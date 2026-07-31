Историческа сделка! Украйна разреши износ на бойни дронове FPV F10 за армията на САЩ

Украинската компания F-Drones завърши официално доставката на първата партида от 2000 ударни дрона FPV F10 за САЩ в рамките на началното ниво от мащабната програма Drone Dominance на американското Министерство на отбраната. Новината бе разпространена в официалните канали на производителя в социалните мрежи, предава Цензор.НЕТ.

Сделката бележи исторически прецедент, тъй като това е първият път, в който Киев официално разрешава износ на напълно завършени бойни безпилотни апарати местно производство.

От F-Drones потвърдиха, че партидата вече е пристигнала на американска земя:

''Цялата партида вече е доставена на американската страна и в момента преминава през официална процедура за приемане. След успешното приключване на тази процедура първият договор ще се счита за напълно изпълнен. Това беше първият случай, в който Украйна официално разреши износа на готови бойни дронове украинско производство. Преди това разрешителните за износ се отнасяха главно до отделни технологии, компоненти или услуги''.

Пътят към стратегическия договор започна през февруари 2026 г., когато американската компания UDD Tech Corp, представляваща продуктите на F-Drones в Съединените щати, взе участие в първата фаза Gauntlet I от програмата Drone Dominance. Тестовете се проведоха във военната база Форт Бенинг, Джорджия, където американските военни оцениха перспективни ударни безпилотни системи. По резултатите от изпитанията украинският модел F10 зае 6-то място сред 25 участници, бе класиран сред 11-те победители и си осигури договора за доставка, а UDD Tech Corp вече е избрана да участва и в следващата фаза Gauntlet II.

От F-Drones бяха категорични за значението на постижението: ''Това е повече от изпълнение на отделен договор. Това е потвърждение, че украинските бойни технологии отговарят на изискванията на един от най-взискателните военни клиенти в света. Така се реализира стратегическото партньорство между Украйна и САЩ''.

За да стане възможна реализацията на сделката, на 1 юли 2026 г. Държавната служба за контрол на износа на Украйна издаде официално разрешение за износ след преминат пълен цикъл на одобрения и положително решение от Междуведомствената комисия по политика за военно-техническо сътрудничество и контрол на износа.