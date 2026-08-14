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14 август 1994 г. Карлос Чакала е заловен

14 август 1994 г. Карлос Чакала е заловен

14 Август, 2026 03:07 13 263 16

  • карлос чакала-
  • терорист-
  • заловен

Баща му е убеден комунист и в чест на Владимир Илич Ленин кръщава синовете си на него

14 август 1994 г. Карлос Чакала е заловен - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 14 август 1994 г. е заловен терористът Илич Рамирес Санчес, известен като „Карлос Чакала”. Получава псевдонима Карлос, след като става член на лявата екстремистка организация Народен фронт за освобождение на Палестина, а прякорът „Чакала” му дава пресата, когато сред неговите вещи е открита книгата „Денят на Чакала” на Фредерик Форсайт.

В продължение години Карлос Чакала гради печалната си слава с убийства, бомби и изнудване и всеки път безпрепятствено успява да се измъкне както заради влиятелните си поддръжници, така и заради грубите грешки в тактиката на тайните служби. Той е арестуван при операция на френските специални части в Судан, командвана от известния антитерористичен съдия Жан-Луи Брюгиер.

Карлос Чакала е един от най-известните терористи на 70-те и 80-те години на миналия ХХ в.

Днес излежава доживотна присъда във Франция за убийството на двама тайни агенти и ливански информатор.

Илич Рамирес Санчес е роден в Каракас, Венецуела, през 1949 г. любопитен факт в биографията му е, че баща му е убеден комунист и в чест на Владимир Илич Ленин кръщава синовете си на него - другите братя на Карлос са кръстени съответно Владимир и Ленин.

След дипломирането си от гимназията Илич Рамирес Санчес получава стипендия през посолството на СССР в Каракас. Заминава в Съветския съюз за обучение в Университета за дружба между народите „Патрис Лумумба”, който се ползва от КГБ за „набиране на чужди комунисти”.

В началото на 70-те се свързва с Народен фронт за освобождение на Палестина (ПФЛП) в Йордания и участва в сраженията по време на Черния септември. През 1973 г. прави неуспешен опит да убие еврейския бизнесмен и вицепрезидент на Британската ционистка федерация Йозеф Зиеф. Тези действия са в отговор на убийството на Мохамед Бадиа, лидер на ПФЛП за Европа в Париж, от агенти на Мосад. Карлос Чакала сам признава, че е отговорен за бомбена атака в Банка Хаполим в Лондон, за три коли бомби заложени пред редакции на вестници във Франция, за гранатометна стрелба в парижки ресторант, при която са убити двама и 30 са ранени.

В Хага на 27 юни 1974 г. подпомага японската Обединена Червена Армия при операция за отвличането на френския посланик. На 13 и 17 януари 1975 г. участва в два неуспешни опити да се взривят самолети на Ел Ал с гранатомет на летище Орли, Париж. На 27 юни 1975 г. Карлос Чакала застрелва двама френски агенти при опит за задържането му след като е издаден от Мишел Мукхарбал, арестуван член на ПФЛП. Мукхарбал също е застрелян. Карлос бяга в Ливан, където с.г. приема исляма.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джок Съдбата

    20 30 Отговор
    Бре, явно гейския външен вид е задължителен за такива личности - Карлос Чакала, Копейкин, Гиркин дето го арестуваха тая нощ в Крим....

    Коментиран от #3

    04:11 14.08.2022

  • 2 Недейте така

    16 14 Отговор
    "баща му е убеден комунист и в чест на Владимир Илич Ленин кръщава синовете си на него - другите братя на Карлос са кръстени съответно Владимир и Ленин." ---Само дето сте пропуснали че Владимир Илич Ленин създава република Украйна/покрайнини/. Освен това ще имате проблеми затова че споменавате крайно-леви, вместо да ги прекръстите "крайно-десни". Щото тия дето плащат, финансират сега марксически организаци, като БЛМ, Антифа, Зелени, ЛГБТЧПФМЪ....

    04:31 14.08.2022

  • 3 ааа неее

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джок Съдбата":

    Ти за гейски външен вид виж видеото на президента с дамските токчета и прашките на гол г.! Възбуждащо е. Иначе и двамата с Карлос са от една партия. А и с В.И.Ленин. Не десни, а леви. И интернацоналисти. Днес им се вика- глобалисти

    04:41 14.08.2022

  • 4 Денят на чакала

    10 5 Отговор
    Филм ли беше?Какво искаха да ни кажат.

    Коментиран от #6

    05:28 14.08.2022

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    17 20 Отговор
    ЛЮБИМИЯ НАЧИН ДА УБИВА Е БИЛ ......... КОГАТО ЖЕРТВАТА ПОГЛЕДНЕ ПРЕЗ ШПИОНКАТА НА ВРАТАТА ........ ДА СТРЕЛЯ В ОКОТО ...... ТАКЪВ ЖЕСТОК НАЧИН НА УБИЙСТВО МОЖЕ ДА СЕ РОДИ САМО В ГЛАВАТА НА ........ КОМУНИСТ ....... ФАКТ !

    05:53 14.08.2022

  • 6 Роза

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Денят на чакала":

    Да, "Денят на Чакала " е филм,в който Чакала прави покушение срещу живота на френския президент Дьо Гол.Доколкото зная,в затвора Санчес е написал мемоари,в които разказва за живота си.Сигурно е твърде интересно четиво.

    Коментиран от #7

    06:29 14.08.2022

  • 7 Мислителят

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Роза":

    Точно така . Филмът е по книгата на Форсайт . Гледахме и филм за живота на Патрис Лулумба ,, Седнал ми от дясната страна " .

    08:35 14.08.2022

  • 8 Америка ФК ЕА 🇺🇸💪🗽🦅

    3 0 Отговор
    А на Киро Брейка кой му дава прякора?

    09:57 14.08.2022

  • 9 Павел пенев

    4 5 Отговор
    Терора на западните империалистични държави роди своя отговор в лицето на Чакала.

    11:18 14.08.2022

  • 10 каманист

    4 0 Отговор
    Таварищ Илич който е бил в България многократно и е пренасял оръжия за Хамаз и Хизбула през милата ни родина

    21:10 15.08.2022

  • 11 Уффф

    1 0 Отговор
    Свобода за нашият другар Илич Санчес!

    03:44 14.08.2026

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ЧОРАПА Е БАНДИТ И УБИЕЦ КАТО ЧАКАЛА И ........................, ДВАМАТА СА ОТ ЕДНО И СЪЩО КОТИЛО, ФАШИСТКО - КОМУНИСТИЧЕСКОТО .....................,... ФАКТ !

    Коментиран от #15

    04:23 14.08.2026

  • 13 Владимир Илич

    1 0 Отговор
    Комунист, терорист, ислямист.Нагледно доказателство, че целия свят лежи в лукавия.

    04:29 14.08.2026

  • 14 Факти

    1 0 Отговор
    Видиш ли млад чуек с перверзни джуки и големи диоптри, значи е в джаза.

    04:32 14.08.2026

  • 15 Корнелия

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Последователите на Чакала се показаха с убийството в Пловдив .

    04:38 14.08.2026

  • 16 Само факти

    0 0 Отговор
    80 те тодини Чакала е бил тук десуткип пъти с дипломатически паспорт от Иемен Отсядал е в хотел Витоша Ню Отани.И Агджа е бил тук, преди опита за убийство на папата.

    04:51 14.08.2026

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