През последното денонощие руските окупационни сили нанесоха серия от разрушителни въздушни удари срещу цивилна и промишлена инфраструктура в няколко украински региона.

Ситуацията остава критична в Краматорск, Запорожие и Черкаска област, където под обстрел попаднаха жилищни сгради и индустриални обекти. Паралелно с ескалацията на фронта, Естония обяви безсрочно удължаване на ограничения режим на работа на контролно-пропускателните пунктове по границата си с Руската федерация от съображения за национална сигурност.

Трагедията в Краматорск: Един загинал и 15 ранени след бомбардировка

Руската армия извърши масирана атака срещу Краматорската община в Донецка област, използвайки управляеми авиационни бомби (КАБ). Според официалните доклади на местните власти, цитирани от РБК-Украйна (newsukraine.rbc.ua), врагът е поразил жилищни квартали, в резултат на което е загинал един цивилен гражданин, а други 15 души са получили тежки наранявания. Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават разчистването на отломките от засегнатите многоетажни блокове, като материалните щети по градската инфраструктура са огромни.

Атака с дронове в Черкаска област: Поразена е жилищна сграда

В ранните часове руски безпилотни летателни апарати тип "Шахед" атакуваха централната Черкаска област. По информация на ръководителя на Черкаската областна военна администрация Игор Табурец, разпространена от независимата медийна платформа Mezha.net (mezha.net), един от дроновете е поразил директно жилищна сграда в община Смила. При удара са ранени трима души, на които незабавно е оказана спешна медицинска помощ. На мястото на инцидента работят пожарникари и аварийни екипи, които се борят с възникналите локални пожари.

Терор в Запорожие: Ранени са жена и дете; ударен е промишлен обект

Напрежението ескалира и в южния фронтови град Запорожие. Руските сили нанесоха удар по лек автомобил с цивилни граждани. По данни на регионалната администрация, цитирани от агенция Укринформ, при нападението на пътя са ранени жена и 5-годишно дете.

Малко по-късно беше регистриран и нов въздушен удар, насочен срещу индустриалната зона на града. Началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров потвърди пред Укринформ, че окупаторите са атакували голям промишлен обект. По предварителна информация при този конкретен удар няма загинали или ранени служители, но са нанесени сериозни материални щети на производствените мощности.

Естония затваря границата си с Русия през нощта за постоянно

На фона на непрестанните хибридни заплахи и военни действия в Украйна, естонското правителство взе решение да удължи безсрочно ограничения режим на работа на сухопътните си граници с Русия. Новинарската агенция ERR съобщи, че ключовите контролно-пропускателни пунктове „Нарва“, „Койдула“ и „Лухамаа“ вече ще работят за постоянно само по 12 часа на ден – от 07:00 до 19:00 часа.

Естонският министър на вътрешните работи Игор Таро обясни, че мярката има за цел да засили сигурността по външната граница на ЕС и НАТО, да оптимизира работата на митническите служители и да осигури по-добър контрол върху преминаващите товари и лица. Към момента пълно затваряне на границата не се предвижда, тъй като официалният анализ на заплахите не изисква толкова радикална стъпка.