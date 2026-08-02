DeepState: През юли руснаците окупираха повече територия, отколкото ВСУ си върна

През изминалия месец юли руските окупационни сили са успели да разширят контрола си върху украинска територия в по-голям обем, отколкото Силите за отбрана на Украйна са съумели да освободят.
Това се посочва в най-новия обобщен доклад на украинския OSINT проект DeepState, публикуван в първите дни на август. Данните отразяват актуалната картина на бойното поле към края на юли 2026 година, белязана от тежки позиционни боеве по ключовите направления в Донбас.
Според изчисленията на военните наблюдатели, увеличението на териториите под руски контрол на интерактивната карта възлиза на 36 квадратни километра за месеца. Анализаторите обаче изрично уточняват, че този баланс не е окончателен и подлежи на ревизия. Поради изискванията за оперативна сигурност на украинската армия, териториалните успехи и контраатаките на Силите за отбрана се отразяват на публичната платформа DeepStateMap.Live с известно забавяне.
Сравнение с предходните месеци на 2026 г.
Динамиката на фронтовата линия през лятото показва известно забавяне на руския напредък в сравнение с по-ранните етапи от офанзивата. За сравнение, през юни проектът DeepState отчете първоначално завземане на 84 квадратни километра, въпреки че реалният нетен баланс тогава бе близо до отрицателен поради успешните украински действия.
Основните изводи от ситуацията на фронта в края на юли включват:
- Основен натиск в Донецка област: Руското тактическо напредване остава съсредоточено главно по направленията Константиновка, Лиман и Покровск.
- Позиционен характер на войната: Независими източници като Института за изследване на войната (ISW) потвърждават, че руското командване продължава да оптимизира силите си за изтощителна позиционна война, а не за мащабни механизирани пробиви.
- Забавяне на темпото: Макар Русия да поддържа инициативата в определени сектори, темпът на завоюване на територии е драстично по-нисък в сравнение със същия период на миналата година.
Паралелно с битките на сушата, Украйна продължава своята кампания за нанасяне на дълбоки удари с дронове по руската логистика, рафинерии и военна инфраструктура в тила и окупирания Крим. Според военни експерти, тези действия имат за цел да подкопаят дългосрочния офанзивен потенциал на Кремъл преди настъпването на есенните месеци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #5, #10, #14, #18, #25, #28, #32, #37, #40, #42, #45, #53, #63, #65, #68, #75
22:37 02.08.2026
2 И положиха за
22:38 02.08.2026
3 НРБ
Коментиран от #7, #21, #38, #48, #69
22:38 02.08.2026
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6 Хасковски каунь
Коментиран от #17, #64, #76, #79
22:42 02.08.2026
7 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #3 от "НРБ":Връща си чували с мръшша.
22:43 02.08.2026
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9 Робот
Коментиран от #20, #34, #70
22:44 02.08.2026
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11 Пич
Аа, сетих се! Оня паветник с картинките, и онези паветници с рецитациите!!!
Но те не се развиха никак за четири години!!!
Коментиран от #24
22:45 02.08.2026
12 хъхъ
Коментиран от #16, #22, #39, #44, #49, #62
22:46 02.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 ВАГИНИР
22:48 02.08.2026
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19 ИBO MИHЖЕB
22:49 02.08.2026
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30 хахахахха
Коментиран от #33, #36, #41, #50, #57
22:57 02.08.2026
31 Маринов
Време е да се денонсира и беловежкото споразумение и всичко си идва на мястото.
Коментиран от #55
22:58 02.08.2026
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43 1234
На картата на Деепстейт Украйна още държи Константиновка, а реалностите са, че руснаците са вече на 10 км след нея.
Пропагандата е едно, реалностите друго.
Когато Русия си вземе Донбас, нашите медии ще публукуват статия подобна на тази където ще обявят победа на ВСУ.
Коментиран от #51, #54, #66, #83
23:02 02.08.2026
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47 Айде нема нужда
Актуална картина?:) Добре е, че украинския Дийп Стейт почна вече да си признава, но данните им никога не са били актуални. Винаги прикриват и намаляват украинските загуби на територии с месеци на картите си.
Коментиран от #52, #56, #59, #74
23:02 02.08.2026
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54 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #43 от "1234":рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆
23:04 02.08.2026
55 Чиба
До коментар #31 от "Маринов":Интернет поссерко!
23:04 02.08.2026
56 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #47 от "Айде нема нужда":рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆
23:04 02.08.2026
57 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #30 от "хахахахха":рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆
23:05 02.08.2026
58 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
УРААААА УРААААА УРААААА
ОБАЧЕ ТЕМПЪТ
НА УНИЩОЖАВАНЕ НА
РУСКИ МУСОРИ
СЕ УВЕЛИЧИ .
ОКТОМВРИ СЕ ЧАКА
ПОРЕДНАТА МОБИЛИЗАЦИЯ
КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ
В ОГРОМНА БУСИФИКАЦИЯ.
ПУТИН ЩЕ ПОЛЗВА НОВО КОЛИЧЕСТВО
ПУШЕЧНО МЕСО
ЗА
ВОЙНАТА .
СКУЧНО МУ Е НА
КГБ КРЕ.ТЕНА.
23:05 02.08.2026
59 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #47 от "Айде нема нужда":рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆
23:05 02.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #12 от "хъхъ":рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆
23:06 02.08.2026
63 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #1 от "Някой":рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆
Коментиран от #90
23:06 02.08.2026
64 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #6 от "Хасковски каунь":рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆
23:06 02.08.2026
65 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #1 от "Някой":рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆
23:06 02.08.2026
66 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #43 от "1234":рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆
23:07 02.08.2026
67 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #60 от "м даааа":рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆
23:07 02.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
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71 Уникално
23:08 02.08.2026
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73 м даааа
До коментар #50 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":със спама си доказваш колко са пропаднали покровителите ти,за да наемат толкова кух тр0л 🤣🤣
Коментиран от #77, #78, #80, #82, #84, #85
23:08 02.08.2026
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87 ВАГИНИР
23:15 02.08.2026
88 м даааа
До коментар #85 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":скоро толкова кухо тролче не бях срещал,прекалил си с дрогата,дано колабираш,поне родителите ти да се отърват от такова недоразумение😉
23:16 02.08.2026
89 м даааа
До коментар #84 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":скоро толкова кухо тролче не бях срещал,прекалил си с дрогата,дано колабираш,поне родителите ти да се отърват от такова недоразумение😉
23:16 02.08.2026
90 м даааа
До коментар #63 от "Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅":скоро толкова кухо тролче не бях срещал,прекалил си с дрогата,дано колабираш,поне родителите ти да се отърват от такова недоразумение😉
23:17 02.08.2026
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