Руски дрон удари бензиностанция в Киевския район на Харков

Руската армия нанесе нов удар с безпилотен летателен апарат (БПЛА) по цивилен обект в град Харков, поразявайки бензиностанция в стратегическия Киевски район.
Нападението е част от засилената кампания с евтини и високотехнологични дронове, насочена пряко срещу веригите за доставки на горива и гражданската инфраструктура в Източна Украйна. Според оперативна информация на местните власти, публикувана в ранните часове на 3 август., инцидентът е предизвикал бърза реакция на аварийните служби, а ситуацията остава под контрол без критични пожари на обекта.
Детайли за удара в Киевския район
Нападението срещу обекта в Киевския район е извършено с безпилотен апарат, като кметът на Харков Игор Терехов потвърди атаката. Местните източници посочват, че при този конкретен инцидент е нанесена щета на превозно средство на територията на обекта, но благодарение на бързата намеса не се е стигнало до мащабен пожар.
Градът беше подложен на комбинирана атака, при която руските сили използваха различни типове дронове, включително нискобюджетните апарати от типа „Мълния“ и FPV дронове с оптични влакна, които умишлено таргетират търговски обекти за продажба на горива в Харковска област.
Системно унищожаване на горивната мрежа в региона
Този удар не е изолиран случай, а част от по-широка руска тактика за ограничаване на логистичните възможности на региона. През изминалите седмици руските военни атакуваха десетки обекти от този тип:
- Над 80 бензиностанции в Харков и прилежащата област вече са напълно или частично разрушени от началото на засилената офанзива.
- Магистралният път между Харков и Полтава на практика остана без функциониращи места за зареждане, след като поредните четири обекта по трасето бяха изведени от експлоатация.
- Подобни нападения с дронове от типа FPV причиниха сериозни пожари на цистерни и газови резервоари в други райони на града като Салтовски и Шевченковски през втората половина на юли.
Последици за цивилното население
Освен материалните щети по търговските площи, атаките оказват тежко психологическо въздействие върху гражданите. При серията от удари в Харков през последното денонощие няма загинали на територията на самата бензиностанция в Киевския район, но са регистрирани случаи на остри стресови реакции сред местното население, включително деца и възрастни хора в съседните жилищни сгради.
Експертите по енергиен пазар уверяват, че въпреки логистичните затруднения в прифронтовите зони, национална криза с недостиг на горива в Украйна към момента няма, тъй като пазарът остава диверсифициран и доставките се пренасочват своевременно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каква новина е това
05:33 03.08.2026
2 1234
05:34 03.08.2026
3 Остри стресови
Коментиран от #5
05:35 03.08.2026
4 Грешка
Коментиран от #6
05:42 03.08.2026
5 На война като на война
До коментар #3 от "Остри стресови":Ако пък е СВО, това не е наказуемо.
05:44 03.08.2026
6 Толкова си могат
До коментар #4 от "Грешка":Защо питаш?
Коментиран от #10
05:45 03.08.2026
7 Кина
Коментиран от #9
05:45 03.08.2026
8 жоро
първо в киевския район на харков
после в харковския район на коев..
05:47 03.08.2026
9 Споко,
До коментар #7 от "Кина":те ще се оправят, ти не.
Новината по-богата, по-умна или по-образована те направи?
Не биваше да си сменяш пола. Кел файда, като пак не се къпеш.
05:48 03.08.2026
10 Питам
До коментар #6 от "Толкова си могат":да ми отговаряш, бре.!
05:51 03.08.2026
11 Хи хи хи
06:29 03.08.2026