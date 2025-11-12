Новини
Грузинската прокуратура повдигна обвинения на опозиционен лидер

12 Ноември, 2025 19:53 388 4

Обвиненията са свързани с насилствено потушаване на антиправителствените протести през 2019 г.

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грузинската прокуратура повдигна днес обвинения на Гиорги Гахария – опозиционен лидер и бивш премиер, по обвинения, свързани с управлението му на фона на ескалиращите репресии срещу опонентите на управляващата партия „Грузинска мечта“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Гахария, който беше премиер, избран от „Грузинска мечта“ в периода 2019-2021 г., напусна управляващата партия след оставката си и създаде собствена политическа формация – „За Грузия“, която зае петото място след парламентарните избори миналата година.

На пресконференция грузинският главен прокурор Гиорги Гваракидзе заяви, че Гахария е обвинен в надвишаване на правомощията си и причиняване на наранявания на много хора. Максималната присъда по тези обвинения може да бъде 13 години затвор.

Гваракидзе каза, че обвиненията са свързани с насилствено потушаване на антиправителствените протести през 2019 г., както и установяването на контролно-пропускателни пунктове през септември същата година по границата на подкрепяната от Русия спорна територия Южна Осетия, за която прокуратурата твърди, че е незаконна.

По време на извършването на двете нарушения, за които са му повдигнати обвинения, Гахария е заемал поста на вътрешен министър.

„Грузинска мечта“ – създадена от Бидзина Иванишвили – милиардер и бивш премиер, на който се гледа като на истинския лидер на Грузия, миналия месец каза, че ще поиска от Върховния съд на страната да забрани трите най-големи опозиционни партии.

Говорител на партия „За Грузия“ каза, че прокуратурата е демонстрирала, че Иванишвили извършва „лична политическа вендета“ срещу Гахария с цел да го отстрани от политиката. „Грузинска мечта“, чиито критици твърдят, че е авторитарна и проруска партия, предприе мерки за потискане на гласовете на опонентите си след повече от година на периодични протести.

Миналата седмица прокуратурата заяви, че е внесла обвиненията, включително за заговор за сваляне на правителството, срещу няколко опозиционни лидери. „За Грузия“ е единствената опозиционна партия, спечелила места на миналогодишните парламентарни избори, за която „Грузинска мечта“ все още не е казала, че иска да забрани, отбелязва Ройтерс.


Грузия
  • 1 Варна 3

    2 3 Отговор
    Тези проруски политици защо не заминат за Русия? Та това са грузински руснаци!

    19:55 12.11.2025

  • 2 Митко

    3 1 Отговор
    У нас обаче Еврото ще ни унищожи като нация, така както и през турско не е било.

    20:02 12.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 боцко

    2 0 Отговор
    А за рушветарството...?

    20:14 12.11.2025