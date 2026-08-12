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Москва засили ударите срещу Украйна
  Тема: Украйна

Москва засили ударите срещу Украйна

12 Август, 2026 18:06 1 255 116

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове

Междувременно Русия може да подготвя разполагането на севернокорейски ракетен части и ракети във Воронежка област

Москва засили ударите срещу Украйна - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия е нанесла комбинирана атака с балистични ракети и дронове срещу Украйна, като основните цели са били Киевска област и град Запорожие, съобщиха украинските власти.

Руският Върховен съд забрани на антивоенната партия "Яблоко" да участва в парламентарните избори през септември. Според украинското военно разузнаване Москва подготвя нова мобилизация след изборите.

Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

По данни на украинските военновъздушни сили Русия е използвала ракети "Искандер-М", севернокорейски KN-23 и противокорабни "Циркон", както и 120 дрона от типовете "Шахед", "Гербера" и "Пародия". Украинската противовъздушна отбрана е свалила 98 дрона. 21 места в Украйна са били поразени, а отломки са паднали на пет.

В Киев балистична ракета е ударила детска болница и е повредила газопровод и остъкляването на сградата. Според президента Володимир Зеленски руските ракетни и авиационни удари са убили най-малко шестима души и са ранили 19 в Запорожие.

При удара по металургичния завод "Запорожстал" са загинали седем служители а 21 са ранени, съобщи собственикът му "Метинвест". Повредени са коксовите и доменните производства, което е довело до спиране на работата. Русия потвърди удара по завода и заяви, че освен това е поразила пощенската компания "Нова поща", както и транспортно-логистичен център в Киев. Ударени са и електрически подстанции в Херсонска и Харковска област, както и инфраструктура в Донецка, Днепропетровска и Николаевска област.

Смята се, че Русия използва малък брой севернокорейски KN-23, за да тества и подобрява точността им. Украйна съобщава, че Северна Корея е предоставила на Русия поне 40 такива ракети. Москва възобнови използването им в края на юли 2025 г.

Междувременно Русия може да подготвя разполагането на севернокорейски ракетен части и ракети във Воронежка област. Украинското военно разузнаване твърди, че там може да бъде разположено севернокорейско подразделение с до 120 балистични ракети, вероятно KN-23. В района се изгражда тренировъчен център, като се очаква то да бъде завършено в края на 2026 г.

На политическия фронт Руският Върховен съд забрани на либералната партия "Яблоко" да участва в парламентарните избори през септември. Решението е взето по иск на партия "Родина", която обвини "Яблоко" в нарушения на авторски права и популяризиране на екстремистки лозунги. В съда са били представени и данни за предполагаемо чуждестранно финансиране от САЩ и Германия.

"Яблоко" е единствената регистрирана партия в страната, която изразява позиция против войната в Украйна. Тя води кампания под лозунга "За мир и свобода" и призовава за прекратяване на огъня. Решението може да е част от усилията на Кремъл да ограничи всяка видима подкрепа за антивоенни позиции преди изборите. Партията има минимален шанс да застраши управляващата "Единна Русия", но нарастващата ѝ популярност може да привлече недоволните от войната, от което управата вероятно се опасява.

Основателят на "Яблоко" Григорий Явлински заяви, че партията ще обжалва решението.

По време на изборите през 2021 г. партията получи едва 1.34% от гласовете и не е издигала кандидат от началото на войната в Украйна през 2022 г. Усилията срещу "Яблоко" показват, че Кремъл не е склонен да рискува загубата дори на няколко процентни пункта на изборите. Това може да вещае, че Кремъл възнамерява да използва изборите като референдум за войната си в Украйна.

Москва вероятно се страхува, че твърде голямата видима обществена подкрепа за "Яблоко" би застрашила готовността на обществеността да повярва в резултатите на изборите.

Явлински се застъпи за прекратяване на огъня в Украйна като част от президентската си кампания през декември 2023 г. По това време Кремъл вероятно му е позволил да критикува военната политика на руското правителство, за да изглеждат честни изборите.

Отстраняването на партията през 2026 г. предполага, че управата е по-малко загрижена за това изборите да изглеждат свободни и честни. Явно за Кремъл е по-важно антивоенните настроения да не набират популярност в страната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    36 3 Отговор
    Само да попитам пералните руски ли са или севернокорейски.

    Коментиран от #9, #41

    18:10 12.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Механик

    19 2 Отговор
    Па Зели рече дека бие и Русия ке падне.
    Я саде на Зели вервам. Кво рече Зели и та си е.

    18:12 12.08.2026

  • 4 КИБОРГ

    25 3 Отговор
    "Москва засилва ударите, но това е само видимата част. Истинската заплаха чака в засада – Северна Корея, вързано зло куче, което само чака да му отвържат веригата. Те не са част от играта – те са буферът, който Руснаците държат в джоба си, за да ударят, когато Западът изморен сведе глава. В момента всички гледат Украйна, ама истинският въпрос е – кой държи каишката и кога ще я пусне?"

    🔴🤖 С
    ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
    🔥

    18:12 12.08.2026

  • 5 хайде наслука

    23 1 Отговор
    и догодина да ги няма

    18:12 12.08.2026

  • 6 Засили ударите

    29 1 Отговор
    Ама те ги смазаха бре !

    18:13 12.08.2026

  • 7 Мишел

    6 20 Отговор
    Корейци ще пазят Втарая в мире.

    Коментиран от #25

    18:13 12.08.2026

  • 8 Путин многоходовия

    6 25 Отговор
    Много съм.страхлив, безюозъчни копейки
    Сорос ме направи да съм многоходов. Англия ни арестува корабите и екипажите купейки

    18:13 12.08.2026

  • 9 Ицо Пръдльока

    5 22 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Уни тазите са употребявани но от Украйна!
    Даже и хладилници и килими влачеха у Москал
    Хехехехе

    18:13 12.08.2026

  • 10 Въпрос

    37 6 Отговор
    Каква Корея бре ? Русите занулиха зеления нацист !

    Коментиран от #14, #17

    18:14 12.08.2026

  • 11 Путин многоходовия

    4 19 Отговор
    Западът много бие, търсят ме да ме арестуват, аз пращам двойници, купейки из ду хани.

    18:15 12.08.2026

  • 12 адмирал Стив Джерми

    32 3 Отговор
    бивш командващ в английския кралски флот:

    НАТО съществува за да се противопостави на заплаха, създадена от самото съществуване на НАТО, но няма силата да се противопостави на тази заплаха.

    Втората най-способна армия е украинската. Първата е руската. Китайците наблюдават внимателно и се учат.

    От десетилетия западните лидери напъват за голяма война с Русия, те са напът да я получат и ще я загубят много лошо.


    Идеята, че НАТО, една отчаяна група от държави с различни нива на военна сила, различно военно оборудване и възможности, могат да бъдат събрани и заедно да победят най-способната армия, не съответства на реалността.

    Германия е вече в рецесия, Франция и Англия са на ръба. Последното нещо, което биха искали да направят е в ситуация на на икономическа криза да налеят поне 5% от брутния си вътрешен продукт във воденето на война, която немогат да спечелят.

    18:15 12.08.2026

  • 13 Лост

    17 0 Отговор
    А скоро като започнат да произвеждат и по 360 дрона на ден ще стане страшно.

    18:15 12.08.2026

  • 14 ФАКТ

    6 18 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    Извънзмените са те занилули, копейка.

    Коментиран от #16, #18

    18:16 12.08.2026

  • 15 Минувач

    28 1 Отговор
    Нищо не остана от бандерите в последните пет дни , направо ги затриха като хлебарки !

    Коментиран от #93

    18:16 12.08.2026

  • 16 Въпрос

    23 0 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    Нацистите от майдана достигнаха ли Москва в прахообразно състояние или ги водят безследно отлетяло ?

    Коментиран от #21

    18:17 12.08.2026

  • 17 Така е ..педрила

    6 18 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    3 дня в Киев и седмица в Лиса бон!
    Хихихи хихихи
    А цел москалбад нахрен горит
    Хихихи

    Коментиран от #19, #101

    18:18 12.08.2026

  • 18 Въпрос

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    Днес няма ли шкембе пред панелката ?

    18:18 12.08.2026

  • 19 Контранаступ

    19 2 Отговор

    До коментар #17 от "Така е ..педрила":

    И 40 дневна операция … и нито метър върнати територии … и Kiiw изгоря ! Факти !

    Коментиран от #33

    18:21 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Соломон

    3 18 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    Какво стана с нацистите от Русия дето щяха да маршируват във Киев

    Коментиран от #29

    18:22 12.08.2026

  • 22 Фен

    23 2 Отговор
    2014 НАТО обяви пълномащабна война на Русия. И както върви, към краят на 2026 НАТО ще бъде разгромено от Русия. Пак се хванахме с лузърите.

    Коментиран от #24

    18:22 12.08.2026

  • 23 Мислител

    16 3 Отговор
    Като гледам как русите подпукаха смърко изглежда всеки ден ще пише писма с големи букви до Путин !

    Коментиран от #47

    18:23 12.08.2026

  • 24 Соломон

    2 9 Отговор

    До коментар #22 от "Фен":

    Посмали маnго.Несали ти казвали че не хубаво да се лъже толкова нагло

    Коментиран от #28

    18:24 12.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Георги

    15 0 Отговор
    е то и в европа ги забраняват тея, които говорят за мир. Каква е разликата?

    18:25 12.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сюли

    13 0 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Пак се изтърси на пода

    Коментиран от #32

    18:26 12.08.2026

  • 29 Отговор

    20 1 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    Ами какво стана с Крим , Луганск , Донецк и Донбас ? Ами какво стана с търговията в Одеса и Черноморск ? Сми какво стана с фабриките за оръжия в Киев ?

    Коментиран от #45

    18:26 12.08.2026

  • 30 стоян георгиев

    14 1 Отговор
    Киifските плъхоци пак ли ще спат в метрото 🤭

    18:27 12.08.2026

  • 31 Дай Боже

    9 1 Отговор
    Дай Боже
    Дай Боже
    Дай Боже

    18:27 12.08.2026

  • 32 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Сюли":

    Виждам че вече си почнал да чистиш с език

    Коментиран от #44

    18:27 12.08.2026

  • 33 Цъ...

    4 9 Отговор

    До коментар #19 от "Контранаступ":

    3 дня в СИРИЯ и...вторая.. ВСЕ! Некви чаршафи с пикапи ги наритаха!
    Ха-ха-ха
    А ху Йло главкомандващия по прашки избега от някакъв Готвач
    Хахахаха

    Коментиран от #38, #39

    18:27 12.08.2026

  • 34 Дай Боже

    6 1 Отговор
    Дай Боже
    Дай Боже
    Дай Боже

    18:28 12.08.2026

  • 35 Тръмп

    11 1 Отговор
    Обясних му на актьорчето да напусне руските територии преди две години ама не слуша ! И ето какво се случи !

    18:28 12.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Е затова

    9 0 Отговор
    Бокича не направи детска болница да няма какво да взривят.

    18:29 12.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ДемокрациЯ

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Цъ...":

    ЕС , богатства и пак ручаш жабета … Ручай , ручай !

    18:30 12.08.2026

  • 40 Солдат

    5 3 Отговор
    И пак сме до Донецк!

    18:30 12.08.2026

  • 41 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Заглавието хубаво, ама жега и руснаците явно днес не им се работи, да видим довечера когато захладнее....

    18:30 12.08.2026

  • 42 Горски

    6 1 Отговор
    Разломът в движението „Америка на първо място“ вече не се изчерпва с отделни критики срещу Доналд Тръмп. Няколко от най-разпознаваемите противници на американските войни в чужбина дадоха заявка за създаването на ново политическо движение, което да обедини разочаровани избиратели отдясно, отляво и от политическия център. За ksufr може да е нахлуване, но за други това е отхвърляне на неправдите от времето на СССР. Насилственото присъединяване на територии към украинската администрация, а в последствие след разпада на СССР и към чужда държава - Украйна. Сега не е възможно по мирен път хората да получат свободата си. Налага се да воюват срещу нелигитимни превратаджии взели властта чрез Мейдана. В момента имат президент с изтекъл мандат. Като сложат Джордж Сорос на електрическия стол и всичко ще се нормализира ! Украйна няма да си върне загубените територии. Пълното изтегляне на Русия е нереалистично. Мирът трябва да бъде сключен при сегашните граници. Продължаването на войната означава още безсмислена смърт и за украинци, и за руснаци. Дипломати вечерят на луксозни места и говорят за руско изтегляне, което няма да се случи. Причините за конфликта са по-сложни, във войната няма ангели.

    18:30 12.08.2026

  • 43 Георги

    8 4 Отговор
    Зеленски ще бъде даван за пример! Ще има отделна глава посветена на него в украинската история! Името му ще бъде изписано с ГЛАВНИ букви за да не бъде забравено управлението му! Управление в което 5% от населението отиде на едно "по-добро" място. Управление от което 15% избягаха зад граница. Управление, което загуби 20% от територията на Украйна. Управление, което хариза украинската индустрия и икономика на щатите. Управление, което загроби страната със стотици миларди. Управление, от което мъжете се крият в миши дупки. Абе сещате се - управление за пример, вярно отрицателен, но пример!

    Коментиран от #46

    18:31 12.08.2026

  • 44 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    .айняната мутра ръси ли ръси.
    Безработен , хвани се да бачкаш

    Коментиран от #48

    18:31 12.08.2026

  • 45 Соломон

    2 8 Отговор

    До коментар #29 от "Отговор":

    Мога да ти кажа ако не знаеш.Но ще се огранича само до Крим.Там ток няма,вода ,няма.Гориво няма.Ако отидат да заредят в Краснодар ги гонят от опашките.Ако поискат кредит не им дават.Доставки не се приемат защото кориерите на работят извън русия.Мезду временно щаба на черноморския флот напусна Севастопол.А корабите които са им останали се крият край бреговете на Грузия.

    Коментиран от #50, #53, #74

    18:32 12.08.2026

  • 46 Гардиън

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Георги":

    Уклонистите от мобилизация в Украйна са над 2 млн.души
    Дезертиралите за последните месеци от фронта са 200000 души

    18:33 12.08.2026

  • 47 Така е

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Мислител":

    Всеки ден от Крим пращат ПИСМА до Зеленски за МИЛОСТ И ПОЩАДА!
    Хихихи
    ПИСМА и от изгорелият напълно ТУАПСЕ
    Хихихи

    18:34 12.08.2026

  • 48 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ХаХа":

    За какво да бачкам като има такива като теб

    Коментиран от #56

    18:34 12.08.2026

  • 49 Бубка

    0 0 Отговор
    Кат се засили,да не прескочи Урал?

    18:35 12.08.2026

  • 50 Сюреймане

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Соломон":

    Отново укролъжи.
    Ти само когато спиш не лъжеш.
    Я отвори сайтовете в Крим и се окачи на клон.

    Коментиран от #55

    18:35 12.08.2026

  • 51 Всички партии в Русив са

    4 1 Отговор
    против войната и прекратяването и!Разликата с Яблоко е в това как и при какви условия да се прекрати.
    Разбира се че на руския народ му е писнало и не иска войната да се проточва, но никога няма да си свали гащите както Яблоко.
    Напротив- иска Путин да свали меките ръкавици и да се свършва

    18:36 12.08.2026

  • 52 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    А какво стана бензин за ракетите има ли ????? Че сутринта едва ли Русия капитулира ,а следобед укрите ревът ,и измс иде и персите не си дават ресурсите ,аз си имам дръвца

    18:36 12.08.2026

  • 53 В Тюмен

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Соломон":

    хуманитарна криза!

    Коментиран от #64

    18:36 12.08.2026

  • 54 Механик

    4 1 Отговор
    Укро-трола наш насущний вече е в несвест от злоба. Гледам как е запецнал и тиражира старите си лафчета. От възпаление вече нищо ново не може да измисли. Тръшка се по пода, ритка с краченца и не може да възприеме, че любимата му украина вече в умрела. Руснаците я дъндят като си искат.

    18:37 12.08.2026

  • 55 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Сюреймане":

    Набирам си информацията само от щасливи руснаци

    Коментиран от #59, #62

    18:37 12.08.2026

  • 56 Тунгус от Сибир

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Соломон":

    Скоро си при нас и ще ти се радваме тлъстяко

    18:37 12.08.2026

  • 57 жик так

    3 0 Отговор
    То руските ракети все по детски болници удрят ...
    Само дето деца няма ами едни наемници се скатали там..едни сереушки...

    18:37 12.08.2026

  • 58 Ами

    2 2 Отговор
    Направо копаете дъното :)
    Съдът в Москва е забранил партията "Яблоко" която на изборите
    през 2021 г. е събрала цели 1.34%, защото управляващите са се
    страхували от голямата обществена подкрепа към тази партия.

    Коментиран от #63

    18:38 12.08.2026

  • 59 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Соломон":

    Искаш да те оплождат ли ?

    Коментиран от #68

    18:38 12.08.2026

  • 60 Разликата

    0 0 Отговор
    правят корейците....

    18:38 12.08.2026

  • 61 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Зеления гном е като жаба във вряща вода

    18:39 12.08.2026

  • 62 Продънен

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Соломон":

    Укроуйгур не може да събира информация

    18:39 12.08.2026

  • 63 Ами да

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ами":

    Путин ,как ще вземе 99,9% ?

    Коментиран от #84

    18:39 12.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Жеко

    3 1 Отговор
    То в украйна ток нема , храна нема магазините празни , вода нема ,народа спи в метрото или разни дупки , канализация нема скоро яко ще мирише .

    Коментиран от #71

    18:40 12.08.2026

  • 66 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Соломон":

    Роди ли вече от Кадиров?

    Коментиран от #78

    18:41 12.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Само питам":

    Да.Искам.Ела веднага

    18:41 12.08.2026

  • 69 Ракетен части

    0 2 Отговор
    кореец разпаложит и так дале !

    18:42 12.08.2026

  • 70 Урки празнувате ли бандера

    2 2 Отговор
    Урко фашистите осъзнават по трудния начин това което им се случва! Зеления наркоман няма ли да реве

    18:43 12.08.2026

  • 71 И Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Жеко":

    пак дращи отвън!

    18:43 12.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Само питам":

    Мисленето не ти се отдава .Но може да продължаваш да опитваш да имитираш мисловна дейност.Ще ти дам жокер.Никога не съм твърдял че е моя позната.Аз познати дето миришат на толетна нямам

    Коментиран от #77

    18:44 12.08.2026

  • 74 Механик

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Соломон":

    Добре бе, балалйка. Разбрахме, че в Крим нямали ток, вода, телефони и прочее.
    Кажи как са нещата с тия работи в Киеф, например? Имат ли ток, имат ли бензиностанции? Разкажи кой спи в метрото, кой не се пере и къпе? Разкажи ми защо ви блъскат с ракети, като според теб тия ракети са кюнси и свършиха преди 4 години? Къде са ви абрамсите и леопардите? А патриотите? Кое е ваше в тая война? Насочването, спътниците, разузнаването, наемниците, оръжието - всичко това е на НАТО. Кое е ваше? Кажи? Само труповете ли са ваши? 20% по-малко земя, 50% по-малко хора, заводите в руини, пътищата в руини, пристанищата ви занулени, авиацията ви на колене и няма писти... Кое ви е добрето бе? Взехте ли Крим? Бахмут, Мариуппол?

    Коментиран от #90

    18:45 12.08.2026

  • 75 Нютон

    0 0 Отговор
    Първи закон !

    18:45 12.08.2026

  • 76 Госあ

    2 2 Отговор
    Докато не я сринат тая Украйна, нема да мирясат! А имаше Минск 1, Минск 2, преговори в Истанбул! Не вдяват, че НАТО у Украйна нема да има! По скоро Украйна нема да има. И тоя ч@ф@да с неговите наркомански дилюзии... той поставял условия на Русия!

    18:45 12.08.2026

  • 77 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Соломон":

    Изтече ли ти водата,

    18:46 12.08.2026

  • 78 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ХаХа":

    Чакам Рамзан да го изпишат от болницата

    Коментиран от #82

    18:46 12.08.2026

  • 79 Фанова

    0 0 Отговор
    големи некадърници е назначила!

    18:46 12.08.2026

  • 80 Бай Ганьо

    1 1 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #83, #85

    18:47 12.08.2026

  • 81 Този с ник Българин

    2 1 Отговор
    е добре познатия на всички укротроляха. Болен е от скоротечен рак и има разсейки навсякъде. Тези новини съвсем ще ускорат болестта му.

    18:47 12.08.2026

  • 82 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Соломон":

    От въртене му навехна струмента .

    Коментиран от #94

    18:48 12.08.2026

  • 83 Къде си ве, раковоболен?

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Бай Ганьо":

    Болен си от скоротечен рак и имаш разсейки навсякъде. Тези новини съвсем ще ускорят болестта ти.

    18:49 12.08.2026

  • 84 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ами да":

    Едва ли чак 99.9% , но рейтинг на Путин е спаднал до 73%.
    И това е информация от западни медии :)

    18:49 12.08.2026

  • 85 Укроуродите

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Бай Ганьо":

    Хванаха ръката до китката

    18:49 12.08.2026

  • 86 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    2 2 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф за тази вечер.

    Коментиран от #100

    18:49 12.08.2026

  • 87 Пиночет

    1 2 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува палячовската Русия на Китай!

    Коментиран от #107, #109

    18:50 12.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    18:53 12.08.2026

  • 90 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Механик":

    Ще ти кажа.В Киев хората нямат ток,Намат и вода.Крият се в Метрото защото големият им брат всеки ден ги бомбандира за да ги накара да го обичат.Но ти не се възгордявай на този свят всичко се връща и се заплаща.За Москва и Петрбург хубавите дни тепърва предстоят.Всичко това дето си описал наясно ли си колко е струвало на русия да го завземе и унищожи.И че Русия е отнела 20% за 12г война а е загубила 100 пъти повече територии в Сибир без нито един изтрел

    Коментиран от #95, #97

    18:53 12.08.2026

  • 91 Майданчо от Кийиф

    2 0 Отговор
    Ток нямам, вода нямам,Интернет нямам, домати нямам.....
    Ни съм се къпане от 2 месеца.
    Метрото мирише на умрели лебеди.
    Но подготвям перемогата

    18:53 12.08.2026

  • 92 Гай Баньо

    2 1 Отговор
    Най хубавото е че нашите козязи пак ще седнат на дебеуа ,но пък ще им е кеф !

    18:54 12.08.2026

  • 93 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Минувач":

    На мен лично ми прави впечатление спирането на Запорожстал - бившата гордост на съветската стоманодобивна металургия и колко скромно се споменава че заводът е спрял да работи .....ами кажете с какво са го треснали да да прекрати работа такъв огромен завод - там доменните/високите пещи коксуващите инсталации валцовите съоръжения ако бъдат ударени от обикновен дрон с експлозив 4 до 15кг все едно комар ги е ухапал!?Заводът положително е ударен от комбинация няколко ракети .от 4 до 10 -Искандер и Циркон + реактивни дронове с експлозив около 100 кг. и планиращи бомби!?Помляли са ги а правилните медии скромно премълчават!?

    18:55 12.08.2026

  • 94 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Ха ХаХа":

    Да .Така е много съм добър.За това вече една година е в болница и неможе да се оправи

    18:55 12.08.2026

  • 95 Пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Соломон":

    Сюлеймане ,не философствай ами прибирай козите в кошарата ,че си е време .

    18:56 12.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Сюлеймане

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Соломон":

    Докажи 100 пъти по големите загуби на Русия в Сибир, според мантрата че китайците са го превзели....
    Простак Сър Джон

    Коментиран от #104

    18:56 12.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Ха ХаХа":

    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #106, #112

    18:59 12.08.2026

  • 100 Цъ...

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Симо нян реве в ефир,че спи със щерка и у коридора!
    Некви дронове долбили УЛУС МУХША
    Хихихи

    18:59 12.08.2026

  • 101 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Така е ..педрила":

    "Киев може.да бъде приевзет за три дни"" са думи на генерал Марк Мили, тогава председател на съвета на началник щабовете на армията на САЩ, в отговор на въпроса на член на сенатската комисия " Колко ще продължи войната в Украйна и има лиопасност за САЩ?".

    Коментиран от #105, #115

    19:00 12.08.2026

  • 102 На Gъ3ен Козляк

    3 0 Отговор

    До коментар #96 от "Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп":

    Искаш един BиБ RaTor из от заде ?!

    19:01 12.08.2026

  • 103 Спрете с тези новини!

    2 2 Отговор
    Укротрола няма да издържи още дълго с този скоротечен рак, който го мъчи. Пишете, че Украйна побеждава да му удължите мъките.

    19:01 12.08.2026

  • 104 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Сюлеймане":

    Вече съм тиго казвал бе Али Реза.Колко пъти ще ме питаш едно и също нещо.На Приморския край вече му викат китайский край.Във владивосток има барове в които е забранено за руснаци.Китайци режат на поразия дървета,вадят,злато и редки метали и въобще не им пука за природата

    Коментиран от #114

    19:01 12.08.2026

  • 105 Тия ги пробутвай на лепиларете

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Мишел":

    От МОЧАта
    Хихихи
    Пиши... 2 дня в Киев и....четИ... МАН го
    Хихихи

    Коментиран от #108

    19:02 12.08.2026

  • 106 Дако

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен":

    И ти не мърдаш кат ти го нашмуля .

    Коментиран от #110

    19:02 12.08.2026

  • 107 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Пиночет":

    Хасковски каунь ,издухваш ли му още сополите за 2.50 €врака,да намина през квартал Орфей набързо да ме обслужиш ,че съм яко напращял .

    19:02 12.08.2026

  • 108 минута е много

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Тия ги пробутвай на лепиларете":

    Цар бомба и до там . Ама нема кой да копа бандерята .

    Коментиран от #113

    19:03 12.08.2026

  • 109 ще ще ..ама в некой друг живот

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Пиночет":

    Ама и дори да реши да напълни Сибир с китайци , за вас пак средния пръст .

    19:04 12.08.2026

  • 110 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Дако":

    Чакам те,предупредил съм и Конската глава

    19:04 12.08.2026

  • 111 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    2 0 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил от денацификацията.

    19:04 12.08.2026

  • 112 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен":

    Дон Ку.Лаппоне никой не се интересува от ба щатти ,семейните си драми ги решавайте в къщи .

    Коментиран от #116

    19:04 12.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Соломон":

    Ти еврей или кадъна ?- да ти га надъна .

    19:05 12.08.2026

  • 115 Я а видим ся:

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Мишел":

    За 7 часа ще заловим Зелен ски и 16 БАН дери от правителството! Хихихи
    2 дня и все!!
    Полтара дня!!! Хихихи
    3 дня в Киев и седмица в Лиса бон!! Хихихи
    2 дня, та това е една Украйна, Господи... хихихи
    А парад на педофила у Киев... когиш?!?
    Хихихи

    19:06 12.08.2026

  • 116 МОНЬО Е СОП

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Соломон":

    Не го съдете строго.

    19:06 12.08.2026

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