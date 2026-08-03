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Шефът на Chevron: Има рискове за доставките на петрол

Шефът на Chevron: Има рискове за доставките на петрол

3 Август, 2026 05:41, обновена 3 Август, 2026 05:46 648 4

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Изпълнителният директор Майк Вирт алармира за петролна криза заради блокирания Ормузки проток и заплахите в Червено море, докато цените на горивата растат.

Шефът на Chevron: Има рискове за доставките на петрол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конфликтът в Иран, САЩ и Израел крие сериозни и „много реални“ опасности за световната петролна индустрия, тъй като логистичните рискове вече са се разширили далеч отвъд Ормузкия проток.

Това заяви главният изпълнителен директор на енергийния гигант Chevron, Майк Вирт, в ефира на предаването „Sunday Morning Futures“ по Fox News в неделя вечерта. Неговото предупреждение идва на фона на ескалиращо напрежение на пазарите и въпреки временното успокоение след решението на американския президент Доналд Тръмп да отложи планираните въздушни удари срещу Иран в търсене на дипломатическо споразумение.

Рисковете се разширяват: От Ормуз до Черно море

Според лидера на Chevron, енергийните пазари са изправени пред безпрецедентен натиск, тъй като геополитическата нестабилност засяга ключови глобални артерии.

„Вече виждаме, че не само Ормузкият проток, но и Червено море, и Черно море крият рискове и несигурност. Предизвикателствата се разшириха и рисковете за доставките са много реални“, подчерта Майк Вирт пред Fox News.

Войната в Иран, която започна на 28 февруари 2026 г., блокира трафика през стратегическия Ормузки проток, откъдето преминава близо 20% от световния петрол. Напрежението допълнително се засилва от атаките на хутите в Червено море, което застрашава алтернативните маршрути за износ на Саудитска Арабия и съседните държави. В отговор на кризата Chevron е започнал разговори с Ирак за изграждане на нов петролопровод на север към Средиземно море, целящ изцяло да заобиколи опасните зони.

Рекордни печалби и изчерпани буфери в индустрията

Paradoxically, докато конфликтът застрашава глобалната икономика, най-големите петролни компании отчитат рекордни финансови резултати поради скока в маржовете на рафиниране. В петък Chevron обяви най-високата си тримесечна печалба в историята от 12.1 милиарда долара, подкрепена от рекорден добив в САЩ (2.1 милиона барела на ден). Конкурентът ExxonMobil също удвои печалбата си до 14.5 милиарда долара, информира CNBC в своя пазарен анализ.

Въпреки финансовия бум, Вирт предупреди в интервю за The Hill, че „пазарните шокоабсорбатори“ и световните запаси прогресивно намаляват, което ще поддържа цените на горивата по бензиностанциите високи и през третото тримесечие на годината. Цената на дребно на бензина в САЩ вече прехвърли прага от 4 долара за галон, превръщайки се в основно политическо предизвикателство преди предстоящите междинни избори в страната.

Какво следва за цените на петрола?

Експертите от Wood Mackenzie и Kpler отбелязват, че въпреки понижението на суровия петрол тип Брент до нива около 87 долара заради надеждите за мирно споразумение за протока, рафиниращият капацитет в световен мащаб остава критична точка. Около 10% от капацитета на рафинериите по света в момента е офлайн заради военните действия и блокадите.

Очаква се натискът върху цените на дизела и мазута да се засили с наближаването на есенно-зимния сезон. Както съобщава Ройтерс, инвеститорите следят отблизо дали Иран и САЩ ще договорят рамка за отваряне на Ормузкия проток, което остава единственият сигурен начин за стабилизиране на енергийната система в дългосрочен план.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Кина

    1 0 Отговор
    Отново неточна информация...! Суецкия канал свързва червено и Средиземно море и е ключов път за доставки на нефт за Европа ..! В момента е почти затворен от хутите и танкерите се пренасочват към други маршрути..!

    05:55 03.08.2026

  • 2 Хем печелят

    1 0 Отговор
    Хем ревът. Да се чудиш, да ги биеш или да ги бесиш!?! Натрупали милиарди, не цените се повишават по-бързо от печалбите им. Да се задавят дано.. И те и рода им до девето коляно, да легнат в земята да възстановят нефта дето са изкарали..

    05:59 03.08.2026

  • 3 Отъргайте му пиргите

    2 0 Отговор
    на рижавия докато е време.
    После ще търгате вашите.

    06:08 03.08.2026

  • 4 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ДА СИ БЯХТЕ МИРНО СЕДЯЛИ

    06:22 03.08.2026