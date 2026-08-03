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Руски дрон удари бензиностанция в Киевския район на Харков
  Тема: Украйна

Руски дрон удари бензиностанция в Киевския район на Харков

3 Август, 2026 05:22, обновена 3 Август, 2026 05:25 662 11

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  • бензиностанция-
  • харков

Вълната от атаки срещу критична и цивилна инфраструктура в Украйна продължава с безпилотни апарати, нанасяйки материални щети в поредния административен район на града

Руски дрон удари бензиностанция в Киевския район на Харков - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия нанесе нов удар с безпилотен летателен апарат (БПЛА) по цивилен обект в град Харков, поразявайки бензиностанция в стратегическия Киевски район.

Нападението е част от засилената кампания с евтини и високотехнологични дронове, насочена пряко срещу веригите за доставки на горива и гражданската инфраструктура в Източна Украйна. Според оперативна информация на местните власти, публикувана в ранните часове на 3 август., инцидентът е предизвикал бърза реакция на аварийните служби, а ситуацията остава под контрол без критични пожари на обекта.

Детайли за удара в Киевския район

Нападението срещу обекта в Киевския район е извършено с безпилотен апарат, като кметът на Харков Игор Терехов потвърди атаката. Местните източници посочват, че при този конкретен инцидент е нанесена щета на превозно средство на територията на обекта, но благодарение на бързата намеса не се е стигнало до мащабен пожар.

Градът беше подложен на комбинирана атака, при която руските сили използваха различни типове дронове, включително нискобюджетните апарати от типа „Мълния“ и FPV дронове с оптични влакна, които умишлено таргетират търговски обекти за продажба на горива в Харковска област.

Системно унищожаване на горивната мрежа в региона

Този удар не е изолиран случай, а част от по-широка руска тактика за ограничаване на логистичните възможности на региона. През изминалите седмици руските военни атакуваха десетки обекти от този тип:

  • Над 80 бензиностанции в Харков и прилежащата област вече са напълно или частично разрушени от началото на засилената офанзива.
  • Магистралният път между Харков и Полтава на практика остана без функциониращи места за зареждане, след като поредните четири обекта по трасето бяха изведени от експлоатация.
  • Подобни нападения с дронове от типа FPV причиниха сериозни пожари на цистерни и газови резервоари в други райони на града като Салтовски и Шевченковски през втората половина на юли.

Последици за цивилното население

Освен материалните щети по търговските площи, атаките оказват тежко психологическо въздействие върху гражданите. При серията от удари в Харков през последното денонощие няма загинали на територията на самата бензиностанция в Киевския район, но са регистрирани случаи на остри стресови реакции сред местното население, включително деца и възрастни хора в съседните жилищни сгради.

Експертите по енергиен пазар уверяват, че въпреки логистичните затруднения в прифронтовите зони, национална криза с недостиг на горива в Украйна към момента няма, тъй като пазарът остава диверсифициран и доставките се пренасочват своевременно.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква новина е това

    4 12 Отговор
    Ежедневна руска проява на завист, че Украйна и по време на война е по-уредена държава от тяхната. Извън Москва и Санкт Петербург е пълна скръб. Езерата – пълни с радиация, горите опоскани, най-смъртоносното езеро в света, Карачай, е в Раша. Логично.

    05:33 03.08.2026

  • 2 1234

    15 4 Отговор
    Тази новина щеше да има смисъл, ако войната срещу горивната инфраструктура не беше започната именно от Украйна с удари по руски рафинерии, нефтобази, тръбопроводи и бензиностанции. Не може собствените атаки да се представят като легитимно прекъсване на военната логистика, а ответните удари по същия сектор, като необяснима кампания срещу цивилното население. Или горивната инфраструктура е допустима военна цел и за двете страни, или не е. Иначе това не е журналистика, а удобно подбрана половина от войната

    05:34 03.08.2026

  • 3 Остри стресови

    8 3 Отговор
    реакции. А украинците директно бият по децата и цивилните в Русия...

    Коментиран от #5

    05:35 03.08.2026

  • 4 Грешка

    8 3 Отговор
    Защо само една ?

    Коментиран от #6

    05:42 03.08.2026

  • 5 На война като на война

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Остри стресови":

    Ако пък е СВО, това не е наказуемо.

    05:44 03.08.2026

  • 6 Толкова си могат

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Грешка":

    Защо питаш?

    Коментиран от #10

    05:45 03.08.2026

  • 7 Кина

    8 3 Отговор
    Отново подвеждаща и неточна информация..! Вчера в Полтавска област беше балистично занулен най големия разпределител на газ и нефт в Украйна..! Там са и най големите запаси на горива ..! На практика без тези разпределителни станции Украйна вече е с един крак , за какви доставки става въпрос не разбирам..?

    Коментиран от #9

    05:45 03.08.2026

  • 8 жоро

    6 3 Отговор
    те ги резуват
    първо в киевския район на харков
    после в харковския район на коев..

    05:47 03.08.2026

  • 9 Споко,

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кина":

    те ще се оправят, ти не.
    Новината по-богата, по-умна или по-образована те направи?
    Не биваше да си сменяш пола. Кел файда, като пак не се къпеш.

    05:48 03.08.2026

  • 10 Питам

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Толкова си могат":

    да ми отговаряш, бре.!

    05:51 03.08.2026

  • 11 Хи хи хи

    0 2 Отговор
    Руснаците удрят бензиностанции украинците рафинерии .

    06:29 03.08.2026

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