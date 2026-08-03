Дипломатическата пасивност на Европейския съюз по отношение на продължаващата криза в Украйна стана обект на остри политически критики от Апенините.
Бившият министър-председател на Италия и настоящ лидер на Движението „5 звезди“ Джузепе Конте отправи сериозни обвинения към Брюксел, като посочи, че липсата на решителност и автономна мирна стратегия превръщат ЕС в пасивен наблюдател на глобалните геополитически процеси. В изявления, които отразяват дълбокото разединение в италианската и европейската политика, Конте подчерта, че настоящият курс на действие не води до прекратяване на огъня, а до задълбочаване на икономическата и хуманитарната криза.
Разединението в ЕС и „фрагментираната дипломация“
Според позиции, цитирани от италианското политическо издание Il Foglio, Конте и неговите съмишленици настояват за радикална промяна в подхода към конфликта. Основният аргумент на критиците е, че Брюксел е абдикирал от ролята си на водещ дипломатически посредник, оставяйки инициативата изцяло в ръцете на Вашингтон. Липсата на автономна европейска стратегия за преговори с Москва се определя като историческа грешка, която подкопава сигурността на самия съюз.
Критиката на бившия премиер съвпада по време с нарастващото напрежение вътре в самата Италия относно военната помощ за Киев. Въпреки че настоящото правителство на Джорджа Мелони удължи военната подкрепа за Украйна до края на 2026 г., каквато информация сподели агенция Reuters, опозиционните лидери все по-силно поставят въпроса за цената на този ангажимент и липсата на ясен изход от ситуацията.
Искане за единен европейски преговарящ
Дебатът за ролята на ЕС се разпали допълнително след поредица от солови дипломатически ходове на държави като Франция, Германия и Великобритания. Критиците в Рим отбелязват, че срещите в тесни формати (като т.нар. група E3) без участието на останалите страни членки само засилват усещането за фрагментация.
В тази връзка дори настоящият премиер на страната Джорджа Мелони призна необходимостта от консолидация, като по време на обръщение пред парламента в Рим призова за назначаването на единен, упълномощен европейски преговарящ, който да представлява целия блок в евентуални бъдещи разговори, пише Anadolu Agency. Това предложение индиректно потвърждава критиките на опозицията, че до този момент ЕС не е успял да говори с един глас.
Икономическите последици и общественият натиск
На заден план остават икономическите предизвикателства пред европейските общества. В Италия Движението „5 звезди“ традиционно се обявява против неограничените доставки на оръжие, акцентирайки върху необходимостта от енергийна сигурност и спиране на инфлационните процеси. Конте и неговите привърженици настояват, че вместо Брюксел да налага бюрократични ограничения и да удължава конфликта, трябва незабавно да координира мащабна мирна конференция под егидата на ООН и ЕС.
Ситуацията в Брюксел остава непроменена – съюзът продължава да бъде разкъсван между изискванията за по-строги санкции и реалността на бойното поле, докато гласовете за дипломатическа алтернатива от страна на европейски лидери и бивши държавни глави стават все по-силни и трудни за игнориране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Види му се края
Коментиран от #3, #9
05:57 03.08.2026
2 Робот
Коментиран от #4
06:00 03.08.2026
3 Хихи!
До коментар #1 от "Види му се края":Сънувал си отвит.
Коментиран от #5
06:00 03.08.2026
4 Путинец бг
До коментар #2 от "Робот":И знай, мила ми Венето, че след Отечеството най-много мразя професорите.
Сталин правилно изби първо тях, сега и Путин така прави.
Професорите спират нацисткия ми прогрес и ми създават още и още комплекси.
Не ги понасям органически. Даже купената диплома на докторант не ми помогна да ги харесам. Те са всичко онова, против което се боря със зъби и нокти. И нерви, и инфаркти.
06:01 03.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Брееее
Чака те
06:02 03.08.2026
7 Абе
Коментиран от #11
06:06 03.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пак си изплющял фейк,
До коментар #1 от "Види му се края":без да провериш, че такъв не съществува.
Освен да си го измислил. Но първо трябваше да го качиш в Правда точка ру, че да се самоцитираш после.
Рашките да не са чак такива мал.оум.ници като теб. Не са самоубийци я!
Коментиран от #13
06:07 03.08.2026
10 Луд копей на
До коментар #8 от "Ъъъ":фейкове се радва. ,🥳🥳🥳🥳
06:08 03.08.2026
11 Няма как
До коментар #7 от "Абе":ЕС и НАТО не пращат войници там според резолюцията си.
Но ако си доброволец, отивай. Можеш и без компания.
06:10 03.08.2026
12 И Киев е Руски
Коментиран от #19
06:11 03.08.2026
13 Фейк,фейк
До коментар #9 от "Пак си изплющял фейк,":„Документите, приети в разработването на тази стратегия, както и военната доктрина на Руската федерация, допускат възможността за използване на ядрени оръжия, включително за защита на съюзниците в случай на нападение“, каза Василиев.
Така той отговори на въпроса дали Русия, подобно на Беларус, може да разположи ядрените си оръжия в други страни от ОДКС.
Коментиран от #14
06:13 03.08.2026
14 Няма такъв филм
До коментар #13 от "Фейк,фейк":Сънувал си.
06:16 03.08.2026
15 Обективно
Отделно, че ЕС не е държава в контекста на международните отношения, а наднационална политическа организация с неясен международно правен статут. В този смисъл ЕС като организация няма легитимността да встъпи в едни такива отношения на преговарящ. Държавите от блока следва да формират самостоятелни позиции и да ги отстояват. Към този момент обаче позицията на официалните власти (правителства) от блока е, че войната трябва да продължи докато Украйна наложи своите условия.
Коментиран от #18
06:20 03.08.2026
16 Хаха
06:23 03.08.2026
17 Какво общо има
Този преступен съюз харчи парите ни за личните интеси на Зеленски и подкрепящите го ио който конфликт нптрупаха неземни богатства!
Същото прави и САЩ и Израел!
06:24 03.08.2026
18 Дори и да искат
До коментар #15 от "Обективно":Да преговарят, едва ли ще бъдат допуснати. Особено след санкциите, превърнали се в латино сериал - серия след серия, и пиратските действия в международни води.
06:28 03.08.2026
19 Споко, глетницата
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Се самоизяжда
06:29 03.08.2026
20 Ний ша Ва упрайм
06:29 03.08.2026
21 Капиталист
Коментиран от #23
06:33 03.08.2026
22 САЩ..САЩ
06:44 03.08.2026
23 Защото
До коментар #21 от "Капиталист":Цялата върхушка на ЕС се изучавала, чрез фондовете на Сорос и общества, като "Америка за България". И сега си връщат инвестициите..
06:46 03.08.2026