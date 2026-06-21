Al Mayadeen: Иран няма да продължи официалните си срещи, докато Тръмп не се извини, а Израел не се изтегли от Южен Ливан

Иранската делегация, участваща в диалог с представители на САЩ в Швейцария, не възнамерява да продължи официалните си срещи, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп не се извини за заплахите, които е отправил по време на срещите на делегацията, съобщи телевизионният канал Al Mayadeen.

Според канала, иранската делегация „няма да се върне към преговори, докато Тръмп не се извини“. Каналът също така отбелязва, че иранските преговарящи сега настояват „не само за прекратяване на военните действия в Ливан, но и са поискали изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан“.

Иран няма да се върне на масата за преговори по меморандума със САЩ, ако военните действия в Ливан продължат, заяви Хосейн Корбанзаде, представител на делегацията на Ислямската република.

„Ако войната в Ливан не приключи, преговорите няма да продължат“, цитира го държавната телевизия на Иран.

Разговорите между ирански и американски представители в Швейцария продължават неофициално чрез посредници, предаде телевизия Al Hadath.

Ръководителят на иранската делегация на преговорите в Швейцария, председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф, посъветва американската страна да бъде по-внимателна със заплахите срещу Ислямската република.

„Те трябва да бъдат внимателни с изявленията си. Нашите въоръжени сили са готови да отговорят“, написа той в X.

Според него официалната иранска делегация „се е върнала в хотела“, но разговорите продължават „неофициално“. Според телевизионния канал те „се водят чрез посредници“.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в Truth Social, че американските сили могат да предприемат допълнителни удари срещу Иран поради ситуацията в Ливан.

Снимка: YouTube

Иранската делегация не е напуснала мястото за консултации със САЩ в Швейцария и продължава да участва в тях, съобщи в X Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios и израелския телевизионен канал 12, позовавайки се на дипломатически източник.

„Дипломат, присъстващ на преговорите в Швейцария, твърди, че иранската делегация не е напуснала и че преговорите между САЩ и Иран все още продължават“, написа той.

Преговорите се провеждат при засилени мерки за сигурност и с почти пълна изолация на участниците, съобщава кореспондент на ТАСС.

Американската и иранската делегации са настанени в отделни хотели в курорта и пътуват по отделни маршрути. Според журналисти на място, контактът между страните извън официалните места за преговори е сведен до минимум.

За да отразят преговорите, организаторите са сформирали ограничен журналистически пул. На членовете му е предоставен достъп до хотелите, където са отседнали делегациите, и могат да наблюдават определени протоколни събития. В момента журналистите продължават да работят в пресцентъра, очаквайки евентуален брифинг за пресата. Организаторите обаче не гарантират, че такъв брифинг ще се проведе, така че неговото провеждане остава несигурно.

По-рано иранският телевизионен канал Al Alam съобщи, че иранската делегация е напуснала мястото на преговорите по меморандума между САЩ и Иран в Швейцария в знак на протест срещу заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да предприеме допълнителни удари срещу Ислямската република поради ситуацията в Ливан.