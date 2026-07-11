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Пентагонът набра 68 млрд. долара за ВПК на САЩ

Пентагонът набра 68 млрд. долара за ВПК на САЩ

11 Юли, 2026 07:02, обновена 11 Юли, 2026 07:04 661 6

  • пентагон-
  • оръжие-
  • договори-
  • печалби-
  • сащ

Преходът към дългосрочни споразумения осигури рекордно финансиране за американската отбранителна индустрия.

Пентагонът набра 68 млрд. долара за ВПК на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на САЩ отчете исторически ръст във финансирането на националния военно-промишлен комплекс, благодарение на стратегическата промяна в схемата за възлагане на обществени поръчки.

Официални представители на Пентагона потвърдиха, че преходът към многогодишни и дългосрочни договори за производство на оръжия и боеприпаси е позволило на сектора да генерира и акумулира рекордните 68 милиарда долара.

Тази финансова инжекция осигурява стабилност за големите оръжейни гиганти и стартиращите технологични фирми в отбраната.

Анализатори от Forecast International посочват, че новият модел стимулира масовото разширяване на производствените линии за ракети и артилерийски системи, улеснявайки планирането на доставките на фона на глобалното геополитическо напрежение и превъоръжаването.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Набра ги

    1 0 Отговор
    по дърветата ли? Или по моравата пред Белия Дом?
    И Пентагона чии гушки ще нахрани с тях?

    /Данъкоплатец с червен врат/

    07:19 11.07.2026

  • 2 Доналд Дък, паток

    1 0 Отговор
    Къде ги берат тия долари? За шурея питам?

    07:19 11.07.2026

  • 3 Леле - леле ! 🤔

    1 1 Отговор
    Англосаксонците , турците и евреите са изтръскали джобовете на васалите си .

    07:23 11.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Е хайде напишете, че са ги напечатали де, набрали ги били! Те по дърветата растат и Пентагона си ги бере! Мисирки!

    07:48 11.07.2026

  • 5 Историк

    1 0 Отговор
    Затова агент Краснов изнудва страните от Нато да увеличават военните си бюджети, за да пълнят гушата на американските фирми, които пълнят гушата на клана Тръмп за сметка на всички държави. Докато това чудовище не бъде елиминирано, войните няма да свършат, то работи съвместно с другото чудовище в Кремъл.

    Коментиран от #6

    07:55 11.07.2026

  • 6 Да бе ,да ! 😜

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Историк":

    Щото конкурентите на Тръмп бяха "цвете" ?!

    07:57 11.07.2026