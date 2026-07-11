Fox News: Украйна причинява на Русия щети, при които дори САЩ не могат да издържат

Украинската армия провежда безпрецедентна кампания от удари срещу руски петролни рафинерии, енергийна инфраструктура и военни снабдителни линии в дълбокия тил на Русия – революционна тактика, на които дори Съединените щати не могат да устоят.
Това се посочва в коментарен анализ на американския телевизионен канал Fox News, посветен на технологичната трансформация на бойното поле.
Според анализаторите на медията, Киев е успял да неутрализира превъзходството на тежката руска противовъздушна отбрана чрез ежедневното изстрелване на стотици сравнително евтини, модифицирани безпилотни апарати и ракети.
Тази стратегия буквално изтощава ресурсите на противника, който е принуден да хаби скъпоструващи ракети-прехващачи срещу евтини цели.
Както отбелязва изданието Fox News, тази "военна революция" показва, че не само Русия, но и самата Америка в момента е опасно неподготвена за масирани атаки от евтини дронове срещу свои бази, енергийни мрежи и пристанища.
Примерът на Украйна вече принуждава Пентагона спешно да преразгледа бюджетите си и да инвестира милиарди в системи за противодействие на безпилотни рояци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Руските сили унищожиха инфраструктура, свързана с Въоръжените сили на Украйна, в пристанищата Измаил, Черноморск и Южни в Одеска област. В ексклузивен коментар за „АиФ“ военният експерт Василий Дандикин отбеляза, че ударите са били насочени срещу складове за въоръжение, доставено на Украйна от нейните западни партньори."
Коментиран от #6, #7, #25, #79
20:39 11.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
20:40 11.07.2026
3 Гост
20:40 11.07.2026
4 Отреазвяващ
20:41 11.07.2026
5 Доналд Тръмп, президент
20:42 11.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 МЪКА
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Стара новина. Всички го знаят.
20:44 11.07.2026
9 Укрите правят на русите
20:45 11.07.2026
10 Профан.Ива Христов
Коментиран от #65
20:46 11.07.2026
11 Мишел
Коментиран от #14, #16, #20
20:46 11.07.2026
12 Миленчоууу
Не се прави на лЮд.
Другите сайтове го написаха преди 5 часа.
20:46 11.07.2026
13 Топчето
20:47 11.07.2026
14 😂😂😂😂😂
До коментар #11 от "Мишел":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
20:48 11.07.2026
15 Презвитер Козма
20:49 11.07.2026
16 СВО 1 598 дни РЕЗИЛ
До коментар #11 от "Мишел":Както казват някои - прогресът е дело само на РФ. Последната иновация там е приложцение, което да показва бензиностанциите, на които има и естествено няма бензин. Никъде в Европа нямат такова приложение, но нали РФ е развита европейска страна та са напред с материала.
20:50 11.07.2026
17 Соломон
До коментар #6 от "Извади си главата от загъ":Русия ще се разпадне на парчета.И когато това се случи от огромната някога територия никой няма да я намери на картата
Коментиран от #32
20:50 11.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баба Гицка
20:51 11.07.2026
20 Литър бензин в Крим ако го има
До коментар #11 от "Мишел":2,86 евро.
Коментиран от #29
20:51 11.07.2026
21 ФАКТ
20:51 11.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 нннн
20:55 11.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да напише...
До коментар #1 от "Без име":...колко са българите в Одеса,че скоро не го е казвал...😆!
20:56 11.07.2026
26 604
Коментиран от #30
20:56 11.07.2026
27 Хахаха
Коментиран от #60
20:56 11.07.2026
28 ФАКТ
20:57 11.07.2026
29 Соломон
До коментар #20 от "Литър бензин в Крим ако го има":А ако си руснак който иска да напусне Крим.Литъра е по 2000 рубли или 22,85 евро
Коментиран от #35
20:57 11.07.2026
30 ПУСТиА приклу4и
До коментар #26 от "604":млъкни 4е си смесхен
Коментиран от #37
20:58 11.07.2026
31 Копейки,
20:58 11.07.2026
32 Паси
До коментар #17 от "Соломон":Има бая да чакаме с тебе...🙄🫢!
20:59 11.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 БРАВО НА РУСИТЕ.
21:00 11.07.2026
35 Хитра копейка
До коментар #29 от "Соломон":Който може да плува ще се спаси.Или ако има кон.В противен случай Мадяр ще му стопи джапанките.
Коментиран от #39
21:01 11.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Путин
Коментиран от #43, #61, #72
21:03 11.07.2026
39 Соломон
До коментар #35 от "Хитра копейка":А който не може да плува брои по 2000 рубли за литър бензин днес.Утре може да му поискат и 3000 рубли.Пазарна икономика.Имат рубли угаждат си
21:03 11.07.2026
40 604
До коментар #36 от "РУСХКА 4ума":що бре страх те е да държиш автомата срещу рашките или?
Коментиран от #42
21:03 11.07.2026
41 САЩисан русофил
21:06 11.07.2026
42 Шшматко
До коментар #40 от "604":Кви автомати те гонят?Гледай как дронове командвани от километри пукат руските кратуни като презрели дини.
Коментиран от #48
21:07 11.07.2026
43 604
До коментар #38 от "Путин":кво шъ унищожиш ве палячоУ, запада няма хипер носители.......най-много да пръАднем и сме до там , за втора серия сме 6 фута под земята !
21:07 11.07.2026
44 аааа
Коментиран от #54
21:07 11.07.2026
45 РУСХЛИАК без ГЛАВ А
21:08 11.07.2026
46 И Путин изврещя-Сега ще видят те!!!
21:08 11.07.2026
47 Русофил хардлайнарин
21:09 11.07.2026
48 604
До коментар #42 от "Шшматко":аххахахааха, добре бе люмпен замени автомата с дрон....ако си мислиш че при сериозна искалация въобще ще има фронтова линия, просто ще ни завали дъжд от ракети срещу които само можеш да гледаш! аман от функционално неграмотни с жълто покрай устата!
21:10 11.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Начина,
Коментиран от #75
21:11 11.07.2026
51 000
Коментиран от #57
21:11 11.07.2026
52 Военен
21:11 11.07.2026
53 Ивелин Михайлов
21:12 11.07.2026
54 Русофил хардлайнарин
До коментар #44 от "аааа":Украинците колкото рафинерии палят ма отрицателно време, магучата за толкова време немое ги бойдише!
21:12 11.07.2026
55 Путин
21:12 11.07.2026
56 Бах
21:13 11.07.2026
57 аааа
До коментар #51 от "000":Абе кой ви ги разправя тези работи за Европа и кой ви пълни главите с глупости? Отвори си борсите и виж европейските индекси. Последните месеци са на рекордно ниво, а няма по-ясен показател за състоянието на една икономика от борсата/пазара.
Коментиран от #66
21:14 11.07.2026
58 Исторически парк
21:14 11.07.2026
59 Анонимен
21:14 11.07.2026
60 604
До коментар #27 от "Хахаха":хахахахаха, я кажи ЕС къде копа нефта , че аз не знам ....всичко е на купия, ресурс НЯМА, рашките и да са в затруднение ресурса е там! проста математика!!!!!!
21:14 11.07.2026
61 САЩ
До коментар #38 от "Путин":и НАТО не воюват, иначе с вас беше свършено за дни. Разбери го: малката Украйна която нападнахте с цел да подчините и да откраднете територии, както направихте в Грузия, се бори за свободата си, събра всички сили и ви удари такъв шамар че от втарая станахте за смях. Сега се чудите с кой да се оправдаете: Великобритания, САЩ, НАТО, извънземните... Но не, разби ви именно Украйна.
21:15 11.07.2026
62 Топчето
21:15 11.07.2026
63 Васил
21:17 11.07.2026
64 Да,бе
21:17 11.07.2026
65 Анонимен
До коментар #10 от "Профан.Ива Христов":Не бе Иване , Украйна победи или почти победи и си върна териториите.Явно си спал когато се е случило
21:17 11.07.2026
66 000
До коментар #57 от "аааа"::) какви борси, какви пет копейки? Та в германия от януари са банкрутирали по 10 хиляди фирми месечно.
21:18 11.07.2026
67 име
21:19 11.07.2026
68 Българин
21:19 11.07.2026
69 Смешник
21:20 11.07.2026
70 Маг Деси Маринов от Пелово
21:21 11.07.2026
71 стоян георгиев
21:23 11.07.2026
72 СВО 1 598 дни РЕЗИЛ
До коментар #38 от "Путин":РУСИЯ е единствената страна, която заплашва планетата с ядрена война, ако я накарат да живее в СОБСТВЕНИТЕ си международно признати граници. Граници, за които е подписала договори със съседите си преди да ги нападне.
21:24 11.07.2026
73 Честито
21:25 11.07.2026
74 Аре а не се баламосваме
Коментиран от #84
21:29 11.07.2026
75 Да допълня
До коментар #50 от "Начина,":Това всъщност се оказа, че е рафинерията в Москва. Намерих едноминутно видео. Там се вижда как лети един бял дрон и от земята изтрелват някакви ракети, от които излиза бял дим. Втората от тези ракети уцели танка и стана взрив и капака хвръкна. Шокиращо!!! Вярно, че танка вече гореше, вероятно от по-ранен удар, но е факт, че големия взрив, при които капакът хвръкна високо, настъпи след удар от московската ракета с белия дим.
21:31 11.07.2026
76 Бай онзи
21:31 11.07.2026
77 ха ха хаааа
21:32 11.07.2026
78 Вишис
21:32 11.07.2026
79 Във взривените складовете са се крили
До коментар #1 от "Без име":и сто и пет натовски генерали
21:34 11.07.2026
80 Я по сериозно
21:36 11.07.2026
81 Тома
21:38 11.07.2026
82 ?????
"САЩ не могат да издържат"
А проклетата Русмя ги издържа.
21:38 11.07.2026
83 Очеваден
Умнокрасивите си мислят, че войната се води в една посока и в Украйна и дрон не пада.
Да не забравим и че Украйна ще спечели войната.... на сън.
Нищо хубаво няма да се случва, до момента, в който някой луд просто не му писне и не натисне червеното копче срещу измислената държавица.
21:40 11.07.2026
84 СВО 1 598 дни РЕЗИЛ
До коментар #74 от "Аре а не се баламосваме":"Поражението е едно, а позорът – съвсем друго нещо."
(Сър Уинстън Чърчил)
22:20 11.07.2026