Бойко Борисов за първи път се появи в документ на службата за санкции на САЩ

Името на бившия премиер и настоящ лидер на ГЕРБ Бойко Борисов за първи път се появи в официален документ на Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ. В своя публикация сайтът BIRD цитира документацията по делото, по което Васил Божков оспорва пред федерален съд наложените му санкции за корупция по глобалния закон "Магнитски". По това дело OFAC е ответник, а Божков е ищец, пише "Сега".
Цитираният документ е отговор на OFAC по искането на Божков за произнасяне на съда. В него е описана ситуацията, довела до санкциите срещу бизнесмена.
"OFAC установи, а ищецът призна, че е плащал пари на бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на това Борисов и Горанов да фаворизират бизнеса му. Това изцяло попада в дефиницията и общото разбиране за подкуп. Действията на ищеца са били "предлагане" на "сума пари" с цел "убеждаване" на тези правителствени представители "да действат" в "полза" на ищеца“, се посочва в документа, който е качен в електронното досие по делото на 31 юли и цитиран от Bird.bg.
Бившият премиер реагира на публикацията - гневно и с два дни закъснение:
"Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже, така, че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, но иначе - абсолютна лъжа", заяви Бойко Борисов в Приморско на среща с младежката академия "Новите умове".
Делото е заведено от Васил Божков на 8 октомври 2025 г. срещу OFAC и нейния директор. То се разглежда от Федералния съд за окръг Колумбия и е свързано с административния контрол върху решението за санкционирането на бизнесмена.
Божков оспорва квалифицирането на плащанията като подкупи. Неговата теза е, че е бил изнудван от Борисов и Горанов и е давал парите под натиск. OFAC обаче поддържа позицията, че плащането на длъжностни лица срещу преференциално отношение към определени бизнес интереси попада в разбирането за подкуп.
Новото в документа е изричното посочване на Бойко Борисов. Когато през юни 2021 г. Вашингтон наложи санкциите на Васил Божков, Министерството на финансите на САЩ съобщи, че той е подкупвал държавни служители, сред които „настоящ политически лидер“, но тогава не посочи публично неговото име.
Владислав Горанов впоследствие също беше включен в американския санкционен списък. Според Министерството на финансите на САЩ, като министър той е участвал в корупционна схема, свързана със законодателство в хазартния сектор.
Бойко Борисов и Владислав Горанов многократно са отричали да са получавали пари от Васил Божков. Борисов е заявявал, че не е взел „нито една стотинка“ от бизнесмена и че единственото, което е получил от него, е пура.
Написаното представлява официална позиция и констатация на OFAC, представена по конкретното съдебно производство. То не е съдебно решение, присъда или постановено от американския съд заключение. На практика това е защитната теза на американската служба, за да бъде оставен Божков в списъка "Магнитски" - че дори и да се приеме тезата, че Божков е давал сумите, то той е давал парите, за да получава преференции и че това не е изнудване, а подкуп. Това е документ по гражданско дело, каквото е делото на Божков срещу OFAC за изваждането му от списъка "Магнитски", а не по наказателно дело.
Божков бе разпитан от американски представители още през 2023 г. "Васил Божков е бил разпитван 7 пъти в Дубай от официални представители на САЩ, включително и за бившите премиер Бойко Борисов и финансов министър Владислав Горанов", обяви тогава в интервю за bTV на един от неговите адвокати - Стоян Баумайер.
Разпитите са били част от опитите Васил Божков да бъде изваден от списъка "Магнитски".
"Моят клиент повече от две години съдейства 100% на американските власти и всеки път, когато имахме възможност, по време на разпити сме питали кога е удобно той да се прибере, да изчисти името си пред българското правосъдие и да приключи веднъж завинаги с тези дела тук", заяви защитникът, който е нает през 2021 г.специално за "Магнитски". "Още от първата минута Васил Божков каза, че ще окаже пълно съдействие. До момента сме представили над 25 000 страници материали. Американските власти знаят за Васил Божков повече, отколкото Васил Божков знае за себе си. Това ви го гарантирам. Лични материали, отчети, фирми, дружества, преводи, тегления, трансфери, имейли, записи, всичко", обясняваше по онова време адвокатът.
На въпрос за кои български политици е давал информация на държавните власти на САЩ Васил Божков адвокатът каза: "Във всички показания на Васил Божков фигурират само Бойко Борисов и Владислав Горанов. Други лица абсолютно няма."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 много го обичаме
Коментиран от #21, #70
18:11 02.08.2026
2 Анализатор
Пътят към ЦСЗ е застлан с червен килим за теб!
Коментиран от #39
18:12 02.08.2026
3 Красимир Петров
Коментиран от #19
18:13 02.08.2026
4 хехе
Коментиран от #45
18:13 02.08.2026
5 Евгени от Алфапласт
18:13 02.08.2026
6 гражданин
Коментиран от #89
18:13 02.08.2026
7 Не съм
18:13 02.08.2026
8 1488
18:14 02.08.2026
9 Красимир Петров
18:14 02.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дупничанин
Коментиран от #29, #37
18:15 02.08.2026
12 родител
18:15 02.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Янко
18:16 02.08.2026
15 Иван
18:16 02.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 1488
18:18 02.08.2026
18 НАЧИ байко българоубиец е
18:18 02.08.2026
19 Левски 1914
До коментар #3 от "Красимир Петров":Нали ви направи две цска да си ги гледате едното в събота другото в неделя.
Коментиран от #44
18:19 02.08.2026
20 Червената шапчица
Коментиран от #24
18:20 02.08.2026
21 Фют
До коментар #1 от "много го обичаме":Ами лотарийните билетчета по негово време бяха печеливши и евтини.
Сега най-евтиния талон е 2 евра, затова и няма никой в тотото.
18:20 02.08.2026
22 Боко Престъпникът
18:21 02.08.2026
23 1488
благодарение на един бг премиер
Коментиран от #101
18:23 02.08.2026
24 Охооо
До коментар #20 от "Червената шапчица":Зайчета ми дай да галя по цял ден :)
18:24 02.08.2026
25 Айляк
Четейки това си давам сметка какъв примитивен субект над десетилетие е бил начело на държавата.
Кошмар. Срам и позор.
18:25 02.08.2026
26 Репортер
18:25 02.08.2026
27 Лост
18:25 02.08.2026
28 Той е днес подгряваше младите гербер
Човек и много да и паднал все се надява на електорат...
18:27 02.08.2026
29 Клел се бил
До коментар #11 от "Дупничанин":Нали е праведен християнин и все се кръсти, а не знае, че Господ е казал да не се кълнем в нищо.
Коментиран от #31, #35
18:28 02.08.2026
30 БЕШЕ МА ВЛАСТ ЯНКИТЕ
18:31 02.08.2026
31 Дедо поп
До коментар #29 от "Клел се бил":Всички знаят, че е неверник. В мрежата има достатъчно клипове с изцепките му като "вярващ".
18:31 02.08.2026
32 Ама как така
18:32 02.08.2026
33 Глупости
18:33 02.08.2026
34 МагнитЪ
18:35 02.08.2026
35 И онова ТУУУ ТУУУУ
До коментар #29 от "Клел се бил":За едни дупки и пирони пак не е богоугодно. Тоя едно книжник и със един език си мислеше за вечен и недосегаем. Остана му само това което има в касичката. Добре си поживя 15-20 години. Но след всяко надолнище идва и нагорнище.
18:36 02.08.2026
36 Госあ
18:37 02.08.2026
37 Виж сега,
До коментар #11 от "Дупничанин":Ти къде видя доказателства?
18:38 02.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бойко Борисов
До коментар #2 от "Анализатор":Чакай, чакай! Ма аз не познавам нито Горанов, нито Божков, нито Магнитски! Да си имаме уважението!
18:39 02.08.2026
40 мнение
18:41 02.08.2026
41 Заклел се във внуците си...
Коментиран от #46
18:41 02.08.2026
42 Аз съм веган
18:43 02.08.2026
43 Смърфиета
Коментиран от #47
18:43 02.08.2026
44 А НА ТАНАС ДАДЕ
До коментар #19 от "Левски 1914":Титла намери му спонсурат в последния момент преди със шиши да си отидат. И отбор на народа стана отбора на мутрите. А ЧОРБЕТО ганчоф борчето от Литекс Ловеч прецака и зацапа ЦСКА. Но се облажи както сега става със танас вечният президент. Всички са от един дол дренки а вие само им вярвате и се дърлите. Чао чао бамбини.
18:44 02.08.2026
45 факт
До коментар #4 от "хехе":Баце вече не им е нужен и по стар краварски обичай ще го хвърлят на кучетата. Оставиха го години наред да краде колкото му душа иска, а неговата иска всичко, и сега ще му приберат всичко, което е успял да открадне. Чуждите служби знаят всичко - криптовалути, кюлчета, имоти, фирми, сметки, подставени лица, бизнеси... Другият вариант е да го държат под напрежение в резерв - ако заместникът му нещо кривне, ще го върнат на власт, за да свърши каквото трябва. Този ограничен човечец дори не осъзнава в какво точно се е забъркал. А най-гадното е, че лъже докато се кълне във внучетата си.
18:44 02.08.2026
46 ОПОРОЧИ ЗАРОБИ
До коментар #41 от "Заклел се във внуците си...":И родата си. АКЪЛ МОРЕ ГЛАВА ШАМАНДУРА КАЗВАТ ПО НАШИЯТ КРАЙ.
18:46 02.08.2026
47 Митко
До коментар #43 от "Смърфиета":Ама ти къде видя съд , ма булка ? Ти не знаеш какво значи Магнитски май ?
18:47 02.08.2026
48 Някой си
18:48 02.08.2026
49 виктория
18:48 02.08.2026
50 Американците му намазаха ските
18:49 02.08.2026
51 Даниел
18:50 02.08.2026
52 длкаок
Коментиран от #56
18:50 02.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хмм
18:54 02.08.2026
55 Цвете
18:55 02.08.2026
56 Хи хи
До коментар #52 от "длкаок":Майко мила , ей го и тоя с фантазиите си .Изобщо не си разбрал в какво се състой драмата на Божков !Как всички са плащали по високите данъци и са разбрали наредбата само Божков не е разбрал , имаш ли на идея ? Ако не бяха Цеките , сигурно нямаше и да се разбере за мушенгиите на Черепа .
18:56 02.08.2026
57 Читател
18:59 02.08.2026
58 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈
Коментиран от #59, #60, #75
19:03 02.08.2026
59 Сус ма
До коментар #58 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":уроспийо
19:04 02.08.2026
60 Точен сте
До коментар #58 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":Еми да честитя на матряла и за подарените от радев на Турция 33% акции от нефтеното находище Терес сега хан Тервел!Тайно решението е прокарано на заседанието на кабинета от 29.07.2026 год.
Министерският съвет разрешил на Turkish Petroleum Overseas Company Ltd дa ce включи в проучванията за нефт и природен газ в площ "Блок 1-22 Хан Тервел" в българската изключителна икономическа зона в дълбоководната част на Черно море.
Това е част от цената за да отложат с 15 месеца плащанията по Боташ ...другата част сигурно ще са магистралите които Турция ще получи на концесия и ще прибира пътните такси !
Май по изгодно беше да им плащаме по 1 100 000 на ден за въздух !
Да ти е честито Ердо !
При такива управляващи врагове не ни трябват !
Коментиран от #68
19:05 02.08.2026
61 Джихади Йово
Коментиран от #65
19:08 02.08.2026
62 Бойко се закле във внуците си че не е
Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже, така, че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, но иначе - абсолютна лъжа", заяви Бойко Борисов в Приморско на среща с младежката академия "Новите умове".
Коментиран от #90
19:08 02.08.2026
63 Чоко
19:10 02.08.2026
64 Тиквата се спотайваше
Коментиран от #73
19:10 02.08.2026
65 Хмм
До коментар #61 от "Джихади Йово":преди това предаде царя и НДСВ, никой не го знаеше преди да го направят главен секретар като бивш охранител на царя,аза подкупите вина има и божков, той е дал подкупа, затова е и наказан със санкциите магнитски
19:11 02.08.2026
66 Пунта Мара
19:11 02.08.2026
67 Гласове от зайчарника в Банкя
19:11 02.08.2026
68 Сус ма
До коментар #60 от "Точен сте":уроспийо
19:12 02.08.2026
69 БОКО НЕ КРАДЕ
19:12 02.08.2026
70 Боко
До коментар #1 от "много го обичаме":ще свърши като Линдзи. Сам като куче.
19:13 02.08.2026
71 Тиквата ще стане на пюре
19:13 02.08.2026
72 Закривайте
19:14 02.08.2026
73 Хмм
До коментар #64 от "Тиквата се спотайваше":напротив, той с беше включил активно да помага за сваляне на санкциите на пеевски, дори направи горанов депутат, санкции за корупция с подписа на американския президент, той го вкарва в националния парламенти непрекъснато по телевизиите да поучава, защо журналистите му дават думата
19:15 02.08.2026
74 непротестиращ
Коментиран от #77
19:15 02.08.2026
75 Пaaаааццyууyллeee...
До коментар #58 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":Ти си нашият полезен идиoт ползван тук като мaймyнa но сега сте абсолютно прав! Мунчо каунов Kрадев разпродава вече и Българска земя за да се разплаща с олигарсите си. Ти си нашият полезен пaааaaццyyлл убил славуца ,разкрил мизерна фашистка раша колко е пропаднала и разбита и показана пред цял свят а сега разкри мунчaaa Kрадев как краде с олигархията си като обезумял!
19:17 02.08.2026
76 Мунчовец
19:17 02.08.2026
77 Хмм
До коментар #74 от "непротестиращ":документи за подкупи не могат да се открият, но могат да се разследват разходите, защо надвишават официалните доходи, защо не са декларирани и не са плащани данъци, на запад в затвора хвърлят за неплатени данъци
Коментиран от #84
19:19 02.08.2026
78 Аууууу
Коментиран от #86
19:25 02.08.2026
79 Покажете документа!
19:26 02.08.2026
80 А пък ние си мислехме
19:26 02.08.2026
81 Казуар
19:29 02.08.2026
82 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
никой друг не е постигал този рекорд...
19:31 02.08.2026
83 Българин
19:32 02.08.2026
84 Хубаво де ,
До коментар #77 от "Хмм":документи няма , но 67 милиона лева къде са духнали , защото Божков ги е давал на ръка . Виж сега , делото е прекратено защото Божков не е дал нито едно пряко доказателство , че е давал подкуп , но бил много умен . Този човек е толкова злобен , беше си запазил договора на салфетка с Домусчиев въпреки , че истинският договор не беше такъв , но тук няма ПРЕКИ доказателства . Божков се е съгласил с прокуратурата за прекратяване на производството и всичко е приключило . Това е приказката до тук .
19:35 02.08.2026
85 Ти да видиш
19:35 02.08.2026
86 Истината
До коментар #78 от "Аууууу":Сега го разгласяват, защото вече не е "капу-ди тути-капи", а е "капут-и-ту-ту-капуту".
19:39 02.08.2026
87 Веднага
19:39 02.08.2026
88 Гове о 😯, 🐂
Коментиран от #95
19:42 02.08.2026
89 Гостът
До коментар #6 от "гражданин":Що семейства бяха разбити и разделени заради гурбет , благодарение на ,,управлението" на този....айде ,както и да го наречем, няма значение. Но все някога идва Видовден,както и за всяка свиня ,Коледа.
19:43 02.08.2026
90 Умове едва ли
До коментар #62 от "Бойко се закле във внуците си че не е":Винаги излизат с торбички от неговото тричене
Нали той лични няма и не е виждал
/ Хората често ги пресмятат/
Не точно а от субсидиите
Крайно време е да ги спрат
19:46 02.08.2026
91 Който е написал този пасквил
Толкова пък неадекватност и неграмотност…..айде, у кензалника
19:48 02.08.2026
92 оня с коня
19:50 02.08.2026
93 Въййййй
Какво чудо на природата! ВъХ
😩
19:50 02.08.2026
94 Мда
Коментиран от #98
19:51 02.08.2026
95 Хо Хо
До коментар #88 от "Гове о 😯, 🐂":Първо да вземат имотите на Дамаджан и Точния с парите. Кво има Бацо, един наследен зайчарник с поцинковани улуци.
19:52 02.08.2026
96 115
Има възмездие.
19:57 02.08.2026
97 Бокииич
Твой бай Дони
19:58 02.08.2026
98 Откога Винету
До коментар #94 от "Мда":владее душата ти бе цър-вул? Кух си на хралупа.
19:58 02.08.2026
99 Наглост Тиквенска без край
20:00 02.08.2026
100 Град Козлодуй
20:01 02.08.2026
101 ррр
До коментар #23 от "1488":тъпак
20:05 02.08.2026