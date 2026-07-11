Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Axios: Преговарят за отваряне на Ормузкия проток

Axios: Преговарят за отваряне на Ормузкия проток

11 Юли, 2026 19:23, обновена 11 Юли, 2026 19:25 609 0

  • иран-
  • сащ-
  • преговори-
  • ормузки проток

Катар и Оман посредничат в спешни дипломатически разговори с Иран за осигуряване на свободно корабоплаване

Axios: Преговарят за отваряне на Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дипломати от Катар и Оман провеждат интензивни разговори с Иран в опит да договорят отварянето на стратегическия Ормузки проток за международно корабоплаване.

Това съобщи информационното издание Аксиос, позовавайки се на свои източници, запознати с детайлите на преговорите в Маскат. Целта на инициативата е постигането на съвместна декларация за пълно и свободно движение на плавателни съдове през международните води в средната ивица на протока.

Разговорите идват непосредствено след подновяването на военните сблъсъци между САЩ и Иран в региона, които поставиха под въпрос крехкото споразумение за прекратяване на огъня. Според информация на телевизия Ал-Арабия, администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поставила ултиматум на Техеран да спре нападенията срещу търговски кораби, след като по-рано тази седмица американските сили нанесоха удари по ирански военни обекти.

Катарските посредници се опитват да деескалират напрежението, за да предотвратят пълномащабен конфликт, който би застрашил сериозно световните енергийни пазари.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания