Ивка Бейбе преодоля най-големия си страх (ВИДЕО)

Инфлуенсърката Ивка Бейбе направи скок с парашут и сподели преживяването със своите фенове в социалните мрежи. Водещата признава, че е била много уплашена преди скока, но накрая успява да се наслади на приключението, пише marica.bg.

"Мен наистина много ме е страх и това е нещо, което не съм сигурна, че мога да преборя", казва Ивка в видео от деня на скока в профила си.

Закачки със страха ѝ си прави и инструкторът, който казва, че, ако тя се откачи и падне, ще я чака пред центъра за скокове.

Въпреки всичко накрая Ивка успява да се наслади на преживяването. Или поне е много убедителна на екрана.