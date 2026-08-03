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Конте критикува остро ЕС заради бездействието за Украйна

Конте критикува остро ЕС заради бездействието за Украйна

3 Август, 2026 05:49, обновена 3 Август, 2026 05:55 1 012 23

  • джузепе конте-
  • италия-
  • украйна-
  • брюксел-
  • критики-
  • премиер

Липсата на единна европейска стратегия и разединението между водещите държави членки отдалечават дипломатическото разрешаване на украинския конфликт

Конте критикува остро ЕС заради бездействието за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дипломатическата пасивност на Европейския съюз по отношение на продължаващата криза в Украйна стана обект на остри политически критики от Апенините.

Бившият министър-председател на Италия и настоящ лидер на Движението „5 звезди“ Джузепе Конте отправи сериозни обвинения към Брюксел, като посочи, че липсата на решителност и автономна мирна стратегия превръщат ЕС в пасивен наблюдател на глобалните геополитически процеси. В изявления, които отразяват дълбокото разединение в италианската и европейската политика, Конте подчерта, че настоящият курс на действие не води до прекратяване на огъня, а до задълбочаване на икономическата и хуманитарната криза.

Разединението в ЕС и „фрагментираната дипломация“

Според позиции, цитирани от италианското политическо издание Il Foglio, Конте и неговите съмишленици настояват за радикална промяна в подхода към конфликта. Основният аргумент на критиците е, че Брюксел е абдикирал от ролята си на водещ дипломатически посредник, оставяйки инициативата изцяло в ръцете на Вашингтон. Липсата на автономна европейска стратегия за преговори с Москва се определя като историческа грешка, която подкопава сигурността на самия съюз.

Критиката на бившия премиер съвпада по време с нарастващото напрежение вътре в самата Италия относно военната помощ за Киев. Въпреки че настоящото правителство на Джорджа Мелони удължи военната подкрепа за Украйна до края на 2026 г., каквато информация сподели агенция Reuters, опозиционните лидери все по-силно поставят въпроса за цената на този ангажимент и липсата на ясен изход от ситуацията.

Искане за единен европейски преговарящ

Дебатът за ролята на ЕС се разпали допълнително след поредица от солови дипломатически ходове на държави като Франция, Германия и Великобритания. Критиците в Рим отбелязват, че срещите в тесни формати (като т.нар. група E3) без участието на останалите страни членки само засилват усещането за фрагментация.

В тази връзка дори настоящият премиер на страната Джорджа Мелони призна необходимостта от консолидация, като по време на обръщение пред парламента в Рим призова за назначаването на единен, упълномощен европейски преговарящ, който да представлява целия блок в евентуални бъдещи разговори, пише Anadolu Agency. Това предложение индиректно потвърждава критиките на опозицията, че до този момент ЕС не е успял да говори с един глас.

Икономическите последици и общественият натиск

На заден план остават икономическите предизвикателства пред европейските общества. В Италия Движението „5 звезди“ традиционно се обявява против неограничените доставки на оръжие, акцентирайки върху необходимостта от енергийна сигурност и спиране на инфлационните процеси. Конте и неговите привърженици настояват, че вместо Брюксел да налага бюрократични ограничения и да удължава конфликта, трябва незабавно да координира мащабна мирна конференция под егидата на ООН и ЕС.

Ситуацията в Брюксел остава непроменена – съюзът продължава да бъде разкъсван между изискванията за по-строги санкции и реалността на бойното поле, докато гласовете за дипломатическа алтернатива от страна на европейски лидери и бивши държавни глави стават все по-силни и трудни за игнориране.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Види му се края

    11 5 Отговор
    Стратегията на Организацията на Договора за колективна сигурност ( ОДКС ) и военната доктрина на Русия предвиждат използването на ядрени оръжия за защита на съюзниците в случай на нападение. Това заяви постоянният представител на Русия в ОДКС Виктор Василиев

    Коментиран от #3, #9

    05:57 03.08.2026

  • 2 Робот

    20 5 Отговор
    Ако европейските командири не отстъпят и не признаят поражението Украйна ще бъде изравнена със земята ...! Лъжата е актуална до едно време после идва реалността..!

    Коментиран от #4

    06:00 03.08.2026

  • 3 Хихи!

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Види му се края":

    Сънувал си отвит.

    Коментиран от #5

    06:00 03.08.2026

  • 4 Путинец бг

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    И знай, мила ми Венето, че след Отечеството най-много мразя професорите.
    Сталин правилно изби първо тях, сега и Путин така прави.
    Професорите спират нацисткия ми прогрес и ми създават още и още комплекси.
    Не ги понасям органически. Даже купената диплома на докторант не ми помогна да ги харесам. Те са всичко онова, против което се боря със зъби и нокти. И нерви, и инфаркти.

    06:01 03.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Брееее

    3 2 Отговор
    Отвит гол и надър.вен
    Чака те

    06:02 03.08.2026

  • 7 Абе

    6 4 Отговор
    конте тръгвай за укр., хич не чакай , там те чакат с нетърпение , търси бусовете !

    Коментиран от #11

    06:06 03.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пак си изплющял фейк,

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Види му се края":

    без да провериш, че такъв не съществува.
    Освен да си го измислил. Но първо трябваше да го качиш в Правда точка ру, че да се самоцитираш после.
    Рашките да не са чак такива мал.оум.ници като теб. Не са самоубийци я!

    Коментиран от #13

    06:07 03.08.2026

  • 10 Луд копей на

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъ":

    фейкове се радва. ,🥳🥳🥳🥳

    06:08 03.08.2026

  • 11 Няма как

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    ЕС и НАТО не пращат войници там според резолюцията си.
    Но ако си доброволец, отивай. Можеш и без компания.

    06:10 03.08.2026

  • 12 И Киев е Руски

    13 4 Отговор
    Брюксел заложи всичко на конфликта в Украйна и наля милиарди в него, докато ние самите станахме съучастници. И това се случва точно в момента, когато пожарите в целия Европейски съюз напомнят за небрежността на нашите лидери. Пари се инвестират в Украйна, докато мигранти пристигат в Мадрид, пожари опустошават цели региони, а няма пари за самолети Canadair за гасене на пожари

    Коментиран от #19

    06:11 03.08.2026

  • 13 Фейк,фейк

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пак си изплющял фейк,":

    „Документите, приети в разработването на тази стратегия, както и военната доктрина на Руската федерация, допускат възможността за използване на ядрени оръжия, включително за защита на съюзниците в случай на нападение“, каза Василиев.

    Така той отговори на въпроса дали Русия, подобно на Беларус, може да разположи ядрените си оръжия в други страни от ОДКС.

    Коментиран от #14

    06:13 03.08.2026

  • 14 Няма такъв филм

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Фейк,фейк":

    Сънувал си.

    06:16 03.08.2026

  • 15 Обективно

    5 0 Отговор
    не е възможно ЕС да е "дипломатически посредник" в преговори за мир, доколкото ЕС взема активно участие във войната, на страната на една от двете воюващи държави.
    Отделно, че ЕС не е държава в контекста на международните отношения, а наднационална политическа организация с неясен международно правен статут. В този смисъл ЕС като организация няма легитимността да встъпи в едни такива отношения на преговарящ. Държавите от блока следва да формират самостоятелни позиции и да ги отстояват. Към този момент обаче позицията на официалните власти (правителства) от блока е, че войната трябва да продължи докато Украйна наложи своите условия.

    Коментиран от #18

    06:20 03.08.2026

  • 16 Хаха

    7 0 Отговор
    Европейските правителства участват в този конфликт. Какви конференции ще провеждат. Ами те всички без изключение са съвоюващи държави.

    06:23 03.08.2026

  • 17 Какво общо има

    10 0 Отговор
    ЕС с Украйна? Дори не е член на ЕС!!!!
    Този преступен съюз харчи парите ни за личните интеси на Зеленски и подкрепящите го ио който конфликт нптрупаха неземни богатства!
    Същото прави и САЩ и Израел!

    06:24 03.08.2026

  • 18 Дори и да искат

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Обективно":

    Да преговарят, едва ли ще бъдат допуснати. Особено след санкциите, превърнали се в латино сериал - серия след серия, и пиратските действия в международни води.

    06:28 03.08.2026

  • 19 Споко, глетницата

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Се самоизяжда

    06:29 03.08.2026

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    тоя да фани чифтето и да мини през Бг да земи Тагаренку и да одят на фронта

    06:29 03.08.2026

  • 21 Капиталист

    4 0 Отговор
    До кога и защо Европа ще се лишава от евтини енергийни ресурси , и защо губи неограничени пазари! В момента Китай печели! САЩ печели!

    Коментиран от #23

    06:33 03.08.2026

  • 22 САЩ..САЩ

    1 0 Отговор
    Па одзи на фронту бей мушмурок оти цсе дръфчиш такоф...

    06:44 03.08.2026

  • 23 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Капиталист":

    Цялата върхушка на ЕС се изучавала, чрез фондовете на Сорос и общества, като "Америка за България". И сега си връщат инвестициите..

    06:46 03.08.2026

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