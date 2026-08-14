14 август 1994 г. Карлос Чакала е заловен

На 14 август 1994 г. е заловен терористът Илич Рамирес Санчес, известен като „Карлос Чакала”. Получава псевдонима Карлос, след като става член на лявата екстремистка организация Народен фронт за освобождение на Палестина, а прякорът „Чакала” му дава пресата, когато сред неговите вещи е открита книгата „Денят на Чакала” на Фредерик Форсайт.
В продължение години Карлос Чакала гради печалната си слава с убийства, бомби и изнудване и всеки път безпрепятствено успява да се измъкне както заради влиятелните си поддръжници, така и заради грубите грешки в тактиката на тайните служби. Той е арестуван при операция на френските специални части в Судан, командвана от известния антитерористичен съдия Жан-Луи Брюгиер.
Карлос Чакала е един от най-известните терористи на 70-те и 80-те години на миналия ХХ в.
Днес излежава доживотна присъда във Франция за убийството на двама тайни агенти и ливански информатор.
Илич Рамирес Санчес е роден в Каракас, Венецуела, през 1949 г. любопитен факт в биографията му е, че баща му е убеден комунист и в чест на Владимир Илич Ленин кръщава синовете си на него - другите братя на Карлос са кръстени съответно Владимир и Ленин.
След дипломирането си от гимназията Илич Рамирес Санчес получава стипендия през посолството на СССР в Каракас. Заминава в Съветския съюз за обучение в Университета за дружба между народите „Патрис Лумумба”, който се ползва от КГБ за „набиране на чужди комунисти”.
В началото на 70-те се свързва с Народен фронт за освобождение на Палестина (ПФЛП) в Йордания и участва в сраженията по време на Черния септември. През 1973 г. прави неуспешен опит да убие еврейския бизнесмен и вицепрезидент на Британската ционистка федерация Йозеф Зиеф. Тези действия са в отговор на убийството на Мохамед Бадиа, лидер на ПФЛП за Европа в Париж, от агенти на Мосад. Карлос Чакала сам признава, че е отговорен за бомбена атака в Банка Хаполим в Лондон, за три коли бомби заложени пред редакции на вестници във Франция, за гранатометна стрелба в парижки ресторант, при която са убити двама и 30 са ранени.
В Хага на 27 юни 1974 г. подпомага японската Обединена Червена Армия при операция за отвличането на френския посланик. На 13 и 17 януари 1975 г. участва в два неуспешни опити да се взривят самолети на Ел Ал с гранатомет на летище Орли, Париж. На 27 юни 1975 г. Карлос Чакала застрелва двама френски агенти при опит за задържането му след като е издаден от Мишел Мукхарбал, арестуван член на ПФЛП. Мукхарбал също е застрелян. Карлос бяга в Ливан, където с.г. приема исляма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джок Съдбата
Коментиран от #3
04:11 14.08.2022
2 Недейте така
04:31 14.08.2022
3 ааа неее
До коментар #1 от "Джок Съдбата":Ти за гейски външен вид виж видеото на президента с дамските токчета и прашките на гол г.! Възбуждащо е. Иначе и двамата с Карлос са от една партия. А и с В.И.Ленин. Не десни, а леви. И интернацоналисти. Днес им се вика- глобалисти
04:41 14.08.2022
4 Денят на чакала
Коментиран от #6
05:28 14.08.2022
5 ЕДГАР КЕЙСИ
05:53 14.08.2022
6 Роза
До коментар #4 от "Денят на чакала":Да, "Денят на Чакала " е филм,в който Чакала прави покушение срещу живота на френския президент Дьо Гол.Доколкото зная,в затвора Санчес е написал мемоари,в които разказва за живота си.Сигурно е твърде интересно четиво.
Коментиран от #7
06:29 14.08.2022
7 Мислителят
До коментар #6 от "Роза":Точно така . Филмът е по книгата на Форсайт . Гледахме и филм за живота на Патрис Лулумба ,, Седнал ми от дясната страна " .
08:35 14.08.2022
8 Америка ФК ЕА 🇺🇸💪🗽🦅
09:57 14.08.2022
9 Павел пенев
11:18 14.08.2022
10 каманист
21:10 15.08.2022
11 Уффф
03:44 14.08.2026
12 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #15
04:23 14.08.2026
13 Владимир Илич
04:29 14.08.2026
14 Факти
04:32 14.08.2026
15 Корнелия
До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Последователите на Чакала се показаха с убийството в Пловдив .
04:38 14.08.2026
16 Само факти
04:51 14.08.2026