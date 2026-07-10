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Грузински опозиционен политик бе осъден на 13 г. затвор по обвинение в тероризъм

Грузински опозиционен политик бе осъден на 13 г. затвор по обвинение в тероризъм

10 Юли, 2026 20:11 750 6

  • тбилиси-
  • алеко елисашвили-
  • грузия-
  • грузинска мечта

Грузия, която някога беше сред най-демократичните и прозападни държави, възникнали след разпадането на Съветския съюз, става все по-авторитарна

Грузински опозиционен политик бе осъден на 13 г. затвор по обвинение в тероризъм - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грузински опозиционен политик беше осъден днес на 13 години затвор, след като беше признат за виновен по обвинение в тероризъм за опит за палеж на съдебна сграда в столицата Тбилиси миналата година, съобщи агенция Интерпрес, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Съдът постанови, че Алеко Елисашвили, един от основателите на Партията на гражданите, е проникнал през ноември 2025 г. в сградата на канцеларията на Тбилиския градски съд, като е разбил прозорец с чук, след което излял вътре бензин и се опитал да подпали сградата.

Елисашвили, който не се призна за виновен и заяви, че е протестирал срещу репресиите на правителството срещу опозицията, беше осъден за опит за тероризъм.

Грузия, която някога беше сред най-демократичните и прозападни държави, възникнали след разпадането на Съветския съюз, става все по-авторитарна от началото на войната в Украйна, твърдят критиците на правителството, отбелязва Ройтерс.

Няколко опозиционни политици са в затвора, а партията на Елисашвили е част от политическо обединение, което е изправено пред пълна забрана от страна на управляващата партия „Грузинска мечта“, която обвинява опозицията, че се опитва да организира насилствени преврати.

Връзките с Европейския съюз, към който Грузия се стреми да се присъедини, са подложени на нарастващо напрежение поради опасения от отстъпление от демократичните принципи.

Все още не е ясно дали Елисашвили ще обжалва присъдата.

В заключителното си изявление пред съда той защити своите действия. „Исках да плюя в лицето на това правителство, за да покажа, че те не могат да ни потискат“, каза той, цитиран от грузинската редакция на Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“.


Грузия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    10 0 Отговор
    Аха ясно, значи ако го бяха оставили да запали сградата и не го бяха осъдили, Грузия щеше да е по-демократична страна, а не като сега репресивна. Това е полезна информация.

    20:23 10.07.2026

  • 2 1234

    8 0 Отговор
    "разбил прозорец с чук, след което излял вътре бензин и се опитал да подпали сградата.", това било форма на демокрация според Атанасова? Това е нонсенс, а българската жураналистика копае дъното. Сега ме изтриите, защото ви казах истината.

    Коментиран от #3

    20:38 10.07.2026

  • 3 бай Данью

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "1234":

    Ами мисирки сър, криво разбрана демокрация и погазване на човешките права

    20:42 10.07.2026

  • 4 МИНУВАЧ

    3 0 Отговор
    НИЕ нас си управихме,... та тръгнахме и на грузинци акъл да даваме

    20:44 10.07.2026

  • 5 джо деменцията

    4 0 Отговор
    "Грузия, която някога беше сред най-демократичните и прозападни държави, възникнали след разпадането на Съветския съюз, става все по-авторитарна"
    Елисашвили, който не се призна за виновен и заяви, че е протестирал срещу репресиите на правителството срещу опозицията, беше осъден за опит за тероризъм.""
    Може да правиш всичко да убиваш да грабиш да запалиш и Правителствени учреждения щом са в интерес на Запада са нормални явления не са терористически . Забележете как тези Англосаксонски долни колонизаторски сви..не проливат крокодилски сълзи .. В 2004 година свалиха законно избраният Президент Шеварднадзе с " оранжева революция " като на власт беше назначен М. Саакашвили от 2004 до 2008 година финансираха , въоръжиха и подготвиха Грузия срещи Русия . Путин в 2004 година изтегли Руската танкова армия от Грузия и само след месец Турция започна -- финансирана от Америка бяха отделени 15 Милиона долара -- модернизира старите Съветски бази както и военното летище -- от 2004 до 2008 година Грузинската армия беше подготвена от Турски , Английски , Израелски ,Американски и Канадски инструктори за война срещу Русия и като на 08-08-2008 на тая дата нападна С. Осетия ? и тоя страна е била демократична ? св.не долни отвратителни .

    21:10 10.07.2026

  • 6 Грузинец

    1 2 Отговор
    Гамарджоба България!!!Рогоро хар.Живея над 20г.в любимата ми България.
    За мое голямо съжаление управляващите марионетки в Тбилиси са руски подлоги и нац.предатели.Грузинския горд народ не иска руският ботуш носещ само мизерия и диктатура.

    21:20 10.07.2026