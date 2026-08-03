Задържаха лидера на мексиканския наркокартел Лос Рейес

При зрелищна и прецизна военна операция в западния мексикански щат Мичоакан беше арестуван Алфонсо Фернандес Магальон, по-известен с прякора си „Пончо“ или „Пончо Ла Кирингуа“.

Той е официално идентифициран от мексиканските власти като върховен лидер на мощния картел Лос Рейес и един от основните стълбове на престъпния съюз „Картелес Унидос“.

Новината за успешния арест в Мексико беше потвърдена официално от секретаря по сигурността и гражданската защита Омар Гарсия Харфуч чрез изявление в социалните мрежи. Задържането бе извършено въз основа на съдебна заповед за тежки престъпления, включително незаконно лишаване от свобода и подстрекаване към бунт. Залавянето на Магальон бе определено от местния губернатор като решителен удар срещу организираната престъпност в региона.

Награда от 5 милиона долара и международно издирване

Алфонсо Фернандес Магальон е сред най-издирваните бегълци от правосъдието в Съединените щати. Държавният департамент на САЩ и Службата за вътрешна сигурност (HSI) предлагаха награда от до 5 милиона долара за информация, водеща до неговия арест. Според американските служби картелът Лос Рейес е дълбоко замесен в мащабен международен трафик на наркотици, включително фентанил, кокаин и метамфетамини по границата. Смята се също, че Магальон е контролирал тайни летателни писти за трафик на дрога директно от Колумбия.

Специфичното за картела Лос Рейес през последните години е неговата трансформация в паравоенна структура. Документирани са множество случаи през 2025 и 2026 г., в които престъпната група е използвала модифицирани бойни дронове за атаки срещу мексиканския военен персонал в общините Котиха и Тингуиндин.

Хаос и „наркоблокади“ в Мичоакан след ареста

Веднага след като информацията за ареста на „Пончо“ се разпространи, членове на неговата престъпна организация организираха масови безредици в общините Лос Рейес и Перибан. Членове на картела подпалиха десетки цивилни превозни средства и автобуси, използвайки ги за изграждане на т.нар. „наркоблокади“ на пет основни пътни артерии в щата.

За да овладеят ситуацията и да гарантират сигурността на населението, федералните сили на Мексико, съвместно с Националната гвардия, задействаха спешен протокол за сигурност. Към момента основните пътища са разчистени, а контролът в засегнатите райони е възстановен. Самият Алфонсо Фернандес Магальон беше спешно транспортиран с военен хеликоптер до столицата Мексико Сити под засилена охрана.

Засилване на натиска върху картелите

Успешният арест в Мексико е част от засилената кампания на администрацията на президента Клаудия Шейнбаум за противодействие на организираната престъпност, провеждана в координация с Вашингтон. Посланикът на САЩ в Мексико, Роналд Джонсън, приветства операцията на мексиканската армия. Той подчерта, че този арест изпраща ясен сигнал към лидерите на картели, че няма къде да се скрият.