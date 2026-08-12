Москва засили ударите срещу Украйна

Русия е нанесла комбинирана атака с балистични ракети и дронове срещу Украйна, като основните цели са били Киевска област и град Запорожие, съобщиха украинските власти.
Руският Върховен съд забрани на антивоенната партия "Яблоко" да участва в парламентарните избори през септември. Според украинското военно разузнаване Москва подготвя нова мобилизация след изборите.
Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).
По данни на украинските военновъздушни сили Русия е използвала ракети "Искандер-М", севернокорейски KN-23 и противокорабни "Циркон", както и 120 дрона от типовете "Шахед", "Гербера" и "Пародия". Украинската противовъздушна отбрана е свалила 98 дрона. 21 места в Украйна са били поразени, а отломки са паднали на пет.
В Киев балистична ракета е ударила детска болница и е повредила газопровод и остъкляването на сградата. Според президента Володимир Зеленски руските ракетни и авиационни удари са убили най-малко шестима души и са ранили 19 в Запорожие.
При удара по металургичния завод "Запорожстал" са загинали седем служители а 21 са ранени, съобщи собственикът му "Метинвест". Повредени са коксовите и доменните производства, което е довело до спиране на работата. Русия потвърди удара по завода и заяви, че освен това е поразила пощенската компания "Нова поща", както и транспортно-логистичен център в Киев. Ударени са и електрически подстанции в Херсонска и Харковска област, както и инфраструктура в Донецка, Днепропетровска и Николаевска област.
Смята се, че Русия използва малък брой севернокорейски KN-23, за да тества и подобрява точността им. Украйна съобщава, че Северна Корея е предоставила на Русия поне 40 такива ракети. Москва възобнови използването им в края на юли 2025 г.
Междувременно Русия може да подготвя разполагането на севернокорейски ракетен части и ракети във Воронежка област. Украинското военно разузнаване твърди, че там може да бъде разположено севернокорейско подразделение с до 120 балистични ракети, вероятно KN-23. В района се изгражда тренировъчен център, като се очаква то да бъде завършено в края на 2026 г.
На политическия фронт Руският Върховен съд забрани на либералната партия "Яблоко" да участва в парламентарните избори през септември. Решението е взето по иск на партия "Родина", която обвини "Яблоко" в нарушения на авторски права и популяризиране на екстремистки лозунги. В съда са били представени и данни за предполагаемо чуждестранно финансиране от САЩ и Германия.
"Яблоко" е единствената регистрирана партия в страната, която изразява позиция против войната в Украйна. Тя води кампания под лозунга "За мир и свобода" и призовава за прекратяване на огъня. Решението може да е част от усилията на Кремъл да ограничи всяка видима подкрепа за антивоенни позиции преди изборите. Партията има минимален шанс да застраши управляващата "Единна Русия", но нарастващата ѝ популярност може да привлече недоволните от войната, от което управата вероятно се опасява.
Основателят на "Яблоко" Григорий Явлински заяви, че партията ще обжалва решението.
По време на изборите през 2021 г. партията получи едва 1.34% от гласовете и не е издигала кандидат от началото на войната в Украйна през 2022 г. Усилията срещу "Яблоко" показват, че Кремъл не е склонен да рискува загубата дори на няколко процентни пункта на изборите. Това може да вещае, че Кремъл възнамерява да използва изборите като референдум за войната си в Украйна.
Москва вероятно се страхува, че твърде голямата видима обществена подкрепа за "Яблоко" би застрашила готовността на обществеността да повярва в резултатите на изборите.
Явлински се застъпи за прекратяване на огъня в Украйна като част от президентската си кампания през декември 2023 г. По това време Кремъл вероятно му е позволил да критикува военната политика на руското правителство, за да изглеждат честни изборите.
Отстраняването на партията през 2026 г. предполага, че управата е по-малко загрижена за това изборите да изглеждат свободни и честни. Явно за Кремъл е по-важно антивоенните настроения да не набират популярност в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #9, #41
18:10 12.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Механик
Я саде на Зели вервам. Кво рече Зели и та си е.
18:12 12.08.2026
4 КИБОРГ
🔴🤖 С
ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
🔥
18:12 12.08.2026
5 хайде наслука
18:12 12.08.2026
6 Засили ударите
18:13 12.08.2026
7 Мишел
Коментиран от #25
18:13 12.08.2026
8 Путин многоходовия
Сорос ме направи да съм многоходов. Англия ни арестува корабите и екипажите купейки
18:13 12.08.2026
9 Ицо Пръдльока
До коментар #1 от "пръц":Уни тазите са употребявани но от Украйна!
Даже и хладилници и килими влачеха у Москал
Хехехехе
18:13 12.08.2026
10 Въпрос
Коментиран от #14, #17
18:14 12.08.2026
11 Путин многоходовия
18:15 12.08.2026
12 адмирал Стив Джерми
НАТО съществува за да се противопостави на заплаха, създадена от самото съществуване на НАТО, но няма силата да се противопостави на тази заплаха.
Втората най-способна армия е украинската. Първата е руската. Китайците наблюдават внимателно и се учат.
От десетилетия западните лидери напъват за голяма война с Русия, те са напът да я получат и ще я загубят много лошо.
Идеята, че НАТО, една отчаяна група от държави с различни нива на военна сила, различно военно оборудване и възможности, могат да бъдат събрани и заедно да победят най-способната армия, не съответства на реалността.
Германия е вече в рецесия, Франция и Англия са на ръба. Последното нещо, което биха искали да направят е в ситуация на на икономическа криза да налеят поне 5% от брутния си вътрешен продукт във воденето на война, която немогат да спечелят.
18:15 12.08.2026
13 Лост
18:15 12.08.2026
14 ФАКТ
До коментар #10 от "Въпрос":Извънзмените са те занилули, копейка.
Коментиран от #16, #18
18:16 12.08.2026
15 Минувач
Коментиран от #93
18:16 12.08.2026
16 Въпрос
До коментар #14 от "ФАКТ":Нацистите от майдана достигнаха ли Москва в прахообразно състояние или ги водят безследно отлетяло ?
Коментиран от #21
18:17 12.08.2026
17 Така е ..педрила
До коментар #10 от "Въпрос":3 дня в Киев и седмица в Лиса бон!
Хихихи хихихи
А цел москалбад нахрен горит
Хихихи
Коментиран от #19, #101
18:18 12.08.2026
18 Въпрос
До коментар #14 от "ФАКТ":Днес няма ли шкембе пред панелката ?
18:18 12.08.2026
19 Контранаступ
До коментар #17 от "Така е ..педрила":И 40 дневна операция … и нито метър върнати територии … и Kiiw изгоря ! Факти !
Коментиран от #33
18:21 12.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Соломон
До коментар #16 от "Въпрос":Какво стана с нацистите от Русия дето щяха да маршируват във Киев
Коментиран от #29
18:22 12.08.2026
22 Фен
Коментиран от #24
18:22 12.08.2026
23 Мислител
Коментиран от #47
18:23 12.08.2026
24 Соломон
До коментар #22 от "Фен":Посмали маnго.Несали ти казвали че не хубаво да се лъже толкова нагло
Коментиран от #28
18:24 12.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Георги
18:25 12.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сюли
До коментар #24 от "Соломон":Пак се изтърси на пода
Коментиран от #32
18:26 12.08.2026
29 Отговор
До коментар #21 от "Соломон":Ами какво стана с Крим , Луганск , Донецк и Донбас ? Ами какво стана с търговията в Одеса и Черноморск ? Сми какво стана с фабриките за оръжия в Киев ?
Коментиран от #45
18:26 12.08.2026
30 стоян георгиев
18:27 12.08.2026
31 Дай Боже
Дай Боже
Дай Боже
18:27 12.08.2026
32 Соломон
До коментар #28 от "Сюли":Виждам че вече си почнал да чистиш с език
Коментиран от #44
18:27 12.08.2026
33 Цъ...
До коментар #19 от "Контранаступ":3 дня в СИРИЯ и...вторая.. ВСЕ! Некви чаршафи с пикапи ги наритаха!
Ха-ха-ха
А ху Йло главкомандващия по прашки избега от някакъв Готвач
Хахахаха
Коментиран от #38, #39
18:27 12.08.2026
34 Дай Боже
Дай Боже
Дай Боже
18:28 12.08.2026
35 Тръмп
18:28 12.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Е затова
18:29 12.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ДемокрациЯ
До коментар #33 от "Цъ...":ЕС , богатства и пак ручаш жабета … Ручай , ручай !
18:30 12.08.2026
40 Солдат
18:30 12.08.2026
41 Европеец
До коментар #1 от "пръц":Заглавието хубаво, ама жега и руснаците явно днес не им се работи, да видим довечера когато захладнее....
18:30 12.08.2026
42 Горски
18:30 12.08.2026
43 Георги
Коментиран от #46
18:31 12.08.2026
44 Ха ХаХа
До коментар #32 от "Соломон":.айняната мутра ръси ли ръси.
Безработен , хвани се да бачкаш
Коментиран от #48
18:31 12.08.2026
45 Соломон
До коментар #29 от "Отговор":Мога да ти кажа ако не знаеш.Но ще се огранича само до Крим.Там ток няма,вода ,няма.Гориво няма.Ако отидат да заредят в Краснодар ги гонят от опашките.Ако поискат кредит не им дават.Доставки не се приемат защото кориерите на работят извън русия.Мезду временно щаба на черноморския флот напусна Севастопол.А корабите които са им останали се крият край бреговете на Грузия.
Коментиран от #50, #53, #74
18:32 12.08.2026
46 Гардиън
До коментар #43 от "Георги":Уклонистите от мобилизация в Украйна са над 2 млн.души
Дезертиралите за последните месеци от фронта са 200000 души
18:33 12.08.2026
47 Така е
До коментар #23 от "Мислител":Всеки ден от Крим пращат ПИСМА до Зеленски за МИЛОСТ И ПОЩАДА!
Хихихи
ПИСМА и от изгорелият напълно ТУАПСЕ
Хихихи
18:34 12.08.2026
48 Соломон
До коментар #44 от "Ха ХаХа":За какво да бачкам като има такива като теб
Коментиран от #56
18:34 12.08.2026
49 Бубка
18:35 12.08.2026
50 Сюреймане
До коментар #45 от "Соломон":Отново укролъжи.
Ти само когато спиш не лъжеш.
Я отвори сайтовете в Крим и се окачи на клон.
Коментиран от #55
18:35 12.08.2026
51 Всички партии в Русив са
Разбира се че на руския народ му е писнало и не иска войната да се проточва, но никога няма да си свали гащите както Яблоко.
Напротив- иска Путин да свали меките ръкавици и да се свършва
18:36 12.08.2026
52 Kaлпазанин
18:36 12.08.2026
53 В Тюмен
До коментар #45 от "Соломон":хуманитарна криза!
Коментиран от #64
18:36 12.08.2026
54 Механик
18:37 12.08.2026
55 Соломон
До коментар #50 от "Сюреймане":Набирам си информацията само от щасливи руснаци
Коментиран от #59, #62
18:37 12.08.2026
56 Тунгус от Сибир
До коментар #48 от "Соломон":Скоро си при нас и ще ти се радваме тлъстяко
18:37 12.08.2026
57 жик так
Само дето деца няма ами едни наемници се скатали там..едни сереушки...
18:37 12.08.2026
58 Ами
Съдът в Москва е забранил партията "Яблоко" която на изборите
през 2021 г. е събрала цели 1.34%, защото управляващите са се
страхували от голямата обществена подкрепа към тази партия.
Коментиран от #63
18:38 12.08.2026
59 Само питам
До коментар #55 от "Соломон":Искаш да те оплождат ли ?
Коментиран от #68
18:38 12.08.2026
60 Разликата
18:38 12.08.2026
61 стоян георгиев
18:39 12.08.2026
62 Продънен
До коментар #55 от "Соломон":Укроуйгур не може да събира информация
18:39 12.08.2026
63 Ами да
До коментар #58 от "Ами":Путин ,как ще вземе 99,9% ?
Коментиран от #84
18:39 12.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Жеко
Коментиран от #71
18:40 12.08.2026
66 Ха ХаХа
До коментар #64 от "Соломон":Роди ли вече от Кадиров?
Коментиран от #78
18:41 12.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Соломон
До коментар #59 от "Само питам":Да.Искам.Ела веднага
18:41 12.08.2026
69 Ракетен части
18:42 12.08.2026
70 Урки празнувате ли бандера
18:43 12.08.2026
71 И Путин
До коментар #65 от "Жеко":пак дращи отвън!
18:43 12.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Соломон
До коментар #67 от "Само питам":Мисленето не ти се отдава .Но може да продължаваш да опитваш да имитираш мисловна дейност.Ще ти дам жокер.Никога не съм твърдял че е моя позната.Аз познати дето миришат на толетна нямам
Коментиран от #77
18:44 12.08.2026
74 Механик
До коментар #45 от "Соломон":Добре бе, балалйка. Разбрахме, че в Крим нямали ток, вода, телефони и прочее.
Кажи как са нещата с тия работи в Киеф, например? Имат ли ток, имат ли бензиностанции? Разкажи кой спи в метрото, кой не се пере и къпе? Разкажи ми защо ви блъскат с ракети, като според теб тия ракети са кюнси и свършиха преди 4 години? Къде са ви абрамсите и леопардите? А патриотите? Кое е ваше в тая война? Насочването, спътниците, разузнаването, наемниците, оръжието - всичко това е на НАТО. Кое е ваше? Кажи? Само труповете ли са ваши? 20% по-малко земя, 50% по-малко хора, заводите в руини, пътищата в руини, пристанищата ви занулени, авиацията ви на колене и няма писти... Кое ви е добрето бе? Взехте ли Крим? Бахмут, Мариуппол?
Коментиран от #90
18:45 12.08.2026
75 Нютон
18:45 12.08.2026
76 Госあ
18:45 12.08.2026
77 Ха ХаХа
До коментар #73 от "Соломон":Изтече ли ти водата,
18:46 12.08.2026
78 Соломон
До коментар #66 от "Ха ХаХа":Чакам Рамзан да го изпишат от болницата
Коментиран от #82
18:46 12.08.2026
79 Фанова
18:46 12.08.2026
80 Бай Ганьо
Коментиран от #83, #85
18:47 12.08.2026
81 Този с ник Българин
18:47 12.08.2026
82 Ха ХаХа
До коментар #78 от "Соломон":От въртене му навехна струмента .
Коментиран от #94
18:48 12.08.2026
83 Къде си ве, раковоболен?
До коментар #80 от "Бай Ганьо":Болен си от скоротечен рак и имаш разсейки навсякъде. Тези новини съвсем ще ускорят болестта ти.
18:49 12.08.2026
84 Ами
До коментар #63 от "Ами да":Едва ли чак 99.9% , но рейтинг на Путин е спаднал до 73%.
И това е информация от западни медии :)
18:49 12.08.2026
85 Укроуродите
До коментар #80 от "Бай Ганьо":Хванаха ръката до китката
18:49 12.08.2026
86 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #100
18:49 12.08.2026
87 Пиночет
Коментиран от #107, #109
18:50 12.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Дон Корлеоне
18:53 12.08.2026
90 Соломон
До коментар #74 от "Механик":Ще ти кажа.В Киев хората нямат ток,Намат и вода.Крият се в Метрото защото големият им брат всеки ден ги бомбандира за да ги накара да го обичат.Но ти не се възгордявай на този свят всичко се връща и се заплаща.За Москва и Петрбург хубавите дни тепърва предстоят.Всичко това дето си описал наясно ли си колко е струвало на русия да го завземе и унищожи.И че Русия е отнела 20% за 12г война а е загубила 100 пъти повече територии в Сибир без нито един изтрел
Коментиран от #95, #97
18:53 12.08.2026
91 Майданчо от Кийиф
Ни съм се къпане от 2 месеца.
Метрото мирише на умрели лебеди.
Но подготвям перемогата
18:53 12.08.2026
92 Гай Баньо
18:54 12.08.2026
93 не може да бъде
До коментар #15 от "Минувач":На мен лично ми прави впечатление спирането на Запорожстал - бившата гордост на съветската стоманодобивна металургия и колко скромно се споменава че заводът е спрял да работи .....ами кажете с какво са го треснали да да прекрати работа такъв огромен завод - там доменните/високите пещи коксуващите инсталации валцовите съоръжения ако бъдат ударени от обикновен дрон с експлозив 4 до 15кг все едно комар ги е ухапал!?Заводът положително е ударен от комбинация няколко ракети .от 4 до 10 -Искандер и Циркон + реактивни дронове с експлозив около 100 кг. и планиращи бомби!?Помляли са ги а правилните медии скромно премълчават!?
18:55 12.08.2026
94 Соломон
До коментар #82 от "Ха ХаХа":Да .Така е много съм добър.За това вече една година е в болница и неможе да се оправи
18:55 12.08.2026
95 Пиночет
До коментар #90 от "Соломон":Сюлеймане ,не философствай ами прибирай козите в кошарата ,че си е време .
18:56 12.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Сюлеймане
До коментар #90 от "Соломон":Докажи 100 пъти по големите загуби на Русия в Сибир, според мантрата че китайците са го превзели....
Простак Сър Джон
Коментиран от #104
18:56 12.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен
До коментар #98 от "Ха ХаХа":Няма да мръдна от бункера
Коментиран от #106, #112
18:59 12.08.2026
100 Цъ...
До коментар #86 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Симо нян реве в ефир,че спи със щерка и у коридора!
Некви дронове долбили УЛУС МУХША
Хихихи
18:59 12.08.2026
101 Мишел
До коментар #17 от "Така е ..педрила":"Киев може.да бъде приевзет за три дни"" са думи на генерал Марк Мили, тогава председател на съвета на началник щабовете на армията на САЩ, в отговор на въпроса на член на сенатската комисия " Колко ще продължи войната в Украйна и има лиопасност за САЩ?".
Коментиран от #105, #115
19:00 12.08.2026
102 На Gъ3ен Козляк
До коментар #96 от "Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп":Искаш един BиБ RaTor из от заде ?!
19:01 12.08.2026
103 Спрете с тези новини!
19:01 12.08.2026
104 Соломон
До коментар #97 от "Сюлеймане":Вече съм тиго казвал бе Али Реза.Колко пъти ще ме питаш едно и също нещо.На Приморския край вече му викат китайский край.Във владивосток има барове в които е забранено за руснаци.Китайци режат на поразия дървета,вадят,злато и редки метали и въобще не им пука за природата
Коментиран от #114
19:01 12.08.2026
105 Тия ги пробутвай на лепиларете
До коментар #101 от "Мишел":От МОЧАта
Хихихи
Пиши... 2 дня в Киев и....четИ... МАН го
Хихихи
Коментиран от #108
19:02 12.08.2026
106 Дако
До коментар #99 от "Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен":И ти не мърдаш кат ти го нашмуля .
Коментиран от #110
19:02 12.08.2026
107 Соломон
До коментар #87 от "Пиночет":Хасковски каунь ,издухваш ли му още сополите за 2.50 €врака,да намина през квартал Орфей набързо да ме обслужиш ,че съм яко напращял .
19:02 12.08.2026
108 минута е много
До коментар #105 от "Тия ги пробутвай на лепиларете":Цар бомба и до там . Ама нема кой да копа бандерята .
Коментиран от #113
19:03 12.08.2026
109 ще ще ..ама в некой друг живот
До коментар #87 от "Пиночет":Ама и дори да реши да напълни Сибир с китайци , за вас пак средния пръст .
19:04 12.08.2026
110 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
До коментар #106 от "Дако":Чакам те,предупредил съм и Конската глава
19:04 12.08.2026
111 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:04 12.08.2026
112 Соломон
До коментар #99 от "Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен":Дон Ку.Лаппоне никой не се интересува от ба щатти ,семейните си драми ги решавайте в къщи .
Коментиран от #116
19:04 12.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Само питам
До коментар #104 от "Соломон":Ти еврей или кадъна ?- да ти га надъна .
19:05 12.08.2026
115 Я а видим ся:
До коментар #101 от "Мишел":За 7 часа ще заловим Зелен ски и 16 БАН дери от правителството! Хихихи
2 дня и все!!
Полтара дня!!! Хихихи
3 дня в Киев и седмица в Лиса бон!! Хихихи
2 дня, та това е една Украйна, Господи... хихихи
А парад на педофила у Киев... когиш?!?
Хихихи
19:06 12.08.2026
116 МОНЬО Е СОП
До коментар #112 от "Соломон":Не го съдете строго.
19:06 12.08.2026