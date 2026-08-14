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Ключов склад горя в Башкортистан, Украйна пред зимен колапс
  Тема: Украйна

Ключов склад горя в Башкортистан, Украйна пред зимен колапс

14 Август, 2026 05:08, обновена 14 Август, 2026 05:18 2 016 19

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  • удари

Руски хакери удариха Shell, Philips и GE, пише "Украинска правда"

Ключов склад горя в Башкортистан, Украйна пред зимен колапс - 1
Складът в Башкортостан, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драматично ескалира икономическата и кибернетичната война на територията на Русия и Украйна.

Украинските въоръжени сили (ВСУ) нанесоха безпрецедентни щети на логистичната мрежа на руския маркетплейс Wildberries. В същото време украински медии съобщават, че "проруски киберпрестъпници" са парализирали десетки световни гиганти. Едновременно с това в Европа се надигат сериозни опасения за хуманитарен колапс в Украйна през наближаващата зима.

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1/5 от ключов склад изгоря в Башкортостан

Сателитни данни потвърдиха огромните мащаби на разрушенията след украинска атака с дронове в Чишминския район на Република Башкортостан. Пожарът, избухнал след ударите, е изпепелил близо една пета от мащабния логистичен център на компанията Wildberries. Огънят е унищожил близо 30 000 квадратни метра от съоръжението, сочат данните на международни наблюдатели, цитирани от фейсбук страницата на информационния канал Charter97. Логистичният комплекс е бил ключов хъб за разпределение на стоки дълбоко в руския тил.

Милиони книги станаха на пепел

Атаките срещу логистичната база на маркетплейса нанесоха невиждан удар по руската култура и образователна система. Авторитетното руско издание "Ведомости" (vedomosti.ru) съобщи, че в резултат на поредицата от удари на ВСУ са изгорели над 11 милиона книги. Сред пепелта са цели тиражи на художествена, детска и научно-популярна литература, нови издания на Конституцията на Руската федерация, учебни помагала за предстоящите държавни изпити, както и класически произведения. От Руския книжен съюз определят загубите като критични за сектора.

"Berliner Zeitung": Украинските градове пред зимен колапс

На фона на постоянните удари срещу критичната инфраструктура, германският всекидневник "Berliner Zeitung" излезе с изключително стряскаща прогноза за предстоящия отоплителен сезон. Медията предупреждава, че предстоящият енергиен колапс може да превърне големите градове в Украйна в напълно необитаеми и непригодни за живот места през зимата. Вестникът припомня миналогодишните условия в Киев, когато температурите в апартаментите падаха под минус 10 градуса, и прогнозира още по-тежък сценарий за настоящата година.

Руски хакери удариха Shell, Philips и GE

Едновременно с конвенционалните бойни действия се води и безпощадна дигитална война. Според доклад, публикуван в "Украинская правда", свързваната с Русия хакерска групировка "Cl0p" е успяла да компрометира защитата на около 50 водещи международни компании. Сред жертвите на мащабната кибератака са енергийният гигант Shell, технологичният лидер Philips, както и конгломератът General Electric. Киберпрестъпниците са използвали критични уязвимости от типа "zero-day" в корпоративен софтуер, за да откраднат огромни масиви от данни и да изнудват компаниите за откупи в криптовалута.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Добро утро!

    19 38 Отговор
    Войната се връща при агресора ...Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени) рано или късно ще обхване и други региони ,а идва дългата и студена зима . Украинците имат опит с тези 4 зими които преживяха , но за руснаци липсата на ток ще е апокалипсис.

    Коментиран от #6, #14

    05:23 14.08.2026

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  • 10 Kaлпазанин

    22 5 Отговор
    На Урсула нали ще и е топло ,Европа се замислила за укрия а запълни ли си хранилищата за газ и хамбарите със зърно

    Коментиран от #13

    06:03 14.08.2026

  • 11 Обективен

    6 18 Отговор
    Огромният пожар в башкортистан е факт а" колапса в Украйна през зимата" е поредното.. предположение на някакъв вестник!
    Нещо като " умрялите" от студ в Европа от липсата на москалски Газ!

    06:06 14.08.2026

  • 12 Хм...

    4 19 Отговор
    Да се свършва това безумие! Путин да заминава на преговори с Кадафи!

    06:09 14.08.2026

  • 13 Дреме ти на путинката

    3 23 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    У Крим от месеци нема бензин,ток, солярка, нема ручанье, транспорт, нема интерНЕТ, хранителни продукти, магазините затворени, нема ПВО, банки, нема корабли самальоти, подводници, нема го и ТРИДНЕВНИЯ Петушок
    Хихихихихи

    06:10 14.08.2026

  • 14 Kaлпазанин

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "Добро утро!":

    Почнахте е и оценките да компрометирате бре ,шороши ,и ти па със студ тръгнал кой да плаши ,вие сте болни хора психично болни

    06:12 14.08.2026

  • 15 Хитлер гореше

    13 1 Отговор
    Книгите на клада. Укрите го правят по модерен начин, с дронове. Фашистка му работа.

    06:46 14.08.2026

  • 16 Мишел

    8 1 Отговор
    Във войната Украйна удря, а Русия побеждава.

    07:10 14.08.2026

  • 17 До добро утро

    2 0 Отговор
    Събуди се бе човек , спри да сънуваш !

    07:28 14.08.2026

  • 18 Фашизоида Ганев

    2 0 Отговор
    Само пpоcтотии си изcиpал тази сутрин, фaшизоидно нищoжeство.

    07:30 14.08.2026

  • 19 Някой

    1 0 Отговор
    Думата "безпрецедентен" е използвана много уместно - до сега никоя страна не е водила война с фирма, специализирана в доставки на гащи и сутиени. Браво на украинците - големи са мъже! Наистина това ще обърне хода на войната - ако руските войници останат без сутиени, определено ще им падне бойния дух! Опа, това май беше валидно за еврог...ите армии...

    07:35 14.08.2026

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