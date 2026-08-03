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Мадуро одобри преговорите с опозицията във Венецуела

Мадуро одобри преговорите с опозицията във Венецуела

3 Август, 2026 05:33, обновена 3 Август, 2026 05:40 756 1

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Затвореният бивш президент приветства предстоящите срещи в Каракас за политически преход и възстановяване на демокрацията

Мадуро одобри преговорите с опозицията във Венецуела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изпадналият в немилост бивш президент на Венецуела Николас Мадуро официално одобри и приветства старта на преговорите между временното венецуелско правителство и опозицията.

В официално изявление, публикувано в неговия профил в платформата Telegram, Мадуро, който в момента се намира в затвор в Ню Йорк, заяви, че подкрепя „всеки път към диалог, който помага за консолидирането на мира, съвместното съществуване и помирението между венецуелците“.

Новината идва в критичен за южноамериканската държава момент, след като председателят на Националното събрание Хорхе Родригес обяви, че официалните присъствени разговори за политически преход ще започнат в Каракас през следващата седмица.

Исторически прелом и ролята на САЩ във Венецуела

Политическата реалност във Венецуела се промени драстично след януари 2026 г., когато Николас Мадуро беше свален от власт и задържан при военна операция на САЩ. В момента управлението на страната се води от временния президент Делси Родригес, която се намира под сериозен международен натиск от Вашингтон за провеждането на свободни избори и отварянето на икономиката към чуждестранни инвестиции.

Планираният диалог се подкрепя активно от администрацията на Доналд Тръмп, като САЩ ще имат улесняваща роля в преговорния процес. Според анализи на The Wall Street Journal, Вашингтон настоява за изготвянето на ясен график за бъдещи избори с цел стабилизиране на региона.

Кой участва в преговорите в Каракас?

Преговорите ще се водят от представители на проправителственото Национално събрание и група бивши опозиционни законодатели. Ето основните фигури в процеса:

  • Хорхе Родригес – Главен преговарящ от страна на правителството и брат на временния президент Делси Родригес.
  • Динора Фигера – Лидер на опозиционната делегация. Тя е представител на депутатите от легислатурата (2015–2020 г.) и наскоро се завърна от изгнание в Испания.
  • Мария Корина Мачадо – Носителката на Нобелова награда за мир и основен опозиционен лидер изрично бе изключена от разговорите, но заяви, че няма да възпрепятства процеса.

Както отбелязва БТА, Мачадо се е дистанцирала от формата, тъй като съставът му е силно повлиян от външни фактори.

Основни теми и хуманитарна криза

Освен политическия преход и реформата на Националния избирателен съвет, дневният ред включва спешни икономически и хуманитарни мерки. Страната все още се възстановява от катастрофалните двойни земетресения през юни, които отнеха живота на над 5500 души и нанесоха щети за милиарди долари.

Според информация на Al Jazeera, първите сесии на диалога ще се фокусират върху три основни стълба:

Помощ и осигуряване на средства за жертвите от земетресенията.

Укрепване на компрометираните демократични институции.

Възстановяване на нарушените граждански свободи и политически права.

Паралелно с вътрешния диалог, Венецуела започна да възстановява и външните си връзки. По данни на The Straits Times, Каракас и Доминиканската република са договорили пътна карта за нормализиране на дипломатическите отношения, скъсани преди две години.

Венецуелското общество следи събитията с предпазлив оптимизъм. Въпреки че предишни опити за преговори между 2017 и 2024 г. се провалиха, този път силното влияние на САЩ и отстраняването на автократичния режим на Мадуро дават надежда за реални институционални промени.


Венецуела
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  • 1 Заровено Куче

    5 1 Отговор
    "натиск от Вашингтон за провеждането на свободни избори и отварянето на икономиката към чуждестранни инвестиции". Тоест да ви вземем нефта без пари.

    05:45 03.08.2026