на американската служба, за да бъде оставен Божков в списъка "Магнитски" - че дори и да се приеме тезата, че Божков е давал сумите, то той е давал парите, за да получава преференции и че това не е изнудване, а подкуп. Това е документ по гражданско дело, каквото е делото на Божков срещу OFAC за изваждането му от списъка "Магнитски", а не по наказателно дело.

Божков бе разпитан от американски представители още през 2023 г. "Васил Божков е бил разпитван 7 пъти в Дубай от официални представители на САЩ, включително и за бившите премиер Бойко Борисов и финансов министър Владислав Горанов", обяви тогава в интервю за bTV на един от неговите адвокати - Стоян Баумайер.

Разпитите са били част от опитите Васил Божков да бъде изваден от списъка "Магнитски".

"Моят клиент повече от две години съдейства 100% на американските власти и всеки път, когато имахме възможност, по време на разпити сме питали кога е удобно той да се прибере, да изчисти името си пред българското правосъдие и да приключи веднъж завинаги с тези дела тук", заяви защитникът, който е нает през 2021 г.специално за "Магнитски". "Още от първата минута Васил Божков каза, че ще окаже пълно съдействие. До момента сме представили над 25 000 страници материали. Американските власти знаят за Васил Божков повече, отколкото Васил Божков знае за себе си. Това ви го гарантирам. Лични материали, отчети, фирми, дружества, преводи, тегления, трансфери, имейли, записи, всичко", обясняваше по онова време адвокатът.

На въпрос за кои български политици е давал информация на държавните власти на САЩ Васил Божков адвокатът каза: "Във всички показания на Васил Божков фигурират само Бойко Борисов и Владислав Горанов. Други лица абсолютно няма."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много го обичаме

    109 9 Отговор
    А ако тоз ритне камбаната ще настъпят всенародни тържества поне един месец !!

    Коментиран от #21, #70

    18:11 02.08.2026

  • 2 Анализатор

    120 7 Отговор
    Честито Бойко, честито Магнитски!
    Пътят към ЦСЗ е застлан с червен килим за теб!

    Коментиран от #39

    18:12 02.08.2026

  • 3 Красимир Петров

    114 8 Отговор
    Затвор до живот без право на помилване

    Коментиран от #19

    18:13 02.08.2026

  • 4 хехе

    108 10 Отговор
    Както върви баце ще изгори.

    Коментиран от #45

    18:13 02.08.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    54 3 Отговор
    Сериозно? Ти да видиш...🤣🤣🤣

    18:13 02.08.2026

  • 6 гражданин

    117 7 Отговор
    За 17 г. Борисов уби държавата и народа , и изгони над 1.5 мил . млади на запад ,а колко милиарда е откраднал-и Господ не знае

    Коментиран от #89

    18:13 02.08.2026

  • 7 Не съм

    99 5 Отговор
    взел и стотинка. Плащанията, бяха в евро! Невинен съм!!

    18:13 02.08.2026

  • 8 1488

    41 55 Отговор
    да не забравяме че румен на есен ще си яде ушите

    18:14 02.08.2026

  • 9 Красимир Петров

    90 6 Отговор
    Скоро прасето и тиквата ще бъдат арестувани

    18:14 02.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дупничанин

    102 3 Отговор
    Бе, баце се клел във внуците си, бе!!! Ма.ната им на доказателствата! Той се е КЛЕЛ, бе!!!😂

    Коментиран от #29, #37

    18:15 02.08.2026

  • 12 родител

    79 2 Отговор
    Безверника се заклева във внуците си , и сега може да им се случат големи нещастия !!

    18:15 02.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Янко

    105 2 Отговор
    Бати Бойко тиквата е най честния политик в България.Него го снимаха гол с отворено чекмедже с евро и злато а отгоре пистолет а той чист като сълза

    18:16 02.08.2026

  • 15 Иван

    94 3 Отговор
    На какво се дължи това огромно самочувствие и арогантност на това създание с фрапиращ интелектуален дефицит . Вероятно става дума за пари ..много пари . Откъде ?

    18:16 02.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 1488

    30 51 Отговор
    а в безмер ората живеят под американски ботуш благодарение на румен

    18:18 02.08.2026

  • 18 НАЧИ байко българоубиец е

    47 2 Отговор
    ЗАДГРАНИЧЕН УС АКТИВ..........

    18:18 02.08.2026

  • 19 Левски 1914

    46 5 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    Нали ви направи две цска да си ги гледате едното в събота другото в неделя.

    Коментиран от #44

    18:19 02.08.2026

  • 20 Червената шапчица

    55 3 Отговор
    Ако го затворят, кой ще стопанисва зайчарника? Горките зайчета. 🥹

    Коментиран от #24

    18:20 02.08.2026

  • 21 Фют

    36 4 Отговор

    До коментар #1 от "много го обичаме":

    Ами лотарийните билетчета по негово време бяха печеливши и евтини.
    Сега най-евтиния талон е 2 евра, затова и няма никой в тотото.

    18:20 02.08.2026

  • 22 Боко Престъпникът

    68 2 Отговор
    Само за протокола, аз Влади не го познавам! Сега, като се замисля, Божков също не го познавам! Както не познавам и Радев!!!

    18:21 02.08.2026

  • 23 1488

    16 36 Отговор
    в безмер живеят под американски ботуш и ги карат насила да ядат ябълков пай и да пеят американския химн всяка сутрин

    благодарение на един бг премиер

    Коментиран от #101

    18:23 02.08.2026

  • 24 Охооо

    15 2 Отговор

    До коментар #20 от "Червената шапчица":

    Зайчета ми дай да галя по цял ден :)

    18:24 02.08.2026

  • 25 Айляк

    66 2 Отговор
    Ой, Буцито се бил заклел във внуците.

    Четейки това си давам сметка какъв примитивен субект над десетилетие е бил начело на държавата.
    Кошмар. Срам и позор.

    18:25 02.08.2026

  • 26 Репортер

    58 5 Отговор
    Направо не е за вярване, че са допуснали такава статия тук. Поздравления за колегите от BIRD! Но можеше да прикачите и снимката на документа, където името на този лъжлив индивид присъства.

    18:25 02.08.2026

  • 27 Лост

    62 1 Отговор
    Бойко как така каза,че не познаваш Горанов като ти беше министър?Сега запозна ли се с него като ти е в парламентарната група?

    18:25 02.08.2026

  • 28 Той е днес подгряваше младите гербер

    29 2 Отговор
    чета и неприятния му глас дереше Всички новини
    Човек и много да и паднал все се надява на електорат...

    18:27 02.08.2026

  • 29 Клел се бил

    33 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дупничанин":

    Нали е праведен християнин и все се кръсти, а не знае, че Господ е казал да не се кълнем в нищо.

    Коментиран от #31, #35

    18:28 02.08.2026

  • 30 БЕШЕ МА ВЛАСТ ЯНКИТЕ

    29 3 Отговор
    Го стискаха за топките и той им поскачаше по свирката плащаше си в големи пликове и устоя. Но сега е без власт и със малки топки. А за Радев ще кажа че е умен говори си със янките на техния език и ще го окауши без да си изцапа ръцете. Ни лук ял ни на лук мирише.

    18:31 02.08.2026

  • 31 Дедо поп

    42 3 Отговор

    До коментар #29 от "Клел се бил":

    Всички знаят, че е неверник. В мрежата има достатъчно клипове с изцепките му като "вярващ".

    18:31 02.08.2026

  • 32 Ама как така

    25 2 Отговор
    Той една стотинка не е взел и се кръсти на 4к 🎃

    18:32 02.08.2026

  • 33 Глупости

    7 26 Отговор
    на търкалета на БЪРД . Той Божков може да е давал и 10 пъти информация на някой си адвокат от някое ЛОБИ /защото там без лобист не става / , но защо не ги даде на българските власти ? Ей го Демерджиев , винаги готов да изприпка до САЩ и да даде необходимата информация и той ползвал ЛОБИСТ и платил 30 000 долара , иначе няма кой да погледне документите ти .Тя прокуратурата се самосезира по думите на Божков и пред съдия бяха разпитани Китин и секретарката на Черепа . И о чудо ! Нито един от двамата не са видели Черепа да дава пари на някой , въпреки , че преди това Китин обясняваше от Дубай как Божков влизал в ФМ с джобове пълни с пари и излизал без тях . И така пренесъл 60 милиона лева .Самият Божков пред съда каза , че няма такова нещо , но американците пасат трева и му вярват срещу съответното заплащане .

    18:33 02.08.2026

  • 34 МагнитЪ

    11 1 Отговор
    Там да остане !!!

    18:35 02.08.2026

  • 35 И онова ТУУУ ТУУУУ

    22 2 Отговор

    До коментар #29 от "Клел се бил":

    За едни дупки и пирони пак не е богоугодно. Тоя едно книжник и със един език си мислеше за вечен и недосегаем. Остана му само това което има в касичката. Добре си поживя 15-20 години. Но след всяко надолнище идва и нагорнище.

    18:36 02.08.2026

  • 36 Госあ

    6 11 Отговор
    Радев пусна американците на безмер, поне ги премести от летище София, нали така - бяха на летище София а копанарчето дума на обелваше, но се е разбрал за тиквата и шишито

    18:37 02.08.2026

  • 37 Виж сега,

    3 13 Отговор

    До коментар #11 от "Дупничанин":

    Ти къде видя доказателства?

    18:38 02.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бойко Борисов

    30 3 Отговор

    До коментар #2 от "Анализатор":

    Чакай, чакай! Ма аз не познавам нито Горанов, нито Божков, нито Магнитски! Да си имаме уважението!

    18:39 02.08.2026

  • 40 мнение

    23 1 Отговор
    Борисов е чист като утринна роса и не познава нито Божков, нито Горанов, това е сигурно.

    18:41 02.08.2026

  • 41 Заклел се във внуците си...

    27 2 Отговор
    Ама американския съд не вярва на такива клетви... бабешки.

    Коментиран от #46

    18:41 02.08.2026

  • 42 Аз съм веган

    17 0 Отговор
    Тиквата не познава нито Горанов нито черепа.

    18:43 02.08.2026

  • 43 Смърфиета

    16 2 Отговор
    "Новите умове" от лятната академия със същото име на Герб в Приморско да обяснят на щатския съд що е то българското понятие за рекет и далавера, защото семантично не се припокриват с американските термини. Ама това е социологическо изследване, което ще отнеме много ресурс, през което време ищецът ще се е преселил на по-добро място, а лицата, посочени от него, дори и да не са вече от оперативен интерес, може да го последват.

    Коментиран от #47

    18:43 02.08.2026

  • 44 А НА ТАНАС ДАДЕ

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Левски 1914":

    Титла намери му спонсурат в последния момент преди със шиши да си отидат. И отбор на народа стана отбора на мутрите. А ЧОРБЕТО ганчоф борчето от Литекс Ловеч прецака и зацапа ЦСКА. Но се облажи както сега става със танас вечният президент. Всички са от един дол дренки а вие само им вярвате и се дърлите. Чао чао бамбини.

    18:44 02.08.2026

  • 45 факт

    32 1 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Баце вече не им е нужен и по стар краварски обичай ще го хвърлят на кучетата. Оставиха го години наред да краде колкото му душа иска, а неговата иска всичко, и сега ще му приберат всичко, което е успял да открадне. Чуждите служби знаят всичко - криптовалути, кюлчета, имоти, фирми, сметки, подставени лица, бизнеси... Другият вариант е да го държат под напрежение в резерв - ако заместникът му нещо кривне, ще го върнат на власт, за да свърши каквото трябва. Този ограничен човечец дори не осъзнава в какво точно се е забъркал. А най-гадното е, че лъже докато се кълне във внучетата си.

    18:44 02.08.2026

  • 46 ОПОРОЧИ ЗАРОБИ

    11 2 Отговор

    До коментар #41 от "Заклел се във внуците си...":

    И родата си. АКЪЛ МОРЕ ГЛАВА ШАМАНДУРА КАЗВАТ ПО НАШИЯТ КРАЙ.

    18:46 02.08.2026

  • 47 Митко

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Смърфиета":

    Ама ти къде видя съд , ма булка ? Ти не знаеш какво значи Магнитски май ?

    18:47 02.08.2026

  • 48 Някой си

    13 1 Отговор
    Каза ли вече "Аз тоя Бойко Борисов не го познавам"?

    18:48 02.08.2026

  • 49 виктория

    10 1 Отговор
    тепърва ще се появява тая шушумига!!!!

    18:48 02.08.2026

  • 50 Американците му намазаха ските

    25 1 Отговор
    Той им се мазнеше, слугуваше им. Поръча Ф-16 за да не го закачат. Те сега ще го пуснат в канала.

    18:49 02.08.2026

  • 51 Даниел

    12 1 Отговор
    Не знам дали този Борисов изобщо познава Борисов ,даже може да каже,че той не е Бойко Борисов!!??

    18:50 02.08.2026

  • 52 длкаок

    20 1 Отговор
    Поне 1 милиард лева е загубата заради този лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя само от хазарта. За да му пълнят джоба, със Владко и Севда са рекетирали Божков и са гласували по ниски данъци за държавата а са си пълнили гушките. Сега вика аз не знаех??? И защо плащаме заплати на българските служби след като от Америка ни казват за айдуците в България. Тука не можаха 1 път да ги хванат на калъп??? Севда си купи и тя дворец за 1 милион лева а работи Пи ар. Заплатата и 500 лева а си купува дворец за 1 милион и не знаят кои ограби България??? А такива хубави затворници ще бъдат тези от ГЕРБ. Не знаел циганина мръсен??? Не искал да говори??? Слава на Господ Иисус Христос най накрая го изритаха от властта. Защо е на свобода този???

    Коментиран от #56

    18:50 02.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хмм

    12 4 Отговор
    докато е лидер на партия не могат да му наложат санкции, това обясни държавният секретар когато навремето беше на посещение в България, това озмачава намеса във вътрешните работи, затова иДоган направи пеевски съпредседател, лидер на партия, за да му отменят санкциите, но веднъж наложени почти е невъзможно санкциите да бъдат премахнати особено за корупция, в Унгария снеха санкциите на някакъв си, но те бяха по политически причини, борисов е в паника, има значителен отлив от ГЕРБ, кариеристите се преориентират, пък и ГЕРБ е изкуствен проект като лудогорец и литекс във футбола

    18:54 02.08.2026

  • 55 Цвете

    11 8 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ ЧОРАПА ДА ЗАПОЧНЕ ДА СЕ РАЗПЛИТА.ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЗНАЕ ЗА ИЗНУДВАНЕТО ОТ ГОРАНОВ И БОРИСОВ В УЩЪРП НА БОЖКОВ. ПИАРКАТА НА БОРИСОВ Е ПОСЕЩАВАЛА РЕГУЛЯРНО ОФИСА НА БОЖКОВ ТОЧНО С ТАЗИ ЦЕЛ, КЕШ ПАРАСА.ВСИЧКО ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧИ, ТЕЗИ ДВАМАТА ДА БЪДАТ ОСЪДЕНИ. ПОЛОЖЕНИЕТО В МОМЕНТА Е КРИТИЧНО И С ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ДНЕС. ЗАДКУЛИСИЕТО Е ОЧЕВАДНО.

    18:55 02.08.2026

  • 56 Хи хи

    6 7 Отговор

    До коментар #52 от "длкаок":

    Майко мила , ей го и тоя с фантазиите си .Изобщо не си разбрал в какво се състой драмата на Божков !Как всички са плащали по високите данъци и са разбрали наредбата само Божков не е разбрал , имаш ли на идея ? Ако не бяха Цеките , сигурно нямаше и да се разбере за мушенгиите на Черепа .

    18:56 02.08.2026

  • 57 Читател

    13 2 Отговор
    Когато и да пукнеш ще бъде късно боклук

    18:59 02.08.2026

  • 58 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈

    10 10 Отговор
    Това го написах под статията за Борисов сутринта и точният текст на Американската служба а вие публикувате новината 8 часа след мен? А защо не пишете че според Американските служби Радев и олигсрските му са откраднали от Българският народ за 3 месеца колкото Борисов за 13 години и според техни цифри Радев подарява на Турция български земи и територия в замяна да замразят "Боташ" за 15 месеца.

    Коментиран от #59, #60, #75

    19:03 02.08.2026

  • 59 Сус ма

    7 6 Отговор

    До коментар #58 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":

    уроспийо

    19:04 02.08.2026

  • 60 Точен сте

    8 8 Отговор

    До коментар #58 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":

    Еми да честитя на матряла и за подарените от радев на Турция 33% акции от нефтеното находище Терес сега хан Тервел!Тайно решението е прокарано на заседанието на кабинета от 29.07.2026 год.

    Министерският съвет разрешил на Turkish Petroleum Overseas Company Ltd дa ce включи в проучванията за нефт и природен газ в площ "Блок 1-22 Хан Тервел" в българската изключителна икономическа зона в дълбоководната част на Черно море.
    Това е част от цената за да отложат с 15 месеца плащанията по Боташ ...другата част сигурно ще са магистралите които Турция ще получи на концесия и ще прибира пътните такси !
    Май по изгодно беше да им плащаме по 1 100 000 на ден за въздух !
    Да ти е честито Ердо !
    При такива управляващи врагове не ни трябват !

    Коментиран от #68

    19:05 02.08.2026

  • 61 Джихади Йово

    13 1 Отговор
    Точно така свършват предателите! Тях никой не ги обича, ни свои, ни чужди!!! А този предаде Българската държава и народ!!!

    Коментиран от #65

    19:08 02.08.2026

  • 62 Бойко се закле във внуците си че не е

    8 2 Отговор
    Получавал подкупи от Божков и случая е приключен -
    Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже, така, че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, но иначе - абсолютна лъжа", заяви Бойко Борисов в Приморско на среща с младежката академия "Новите умове".

    Коментиран от #90

    19:08 02.08.2026

  • 63 Чоко

    3 13 Отговор
    Как може да се вярва на престъпника Божков и така да се оплюва най добрия премиер Борисов? Престанете с лъжите!

    19:10 02.08.2026

  • 64 Тиквата се спотайваше

    12 2 Отговор
    докато се занимаваха с Шиши. Може да си е мислел, че на него ще му се размине. Но не би. Почна се.

    Коментиран от #73

    19:10 02.08.2026

  • 65 Хмм

    10 1 Отговор

    До коментар #61 от "Джихади Йово":

    преди това предаде царя и НДСВ, никой не го знаеше преди да го направят главен секретар като бивш охранител на царя,аза подкупите вина има и божков, той е дал подкупа, затова е и наказан със санкциите магнитски

    19:11 02.08.2026

  • 66 Пунта Мара

    7 8 Отговор
    Цялата статия е да прикрие грабежа от газовото находище срещу Приморско от което сме предоставили 33% безвъзмездно на Турция срещу 15 месечното замразяване на печелившия договор с Боташ. С тоя дебилски генофонд нацията е на изчезване.

    19:11 02.08.2026

  • 67 Гласове от зайчарника в Банкя

    10 1 Отговор
    Ааас он Бацо не взима, те му дават от сърце😉 Тая шия не е от туршия😉

    19:11 02.08.2026

  • 68 Сус ма

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "Точен сте":

    уроспийо

    19:12 02.08.2026

  • 69 БОКО НЕ КРАДЕ

    9 2 Отговор
    И никога не е крал. Особенно от магистралите.

    19:12 02.08.2026

  • 70 Боко

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "много го обичаме":

    ще свърши като Линдзи. Сам като куче.

    19:13 02.08.2026

  • 71 Тиквата ще стане на пюре

    11 1 Отговор
    така ще се осе-ре, че от него ще тече само тиквено пюре.

    19:13 02.08.2026

  • 72 Закривайте

    9 1 Отговор
    Свинарника

    19:14 02.08.2026

  • 73 Хмм

    7 1 Отговор

    До коментар #64 от "Тиквата се спотайваше":

    напротив, той с беше включил активно да помага за сваляне на санкциите на пеевски, дори направи горанов депутат, санкции за корупция с подписа на американския президент, той го вкарва в националния парламенти непрекъснато по телевизиите да поучава, защо журналистите му дават думата

    19:15 02.08.2026

  • 74 непротестиращ

    5 7 Отговор
    Божков да извади документи, без документи всичко може да се твърди! Не, не съм защитник на Бойко и Горанов!

    Коментиран от #77

    19:15 02.08.2026

  • 75 Пaaаааццyууyллeee...

    5 7 Отговор

    До коментар #58 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":

    Ти си нашият полезен идиoт ползван тук като мaймyнa но сега сте абсолютно прав! Мунчо каунов Kрадев разпродава вече и Българска земя за да се разплаща с олигарсите си. Ти си нашият полезен пaааaaццyyлл убил славуца ,разкрил мизерна фашистка раша колко е пропаднала и разбита и показана пред цял свят а сега разкри мунчaaa Kрадев как краде с олигархията си като обезумял!

    19:17 02.08.2026

  • 76 Мунчовец

    7 4 Отговор
    Не ме гледайте дебили какво върша, а слушайте какви руско-турски локуми разтягам.

    19:17 02.08.2026

  • 77 Хмм

    8 1 Отговор

    До коментар #74 от "непротестиращ":

    документи за подкупи не могат да се открият, но могат да се разследват разходите, защо надвишават официалните доходи, защо не са декларирани и не са плащани данъци, на запад в затвора хвърлят за неплатени данъци

    Коментиран от #84

    19:19 02.08.2026

  • 78 Аууууу

    7 3 Отговор
    Чак сега ли офак останови престъпленията на Борисов? Всеобща тайна в България е, че Борисов е капу ди тути! Офак са същите престъпници като Борисов, държаха го като маймунка на къса кайшка, докато им беше удобен!

    Коментиран от #86

    19:25 02.08.2026

  • 79 Покажете документа!

    4 4 Отговор
    Кой е видял този документ?

    19:26 02.08.2026

  • 80 А пък ние си мислехме

    9 1 Отговор
    Че Бойко не знае и Владислав Горанов е прибирал парите самоволно:)))

    19:26 02.08.2026

  • 81 Казуар

    6 1 Отговор
    Вярно ли е това, преди време писаха, че Севда тв купила в южната част на София до Отколовръстният път имот.

    19:29 02.08.2026

  • 82 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    ББ е най-добрият футболист в света, ЕДИНСТВЕНИЯТ отбелязал 4 гола на Лудогорец в 1 мач -
    никой друг не е постигал този рекорд...

    19:31 02.08.2026

  • 83 Българин

    1 9 Отговор
    Това получава всеки, който защитава България и не се подчинява на Тръмп!

    19:32 02.08.2026

  • 84 Хубаво де ,

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Хмм":

    документи няма , но 67 милиона лева къде са духнали , защото Божков ги е давал на ръка . Виж сега , делото е прекратено защото Божков не е дал нито едно пряко доказателство , че е давал подкуп , но бил много умен . Този човек е толкова злобен , беше си запазил договора на салфетка с Домусчиев въпреки , че истинският договор не беше такъв , но тук няма ПРЕКИ доказателства . Божков се е съгласил с прокуратурата за прекратяване на производството и всичко е приключило . Това е приказката до тук .

    19:35 02.08.2026

  • 85 Ти да видиш

    3 1 Отговор
    Самия Божков призна пред следствието че не е давал пидкупи на Борисов, но OFAC продължава да твърди че е давал. Всичко това се завъртя около незакония арест на Борисов който Кики, Дамаджан и Теди Еврото скалъпиха като стнаха свидетели на Черепа че е давал рушвети, чункм са били там. Е, тогава Кики си беше напазарувал лобисти конгресмени като Джереми и Американеца. Злите езици казват че били Дж.ОБрайан и Сам Менендес който търка наровете на Бай Ставри в американския му вариант. Толкоз с ръшветите но Бърдито продължава да пърха с крилца. Парите не миришат.

    19:35 02.08.2026

  • 86 Истината

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "Аууууу":

    Сега го разгласяват, защото вече не е "капу-ди тути-капи", а е "капут-и-ту-ту-капуту".

    19:39 02.08.2026

  • 87 Веднага

    4 1 Отговор
    Да върне пачките с евро и кюлчетата злато от чекмеджето.

    19:39 02.08.2026

  • 88 Гове о 😯, 🐂

    5 1 Отговор
    Вземете му всичко откраднато и го натискайте моментално в затвора да прави масажи на м а наглите, както и тези ли зали му.. през геноцида грип времето

    Коментиран от #95

    19:42 02.08.2026

  • 89 Гостът

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "гражданин":

    Що семейства бяха разбити и разделени заради гурбет , благодарение на ,,управлението" на този....айде ,както и да го наречем, няма значение. Но все някога идва Видовден,както и за всяка свиня ,Коледа.

    19:43 02.08.2026

  • 90 Умове едва ли

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Бойко се закле във внуците си че не е":

    Винаги излизат с торбички от неговото тричене
    Нали той лични няма и не е виждал
    / Хората често ги пресмятат/
    Не точно а от субсидиите
    Крайно време е да ги спрат

    19:46 02.08.2026

  • 91 Който е написал този пасквил

    1 1 Отговор
    Да си избърше дупето с нея!
    Толкова пък неадекватност и неграмотност…..айде, у кензалника

    19:48 02.08.2026

  • 92 оня с коня

    2 1 Отговор
    Абе Тикво недочела знаеш ли кои се кълнат в децата и внуците си?!Ти си един от тях-недочело чучело!

    19:50 02.08.2026

  • 93 Въййййй

    1 0 Отговор
    Тоя маймун африкански, колко прилича на Бойко БорисоФ
    Какво чудо на природата! ВъХ
    😩

    19:50 02.08.2026

  • 94 Мда

    3 1 Отговор
    Сега Винету ще продава, ако може и душите ни за да се спаси!

    Коментиран от #98

    19:51 02.08.2026

  • 95 Хо Хо

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Гове о 😯, 🐂":

    Първо да вземат имотите на Дамаджан и Точния с парите. Кво има Бацо, един наследен зайчарник с поцинковани улуци.

    19:52 02.08.2026

  • 96 115

    1 0 Отговор
    Свети Боко наджапал
    Има възмездие.

    19:57 02.08.2026

  • 97 Бокииич

    2 0 Отговор
    от мене съветче, купи още една ескадрила Ф-16, и те заличаваме от Магнитски.
    Твой бай Дони

    19:58 02.08.2026

  • 98 Откога Винету

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Мда":

    владее душата ти бе цър-вул? Кух си на хралупа.

    19:58 02.08.2026

  • 99 Наглост Тиквенска без край

    2 0 Отговор
    Ха-ха-ха! Тиквата, свирепият СИКаджийюски перстъпник от подземния свят и магистрален бандит, се бил "клел във внуците си"! Е, и? Че ти може и в зайците си да се кълтиш, ама ние всички занем, че лъжеш! Ние всички знаем, чи си наглец, безскрупулен бандит и престъпник, чи ограби, съсипа и срути Блъгария! То да бяха само милионите на Васил Божков, с мед да го намажеш престъпника от Банкя! Ама останалите стотици бизнеси и фирми, които банкянската мутра открадна в съдружие със 190 - килограмовото уродливо туловище, дето му викат Дебелян! Само че, мутро СИКаджийска, и твойто време дойед! Дойде и краят ти, а той ще бъде зловещ! Ако не пукнеш от инсулт, ще пукнеш от омразата на цял един народ бе, неграмотен селяндурино! Ти вече си обречен! Ти вече си в списъка "Магнитски", правосъдното министерство на Щатите те е обявило за корумпиран престъпник от световно ниво и няма къде на майка си банкянска да вървиш! Да му мислят Къдравата Сю- - Жрицата от политиечското "Околовръстон" ,което премина през десетина партии, докато припълзя на тарпезата в двора в Банкя, и както беше зам. на Иван Костов, стана зам. и на Мутрата! Да му мисли и Бик Томовото нищожество, дето щеше да вкарва Боко Тиквата в затвора, наричаше го "карикатура на мутра", пък после започна да го обслужва до степен, че все още му носи тоалетната хартия! Свършен си, Мутро, свършен си!

    20:00 02.08.2026

  • 100 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Все още жив sig-ан.....като дядо си дето Комунистите убиха с камъни.Какво да се прави?!Семейна черта да си намериш заслуженото.

    20:01 02.08.2026

  • 101 ррр

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "1488":

    тъпак

    20:05 02.08.2026