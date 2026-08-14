Драматично ескалира икономическата и кибернетичната война на територията на Русия и Украйна.

Украинските въоръжени сили (ВСУ) нанесоха безпрецедентни щети на логистичната мрежа на руския маркетплейс Wildberries. В същото време украински медии съобщават, че "проруски киберпрестъпници" са парализирали десетки световни гиганти. Едновременно с това в Европа се надигат сериозни опасения за хуманитарен колапс в Украйна през наближаващата зима.

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1/5 от ключов склад изгоря в Башкортостан

Сателитни данни потвърдиха огромните мащаби на разрушенията след украинска атака с дронове в Чишминския район на Република Башкортостан. Пожарът, избухнал след ударите, е изпепелил близо една пета от мащабния логистичен център на компанията Wildberries. Огънят е унищожил близо 30 000 квадратни метра от съоръжението, сочат данните на международни наблюдатели, цитирани от фейсбук страницата на информационния канал Charter97. Логистичният комплекс е бил ключов хъб за разпределение на стоки дълбоко в руския тил.

Милиони книги станаха на пепел

Атаките срещу логистичната база на маркетплейса нанесоха невиждан удар по руската култура и образователна система. Авторитетното руско издание "Ведомости" (vedomosti.ru) съобщи, че в резултат на поредицата от удари на ВСУ са изгорели над 11 милиона книги. Сред пепелта са цели тиражи на художествена, детска и научно-популярна литература, нови издания на Конституцията на Руската федерация, учебни помагала за предстоящите държавни изпити, както и класически произведения. От Руския книжен съюз определят загубите като критични за сектора.

"Berliner Zeitung": Украинските градове пред зимен колапс

На фона на постоянните удари срещу критичната инфраструктура, германският всекидневник "Berliner Zeitung" излезе с изключително стряскаща прогноза за предстоящия отоплителен сезон. Медията предупреждава, че предстоящият енергиен колапс може да превърне големите градове в Украйна в напълно необитаеми и непригодни за живот места през зимата. Вестникът припомня миналогодишните условия в Киев, когато температурите в апартаментите падаха под минус 10 градуса, и прогнозира още по-тежък сценарий за настоящата година.

Руски хакери удариха Shell, Philips и GE

Едновременно с конвенционалните бойни действия се води и безпощадна дигитална война. Според доклад, публикуван в "Украинская правда", свързваната с Русия хакерска групировка "Cl0p" е успяла да компрометира защитата на около 50 водещи международни компании. Сред жертвите на мащабната кибератака са енергийният гигант Shell, технологичният лидер Philips, както и конгломератът General Electric. Киберпрестъпниците са използвали критични уязвимости от типа "zero-day" в корпоративен софтуер, за да откраднат огромни масиви от данни и да изнудват компаниите за откупи в криптовалута.