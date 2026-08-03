Руски дрон удари бензиностанция в Киевския район на Харков

Руската армия нанесе нов удар с безпилотен летателен апарат (БПЛА) по цивилен обект в град Харков, поразявайки бензиностанция в стратегическия Киевски район.

Нападението е част от засилената кампания с евтини и високотехнологични дронове, насочена пряко срещу веригите за доставки на горива и гражданската инфраструктура в Източна Украйна. Според оперативна информация на местните власти, публикувана в ранните часове на 3 август., инцидентът е предизвикал бърза реакция на аварийните служби, а ситуацията остава под контрол без критични пожари на обекта.

Детайли за удара в Киевския район

Нападението срещу обекта в Киевския район е извършено с безпилотен апарат, като кметът на Харков Игор Терехов потвърди атаката. Местните източници посочват, че при този конкретен инцидент е нанесена щета на превозно средство на територията на обекта, но благодарение на бързата намеса не се е стигнало до мащабен пожар.

Градът беше подложен на комбинирана атака, при която руските сили използваха различни типове дронове, включително нискобюджетните апарати от типа „Мълния“ и FPV дронове с оптични влакна, които умишлено таргетират търговски обекти за продажба на горива в Харковска област.

Системно унищожаване на горивната мрежа в региона

Този удар не е изолиран случай, а част от по-широка руска тактика за ограничаване на логистичните възможности на региона. През изминалите седмици руските военни атакуваха десетки обекти от този тип:

Над 80 бензиностанции в Харков и прилежащата област вече са напълно или частично разрушени от началото на засилената офанзива.

в Харков и прилежащата област вече са напълно или частично разрушени от началото на засилената офанзива. Магистралният път между Харков и Полтава на практика остана без функциониращи места за зареждане, след като поредните четири обекта по трасето бяха изведени от експлоатация.

Подобни нападения с дронове от типа FPV причиниха сериозни пожари на цистерни и газови резервоари в други райони на града като Салтовски и Шевченковски през втората половина на юли.

Последици за цивилното население

Освен материалните щети по търговските площи, атаките оказват тежко психологическо въздействие върху гражданите. При серията от удари в Харков през последното денонощие няма загинали на територията на самата бензиностанция в Киевския район, но са регистрирани случаи на остри стресови реакции сред местното население, включително деца и възрастни хора в съседните жилищни сгради.

Експертите по енергиен пазар уверяват, че въпреки логистичните затруднения в прифронтовите зони, национална криза с недостиг на горива в Украйна към момента няма, тъй като пазарът остава диверсифициран и доставките се пренасочват своевременно.