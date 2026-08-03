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Над 8000 души остават в евакуационни центрове в Япония

Над 8000 души остават в евакуационни центрове в Япония

3 Август, 2026 06:10, обновена 3 Август, 2026 06:18 461 0

  • земетресение-
  • япония-
  • египет

Силен трус удари Египет и уплаши жителите на столицата Кайро

Над 8000 души остават в евакуационни центрове в Япония - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамична и тревожна остава сеизмичната обстановка по света в началото на месеца. Към 6:10 часа българско време (времето на събитията се проследява в реално време), Япония се справя с тежка хуманитарна ситуация.

Повече от 8000 души (по официални данни на местните власти броят на настанени в убежища надхвърля 9200) остават блокирани в евакуационни центрове в префектура Кумамото след опустошителния трус с магнитуд 7.1. В същото време, малко след 3:00 часа местно време тази сутрин, Египет бе разтърсен от земетресение с магнитуд, оценен първоначално на 4.7 от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) и ревизиран до 5.4 – 5.6 от международните и местните институции.

Адските жеги в Япония: „Двойно бедствие“ за евакуираните

В префектура Кумамото на южния японски остров Кюшу ситуацията е критична, но не заради нови срутвания, а заради метеорологичните условия. Официалният брой на жертвите от земетресението достигна 36-38 души. Основният проблем в момента е екстремната вълна от горещини, превръщаща евакуационните зони в истинско изпитание.

  • Мащаб на евакуацията: Над 9200 граждани са настанени в 229 временни убежища или нощуват в автомобилите си.
  • Липса на климатизация: Много от спортните зали и училищни сгради нямат работещи климатици заради прекъснатото електрозахранване.
  • Екстремни температури: Прогнозите за деня предвиждат температурите в района да достигнат до 40 градуса по Целзий.
  • Инфраструктурен колапс: Близо 72 000 домакинства и бизнес обекти остават изцяло без достъп до питейна вода.

Японското правителство и областният управител на Кумамото, Такаши Кимура, започнаха спешно да доставят преносими климатични системи и генератори, за да се намали рискът от масови топлинни удари сред възрастното население. Според english.news.cn, ситуацията се определя от властите като „двойно бедствие“ – комбинация от разрушителна сеизмична сила и безмилостно лятно време.

Трусът в Египет: Паника в Кайро и Суец

Рано тази сутрин, точно в 3:00 часа местно време (съвпадащо с българското лятно време), силен подземен трус събуди жителите на Египет. Епицентърът е регистриран на около 37-38 километра северно от стратегическия град Суец, на плитка дълбочина от 10 километра.

Въпреки че първите автоматични данни на EMSC посочиха магнитуд от 4.7, Националният изследователски институт по астрономия и геофизика на Египет (NRIAG) и Германският изследователски център за геонауки (GFZ) коригираха силата на труса съответно на 5.2 и 5.6 по скалата на Рихтер.

Трусът е усетен изключително силно в столицата Кайро, в Гиза, по крайбрежието на Червено море (близо до Шарм ел-Шейх) и дори в съседните държави като Израел. Египетският Червен полумесец незабавно активира плановете си за извънредни ситуации в засегнатите мухафази (губернаторства). Министерството на здравеопазването на Египет постави линейките и спасителните служби в максимална степен на готовност. Според информация от Reuters.com, към този момент няма официални данни за срутени сгради, сериозни материални щети или пострадали хора. Властите призоваха гражданите да избягват влизането в постройки с видими пукнатини по конструкцията.

Сеизмолозите напомнят, че докато Япония се намира в Тихоокеанския „Огнен пръстен“ и е подготвена за чести и силни трусове, Североизточна Африка усеща подобни земетресения по-рядко, което прави извънредната готовност на местните структури в Египет ключова за недопускането на инциденти.


Япония
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