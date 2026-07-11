Жестоко убийство във Франция и арест в ЮАР

Южноафриканската полиция в сътрудничество с Интерпол арестува в Йоханесбург 45-годишния британски гражданин от зимбабвийски произход Ндодана Мкханиси Чшума.

Той бе обявен за международно издирване по подозрение за убийството на съпругата си и двете им дъщери на 5 и 15 години. Телата на жертвите бяха открити в дома им в Бедфордшър, Великобритания.

Заподозреният е избягал малко преди разкриването на престъплението. Очаква се в понеделник той да се изправи пред местния съд, за да започне процедура по екстрадиция. Източници от полицията в ЮАР подчертаха, че страната няма да бъде убежище за бегълци от правосъдието.

Паралелно с това във Франция съдът наложи присъда от 27 години затвор на мигрант от Алжир за убийството и разчленяването на съпругата му. Случаят предизвика масови обществени дебати в страната относно миграционната политика и контрола над чуждестранните граждани. Местните съдебни репортери отбелязват, че процесът е преминал при засилен обществен интерес поради изключителната жестокост на деянието.