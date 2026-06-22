Преговорите в Швейцария между САЩ и Иран продължиха в съседни зали чрез совалкова дипломация

Преговорите между САЩ и Иран в швейцарския курорт Бюргенщок бяха възобновени в неделя (21 юни) и продължиха с интензивни среднощни дискусии в първите часове на понеделник, 22 юни, въпреки изключително голямото напрежение и противоречивите съобщения за провал, предаде Al Jazeera.

Делегациите остават на масата за преговорите под егидата на Катар и Пакистан, опитвайки се да спасят крехкото мирно споразумение на фона на остра риторика от Вашингтон и блокада на Ормузкия проток от Техеран.

Към 4:00 часа сутринта те се провеждат в съседни зали чрез совалкова дипломация от страна на посредниците Пакистан и Катар, които пренасят съобщенията между американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и иранския представител Мохамад Багер Галибаф. Американски дипломати потвърдиха пред CNN, че екипите продължават интензивна работа през цялата нощ.

Провал или тактическа маневра?

Неделята започна с тежък срив в комуникацията, след като американският президент Доналд Тръмп публикува остро предупреждение в социалните мрежи, заплашвайки Иран с „невиждани удари“, ако прокситата му в Ливан не прекратят огъня.

Иранските държавни медии веднага обявиха, че иранската делегация, водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, е напуснала залата в знак на протест само след 80 минути разговори. Дипломатически източници на международните агенции обаче опровергаха информацията за окончателен разрив.

Късно вечерта стана ясно, че преговарящите са се върнали на масата за инфарктни среднощни консултации.

Пробивът за Ормузкия проток

Въпреки официалното изявление на Техеран, че затваря стратегическия Ормузки проток заради израелската офанзива в Ливан, в първите часове на днешния ден дойде искрица надежда. Американски представители в Швейцария съобщиха за „сериозен напредък“ в разговорите за поддържане на морския път отворен за търговски кораби.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви в официално съобщение, че корабоплаването в региона продължава без прекъсване. Американските въоръжени сили следят ситуацията, а търговските кораби преминават свободно, което предотврати шоково поскъпване на петрола при отварянето на азиатските пазари в понеделник сутрин.

Ливанският възел и ядрената програма

Основните спорни точки в 14-точковия меморандум остават две. Иран настоява Белият дом да спре Израел в Южен Ливан, докато американската делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, изисква Техеран изцяло да прекрати ядреното обогатяване. Иранската страна категорично обяви, че на този етап отказва да обсъжда дългосрочно ограничаване на ядрената си програма, докато не види реално икономическо изпълнение на обещанията от страна на САЩ.

Ситуацията в Южен Ливан остава най-голямата заплаха за преговорите. Макар неделя да беше един от най-спокойните дни в Ливан от седмици насам и местните жители да започнаха да се завръщат по домовете си, изявлението на Бенямин Нетаняху, че Израел ще запази военната си "зона за сигурност" там, продължава да предизвиква гнева на Техеран

Икономическият залог

Преговарящите в момента изчистват техническите детайли по вдигането на нефтените санкции срещу Иран и поетапното размразяване на милиарди долари ирански активи на Запад, което иранският президент Масуд Пезешкиан определи като приоритет за икономическия растеж на страната.

Очаква се високопоставените политически лидери в Бюргенщок да приключат разговорите по-късно днес, в понеделник, след което дискусиите ще бъдат поети от експертни технически групи.