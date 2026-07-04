Бунтовници извършиха атаки на няколко места в Мали

Бунтовници са извършили атаки на пет места в Мали тази сутрин, включително в северен град, където са базирани правителствени и руски бойци, както и в град южно от столицата Бамако, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Армията съобщи, че засегнатите градове са северните Анефис и Агуелхок, централните Гао и Севаре в централно Мали и Кениороба на юг, се казва в изявление на армията, където се допълва, че ситуацията е под наблюдение.

Водената от туарегите бунтовническа групировка "Фронт за освобождение на Азавад" (ФОА) пое отговорност за атаките.

Групата си партнира с регионалния клон на "Ал Кайда" - "Джамаат Нусрат ал Ислям уал Муслимин" (ДНИМ) през април в координирана операция, при която беше поразено летището в столицата Бамако и беше убит министърът на отбраната.

Към момента ДНИМ не са поели отговорност за нападенията.

Представител на ФОА заяви, че бойците на групировката са влезли в Анефис. Правителствени и руски войски са разположени там след априлските атаки, след като преди това бяха прогонени от разположения наблизо стратегически град Кидал.

Ройтерс не успя да потвърди по независим път постъпилите данни.

В Кениороба се намира затвор, в който са държани членове на политическата опозиция на Мали. Все още не е ясно дали съоръжението е било обект на атака.