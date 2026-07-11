Пентагонът набра 68 млрд. долара за ВПК на САЩ

Министерството на отбраната на САЩ отчете исторически ръст във финансирането на националния военно-промишлен комплекс, благодарение на стратегическата промяна в схемата за възлагане на обществени поръчки.
Официални представители на Пентагона потвърдиха, че преходът към многогодишни и дългосрочни договори за производство на оръжия и боеприпаси е позволило на сектора да генерира и акумулира рекордните 68 милиарда долара.
Тази финансова инжекция осигурява стабилност за големите оръжейни гиганти и стартиращите технологични фирми в отбраната.
Анализатори от Forecast International посочват, че новият модел стимулира масовото разширяване на производствените линии за ракети и артилерийски системи, улеснявайки планирането на доставките на фона на глобалното геополитическо напрежение и превъоръжаването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Набра ги
И Пентагона чии гушки ще нахрани с тях?
/Данъкоплатец с червен врат/
07:19 11.07.2026
2 Доналд Дък, паток
07:19 11.07.2026
3 Леле - леле ! 🤔
07:23 11.07.2026
4 Лопата Орешник
07:48 11.07.2026
5 Историк
Коментиран от #6
07:55 11.07.2026
6 Да бе ,да ! 😜
До коментар #5 от "Историк":Щото конкурентите на Тръмп бяха "цвете" ?!
07:57 11.07.2026