Поредица от тежки корупционни и стратегически провали разтърсиха американските военни, отбранителни и медийни среди.

Съединените щати са изгубили една четвърт от целия си флот от безпилотни самолети MQ-9 Reaper във войната с Иран. Това разкрива разследване на The Washington Post, позовавайки се на трима американски официални служители.

Милиарди долари на вятъра в Близкия изток

Според изнесените данни, американската армия е изгубила най-малко 45 безаналогови дрона, което представлява точно 25% от предвоенния арсенал на САЩ от този тип. Общата стойност на загубите надхвърля 1.3 милиарда долара. Машините, чиято единична цена варира между 30 и 50 милиона долара, са се оказали лесни мишени за иранската противовъздушна отбрана в района на Ормузкия пролив поради ниската си скорост и височина на полет. Източниците уточняват, че част от апаратите не са били свалени директно, а са се разбили поради заглушаване на комуникационните връзки и електронна война.

Завод за 500 милиона долара без нито един произведен снаряд

Паралелно с провала в небето, Пентагонът е изправен пред огромен производствен абсурд на земята. Разследване на ProPublica и официален доклад на Генералния инспектор на Министерството на отбраната разкриват пълен крах в Тексас. САЩ са инвестирали над 500 милиона долара в модерна фабрика в град Мескит, управлявана от гиганта General Dynamics.

Целта на завода бе спешно да произвежда по 30 000 метални компонента за 155-милиметрови артилерийски снаряди на месец, за да попълни празнотите след доставките за Украйна и продължаващия конфликт с Иран. Проверката обаче установява, че за близо две години фабриката не е произвела нито един годен снаряд. Роботизирани ръце са се удряли в оборудването, машините редовно са се чупели, а работници са признали, че е трябвало да удрят апаратурата с ковашки чукове, за да проработи. Проектът е напълно спрян, а парите на данъкоплатците са изгубени.

Корупционен скандал на върха на списание Forbes

Медийният свят в САЩ също бе разтърсен из основи, след като The New York Times съобщи за шокиращото уволнение на главния редакционен директор на престижното икономическо списание Forbes – Рандал Лейн.

Проверката показва, че Лейн е бил тайно отстранен, след като е разкрита скрита трансакция на стойност 6 милиона долара към неговата лична сметка. Сумата е преведена от основателя на компанията Shook Research – фирма, която си партнира с Forbes за изготвянето на ежегодните престижни класации за най-добрите финансови съветници в Америка. Плащането е засечено от частен инвестиционен фонд при одит на имейли. Самият Рандал Лейн пое отговорност, наричайки случилото се „сериозна грешка в преценката“, довела до пълна загуба на доверие в редакционната политика на бизнес Библията.