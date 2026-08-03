Нощни експлозии разтърсиха Чернигов

В ранните часове на 3 август поредица от мощни експлозии разтърсиха Черниговска област и граничните общини в Северна Украйна.

Атаките, извършени с модернизирани реактивни дронове „Геран-4“, безпилотни апарати „Мълния“ и балистични ракети, нанесоха сериозни щети върху критичната енергийна инфраструктура, частни домове и търговски обекти в региона. Според информация на местните власти, цитирана от украинските медии, противовъздушната отбрана на страната е подложена на безпрецедентен натиск и изпитва остра липса на боеприпаси за отразяване на комбинираните удари.

Хронология на ударите в Чернигов: Ударени са енергийни обекти и цивилна инфраструктура

Експлозиите в Чернигов са следствие от интензивна вълна от нападения през последните дни, при които руската армия използва тактика за претоварване на радарните системи. Ръководителят на Черниговската областна военна администрация Вячеслав Чаус потвърди, че при ударите са засегнати няколко предприятия, селскостопански бази и бензиностанции в пограничните райони на Новгород-Сиверски и Семенивка.

Военното разузнаване на Украйна (ГУР) идентифицира конкретни руски подразделения, използващи безпилотни летателни апарати от ново поколение, насочени срещу граждански обекти. Масираният обстрел съвпада с мащабна офанзива срещу столицата Киев и съседните региони, където само през изминалото денонощие бяха регистрирани десетки жертви и стотици ранени вследствие на паднали отломки и директни попадения на балистични ракети „Искандер“ и „Кинжал“.

Washington Post: Срив в доставките на Patriot заради войната на САЩ с Иран

Паралелно с ескалацията на терена, авторитетното американско издание The Washington Post публикува мащабен анализ, според който Украйна е изправена пред критичен дефицит на ракети за противовъздушна отбрана. Журналистическото разследване разкрива, че глобалните запаси от прехващачи за системите MIM-104 Patriot са почти напълно изчерпани.

Основната причина за пресъхването на военната помощ за Киев е продължаващият военен конфликт между САЩ и Иран в Близкия изток. Според данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), цитирани от The Washington Post, американската армия е изразходвала над две трети от своите световни запаси от ракети Patriot и THAAD, за да защитава съюзническите бази в Персийския залив и Израел. Пълното възстановяване на този арсенал ще отнеме най-малко три години, което принуждава Пентагона да пренасочва планираните за Украйна боеприпаси към близкоизточния театър на военните действия.

Политическият обрат във Вашингтон и блокираните лицензи

Ситуацията се усложнява допълнително от непредсказуемата политика на администрацията на президента Доналд Тръмп в Белия дом. Въпреки че по време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски американският държавен глава първоначално обеща да даде лиценз на Киев за самостоятелно вътрешно производство на ракети Patriot, Тръмп официално даде заден ход по време на последното заседание на кабинета си в Кемп Дейвид. Той заяви, че Вашингтон трябва да бъде „изключително внимателен на кого предоставя подобни технологии“, с което практически замрази дългосрочните планове на Украйна за изграждане на собствена отбранителна линия.

В същото време Зеленски предупреди в официално обръщение, че недостигът на противобалистични системи позволява на Русия да постига висока ефективност при атаките си. Статистиката на военновъздушните сили показва катастрофален спад в процента на прихващане на балистични цели – в момента Украйна успява да неутрализира едва около 29% от руските ракети поради липса на снаряди за Patriot, което означава, че три от всеки четири ракети достигат своите цели.