Axios: Преговарят за отваряне на Ормузкия проток

Дипломати от Катар и Оман провеждат интензивни разговори с Иран в опит да договорят отварянето на стратегическия Ормузки проток за международно корабоплаване.

Това съобщи информационното издание Аксиос, позовавайки се на свои източници, запознати с детайлите на преговорите в Маскат. Целта на инициативата е постигането на съвместна декларация за пълно и свободно движение на плавателни съдове през международните води в средната ивица на протока.

Разговорите идват непосредствено след подновяването на военните сблъсъци между САЩ и Иран в региона, които поставиха под въпрос крехкото споразумение за прекратяване на огъня. Според информация на телевизия Ал-Арабия, администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поставила ултиматум на Техеран да спре нападенията срещу търговски кораби, след като по-рано тази седмица американските сили нанесоха удари по ирански военни обекти.

Катарските посредници се опитват да деескалират напрежението, за да предотвратят пълномащабен конфликт, който би застрашил сериозно световните енергийни пазари.