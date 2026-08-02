Ивка Бейбе преодоля най-големия си страх (ВИДЕО)

Инфлуенсърката Ивка Бейбе направи скок с парашут и сподели преживяването със своите фенове в социалните мрежи. Водещата признава, че е била много уплашена преди скока, но накрая успява да се наслади на приключението, пише marica.bg.
"Мен наистина много ме е страх и това е нещо, което не съм сигурна, че мога да преборя", казва Ивка в видео от деня на скока в профила си.
Закачки със страха ѝ си прави и инструкторът, който казва, че, ако тя се откачи и падне, ще я чака пред центъра за скокове.
Въпреки всичко накрая Ивка успява да се наслади на преживяването. Или поне е много убедителна на екрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
- Бачкам на секс-телефон.
- И каква жалба искате да пуснете?
- Вчера бях изнасилена от непознат номер!
07:27 02.08.2026
2 Лопата Орешник
07:27 02.08.2026
3 Загрижен
Да спре да се .... за 💰💸
07:28 02.08.2026
4 Въй
07:28 02.08.2026
5 Ян БибиЯН
Дали не е , да не й вземат къщата , която й харизаха заради доброто обслужване на вожда ББ ?
Ама смее ли някой да й я вземе , че тогази тази мома може да се разговори. А отвори ли устата си , кой знае какво ще разкаже за геройствата на тиквения пожарникар с тулупестото тяло ! Леле мале !
07:36 02.08.2026