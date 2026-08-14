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Мадяр скептичен за екологичния лиценз на АЕЦ „Пакш-2“

Мадяр скептичен за екологичния лиценз на АЕЦ „Пакш-2“

14 Август, 2026 05:46, обновена 14 Август, 2026 05:56 909 8

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  • дунав

Новият унгарски премиер използва рекордното засушаване и критичното ниво на река Дунав, за да постави под въпрос съвместимостта на руския ядрен проект с климатичните промени

Мадяр скептичен за екологичния лиценз на АЕЦ „Пакш-2“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият премиер на Унгария Пакш Питър Мадяр официално постави под съмнение валидността на екологичното разрешително, издадено за строителството на новата атомна централа АЕЦ „Пакш-2“,

Основният мотив за острия политически завой на Будапеща е безпрецедентното засушаване и критичното зануляване на нивото на река Дунав, чиито води са жизненоважни за охлаждането на ядрените реактори.

По време на брифинг пред медиите, Мадяр разкри, че дори ръководителят на Унгарския орган за атомна енергия (OAH) е признал наличието на сериозен казус. С оглед на настоящите хидроложки реалности, екологичният лиценз на АЕЦ „Пакш-2“ в частта му за безопасното водно охлаждане вече е силно дискусионен, предаде NAMPA.

Дунав пресъхва, енергийната криза чука на вратата

Казусът с недостига на вода придоби драматични мащаби по-рано този месец, когато съществуващата АЕЦ „Пакш“ бе принудена безпрецедентно да спре работа за първи път в своята 44-годишна история. Въпреки че правителството започна спешно изграждане на импровизиран каменен „полуостров“ в коритото на реката за изкуствено повишаване на равнището, дългосрочният риск за бъдещото разширение остава огромен. Според унгарския кабинет, досегашните екологични и технически планове изобщо не са предвиждали толкова екстремни климатични аномалии, допълва Argus Media.

Съдбата на договора с „Росатом“ виси на косъм

Проектът за изграждане на двата нови руски реактора VVER-1200 беше емблематична сделка на предишното управление на Виктор Орбан, договорена с руската държавна корпорация „Росатом“ срещу милиарди евро руско държавно финансиране. Първият бетон на площадката бе излят съвсем наскоро, в началото на февруари 2026 година.

Сега обаче Питър Мадяр открито заявява, че договорът се преразглежда изцяло. Премиерът подчерта, че по план централата е трябвало да работи още през 2024 г., а вместо това държавата е похарчила близо 2,8 милиарда евро за площадката, която към днешна дата представлява предимно „два големи бетонни изкопа“. В момента тече мащабен одит – финансов, енергиен и по линия на националната сигурност. Мадяр отказва да изключи опцията за пълна смяна на генералния изпълнител или прекратяване на проекта, отбелязвайки, че „на масата се разглеждат абсолютно всички варианти“, подчертава Politico.

От руската компания „Росатом“ побързаха да обявят, че работата по проекта се ускорява от тяхна страна, но същевременно признаха, че новото унгарско правителство все още не е установило директен официален контакт с тях, пише Daily News Hungary.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    12 3 Отговор
    е "умен" Пешо Маджара !

    05:59 14.08.2026

  • 2 Димитър

    13 0 Отговор
    Мадара сигурно е завършил университета на наш велик политик! И за него Белене беше ,,гьол" !!!

    06:36 14.08.2026

  • 3 ТехноЛог

    14 0 Отговор
    Няма страшно ,ще спрат проекта и французи ще я изградят "екологично" на 5пъти по висока цена и накрая пак ще работи с руски уран .

    Коментиран от #5

    06:41 14.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 не само това

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТехноЛог":

    Ами отново ще спира работа при ниско ниво на Дунав

    06:55 14.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    При Орбан нямаше режим на тока.

    06:59 14.08.2026

  • 8 СИЧКИТЕ СА ЕДНИ И СЪЩИ

    5 0 Отговор
    БОКЛУ...ЦИ
    И УНГАРСКИТЕ
    И НАЩЕ ПЕПЕР.....АСЕ
    ЕДНО КОТИЛО НА ПЛЪХОВЕ

    07:08 14.08.2026

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