Тръмп обяви 100% мита за дронове, обвини над 40 държави

Президентът на САЩ Доналд Тръмп задейства мащабна икономическа и административна офанзива, която пренарежда глобалните вериги за доставки и преструктурира комуникационната стратегия на Белия дом.

В рамките на няколко часа Вашингтон въведе безпрецедентни 100-процентови мита върху вноса на безпилотни летателни апарати (БПЛА), обвини официално над 40 държави в мащабна измама за заобикаляне на американските налози в полза на Китай и започна спешно търсене на нов прессекретар на Белия дом след внезапната оставка на Каролайн Ливит.

Ударът срещу безпилотните технологии: До 100% мита за дронове

Президентът Доналд Тръмп подписа официална прокламация, с която налага драстични защитни тарифи върху вноса на чуждестранни дронове и компоненти за тях, предаде Deutsche Welle. Мярката е аргументирана с тежки уязвимости в киберсигурността и критична зависимост на американската армия от външни доставчици, доминирани от Китай.

Новата тарифна структура предвижда следните нива на облагане:

100% мито: Налага се върху БПЛА с максимално тегло при излитане над 25 кг, дронове с интегрирани термокамери, докинг станции и ключови високотехнологични компоненти.

Налага се върху БПЛА с максимално тегло при излитане над 25 кг, дронове с интегрирани термокамери, докинг станции и ключови високотехнологични компоненти. 25% мито: За по-малки търговски и потребителски дронове (под 25 кг), които не носят пряк риск за националната сигурност.

За по-малки търговски и потребителски дронове (под 25 кг), които не носят пряк риск за националната сигурност. Преференции за съюзници: Въвежда се специална ставка от 15% за Европейския съюз, Япония, Южна Корея, Швейцария, Тайван и Лихтенщайн, и 10% за Великобритания. Тези облекчения важат единствено ако софтуерът и хардуерът са изцяло произведени в съответната страна или САЩ.

Според разследване на американския министър на търговията Хауърд Лътник, новите правила ще влязат в сила след точно 21 дни, като за по-малко чувствителните компоненти е предвиден гратисен период от 180 дни.

„Голямата афера с трансбордирането“: Белият дом обвини над 40 държави

Едновременно с митническия указ, администрацията на Тръмп публикува поверителен доклад, озаглавен „Голямата афера с трансбордирането на товари“ (The Great Cargo Transshipment Scam). В него Белият дом открито обвинява над 40 държави и територии, че съзнателно помагат на Китай да заобикаля американските санкции и мита, информира Vesti.az.

Според икономическите съветници на Белия дом, схемата ощетява хазната на САЩ с суми между 34,2 милиарда и 89,6 милиарда долара годишно (със средна оценка около 60 млрд. долара). Манипулациите се извършват по два основни метода:

Логистичен: Пренасочване на готови китайски контейнери през пристанища в държави с ниски американски тарифи.

Пренасочване на готови китайски контейнери през пристанища в държави с ниски американски тарифи. Производствен: Минимално преопаковане, козметично сглобяване или фалшиво премаркиране на стоките в трети страни, за да се смени фиктивно техният произход.

Сред посочените в черния списък попадат както малки офшорни зони със слаб митнически контрол, така и ключови търговски партньори на Вашингтон като Канада, Мексико и Япония.

Politico разкри потенциалните наследници на Каролайн Ливит

На фона на икономическата война, Белият дом е изправен и пред кадрови промени. Досегашният прессекретар – 28-годишната Каролайн Ливит, обяви, че напуска поста си в края на август 2026 г., за да се посвети на двете си малки деца. Тръмп лично потвърди новината в платформата Truth Social, определяйки я като „един от най-добрите прессекретари в историята“.

Politico публикува списък с възможните претенденти за най-горещия стол във Вашингтон. Поради затягането на медийната политика на администрацията (през февруари Белият дом отне правото на Асоциацията на кореспондентите да организира прес-пула), новият говорител ще трябва да притежава изключителна лоялност и твърд подход към критичните журналисти.

Основните фаворити според източници на Politico:са познати лица от предизборния щаб на Тръмп и медийни консултанти на движението MAGA (Make America Great Again). Сочат се и опитни коментатори от консервативни телевизионни мрежи, способни да защитават агресивната търговска политика на президента.

Очаква се Тръмп да обяви официално името на шестия си прессекретар в рамките на следващите две седмици.