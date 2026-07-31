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Историческа сделка! Украйна разреши износ на бойни дронове FPV F10 за армията на САЩ
  Тема: Украйна

Историческа сделка! Украйна разреши износ на бойни дронове FPV F10 за армията на САЩ

31 Юли, 2026 21:15 826 47

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • пентагон-
  • ракети

Сделката бележи исторически прецедент, тъй като това е първият път, в който Киев официално разрешава износ на напълно завършени бойни безпилотни апарати местно производство

Историческа сделка! Украйна разреши износ на бойни дронове FPV F10 за армията на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Украинската компания F-Drones завърши официално доставката на първата партида от 2000 ударни дрона FPV F10 за САЩ в рамките на началното ниво от мащабната програма Drone Dominance на американското Министерство на отбраната. Новината бе разпространена в официалните канали на производителя в социалните мрежи, предава Цензор.НЕТ.

Сделката бележи исторически прецедент, тъй като това е първият път, в който Киев официално разрешава износ на напълно завършени бойни безпилотни апарати местно производство.

От F-Drones потвърдиха, че партидата вече е пристигнала на американска земя:

''Цялата партида вече е доставена на американската страна и в момента преминава през официална процедура за приемане. След успешното приключване на тази процедура първият договор ще се счита за напълно изпълнен. Това беше първият случай, в който Украйна официално разреши износа на готови бойни дронове украинско производство. Преди това разрешителните за износ се отнасяха главно до отделни технологии, компоненти или услуги''.

Пътят към стратегическия договор започна през февруари 2026 г., когато американската компания UDD Tech Corp, представляваща продуктите на F-Drones в Съединените щати, взе участие в първата фаза Gauntlet I от програмата Drone Dominance. Тестовете се проведоха във военната база Форт Бенинг, Джорджия, където американските военни оцениха перспективни ударни безпилотни системи. По резултатите от изпитанията украинският модел F10 зае 6-то място сред 25 участници, бе класиран сред 11-те победители и си осигури договора за доставка, а UDD Tech Corp вече е избрана да участва и в следващата фаза Gauntlet II.

От F-Drones бяха категорични за значението на постижението: ''Това е повече от изпълнение на отделен договор. Това е потвърждение, че украинските бойни технологии отговарят на изискванията на един от най-взискателните военни клиенти в света. Така се реализира стратегическото партньорство между Украйна и САЩ''.

За да стане възможна реализацията на сделката, на 1 юли 2026 г. Държавната служба за контрол на износа на Украйна издаде официално разрешение за износ след преминат пълен цикъл на одобрения и положително решение от Междуведомствената комисия по политика за военно-техническо сътрудничество и контрол на износа.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    7 10 Отговор
    КРАИ спУШИЯ

    21:16 31.07.2026

  • 2 Механик

    14 19 Отговор
    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    21:17 31.07.2026

  • 3 ФАКТ

    6 8 Отговор
    валИОО глу хх недонос... с родопското одеалце, душемето на което викаш матрак и КЪМ.. саветите.. хО доОООММ МАААРшшш аххахахахахахах ПУШИЯ приклу4и.. изпу шии фактъ

    21:17 31.07.2026

  • 4 Боруна Лом

    21 12 Отговор
    ЯВНО ПУТИН МАЛКО ГИ МАНДРЪСА? ОЩЕ ТРЯБВА

    21:17 31.07.2026

  • 5 ГАРАНТИРАНО ОТ ИСКАНДЕР

    20 10 Отговор
    Ще има фойерверки по случай първата пратка!

    21:18 31.07.2026

  • 6 Жица

    17 10 Отговор
    Покрайната може да изнася само пр. Ос. Иту. К. І другото е бош кав работа. Кой разбрал, разбрал.

    21:18 31.07.2026

  • 7 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    20 7 Отговор
    Дроновете щели да се произвеждат в завода, който бе посетен от Линдзи Греъм преди да получи внезапно сърдечен удар.

    21:19 31.07.2026

  • 8 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    8 14 Отговор
    Е вече нещастна раша съвсем ще е занулена и ще се задуша в гърнето от изпаренията на изпражненията си😂🤣😅 Украйна съвсем унищожи моята нещастна и унизена раша😭😥🥶

    Коментиран от #21

    21:19 31.07.2026

  • 9 Овчар

    13 5 Отговор
    Това е подарък краварите няма да платят и цент а напротив ще иска още и още минерали, злато , кереч, вар всичко..!

    21:20 31.07.2026

  • 10 ФАКТ

    7 11 Отговор
    ГЕРОИАМ УКРАИНЕ ве4е изнасят МОДЕРНИ последна технология дронове а РУШИТЕ още .. ва тенки. ШИНЕл:И.... аххаххаха па ртенки.. хахахаа рУБАшки

    21:20 31.07.2026

  • 11 Но русия отговори

    6 7 Отговор
    С мощни пехотни атаки...Резултата е впечатляващ

    Коментиран от #26, #28

    21:20 31.07.2026

  • 12 Гошо

    12 4 Отговор
    Е то и ние евтин ток от Украйна щяхме да получаваме Пак беше историческа сделка и си остана в историята

    Коментиран от #39

    21:21 31.07.2026

  • 13 ПУШИЯ из ПуШи

    6 8 Отговор
    много с а зле руШите даге преди години беха пуснали некав сериал ..полицеиски У МАскве копиран изцяло ОТ оригинала МАИАМИ ваис От 80 - те години да ге 1 рушнак го бяха изтипосали досущ като ДОн йонсан.. абсолутни КОПИ КЕТС ако ме УНДАРСТЕНДВАТЕ ?? 9ПАНИМАЕТЕ )

    21:22 31.07.2026

  • 14 Едно време какви войни имаше..

    9 4 Отговор
    Със танкове с оръдия с картечница ..Сега само се замерват с разни самолетчета от авиомоделизма.

    Коментиран от #17

    21:22 31.07.2026

  • 15 ТЪПИ ЕУТА ЖЕНКИ.

    12 5 Отговор
    Ние даваме милиарди евро а те си правят далавери двамката Тръмп и наркото. Сега да дава ЕВРАТА от тези дронове на Европа. САМО СИ МЕНКАТ ЕДНИ МИЛИАРДИ НЕ МОЙМ ИМ ХВАНА ДАЛАВЕРИТЕ

    21:24 31.07.2026

  • 16 Абе

    8 13 Отговор
    Какво става Украйна вече си позволява да изнася, а кемълския гном със своята военна икономика проси ракарети от Кимчо. Позора за федерацията на злото няма край

    Коментиран от #18

    21:24 31.07.2026

  • 17 ПУШИЯ ИЗПУШИ

    7 9 Отговор

    До коментар #14 от "Едно време какви войни имаше..":

    самолетчета от авиомоделизма които унищогиха РУСКАМи "ТАНКА" скоито поробваха И "АСВАБАГДАВАХА " в ди 4ки ру ШКи с ф и не до последната.. БУДАНОВ за парада на пбедата на героиам УКРАИНЕ на църния ПЛАЩАд..

    Коментиран от #23, #27

    21:25 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пригожин

    7 12 Отговор
    "Маde in Ukraine" е печат за качество! Даже и в Меката на оръжието САЩ го осъзнават и оценяват! Слава Украине! Молодцъй!

    Коментиран от #25

    21:29 31.07.2026

  • 21 Сатана Z

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":

    След тази новина дрьъътия пaацyyул разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯

    21:29 31.07.2026

  • 22 ЛЕЕЕЛЕЕЕ

    9 2 Отговор
    КАК Е НАПИСАно............и стори ческа сделка............А НЕЩО ОСТАНА ЛИ ЗА ИЗНОС СЛЕД "РЕРВИЗИЯТА" НА ИСКА -Н ДЕР

    21:29 31.07.2026

  • 23 Да не си ял нещо развалено?

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "ПУШИЯ ИЗПУШИ":

    Нищо не ти се разбира.

    21:29 31.07.2026

  • 24 Хм...

    11 6 Отговор
    Като стана въпрос, днес руснаците са разрушили в 4о4 до основи завод за далекобойни дронове, изцяло собственост на американска компания. Инвестиция за стотици милиони и стотици скъпи дронове са превърнати в прах и пепел. Предвид, че удара е бил през деня вероятно и доста "специалисти" са дали фира.
    Пък в Хмелницки пак днес са изтърбушили склад, но не казват с какво. Вторичните детонации продължават вече повече от осем часа. Пушекът се вижда и от съседните области. Вероятно ще да е склад за пуканки.

    Коментиран от #40

    21:30 31.07.2026

  • 25 🤦‍♀️😢🤣🍌

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пригожин":

    🤣🤣🤣🤦‍♂️

    21:31 31.07.2026

  • 26 Боруна Лом

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Но русия отговори":

    ОБЪРКАЛ СИ ФЛАГОВЕТЕ!

    21:31 31.07.2026

  • 27 Соломон

    4 8 Отговор

    До коментар #17 от "ПУШИЯ ИЗПУШИ":

    Слабото място на руснака е от зад. В задника. А на тия авиомодечета се пада най големия брой и убити или осакатени без крака и ръце. И превърнати в самовари руски освободители. В комплект със снимка и видео от последната им трансформация

    21:31 31.07.2026

  • 28 Гледам видеото

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Но русия отговори":

    С масовите гробове на нещастни убити раши в Украйна а такива масови могили има стотици в смазана и разбита раша и се натъжавам но и танцувам от кеф🕺🕺🕺 защото тези несретници ако си бяха стояли в калните руски села сега щяха да са живи...чий го дирят в мощна и непрощаваща велика Украйна? Много ми стана жалко и от тъмната мелодия и текста - "Нощна птица раздира ноща - тези клети руски хора повече никога няма да се приберат в своите домове"...А аз танцувам ли танцувам и не моааа се запраааа🕺🕺🕺🕺

    Коментиран от #35, #37

    21:33 31.07.2026

  • 29 Гост

    5 2 Отговор
    А? Ко? Тия дет ги плаши бурен при атака правели дронове? Въйййй, яко! С ластик ли са?

    21:33 31.07.2026

  • 30 Мисит

    6 1 Отговор
    За нас,,,,пилешко,,,с диоксин,,,,от Укрия

    21:35 31.07.2026

  • 31 Пич

    6 3 Отговор
    Хахаха.....Рижия пак ще напада Иран!!! За два дни ще ги изгърми, и после пак ще бяга и преговаря!!!

    21:35 31.07.2026

  • 32 Жожи

    3 1 Отговор
    Тия кравари били много зле. Украйна е във война, а изнася продукция за САЩ и то висока технология

    Коментиран от #44

    21:37 31.07.2026

  • 33 Азззззззз

    5 3 Отговор
    Щом имат оръжие в излишък значи трябва да спре помощта за укрите!

    Коментиран от #41

    21:37 31.07.2026

  • 34 1111

    2 1 Отговор
    Първа партида - EIN;
    Втора партида - ZU ZWEI;
    Трета партида - ZU ... DRЪN!!!

    21:38 31.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ай стига сте писали глупости

    3 2 Отговор
    Маса Американски компании произвеждат в Украйна дронове за удари срещу Русия, а вие ми пишете "Украйна била разрешил". Та Разрешила ама друг път. Просто там ги произвеждат почти за без пари според разбиранията на САЩ.

    21:40 31.07.2026

  • 37 Японска минджa

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Гледам видеото":

    Нощна птица раздира руското небе, а плъховете са услушват по дупките!

    21:41 31.07.2026

  • 38 БеГемот

    0 1 Отговор
    На САЩ не се отказва!

    21:41 31.07.2026

  • 39 Гоше Тъпото

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    Защо ти е ток от Украйна, като имаш в излишък и изнасям

    21:43 31.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И защо

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Азззззззз":

    За да се даде шанс на крмълския гном ли? Да не би да има няквигрешки в ллана на "СВО" подължаваща повече 1600 дни? Кога щаха да сигат до Лисабон?

    Коментиран от #43

    21:44 31.07.2026

  • 42 Аз съм

    3 3 Отговор
    Това е следствие от демилитаризацията на Путин.Украйна така се деморализира ,че по време на война почна да изнася оръжие за най-моодерния производител.

    21:44 31.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не, не

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Жожи":

    не те са зле. Копуват нещо доказало се в реални боини условия,което е безценно.Зле е федерацията на Путлер дето върви бързо към разпад

    21:48 31.07.2026

  • 45 Тръндю

    2 0 Отговор
    значи в обратна посока Патриоти от сърце !

    21:48 31.07.2026

  • 46 Някой

    0 0 Отговор
    Много сте забавни. Кранчето с помощите едва църцори, заемите трябва да се връщат.

    21:50 31.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

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