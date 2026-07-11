Украинската армия провежда безпрецедентна кампания от удари срещу руски петролни рафинерии, енергийна инфраструктура и военни снабдителни линии в дълбокия тил на Русия – революционна тактика, на които дори Съединените щати не могат да устоят.

Това се посочва в коментарен анализ на американския телевизионен канал Fox News, посветен на технологичната трансформация на бойното поле.

Според анализаторите на медията, Киев е успял да неутрализира превъзходството на тежката руска противовъздушна отбрана чрез ежедневното изстрелване на стотици сравнително евтини, модифицирани безпилотни апарати и ракети.

Тази стратегия буквално изтощава ресурсите на противника, който е принуден да хаби скъпоструващи ракети-прехващачи срещу евтини цели.

Както отбелязва изданието Fox News, тази "военна революция" показва, че не само Русия, но и самата Америка в момента е опасно неподготвена за масирани атаки от евтини дронове срещу свои бази, енергийни мрежи и пристанища.

Примерът на Украйна вече принуждава Пентагона спешно да преразгледа бюджетите си и да инвестира милиарди в системи за противодействие на безпилотни рояци.