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Al Mayadeen: Иран няма да продължи официалните си срещи, докато Тръмп не се извини, а Израел не се изтегли от Южен Ливан

Al Mayadeen: Иран няма да продължи официалните си срещи, докато Тръмп не се извини, а Израел не се изтегли от Южен Ливан

21 Юни, 2026 20:43, обновена 21 Юни, 2026 21:04 2 405 23

  • сащ-
  • иран-
  • швейцария-
  • претовори-
  • галибаф-
  • арагми

Иранската делегация се върна в хотела в Швейцария , но разговорите със САЩ продължават "неофициално" и "чрез посредници", предаде Al Hadath

Al Mayadeen: Иран няма да продължи официалните си срещи, докато Тръмп не се извини, а Израел не се изтегли от Южен Ливан - 1
Мохамед Галибаф, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранската делегация, участваща в диалог с представители на САЩ в Швейцария, не възнамерява да продължи официалните си срещи, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп не се извини за заплахите, които е отправил по време на срещите на делегацията, съобщи телевизионният канал Al Mayadeen.

Според канала, иранската делегация „няма да се върне към преговори, докато Тръмп не се извини“. Каналът също така отбелязва, че иранските преговарящи сега настояват „не само за прекратяване на военните действия в Ливан, но и са поискали изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан“.

Иран няма да се върне на масата за преговори по меморандума със САЩ, ако военните действия в Ливан продължат, заяви Хосейн Корбанзаде, представител на делегацията на Ислямската република.

„Ако войната в Ливан не приключи, преговорите няма да продължат“, цитира го държавната телевизия на Иран.

Разговорите между ирански и американски представители в Швейцария продължават неофициално чрез посредници, предаде телевизия Al Hadath.

Ръководителят на иранската делегация на преговорите в Швейцария, председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф, посъветва американската страна да бъде по-внимателна със заплахите срещу Ислямската република.

„Те трябва да бъдат внимателни с изявленията си. Нашите въоръжени сили са готови да отговорят“, написа той в X.

Според него официалната иранска делегация „се е върнала в хотела“, но разговорите продължават „неофициално“. Според телевизионния канал те „се водят чрез посредници“.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в Truth Social, че американските сили могат да предприемат допълнителни удари срещу Иран поради ситуацията в Ливан.

Al Mayadeen: Иран няма да продължи официалните си срещи, докато Тръмп не се извини, а Израел не се изтегли от Южен Ливан
Снимка: YouTube

Иранската делегация не е напуснала мястото за консултации със САЩ в Швейцария и продължава да участва в тях, съобщи в X Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios и израелския телевизионен канал 12, позовавайки се на дипломатически източник.

„Дипломат, присъстващ на преговорите в Швейцария, твърди, че иранската делегация не е напуснала и че преговорите между САЩ и Иран все още продължават“, написа той.

Преговорите се провеждат при засилени мерки за сигурност и с почти пълна изолация на участниците, съобщава кореспондент на ТАСС.

Американската и иранската делегации са настанени в отделни хотели в курорта и пътуват по отделни маршрути. Според журналисти на място, контактът между страните извън официалните места за преговори е сведен до минимум.

За да отразят преговорите, организаторите са сформирали ограничен журналистически пул. На членовете му е предоставен достъп до хотелите, където са отседнали делегациите, и могат да наблюдават определени протоколни събития. В момента журналистите продължават да работят в пресцентъра, очаквайки евентуален брифинг за пресата. Организаторите обаче не гарантират, че такъв брифинг ще се проведе, така че неговото провеждане остава несигурно.

По-рано иранският телевизионен канал Al Alam съобщи, че иранската делегация е напуснала мястото на преговорите по меморандума между САЩ и Иран в Швейцария в знак на протест срещу заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да предприеме допълнителни удари срещу Ислямската република поради ситуацията в Ливан.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран

    11 37 Отговор
    Нямат карти

    Коментиран от #7, #14, #23

    20:52 21.06.2026

  • 2 ТОВА Е БЕЗОБРАЗИЕ.

    30 7 Отговор
    Единият трумпака го бие шайбата хвана се със НАТАНЯХУЙ и сега бере ядове и заслужава си защото е ДЕМЕНТЕН СТАРЧОК и през час си прави въртележки. Другите пък търсят поводи да изнудват и сега коза е Ливан. А групировката в Ливан е провокатор също. А народите страдат.

    20:59 21.06.2026

  • 3 Дончо плаши гаргите

    47 12 Отговор
    Докато върви Световното по футбол американците са с вързани ръце, а след това ако краварите тръгнат с рогите напред пак ще ядат сопата! Янките да си плащат репарациите на Иран за нанесените щети и невинните убити дечица и да се омитат от Ормуз!

    Коментиран от #8

    21:00 21.06.2026

  • 4 Овчар

    33 8 Отговор
    Плащаш минаваш друг начин няма или 6 еврака бензина..!

    Коментиран от #16

    21:01 21.06.2026

  • 5 Курти

    10 25 Отговор
    Копеи затегайте гащите

    21:03 21.06.2026

  • 6 Нарцис като всички

    38 5 Отговор
    Не искам да повярвам, че политиката на САЩ е низ от импровизирани хрумвания на овластения президент.

    21:05 21.06.2026

  • 7 ?????

    36 3 Отговор

    До коментар #1 от "Иран":

    Ъхъ.
    Да напомням ли че до 28.02.2026 г. Ормузкият проток си беше отворен и всички кораби си плаваха без проблеми.

    21:05 21.06.2026

  • 8 Zахарова

    5 17 Отговор

    До коментар #3 от "Дончо плаши гаргите":

    Ти събирай пари да ни помогнеш за репарации към Украйна

    21:06 21.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    20 6 Отговор
    Иранците са Арии също като нас БолгАриите и имат достойнство.

    Коментиран от #18

    21:07 21.06.2026

  • 10 Един друг

    25 3 Отговор
    Тръмп да се извини? Няма шанс. Когато цъфнат налъмите, тогава ще се извини на който и да е. Група от 36 лекари от САЩ вече са му поставили диагнозата, но да го мислят американците, поне до частичните избори на есен.

    21:09 21.06.2026

  • 11 руззззНациии

    13 5 Отговор
    Хахахаха Дончо да се извини?!?!? Ахааааааха

    21:09 21.06.2026

  • 12 Робот

    27 2 Отговор
    Когато си умрял ти не знаеш че си умрял тежко е за другите , същото е и когато си тъп като Рижавия , тежко е за другите..!

    21:10 21.06.2026

  • 13 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Само така

    21:16 21.06.2026

  • 14 НЯМА МУ НИЩО

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Иран":

    АМА ИМАТ БУРКИ🗣

    21:16 21.06.2026

  • 15 руззззНациии

    4 11 Отговор
    Айде да ги избият най накрая всички ксир и да се рахатяса близкия изток

    21:18 21.06.2026

  • 16 Сериозно ли ?

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Що не си гледаш овцете , ами си тръгнал да ни учиш ?

    21:18 21.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Стефон

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Продължаваш да пишеш абсолютн глупости.

    21:30 21.06.2026

  • 19 Гадни мръсни евреи да изчезнат от света

    9 2 Отговор
    Съд за евреискитенацисти и убийци , съд за извънземното ....НЕТАНЯХУ и касапите му !!!!

    21:30 21.06.2026

  • 20 Оня с мустачките съм

    9 1 Отговор
    Отворих заводите за сапун карайте всичкото евреиски- материал за сапун ....ще го раздавам безплатно !!!!!

    21:33 21.06.2026

  • 21 Където и да са намесени Краварите

    11 2 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ ! И сега също .....да се разселват евреите на остров Гренландия за да са по близо до краварите , които много ги обичат !!!!!!!! После да почнат да бомбят и тях !!!!!

    21:36 21.06.2026

  • 22 Ачо

    0 1 Отговор
    Тези преговарящи иранци с американците са лакеи на Америка.Играят театър пред иранският народ.
    Накрая ще стане това което искат американците.

    22:03 21.06.2026

  • 23 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иран":

    "Нямат карти"

    То щото пък САЩ имат... 🤣

    22:09 21.06.2026

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