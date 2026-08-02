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Ивка Бейбе преодоля най-големия си страх (ВИДЕО)

Ивка Бейбе преодоля най-големия си страх (ВИДЕО)

2 Август, 2026 07:18 515 5

  • ивка бейбе-
  • страх от високо-
  • скок с парашут

Инфлуенсърката направи скок с парашут, въпреки страха си от високо

Ивка Бейбе преодоля най-големия си страх (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Инфлуенсърката Ивка Бейбе направи скок с парашут и сподели преживяването със своите фенове в социалните мрежи. Водещата признава, че е била много уплашена преди скока, но накрая успява да се наслади на приключението, пише marica.bg.

"Мен наистина много ме е страх и това е нещо, което не съм сигурна, че мога да преборя", казва Ивка в видео от деня на скока в профила си.


Закачки със страха ѝ си прави и инструкторът, който казва, че, ако тя се откачи и падне, ще я чака пред центъра за скокове.

Въпреки всичко накрая Ивка успява да се наслади на преживяването. Или поне е много убедителна на екрана.


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    07:27 02.08.2026

  • 2 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Най големият страх на Ивка е отгъзавустата кален!! Но вече го е преодоляла! Видя че не е толкова страшно!

    07:27 02.08.2026

  • 3 Загрижен

    3 0 Отговор
    Ивка Бейбе преодоля най-големия си страх:
    Да спре да се .... за 💰💸

    07:28 02.08.2026

  • 4 Въй

    0 0 Отговор
    Че тази бубка цялата е за целувиране!

    07:28 02.08.2026

  • 5 Ян БибиЯН

    1 0 Отговор
    А защо не пишете и какъв е най-големио страх на мис Бикини , Борислава Йовчева например ?
    Дали не е , да не й вземат къщата , която й харизаха заради доброто обслужване на вожда ББ ?
    Ама смее ли някой да й я вземе , че тогази тази мома може да се разговори. А отвори ли устата си , кой знае какво ще разкаже за геройствата на тиквения пожарникар с тулупестото тяло ! Леле мале !

    07:36 02.08.2026