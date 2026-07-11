Министерството на отбраната на САЩ отчете исторически ръст във финансирането на националния военно-промишлен комплекс, благодарение на стратегическата промяна в схемата за възлагане на обществени поръчки.

Официални представители на Пентагона потвърдиха, че преходът към многогодишни и дългосрочни договори за производство на оръжия и боеприпаси е позволило на сектора да генерира и акумулира рекордните 68 милиарда долара.

Тази финансова инжекция осигурява стабилност за големите оръжейни гиганти и стартиращите технологични фирми в отбраната.

Анализатори от Forecast International посочват, че новият модел стимулира масовото разширяване на производствените линии за ракети и артилерийски системи, улеснявайки планирането на доставките на фона на глобалното геополитическо напрежение и превъоръжаването.