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DeepState: През юли руснаците окупираха повече територия, отколкото ВСУ си върна
  Тема: Украйна

DeepState: През юли руснаците окупираха повече територия, отколкото ВСУ си върна

2 Август, 2026 22:23, обновена 2 Август, 2026 22:34 986 93

  • украйна-
  • русия-
  • територии-
  • окупация-
  • война

Анализаторите отчитат нетен ръст на окупираните територии от 36 квадратни километра, но балансът на силите на фронта в Украйна остава динамичен

DeepState: През юли руснаците окупираха повече територия, отколкото ВСУ си върна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалия месец юли руските окупационни сили са успели да разширят контрола си върху украинска територия в по-голям обем, отколкото Силите за отбрана на Украйна са съумели да освободят.

Това се посочва в най-новия обобщен доклад на украинския OSINT проект DeepState, публикуван в първите дни на август. Данните отразяват актуалната картина на бойното поле към края на юли 2026 година, белязана от тежки позиционни боеве по ключовите направления в Донбас.

Според изчисленията на военните наблюдатели, увеличението на териториите под руски контрол на интерактивната карта възлиза на 36 квадратни километра за месеца. Анализаторите обаче изрично уточняват, че този баланс не е окончателен и подлежи на ревизия. Поради изискванията за оперативна сигурност на украинската армия, териториалните успехи и контраатаките на Силите за отбрана се отразяват на публичната платформа DeepStateMap.Live с известно забавяне.

Сравнение с предходните месеци на 2026 г.

Динамиката на фронтовата линия през лятото показва известно забавяне на руския напредък в сравнение с по-ранните етапи от офанзивата. За сравнение, през юни проектът DeepState отчете първоначално завземане на 84 квадратни километра, въпреки че реалният нетен баланс тогава бе близо до отрицателен поради успешните украински действия.

Основните изводи от ситуацията на фронта в края на юли включват:

  • Основен натиск в Донецка област: Руското тактическо напредване остава съсредоточено главно по направленията Константиновка, Лиман и Покровск.
  • Позиционен характер на войната: Независими източници като Института за изследване на войната (ISW) потвърждават, че руското командване продължава да оптимизира силите си за изтощителна позиционна война, а не за мащабни механизирани пробиви.
  • Забавяне на темпото: Макар Русия да поддържа инициативата в определени сектори, темпът на завоюване на територии е драстично по-нисък в сравнение със същия период на миналата година.

Паралелно с битките на сушата, Украйна продължава своята кампания за нанасяне на дълбоки удари с дронове по руската логистика, рафинерии и военна инфраструктура в тила и окупирания Крим. Според военни експерти, тези действия имат за цел да подкопаят дългосрочния офанзивен потенциал на Кремъл преди настъпването на есенните месеци.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    21 5 Отговор
    Украйна си е върнала територии? Кога то?са? Пропаганда за западни бройлери.

    Коментиран от #5, #10, #14, #18, #25, #28, #32, #37, #40, #42, #45, #53, #63, #65, #68, #75

    22:37 02.08.2026

  • 2 И положиха за

    4 11 Отговор
    Тази цел 30 Хил.крепостни.Браво товариш ка Путин.

    22:38 02.08.2026

  • 3 НРБ

    19 6 Отговор
    Русия не окупира,а си връща нейната земя отстъпена 1991 г на Киевската мафия .

    Коментиран от #7, #21, #38, #48, #69

    22:38 02.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хасковски каунь

    10 2 Отговор
    Големи майстори на освободени територии без населени места са укрите. Не може да се провери . а те освобождават ли освобождават....

    Коментиран от #17, #64, #76, #79

    22:42 02.08.2026

  • 7 Чиба мръшо нефелна!

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "НРБ":

    Връща си чували с мръшша.

    22:43 02.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Робот

    13 2 Отговор
    В един момент дезинформацията и измамата че Украйна е победител ще лъсне..! Хората ще искат да знаят защо са били лъгани и кой има интерес от това..? Хората които следят развитието много добре знаят че величието на Зеленски и тези които го подкрепят е към своя край..!

    Коментиран от #20, #34, #70

    22:44 02.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    8 1 Отговор
    Че кой се е съмнявал!!!???
    Аа, сетих се! Оня паветник с картинките, и онези паветници с рецитациите!!!
    Но те не се развиха никак за четири години!!!

    Коментиран от #24

    22:45 02.08.2026

  • 12 хъхъ

    11 2 Отговор
    Напоследък западните пропагандни лъжи и провокациите на бандерите станаха изключително нагли. Заслужават да им се избият зъбите, че да не могат повече да лаят и хапят.

    Коментиран от #16, #22, #39, #44, #49, #62

    22:46 02.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ВАГИНИР

    2 3 Отговор
    ЗА ОГРОМНА НЕОПИСУЕМА РАДОСТ НА РУСКИТЕ БЪЛГАРИ В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ ДО МЕСЕЦ ДВА ЦЯЛА УКРАЙНА ЩЕ Е В ЛАПИЧКИТЕ НА БОГАТ ИРЧЕНЦЕТО ПУТИНЬ И ПО АПЕТИТНИТЕ МУ ИЗЯВЛЕНИЯ СЛЕДВАТ БАЛТИЙЦИТЕ И ТАКААААА ДООО КРАЯ НА МОСКВАААА!!!...

    22:48 02.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ИBO MИHЖЕB

    3 2 Отговор
    Вижда се, Oкpaйна пичели! Hаздоровье!

    22:49 02.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хахахахха

    3 1 Отговор
    че те хахлите нищо не са си върнал,какви измишльотини пишете

    Коментиран от #33, #36, #41, #50, #57

    22:57 02.08.2026

  • 31 Маринов

    5 2 Отговор
    Прочетох, че Русия е денонсирала договора за учредяване на Германия след ВСВ. И в момента Берлин, Брюксел, НАТО, Вашингтон да в шок. Тръмп е направил изявление и т на. А тук - нищо по темата.
    Време е да се денонсира и беловежкото споразумение и всичко си идва на мястото.

    Коментиран от #55

    22:58 02.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 1234

    4 2 Отговор
    Сложете една нула, умножете по две и ще получите точното число на завзетите територии за месеца.

    На картата на Деепстейт Украйна още държи Константиновка, а реалностите са, че руснаците са вече на 10 км след нея.

    Пропагандата е едно, реалностите друго.

    Когато Русия си вземе Донбас, нашите медии ще публукуват статия подобна на тази където ще обявят победа на ВСУ.

    Коментиран от #51, #54, #66, #83

    23:02 02.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Айде нема нужда

    4 2 Отговор
    Данните отразяват актуалната картина на бойното поле към края на юли 2026...

    Актуална картина?:) Добре е, че украинския Дийп Стейт почна вече да си признава, но данните им никога не са били актуални. Винаги прикриват и намаляват украинските загуби на територии с месеци на картите си.

    Коментиран от #52, #56, #59, #74

    23:02 02.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 54 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "1234":

    рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆

    23:04 02.08.2026

  • 55 Чиба

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Маринов":

    Интернет поссерко!

    23:04 02.08.2026

  • 56 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Айде нема нужда":

    рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆

    23:04 02.08.2026

  • 57 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "хахахахха":

    рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆

    23:05 02.08.2026

  • 58 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    1 1 Отговор
    Темпът на завоюване на територии е драстично по-нисък в сравнение със същия период на миналата година.

    УРААААА УРААААА УРААААА

    ОБАЧЕ ТЕМПЪТ

    НА УНИЩОЖАВАНЕ НА

    РУСКИ МУСОРИ

    СЕ УВЕЛИЧИ .

    ОКТОМВРИ СЕ ЧАКА
    ПОРЕДНАТА МОБИЛИЗАЦИЯ
    КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ
    В ОГРОМНА БУСИФИКАЦИЯ.

    ПУТИН ЩЕ ПОЛЗВА НОВО КОЛИЧЕСТВО
    ПУШЕЧНО МЕСО
    ЗА
    ВОЙНАТА .

    СКУЧНО МУ Е НА
    КГБ КРЕ.ТЕНА.

    23:05 02.08.2026

  • 59 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Айде нема нужда":

    рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆

    23:05 02.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "хъхъ":

    рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆

    23:06 02.08.2026

  • 63 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆

    Коментиран от #90

    23:06 02.08.2026

  • 64 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆

    23:06 02.08.2026

  • 65 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆

    23:06 02.08.2026

  • 66 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "1234":

    рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆

    23:07 02.08.2026

  • 67 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "м даааа":

    рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆

    23:07 02.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Уникално

    1 1 Отговор
    При 603 629 км2 на Украйна, колко месеца ще са необходими при превземането и, щом макс на превземането от ватите е 36 км2 на месец? Излизат близо хиляда и четиристотин години

    23:08 02.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 м даааа

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":

    със спама си доказваш колко са пропаднали покровителите ти,за да наемат толкова кух тр0л 🤣🤣

    Коментиран от #77, #78, #80, #82, #84, #85

    23:08 02.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 ВАГИНИР

    0 0 Отговор
    ЗА ОГРОМНА НЕОПИСУЕМА РАДОСТ НА РУСКИТЕ БЪЛГАРИ В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ ДО МЕСЕЦ ДВА ЦЯЛА УКРАЙНА ЩЕ Е В ЛАПИЧКИТЕ НшА БОГАТ ИРЧЕНЦЕТО ПУТИНЬ И ПО АПЕТИТНИТЕ МУ ИЗЯВЛЕНИЯ СЛЕДВАТ БАЛТИЙЦИТЕ И ТАКААААА ДООО КРАЯ НА МОСКВАААА!!!... ПУТИН Е НАШЕТО СЛЪНЦЕ!ПУТИН Е НАШИЯТ ЦАР! БЪЛГАРСКО НЯМАМЕ ЗРЪНЦЕ,ПУТИН Е НАШ ГОСПОДАР!!!...ЗНАЕ ЛИ НЯКОЙ ОТ ШЕСТТЕ МИЛИОНА РУСКИ БЪЛГАРИ В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ ЗАЩО БРАТ УЖКИМ КАЗВАТ ЗА РУСКИТЕ БЪЛГАРИ В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ "ВСИЧКИ,КОИТО СМЕ ОСВОБОЖДАВАЛИ НИ МРАЗЯТ САМО РУСКИТЕ БЪЛГАРИ И САМО В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ НИ ОБИЧАТ НАЙ-ОТЗАД!?...

    23:15 02.08.2026

  • 88 м даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":

    скоро толкова кухо тролче не бях срещал,прекалил си с дрогата,дано колабираш,поне родителите ти да се отърват от такова недоразумение😉

    23:16 02.08.2026

  • 89 м даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":

    скоро толкова кухо тролче не бях срещал,прекалил си с дрогата,дано колабираш,поне родителите ти да се отърват от такова недоразумение😉

    23:16 02.08.2026

  • 90 м даааа

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":

    скоро толкова кухо тролче не бях срещал,прекалил си с дрогата,дано колабираш,поне родителите ти да се отърват от такова недоразумение😉

    23:17 02.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

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