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Служебният шеф на разузнаването на САЩ с нови съкращения

Служебният шеф на разузнаването на САЩ с нови съкращения

11 Юли, 2026 05:36, обновена 11 Юли, 2026 05:38 378 0

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Бил Пулти обяви трета вълна от уволнения в агенцията

Служебният шеф на разузнаването на САЩ с нови съкращения - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Временно изпълняващият длъжността директор на Националното разузнаване на САЩ Бил Пулти обяви началото на трети кръг от персонални съкращения в администрацията, предава Ройтерс.

В официално изявление в социалната мрежа X Пулти посочи, че американското разузнаване в момента функционира по-ефективно от всякога, което позволява редуцирането на „излишния и некритичен персонал“. До момента службата не е предоставила конкретни данни за точния брой на засегнатите позиции и уволнените служители от тази последна вълна.

Промените идват като част от по-широкия план на администрацията на президента Доналд Тръмп за преструктуриране на правителствените служби и съкращаване на разходите. Предишният директор Тулси Габард, която напусна поста миналия месец, вече проведе първоначални реформи, свили персонала на агенцията с около 40%.

Действията на Пулти, който пое поста без предишен опит в сектора на националната сигурност, предизвикват сериозни критики и съпротива в Конгреса, където представители и на двете водещи партии изразиха загриженост относно бързите структурни промени преди официалното изслушване на постоянния номиниран за поста Джей Клейтън.


САЩ
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