DeepState: През юли руснаците окупираха повече територия, отколкото ВСУ си върна

През изминалия месец юли руските окупационни сили са успели да разширят контрола си върху украинска територия в по-голям обем, отколкото Силите за отбрана на Украйна са съумели да освободят.

Това се посочва в най-новия обобщен доклад на украинския OSINT проект DeepState, публикуван в първите дни на август. Данните отразяват актуалната картина на бойното поле към края на юли 2026 година, белязана от тежки позиционни боеве по ключовите направления в Донбас.

Според изчисленията на военните наблюдатели, увеличението на териториите под руски контрол на интерактивната карта възлиза на 36 квадратни километра за месеца. Анализаторите обаче изрично уточняват, че този баланс не е окончателен и подлежи на ревизия. Поради изискванията за оперативна сигурност на украинската армия, териториалните успехи и контраатаките на Силите за отбрана се отразяват на публичната платформа DeepStateMap.Live с известно забавяне.

Сравнение с предходните месеци на 2026 г.

Динамиката на фронтовата линия през лятото показва известно забавяне на руския напредък в сравнение с по-ранните етапи от офанзивата. За сравнение, през юни проектът DeepState отчете първоначално завземане на 84 квадратни километра, въпреки че реалният нетен баланс тогава бе близо до отрицателен поради успешните украински действия.

Основните изводи от ситуацията на фронта в края на юли включват:

Основен натиск в Донецка област: Руското тактическо напредване остава съсредоточено главно по направленията Константиновка, Лиман и Покровск.

Руското тактическо напредване остава съсредоточено главно по направленията Константиновка, Лиман и Покровск. Позиционен характер на войната: Независими източници като Института за изследване на войната (ISW) потвърждават, че руското командване продължава да оптимизира силите си за изтощителна позиционна война, а не за мащабни механизирани пробиви.

Независими източници като Института за изследване на войната (ISW) потвърждават, че руското командване продължава да оптимизира силите си за изтощителна позиционна война, а не за мащабни механизирани пробиви. Забавяне на темпото: Макар Русия да поддържа инициативата в определени сектори, темпът на завоюване на територии е драстично по-нисък в сравнение със същия период на миналата година.

Паралелно с битките на сушата, Украйна продължава своята кампания за нанасяне на дълбоки удари с дронове по руската логистика, рафинерии и военна инфраструктура в тила и окупирания Крим. Според военни експерти, тези действия имат за цел да подкопаят дългосрочния офанзивен потенциал на Кремъл преди настъпването на есенните месеци.