Дипломатическата пасивност на Европейския съюз по отношение на продължаващата криза в Украйна стана обект на остри политически критики от Апенините.

Бившият министър-председател на Италия и настоящ лидер на Движението „5 звезди“ Джузепе Конте отправи сериозни обвинения към Брюксел, като посочи, че липсата на решителност и автономна мирна стратегия превръщат ЕС в пасивен наблюдател на глобалните геополитически процеси. В изявления, които отразяват дълбокото разединение в италианската и европейската политика, Конте подчерта, че настоящият курс на действие не води до прекратяване на огъня, а до задълбочаване на икономическата и хуманитарната криза.

Разединението в ЕС и „фрагментираната дипломация“

Според позиции, цитирани от италианското политическо издание Il Foglio, Конте и неговите съмишленици настояват за радикална промяна в подхода към конфликта. Основният аргумент на критиците е, че Брюксел е абдикирал от ролята си на водещ дипломатически посредник, оставяйки инициативата изцяло в ръцете на Вашингтон. Липсата на автономна европейска стратегия за преговори с Москва се определя като историческа грешка, която подкопава сигурността на самия съюз.

Критиката на бившия премиер съвпада по време с нарастващото напрежение вътре в самата Италия относно военната помощ за Киев. Въпреки че настоящото правителство на Джорджа Мелони удължи военната подкрепа за Украйна до края на 2026 г., каквато информация сподели агенция Reuters, опозиционните лидери все по-силно поставят въпроса за цената на този ангажимент и липсата на ясен изход от ситуацията.

Искане за единен европейски преговарящ

Дебатът за ролята на ЕС се разпали допълнително след поредица от солови дипломатически ходове на държави като Франция, Германия и Великобритания. Критиците в Рим отбелязват, че срещите в тесни формати (като т.нар. група E3) без участието на останалите страни членки само засилват усещането за фрагментация.

В тази връзка дори настоящият премиер на страната Джорджа Мелони призна необходимостта от консолидация, като по време на обръщение пред парламента в Рим призова за назначаването на единен, упълномощен европейски преговарящ, който да представлява целия блок в евентуални бъдещи разговори, пише Anadolu Agency. Това предложение индиректно потвърждава критиките на опозицията, че до този момент ЕС не е успял да говори с един глас.

Икономическите последици и общественият натиск

На заден план остават икономическите предизвикателства пред европейските общества. В Италия Движението „5 звезди“ традиционно се обявява против неограничените доставки на оръжие, акцентирайки върху необходимостта от енергийна сигурност и спиране на инфлационните процеси. Конте и неговите привърженици настояват, че вместо Брюксел да налага бюрократични ограничения и да удължава конфликта, трябва незабавно да координира мащабна мирна конференция под егидата на ООН и ЕС.

Ситуацията в Брюксел остава непроменена – съюзът продължава да бъде разкъсван между изискванията за по-строги санкции и реалността на бойното поле, докато гласовете за дипломатическа алтернатива от страна на европейски лидери и бивши държавни глави стават все по-силни и трудни за игнориране.