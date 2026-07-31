Историческа сделка! Украйна разреши износ на бойни дронове FPV F10 за армията на САЩ

Украинската компания F-Drones завърши официално доставката на първата партида от 2000 ударни дрона FPV F10 за САЩ в рамките на началното ниво от мащабната програма Drone Dominance на американското Министерство на отбраната. Новината бе разпространена в официалните канали на производителя в социалните мрежи, предава Цензор.НЕТ.
Сделката бележи исторически прецедент, тъй като това е първият път, в който Киев официално разрешава износ на напълно завършени бойни безпилотни апарати местно производство.
От F-Drones потвърдиха, че партидата вече е пристигнала на американска земя:
''Цялата партида вече е доставена на американската страна и в момента преминава през официална процедура за приемане. След успешното приключване на тази процедура първият договор ще се счита за напълно изпълнен. Това беше първият случай, в който Украйна официално разреши износа на готови бойни дронове украинско производство. Преди това разрешителните за износ се отнасяха главно до отделни технологии, компоненти или услуги''.
Пътят към стратегическия договор започна през февруари 2026 г., когато американската компания UDD Tech Corp, представляваща продуктите на F-Drones в Съединените щати, взе участие в първата фаза Gauntlet I от програмата Drone Dominance. Тестовете се проведоха във военната база Форт Бенинг, Джорджия, където американските военни оцениха перспективни ударни безпилотни системи. По резултатите от изпитанията украинският модел F10 зае 6-то място сред 25 участници, бе класиран сред 11-те победители и си осигури договора за доставка, а UDD Tech Corp вече е избрана да участва и в следващата фаза Gauntlet II.
От F-Drones бяха категорични за значението на постижението: ''Това е повече от изпълнение на отделен договор. Това е потвърждение, че украинските бойни технологии отговарят на изискванията на един от най-взискателните военни клиенти в света. Така се реализира стратегическото партньорство между Украйна и САЩ''.
За да стане възможна реализацията на сделката, на 1 юли 2026 г. Държавната служба за контрол на износа на Украйна издаде официално разрешение за износ след преминат пълен цикъл на одобрения и положително решение от Междуведомствената комисия по политика за военно-техническо сътрудничество и контрол на износа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
21:16 31.07.2026
2 Механик
21:17 31.07.2026
3 ФАКТ
21:17 31.07.2026
4 Боруна Лом
21:17 31.07.2026
5 ГАРАНТИРАНО ОТ ИСКАНДЕР
21:18 31.07.2026
6 Жица
21:18 31.07.2026
7 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
21:19 31.07.2026
8 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
Коментиран от #21
21:19 31.07.2026
9 Овчар
21:20 31.07.2026
10 ФАКТ
21:20 31.07.2026
11 Но русия отговори
Коментиран от #26, #28
21:20 31.07.2026
12 Гошо
Коментиран от #39
21:21 31.07.2026
13 ПУШИЯ из ПуШи
21:22 31.07.2026
14 Едно време какви войни имаше..
Коментиран от #17
21:22 31.07.2026
15 ТЪПИ ЕУТА ЖЕНКИ.
21:24 31.07.2026
16 Абе
Коментиран от #18
21:24 31.07.2026
17 ПУШИЯ ИЗПУШИ
До коментар #14 от "Едно време какви войни имаше..":самолетчета от авиомоделизма които унищогиха РУСКАМи "ТАНКА" скоито поробваха И "АСВАБАГДАВАХА " в ди 4ки ру ШКи с ф и не до последната.. БУДАНОВ за парада на пбедата на героиам УКРАИНЕ на църния ПЛАЩАд..
Коментиран от #23, #27
21:25 31.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пригожин
Коментиран от #25
21:29 31.07.2026
21 Сатана Z
До коментар #8 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":След тази новина дрьъътия пaацyyул разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯
21:29 31.07.2026
22 ЛЕЕЕЛЕЕЕ
21:29 31.07.2026
23 Да не си ял нещо развалено?
До коментар #17 от "ПУШИЯ ИЗПУШИ":Нищо не ти се разбира.
21:29 31.07.2026
24 Хм...
Пък в Хмелницки пак днес са изтърбушили склад, но не казват с какво. Вторичните детонации продължават вече повече от осем часа. Пушекът се вижда и от съседните области. Вероятно ще да е склад за пуканки.
Коментиран от #40
21:30 31.07.2026
25 🤦♀️😢🤣🍌
До коментар #20 от "Пригожин":🤣🤣🤣🤦♂️
21:31 31.07.2026
26 Боруна Лом
До коментар #11 от "Но русия отговори":ОБЪРКАЛ СИ ФЛАГОВЕТЕ!
21:31 31.07.2026
27 Соломон
До коментар #17 от "ПУШИЯ ИЗПУШИ":Слабото място на руснака е от зад. В задника. А на тия авиомодечета се пада най големия брой и убити или осакатени без крака и ръце. И превърнати в самовари руски освободители. В комплект със снимка и видео от последната им трансформация
21:31 31.07.2026
28 Гледам видеото
До коментар #11 от "Но русия отговори":С масовите гробове на нещастни убити раши в Украйна а такива масови могили има стотици в смазана и разбита раша и се натъжавам но и танцувам от кеф🕺🕺🕺 защото тези несретници ако си бяха стояли в калните руски села сега щяха да са живи...чий го дирят в мощна и непрощаваща велика Украйна? Много ми стана жалко и от тъмната мелодия и текста - "Нощна птица раздира ноща - тези клети руски хора повече никога няма да се приберат в своите домове"...А аз танцувам ли танцувам и не моааа се запраааа🕺🕺🕺🕺
Коментиран от #35, #37
21:33 31.07.2026
29 Гост
21:33 31.07.2026
30 Мисит
21:35 31.07.2026
31 Пич
21:35 31.07.2026
32 Жожи
Коментиран от #44
21:37 31.07.2026
33 Азззззззз
Коментиран от #41
21:37 31.07.2026
34 1111
Втора партида - ZU ZWEI;
Трета партида - ZU ... DRЪN!!!
21:38 31.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ай стига сте писали глупости
21:40 31.07.2026
37 Японска минджa
До коментар #28 от "Гледам видеото":Нощна птица раздира руското небе, а плъховете са услушват по дупките!
21:41 31.07.2026
38 БеГемот
21:41 31.07.2026
39 Гоше Тъпото
До коментар #12 от "Гошо":Защо ти е ток от Украйна, като имаш в излишък и изнасям
21:43 31.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 И защо
До коментар #33 от "Азззззззз":За да се даде шанс на крмълския гном ли? Да не би да има няквигрешки в ллана на "СВО" подължаваща повече 1600 дни? Кога щаха да сигат до Лисабон?
Коментиран от #43
21:44 31.07.2026
42 Аз съм
21:44 31.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Не, не
До коментар #32 от "Жожи":не те са зле. Копуват нещо доказало се в реални боини условия,което е безценно.Зле е федерацията на Путлер дето върви бързо към разпад
21:48 31.07.2026
45 Тръндю
21:48 31.07.2026
46 Някой
21:50 31.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.