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Пентагонът в криза: Изгуби 25% от безпилотните си самолети

Пентагонът в криза: Изгуби 25% от безпилотните си самолети

14 Август, 2026 05:25, обновена 14 Август, 2026 05:31 1 486 11

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Три големи скандала разтърсиха САЩ: Провал с дроновете срещу Иран, завод за половин милиард долара без нито един снаряд и уволнен заради подкуп шеф на Forbes

Пентагонът в криза: Изгуби 25% от безпилотните си самолети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поредица от тежки корупционни и стратегически провали разтърсиха американските военни, отбранителни и медийни среди.

Съединените щати са изгубили една четвърт от целия си флот от безпилотни самолети MQ-9 Reaper във войната с Иран. Това разкрива разследване на The Washington Post, позовавайки се на трима американски официални служители.

Милиарди долари на вятъра в Близкия изток

Според изнесените данни, американската армия е изгубила най-малко 45 безаналогови дрона, което представлява точно 25% от предвоенния арсенал на САЩ от този тип. Общата стойност на загубите надхвърля 1.3 милиарда долара. Машините, чиято единична цена варира между 30 и 50 милиона долара, са се оказали лесни мишени за иранската противовъздушна отбрана в района на Ормузкия пролив поради ниската си скорост и височина на полет. Източниците уточняват, че част от апаратите не са били свалени директно, а са се разбили поради заглушаване на комуникационните връзки и електронна война.

Завод за 500 милиона долара без нито един произведен снаряд

Паралелно с провала в небето, Пентагонът е изправен пред огромен производствен абсурд на земята. Разследване на ProPublica и официален доклад на Генералния инспектор на Министерството на отбраната разкриват пълен крах в Тексас. САЩ са инвестирали над 500 милиона долара в модерна фабрика в град Мескит, управлявана от гиганта General Dynamics.

Целта на завода бе спешно да произвежда по 30 000 метални компонента за 155-милиметрови артилерийски снаряди на месец, за да попълни празнотите след доставките за Украйна и продължаващия конфликт с Иран. Проверката обаче установява, че за близо две години фабриката не е произвела нито един годен снаряд. Роботизирани ръце са се удряли в оборудването, машините редовно са се чупели, а работници са признали, че е трябвало да удрят апаратурата с ковашки чукове, за да проработи. Проектът е напълно спрян, а парите на данъкоплатците са изгубени.

Корупционен скандал на върха на списание Forbes

Медийният свят в САЩ също бе разтърсен из основи, след като The New York Times съобщи за шокиращото уволнение на главния редакционен директор на престижното икономическо списание Forbes – Рандал Лейн.

Проверката показва, че Лейн е бил тайно отстранен, след като е разкрита скрита трансакция на стойност 6 милиона долара към неговата лична сметка. Сумата е преведена от основателя на компанията Shook Research – фирма, която си партнира с Forbes за изготвянето на ежегодните престижни класации за най-добрите финансови съветници в Америка. Плащането е засечено от частен инвестиционен фонд при одит на имейли. Самият Рандал Лейн пое отговорност, наричайки случилото се „сериозна грешка в преценката“, довела до пълна загуба на доверие в редакционната политика на бизнес Библията.


САЩ
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  • 4 Станимир.бг

    14 2 Отговор
    Нали русия фалираше,нали украина печелеше,грешка стратегическа за РФ путин е болен от алцхаимер

    05:35 14.08.2026

  • 5 КИБОРГ

    6 2 Отговор
    Дойче веле са измамници и дезинформират читателите.! Разграничете се от тях да не сънувате кошмари..!

    05:37 14.08.2026

  • 6 Kaлпазанин

    10 2 Отговор
    От ден на ден става все по интересно ,с зимата ще става и студено във фащ и Европа

    06:06 14.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    Клоуна пак победи в първата новина за деня

    06:07 14.08.2026

  • 8 Боко и Шиши

    5 0 Отговор
    Заразиха и ФАШ! Ха-ха-ха! Нас ни унищожиха, армията, индустрията, образованието, културата, медицинското осигуряване, селското стопанство... НО, заразата ги обхвана и тях и те също вече се самоунищожават. Има някаква космическа справедливост. Ама да рупат и те от бананите.

    06:51 14.08.2026

  • 9 Завод за 500 милиона

    4 0 Отговор
    долара без нито един снаряд"
    "....за близо две години фабриката не е произвела нито един годен снаряд. Роботизирани ръце са се удряли в оборудването, машините редовно са се чупели, а работници са признали, че е трябвало да удрят апаратурата с ковашки чукове, за да проработи..." Ха-ха-ха!!! Нали ние и руснаците бяхме НЕКАДЪРНИТЕ? От тези сащиянци вече чеп за зеле НЕ става!!! И тези щели да победят Китай или Русия? Нато? Щело да ни пази? :)

    Коментиран от #11

    07:00 14.08.2026

  • 10 Не бойте се деца

    3 1 Отговор
    За утрешния ден! Чичко ротшелд и приятели ще на печатят трилиони, трилиони ...ще раздадат на всички в заводите, в армията, в училищата, в болниците..... и всичките бананоядни ще са доволни и щастливи в клуба на богатите. Нали парите са най-важното? Еми тогава кви дронове, кви снаряди и ква ала бала? Парата управлява света на приматите!

    07:05 14.08.2026

  • 11 Спомням

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Завод за 500 милиона":

    си едни дет с чукове обезвреждаха снаряди... Кога ще ни стигнат американците?

    07:11 14.08.2026