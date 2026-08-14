Иран атакува кораби на ОАЕ, хусите обстреляха военно летище

Ситуацията в Близкия изток достигна нова критична точка, подкопавайки уверенията на американския президент Доналд Тръмп за сигурността в региона.

Официални източници потвърдиха, че Иран е атакувал два кораба на Обединените арабски емирства (ОАЕ) в стратегическия Ормузки пролив.

Атаката е била насочена срещу плавателни съдове на държавната петролна компания на Абу Даби (ADNOC). От Министерството на външните работи на ОАЕ определиха инцидента като „акт на пиратство“ и директна заплаха за световната енергийна сигурност, въпреки че при ударите няма пострадали служители, предава Al Jazeera.

Хусите пратиха две ракети по военно летище в протока Баб ел Мандеб

Регионът на протока Баб ел Мандеб остава под критично напрежение, след като йеменските бунтовници хуси изстреляха две ракети по военното летище в района, съобщават източници от сигурността в Близкия изток. Атаката е част от мащабната ескалация, свързана с продължаващата война между САЩ, Израел и Иран, която блокира основните морски пътища и принуди Пентагона да пренасочи допълнителни флотски сили към Индийския океан.

Според първоначалните данни, хусите са изстреляли две балистични ракети, насочени към военна летищна инфраструктура, разположена в непосредствена близост до международния проток Баб ел Мандеб. Нападението следва серия от ожесточени удари в региона. Само преди дни подкрепяните от Техеран бунтовници атакуваха търговския кораб „Tihamah“ в същия район, при което загинаха четирима души, а впоследствие подложиха на обстрел и пристанищния град Мока.



Израел е шокиран от военната мощ на Техеран

Паралелно с ескалацията по вода, разузнавателните среди в Тел Авив изразиха дълбока загриженост. Според висши служители от ЦАХАЛ (IDF) и Мосад, Израел е шокиран от скоростта, с която Иран възстановява своя военен потенциал след мащабните въздушни удари по-рано тази година.

Въпреки огромните щети по иранската отбранителна инфраструктура, Техеран е успял за броени месеци да възобнови високоскоростното производство на балистични ракети. Това налага спешно преразглеждане на израелската стратегическа позиция, пише The Jerusalem Post.

CENTCOM: „Няма вълна от самоубийства на USS Abraham Lincoln“

На фона на непрестанните боеве, американските въоръжени сили се сблъскаха с тежка информационна криза. В американски медии и социални мрежи изтече информация от роднини на моряци, според която условията на борда на самолетоносача USS Abraham Lincoln са драстично влошени, а членове на екипажа са правили опити да скочат зад борда, за да сложат край на живота си. Корабът се намира на рекордно деветмесечно бойно дежурство без ясна дата за завръщане.

Говорител на Централното командване на САЩ (CENTCOM) и официални представители на ВМС излязоха с позиция, в която категорично отрекоха слуховете за епидемия от психични разстройства. „Въз основа на наличната информация, командването не е установило увеличение на случаите на суицидни мисли или опити за самоубийство на борда“, обявиха американските военни, цитирани от специализираното издание Task & Purpose.

От Пентагона признаха, че деветмесечното разполагане в Близкия изток и постоянните бойни операции срещу Иран оказват огромно напрежение върху екипажа, но увериха, че на моряците са осигурени храна, питейна вода, работеща климатизация и денонощен достъп до психолози и капелани. Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет също определи твърденията за мизерни условия като „напълно погрешно представени“.

Спешна ротация на американските сили

За да свали напрежението от изтощения екипаж на USS Abraham Lincoln, Вашингтон вече предприе спешни мерки. Вторият американски самолетоносач USS George Washington, придружен от ракетен крайцер и разрушител, вече премина през Малакския проток и навлезе в Индийския океан, отправяйки се към Близкия изток . Новата флотска ударна група трябва да замени „Линкълн“ и да поеме мисията по осигуряване на корабоплаването срещу непрестанните атаки с дронове и ракети от страна на хусите.

САЩ отвръщат с „Икономическа ярост“

Белият дом реагира незабавно на иранските провокации чрез финансови механизми. Министерството на финансите на САЩ, оглавявано от Скот Бесент, обяви нови наказателни мерки срещу Иран в рамките на кампанията „Икономическа ярост“ (Economic Fury).

Новите санкции са насочени срещу сенчестите банкови мрежи на Техеран, трафика на петрол и дигиталните платформи за криптовалута, чрез които ислямският режим избягва международните санкции. Целта на Вашингтон е пълна финансова изолация на страната.

В този контекст вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс подчерта, че постигането на по-ниски цени на петрола на световните пазари е първостепенна цел на администрацията в противопоставянето им с Иран, за да се прекърши основният източник на доходи на режима в Техеран.

Дипломатически совалки и радикалната заповед на Тръмп

На заден план американската дипломация подготвя нови ходове. Изданието Axios анонсира, че Джаред Къшнър ще направи официално посещение в Египет следващата седмица, където ще обсъжда регионалната сигурност и възможностите за трайно прекратяване на огъня.

Междувременно президентът Доналд Тръмп предприе неочакван ход в сферата на отбраната. Американският лидер е издал официално разпореждане към Пентагона за връщане на традиционните парни катапулти и хидравлични асансьори на новите самолетоносачи от клас „Джералд Р. Форд“.

Тръмп лично е наредил на министъра на отбраната Пит Хегсет да се откаже от модерните, но скъпи и „твърде сложни“ електромагнитни системи (EMALS) за следващия суперсамолетоносач USS Doris Miller. Промяната в дизайна може да струва стотици милиони долари и предизвика сериозни дебати в американския флот, пише Wall Street Journal.