281 жертви в Колумбия, потоп с 5 загинали в Япония

Световните агенции съобщават за драматично влошаване на ситуацията в засегнатите от природни бедствия райони в Колумбия и Япония към ранните часове на 14 август 2026 г.

Броят на загиналите след мощния трус в Южна Америка продължава да расте, а рекорден мусон превърна улиците на японската префектура Чиба в плавателни канали.

Колумбия в капан на разрушенията: 281 трупа и хиляди изчезнали

Мащабите на опустошителното земетресение с магнитуд 7.4 по Рихтер, което разтърси западната част на Колумбия, стават все по-страшни. По официални данни на местните служби за управление на бедствия, потвърденият брой на смъртните случаи вече достигна 281 души. Стотици семейства остават в неизвестност, като черната статистика се очаква да набъбне заради хилядите затрупани под отломките на срутени жилищни сгради и болници.

Епицентърът на труса е локализиран в департамента Чоко, но тежките последствия са усетени най-осезаемо в големите градски центрове като Кали и Перейра. Новият колумбийски президент Абелардо де ла Есприела обяви извънредно положение и тридневен национален траур. Инфраструктурата на страната е частично парализирана – ключови летища са затворени, а масивни свлачища блокираха основните пътни артерии, което затруднява достъпа на тежка спасителна техника до най-засегнатите планински села.

Безпрецедентен потоп в Япония: Първокласна тревога в префектура Чиба

Паралелно с трагедията в Колумбия, Източна Япония се бори с невиждано в историята количество валежи. Броят на жертвите от наводненията и калните свлачища в страната нарасна на пет души, след като спасителните екипи откриха тела на удавени граждани в наводнени автомобили и под рухнали земни маси.

Японската метеорологична агенция (JMA) предприе безпрецедентен ход, като за първи път в историята на префектура Чиба (в непосредствена близост до столицата Токио) активира най-високата степен на опасност – ниво 5. В рамките на броени часове в град Сакура и околностите паднаха над 100 литра дъжд на квадратен метър, което се равнява на средната норма за целия месец август.

Над 100 000 домакинства получиха незабавни заповеди за евакуация. Бурята остави десетки хиляди сгради без електричество и напълно блокира железопътния транспорт и достъпа до международното летище Нарита. Губернаторът на Чиба Тошихито Кумагай определи ситуацията като "критична и невиждана досега", като призова гражданите да не напускат по-горните етажи на домовете си, освен ако това не е крайно наложително.