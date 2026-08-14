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През нощта: Русия атакува Украйна, Естония затвори границата
  Тема: Украйна

През нощта: Русия атакува Украйна, Естония затвори границата

14 Август, 2026 04:00, обновена 14 Август, 2026 04:08 713 15

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Масирани атаки с управляеми бомби и дронове в Краматорск, Черкаси и Запорожие оставиха десетки жертви и ранени, сред които и 5-годишно дете

През нощта: Русия атакува Украйна, Естония затвори границата - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През последното денонощие руските окупационни сили нанесоха серия от разрушителни въздушни удари срещу цивилна и промишлена инфраструктура в няколко украински региона.

Ситуацията остава критична в Краматорск, Запорожие и Черкаска област, където под обстрел попаднаха жилищни сгради и индустриални обекти. Паралелно с ескалацията на фронта, Естония обяви безсрочно удължаване на ограничения режим на работа на контролно-пропускателните пунктове по границата си с Руската федерация от съображения за национална сигурност.

Трагедията в Краматорск: Един загинал и 15 ранени след бомбардировка

Руската армия извърши масирана атака срещу Краматорската община в Донецка област, използвайки управляеми авиационни бомби (КАБ). Според официалните доклади на местните власти, цитирани от РБК-Украйна (newsukraine.rbc.ua), врагът е поразил жилищни квартали, в резултат на което е загинал един цивилен гражданин, а други 15 души са получили тежки наранявания. Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават разчистването на отломките от засегнатите многоетажни блокове, като материалните щети по градската инфраструктура са огромни.

Атака с дронове в Черкаска област: Поразена е жилищна сграда

В ранните часове руски безпилотни летателни апарати тип "Шахед" атакуваха централната Черкаска област. По информация на ръководителя на Черкаската областна военна администрация Игор Табурец, разпространена от независимата медийна платформа Mezha.net (mezha.net), един от дроновете е поразил директно жилищна сграда в община Смила. При удара са ранени трима души, на които незабавно е оказана спешна медицинска помощ. На мястото на инцидента работят пожарникари и аварийни екипи, които се борят с възникналите локални пожари.

Терор в Запорожие: Ранени са жена и дете; ударен е промишлен обект

Напрежението ескалира и в южния фронтови град Запорожие. Руските сили нанесоха удар по лек автомобил с цивилни граждани. По данни на регионалната администрация, цитирани от агенция Укринформ, при нападението на пътя са ранени жена и 5-годишно дете.

Малко по-късно беше регистриран и нов въздушен удар, насочен срещу индустриалната зона на града. Началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров потвърди пред Укринформ, че окупаторите са атакували голям промишлен обект. По предварителна информация при този конкретен удар няма загинали или ранени служители, но са нанесени сериозни материални щети на производствените мощности.

Естония затваря границата си с Русия през нощта за постоянно

На фона на непрестанните хибридни заплахи и военни действия в Украйна, естонското правителство взе решение да удължи безсрочно ограничения режим на работа на сухопътните си граници с Русия. Новинарската агенция ERR съобщи, че ключовите контролно-пропускателни пунктове „Нарва“, „Койдула“ и „Лухамаа“ вече ще работят за постоянно само по 12 часа на ден – от 07:00 до 19:00 часа.

Естонският министър на вътрешните работи Игор Таро обясни, че мярката има за цел да засили сигурността по външната граница на ЕС и НАТО, да оптимизира работата на митническите служители и да осигури по-добър контрол върху преминаващите товари и лица. Към момента пълно затваряне на границата не се предвижда, тъй като официалният анализ на заплахите не изисква толкова радикална стъпка.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наказание

    14 17 Отговор
    Ако в статията липсват « руските окупационни сили»; « врагът е поразил»; « руските агресори» и подобни тъпни, не ти зачитат творение о и нема кинти.
    А гладен нема кво да дришти!

    Коментиран от #2, #6

    04:19 14.08.2026

  • 2 Бате Коце

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "Наказание":

    Забравих , че чугуните се имат за миротворци , горките се отбраняват от нахлулите украински терористи .Още ли си вярвате на лъжите?

    04:22 14.08.2026

  • 3 оня с коня

    6 19 Отговор
    Броят на строящите се жилищни небостъргачи на първичния пазар на жилища в Москва продължава да расте. През последната година броят на бизнес и премиум проектите над 30 етажа се е увеличил с 20%.

    Коментиран от #9, #12, #13

    04:23 14.08.2026

  • 4 Няма значение

    3 2 Отговор
    До като съмне още работа ще се отхвърли от " окупационните" сили. Спокойно!

    04:31 14.08.2026

  • 5 оня с коня

    3 5 Отговор
    КОГАТО МЕДИИТЕ 37 ГОДИНИ ПИШАТ АНТИХРИСТИЯНСКИ СТАТИИ , ЛЪЖАТ И ВЪЗХВАЛЯВАТ ГРАБЕЖА И ПРОСТОТИЯТА,
    НЯМА КАК
    ДЕЦАТА ВИ ДА НЕ СТАНААТ "ПЛОВДИВСКИ ИЗРОДЧЕТА"

    ГНУСНО Е - В КЪЩИ МОРАЛЕН ТАТКО , А В РЕДАКЦИЯТА ВЪЗХВАЛЯВА НАЙ-ГНУСНИТЕ НЕЩА

    04:43 14.08.2026

  • 6 Като се поизморят малко

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Наказание":

    изчерпят до болка познатия си арсенал и ни съобщят колко ранени включително дете са уцелили руснаците с масираните си удари , пускат Института да отбелязва, посочва, припомня, подчертава...

    04:43 14.08.2026

  • 7 оня с коня

    1 8 Отговор
    бг защитниците на русия го правим безплатно ! в Българската земя са костите на руските войници благодарните техни предци са предали ген на уважение и респект пред страната - освободителка Русия.

    Коментиран от #11

    04:44 14.08.2026

  • 8 оня с коня

    4 7 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    04:44 14.08.2026

  • 9 град козлодуй

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    коня е по умен от вас

    04:45 14.08.2026

  • 10 Движухаров

    12 4 Отговор
    Войната се връща при агресора ...Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени) рано или късно ще обхване и други региони на империята на злото ,а идва дългата и студена зима .

    Коментиран от #15

    04:51 14.08.2026

  • 11 А пък не съм защитник

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    на Русия и не мисля че много добро сме видели от нея, но не мога да си кривя душата: В случая Русия е права.

    04:53 14.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    В рубриката "Анкети" в 4,04ч обявяваш с Моя ник че Сайта е пропаднал и заявяваш че отиваш м БГ-днес".В 4,23 ч обаче ПАК си цъфнал тука с Моя ник и бръщолевиш Руските си хвалебствия!И тук въпросът е Що за отватително Русофилско Изобретение си и нямаш ли капка Самоуважение ,на си тръгнал с подобни подли методи да правиш Жалки опити да ме неглижираш с Тъповатите си Брътвежи ОТ МОЕ ИМЕ ,като дори си позволяваш язвителни подигравки че Стоя тук Денонощно?

    04:57 14.08.2026

  • 14 Урсула

    2 0 Отговор
    Докато преписваш Укринформ ,Милене истината съвсем изчезна от статийките ти.

    05:01 14.08.2026

  • 15 Движуукренко

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Движухаров":

    Не знам за такива проблеми в Крим, но тези които скандираха "Москалях на Щиках" гледам, че спят и си живеят в метрото.

    05:03 14.08.2026

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