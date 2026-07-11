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Fox News: Украйна причинява на Русия щети, при които дори САЩ не могат да издържат

Fox News: Украйна причинява на Русия щети, при които дори САЩ не могат да издържат

11 Юли, 2026 20:36, обновена 11 Юли, 2026 20:44 2 664 84

  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • война

Масираните удари с евтини дронове срещу Русия променят съвременната военна доктрина

Fox News: Украйна причинява на Русия щети, при които дори САЩ не могат да издържат - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската армия провежда безпрецедентна кампания от удари срещу руски петролни рафинерии, енергийна инфраструктура и военни снабдителни линии в дълбокия тил на Русия – революционна тактика, на които дори Съединените щати не могат да устоят.

Това се посочва в коментарен анализ на американския телевизионен канал Fox News, посветен на технологичната трансформация на бойното поле.

Според анализаторите на медията, Киев е успял да неутрализира превъзходството на тежката руска противовъздушна отбрана чрез ежедневното изстрелване на стотици сравнително евтини, модифицирани безпилотни апарати и ракети.

Тази стратегия буквално изтощава ресурсите на противника, който е принуден да хаби скъпоструващи ракети-прехващачи срещу евтини цели.

Както отбелязва изданието Fox News, тази "военна революция" показва, че не само Русия, но и самата Америка в момента е опасно неподготвена за масирани атаки от евтини дронове срещу свои бази, енергийни мрежи и пристанища.

Примерът на Украйна вече принуждава Пентагона спешно да преразгледа бюджетите си и да инвестира милиарди в системи за противодействие на безпилотни рояци.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    52 26 Отговор
    Това е от последните новини, не чакайте Милен да ги напише. "Едновременни удари по три пристанища в района на Одеса

    Руските сили унищожиха инфраструктура, свързана с Въоръжените сили на Украйна, в пристанищата Измаил, Черноморск и Южни в Одеска област. В ексклузивен коментар за „АиФ“ военният експерт Василий Дандикин отбеляза, че ударите са били насочени срещу складове за въоръжение, доставено на Украйна от нейните западни партньори."

    Коментиран от #6, #7, #25, #79

    20:39 11.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    24 14 Отговор
    На летище Враждебна строят най голямата авиобаза на САЩ в Европа.

    Коментиран от #8

    20:40 11.07.2026

  • 3 Гост

    36 12 Отговор
    Уникално! Утре колективния Запад шъ ги мори с газ от зеле и боб! Протто, а?

    20:40 11.07.2026

  • 4 Отреазвяващ

    34 14 Отговор
    Днес е събота.Дайте воля на глупостта си.

    20:41 11.07.2026

  • 5 Доналд Тръмп, президент

    28 21 Отговор
    Украйна няма карти, няма козове 👆😁

    20:42 11.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 МЪКА

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Стара новина. Всички го знаят.

    20:44 11.07.2026

  • 9 Укрите правят на русите

    17 25 Отговор
    .ФИРКИ.🥳

    20:45 11.07.2026

  • 10 Профан.Ива Христов

    21 21 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #65

    20:46 11.07.2026

  • 11 Мишел

    25 24 Отговор
    От днес в Крим има свободна продажба на горива в 99 бензиностанции.

    Коментиран от #14, #16, #20

    20:46 11.07.2026

  • 12 Миленчоууу

    34 12 Отговор
    Нещо за ОДЕСА?
    Не се прави на лЮд.
    Другите сайтове го написаха преди 5 часа.

    20:46 11.07.2026

  • 13 Топчето

    10 12 Отговор
    Кой го хвркна капака?

    20:47 11.07.2026

  • 14 😂😂😂😂😂

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    20:48 11.07.2026

  • 15 Презвитер Козма

    21 29 Отговор
    Русофилите са в ступор. Митът за самая магучия се руши пред очите им. Някои отричат очевадното и плашат с ЯО и други фундерваше. Други се оплакват че НАТО всъщност воювал с Мордор. Трети са в депресия и пият една след друга парцуца, а на четвърти им иде да си сложат край на живота. Аз пък сядам с пуканките за следващата порция бой по Мордор

    20:49 11.07.2026

  • 16 СВО 1 598 дни РЕЗИЛ

    27 25 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Както казват някои - прогресът е дело само на РФ. Последната иновация там е приложцение, което да показва бензиностанциите, на които има и естествено няма бензин. Никъде в Европа нямат такова приложение, но нали РФ е развита европейска страна та са напред с материала.

    20:50 11.07.2026

  • 17 Соломон

    22 29 Отговор

    До коментар #6 от "Извади си главата от загъ":

    Русия ще се разпадне на парчета.И когато това се случи от огромната някога територия никой няма да я намери на картата

    Коментиран от #32

    20:50 11.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баба Гицка

    7 12 Отговор
    И мен да ма таковат нема да издържа,

    20:51 11.07.2026

  • 20 Литър бензин в Крим ако го има

    21 16 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    2,86 евро.

    Коментиран от #29

    20:51 11.07.2026

  • 21 ФАКТ

    4 11 Отговор
    УКРАИНСКАМИ викингами ВОИНАМИ.. не4овеци ,,,, скоро идват и за бнакиата ортиад от АЗОФ ,,, сепаратисти

    20:51 11.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 нннн

    15 10 Отговор
    Колективният Запад чрез Украйна причинява на Русия щети...

    20:55 11.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да напише...

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    ...колко са българите в Одеса,че скоро не го е казвал...😆!

    20:56 11.07.2026

  • 26 604

    19 14 Отговор
    Шот не се замисляте какви щети може да ни причини Русия, ако е натясно...а това време явно се търси и иска!!!!!!

    Коментиран от #30

    20:56 11.07.2026

  • 27 Хахаха

    22 19 Отговор
    Бензин нямя, дизел няма, но путинизъм колкото щеш

    Коментиран от #60

    20:56 11.07.2026

  • 28 ФАКТ

    9 15 Отговор
    5 УРО литара у КРИМЕ,, до краиа на 2026 а след това БИЗИН и ГАЗ,,, НИЕТ..

    20:57 11.07.2026

  • 29 Соломон

    15 13 Отговор

    До коментар #20 от "Литър бензин в Крим ако го има":

    А ако си руснак който иска да напусне Крим.Литъра е по 2000 рубли или 22,85 евро

    Коментиран от #35

    20:57 11.07.2026

  • 30 ПУСТиА приклу4и

    8 10 Отговор

    До коментар #26 от "604":

    млъкни 4е си смесхен

    Коментиран от #37

    20:58 11.07.2026

  • 31 Копейки,

    15 11 Отговор
    В коя страна има опашки и талони за бензин? Коментирайте.В България има Интернет.

    20:58 11.07.2026

  • 32 Паси

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    Има бая да чакаме с тебе...🙄🫢!

    20:59 11.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БРАВО НА РУСИТЕ.

    14 9 Отговор
    Щом са по силни и издържат на наркото повече от сащ значи не са за изхвърляне. И ДАНО СЪМ ЛОШ ПРОРОК НО СКОРО ЩЕ СТАНЕ СТРАШНО ЗА ОКРАЯНО. НО КЛОУНА ЩЕ БЪДЕ ДАЛЕКО.ДАНО Е МИР.

    21:00 11.07.2026

  • 35 Хитра копейка

    6 5 Отговор

    До коментар #29 от "Соломон":

    Който може да плува ще се спаси.Или ако има кон.В противен случай Мадяр ще му стопи джапанките.

    Коментиран от #39

    21:01 11.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Путин

    6 13 Отговор
    Русия няма да издържи дълго на тези удари, но е длъжна да ги търпи и понася. Разбрахме стратегията на САЩ и НАТО. Те искат да ни принудят да нанесем ядрен удар по Украйна, да настроят света срещу нас и тогава да ни ударят и унищожат.

    Коментиран от #43, #61, #72

    21:03 11.07.2026

  • 39 Соломон

    6 8 Отговор

    До коментар #35 от "Хитра копейка":

    А който не може да плува брои по 2000 рубли за литър бензин днес.Утре може да му поискат и 3000 рубли.Пазарна икономика.Имат рубли угаждат си

    21:03 11.07.2026

  • 40 604

    9 9 Отговор

    До коментар #36 от "РУСХКА 4ума":

    що бре страх те е да държиш автомата срещу рашките или?

    Коментиран от #42

    21:03 11.07.2026

  • 41 САЩисан русофил

    12 10 Отговор
    Плача,господаря русия е в ъгъла натикан с подвита опашка,от бункера на кръйсата Путин блика фекален фонтан...страх тресе раша

    21:06 11.07.2026

  • 42 Шшматко

    10 7 Отговор

    До коментар #40 от "604":

    Кви автомати те гонят?Гледай как дронове командвани от километри пукат руските кратуни като презрели дини.

    Коментиран от #48

    21:07 11.07.2026

  • 43 604

    7 7 Отговор

    До коментар #38 от "Путин":

    кво шъ унищожиш ве палячоУ, запада няма хипер носители.......най-много да пръАднем и сме до там , за втора серия сме 6 фута под земята !

    21:07 11.07.2026

  • 44 аааа

    10 10 Отговор
    Ако питаш нашите копейки, една боя на рафинериите и са като нови. Тези рафинерии никога няма да бъдат възстановени, но което е още "по-лошото", украинските удари са едва в началото си. Сега още има гориво по разни складове и цистерни, но скоро и това ще свърши.

    Коментиран от #54

    21:07 11.07.2026

  • 45 РУСХЛИАК без ГЛАВ А

    4 6 Отговор
    това русхка торетка от ТАНКАМи ли е?? Бу бУ БУАХХАХАХАХХАХАА

    21:08 11.07.2026

  • 46 И Путин изврещя-Сега ще видят те!!!

    6 8 Отговор
    И изкопа още 2 етажа надолу в БУНКЕРА.

    21:08 11.07.2026

  • 47 Русофил хардлайнарин

    6 6 Отговор
    Кви рафинерии бе! Аз на туй фото виждам как руснаците извеждат спътник в орбита, част от руската satelite network, един от многото такива спътници, които руснаците извеждат с неоценимата помощ на братска ВСУ!

    21:09 11.07.2026

  • 48 604

    7 6 Отговор

    До коментар #42 от "Шшматко":

    аххахахааха, добре бе люмпен замени автомата с дрон....ако си мислиш че при сериозна искалация въобще ще има фронтова линия, просто ще ни завали дъжд от ракети срещу които само можеш да гледаш! аман от функционално неграмотни с жълто покрай устата!

    21:10 11.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Начина,

    6 5 Отговор
    по които този капак от снимката към статията се издигна нагоре е сюреалистичен, има го на видео. Все едно като по филмите е.

    Коментиран от #75

    21:11 11.07.2026

  • 51 000

    10 7 Отговор
    Супер, значи още 10 години война и русия ще се изтощи от 200 пъти повече. Сега сериозно - нато приключи, европа е 2/3 в банкрут. Идва края на ес и еврозоната. Иначе пак казвам, новината е прекрасна :) То на ден по 100 такива.

    Коментиран от #57

    21:11 11.07.2026

  • 52 Военен

    6 5 Отговор
    Сащ са хилави

    21:11 11.07.2026

  • 53 Ивелин Михайлов

    7 4 Отговор
    Русия причинява на Украйна щети на които и САЩ не могат да издържат

    21:12 11.07.2026

  • 54 Русофил хардлайнарин

    10 6 Отговор

    До коментар #44 от "аааа":

    Украинците колкото рафинерии палят ма отрицателно време, магучата за толкова време немое ги бойдише!

    21:12 11.07.2026

  • 55 Путин

    7 5 Отговор
    Ние сме генетично сгрешени същества, с опасни мутации и отровена психика. От нас не очаквайте доби неща. Не сме способни на нищо друго, освен да мразим, убиваме и ограбваме чужди народи, успели да еволюират и изградят граждански общества и суверени държави.

    21:12 11.07.2026

  • 56 Бах

    8 6 Отговор
    Никой не ви верва на файковете. За няколко долара в повече и майка си ще продадете

    21:13 11.07.2026

  • 57 аааа

    4 6 Отговор

    До коментар #51 от "000":

    Абе кой ви ги разправя тези работи за Европа и кой ви пълни главите с глупости? Отвори си борсите и виж европейските индекси. Последните месеци са на рекордно ниво, а няма по-ясен показател за състоянието на една икономика от борсата/пазара.

    Коментиран от #66

    21:14 11.07.2026

  • 58 Исторически парк

    6 4 Отговор
    Иран нанася щети на САЩ на които и Русия и не може да издържи

    21:14 11.07.2026

  • 59 Анонимен

    7 3 Отговор
    Внимателно с изводите Ганев ,че ако те чуе Тръмп ще ти изстине "журналистическото"място.Ще трябва да си търсиш късмета на улицата

    21:14 11.07.2026

  • 60 604

    5 11 Отговор

    До коментар #27 от "Хахаха":

    хахахахаха, я кажи ЕС къде копа нефта , че аз не знам ....всичко е на купия, ресурс НЯМА, рашките и да са в затруднение ресурса е там! проста математика!!!!!!

    21:14 11.07.2026

  • 61 САЩ

    11 8 Отговор

    До коментар #38 от "Путин":

    и НАТО не воюват, иначе с вас беше свършено за дни. Разбери го: малката Украйна която нападнахте с цел да подчините и да откраднете територии, както направихте в Грузия, се бори за свободата си, събра всички сили и ви удари такъв шамар че от втарая станахте за смях. Сега се чудите с кой да се оправдаете: Великобритания, САЩ, НАТО, извънземните... Но не, разби ви именно Украйна.

    21:15 11.07.2026

  • 62 Топчето

    5 1 Отговор
    Кой го хвркна капака?

    21:15 11.07.2026

  • 63 Васил

    7 4 Отговор
    Ако бяха пуснали Зеленски в Иран до седмица щеше да им е видял сметката.

    21:17 11.07.2026

  • 64 Да,бе

    3 4 Отговор
    В украйнЪ явно всички циганки са буфицирани,че се налага нашите да я хвал@т. Руската Македония е много ПО от нашата...

    21:17 11.07.2026

  • 65 Анонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Профан.Ива Христов":

    Не бе Иване , Украйна победи или почти победи и си върна териториите.Явно си спал когато се е случило

    21:17 11.07.2026

  • 66 000

    4 5 Отговор

    До коментар #57 от "аааа":

    :) какви борси, какви пет копейки? Та в германия от януари са банкрутирали по 10 хиляди фирми месечно.

    21:18 11.07.2026

  • 67 име

    7 4 Отговор
    Соpocоидите вместо да се пеняват, да вземат да си направят сметката САЩ колко бомбиха Иран и дали иран клекнаха. Съответно, къве шанса бандерите да принудят РФ да преговаря с тях.

    21:19 11.07.2026

  • 68 Българин

    8 5 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    21:19 11.07.2026

  • 69 Смешник

    5 6 Отговор
    Не хвалете постоянно терористичните актове на бандеровците а кажете какво става на фронта и в самата Украйна Не останаха вече бензиностанции и промишлени предприятия и рафинерии Зеления се жалва че не може да прихване нито една ракета

    21:20 11.07.2026

  • 70 Маг Деси Маринов от Пелово

    9 3 Отговор
    Приключваме петролните рафинерии и подпyкваме рафинериите за олио! Да настане голодомор! Да нема в кво да си затопат лебеца!

    21:21 11.07.2026

  • 71 стоян георгиев

    8 4 Отговор
    Въпроса е защо си го причиняват сами руснаците това?

    21:23 11.07.2026

  • 72 СВО 1 598 дни РЕЗИЛ

    15 2 Отговор

    До коментар #38 от "Путин":

    РУСИЯ е единствената страна, която заплашва планетата с ядрена война, ако я накарат да живее в СОБСТВЕНИТЕ си международно признати граници. Граници, за които е подписала договори със съседите си преди да ги нападне.

    21:24 11.07.2026

  • 73 Честито

    6 3 Отговор
    Исляма иран и хазарите русия горят като бала сено,а в калафорния хората са на плаж и брабекю

    21:25 11.07.2026

  • 74 Аре а не се баламосваме

    7 3 Отговор
    Фашистката Секта у кремля приключи ПОЗОРНО! В момента в който у йло пе НДЕЛО подпише капитулацията, ше го весят на Спаската башня! И децата знаят че пиздоглазия педофил никога няма да влезе в Киев! Всички негови хомик фантазии за поробване на Украйна се разбиха безславно! Следва разпад на П едерацията и 14 НОВИ НЕЗАВИСИМИ РЕПУБЛИКИ..

    Коментиран от #84

    21:29 11.07.2026

  • 75 Да допълня

    9 0 Отговор

    До коментар #50 от "Начина,":

    Това всъщност се оказа, че е рафинерията в Москва. Намерих едноминутно видео. Там се вижда как лети един бял дрон и от земята изтрелват някакви ракети, от които излиза бял дим. Втората от тези ракети уцели танка и стана взрив и капака хвръкна. Шокиращо!!! Вярно, че танка вече гореше, вероятно от по-ранен удар, но е факт, че големия взрив, при които капакът хвръкна високо, настъпи след удар от московската ракета с белия дим.

    21:31 11.07.2026

  • 76 Бай онзи

    1 6 Отговор
    Не ми се мисли какво може да стане с Украйна ,ако някой друг беше на мястото на летаргичните,,военни" в Кремъл.

    21:31 11.07.2026

  • 77 ха ха хаааа

    8 0 Отговор
    Руснята пак се вдъхнови от "фалшивите новини"

    21:32 11.07.2026

  • 78 Вишис

    9 1 Отговор
    Украинците нямат ядрено, пък какви хубави гъби образуват на Русия!

    21:32 11.07.2026

  • 79 Във взривените складовете са се крили

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    и сто и пет натовски генерали

    21:34 11.07.2026

  • 80 Я по сериозно

    2 3 Отговор
    Соpocоидите вместо да се пеняват, да вземат да си направят сметката САЩ колко бомбиха Иран и дали Иран клекнаха. Съответно, какъв е шанса бандерите да принудят РФ да преговаря с тях.

    21:36 11.07.2026

  • 81 Тома

    2 5 Отговор
    Значи след тази статия да очакваме укровермахта да влезе в Москва на червения площат защото ние пасем трева.

    21:38 11.07.2026

  • 82 ?????

    0 0 Отговор
    Уф.
    "САЩ не могат да издържат"
    А проклетата Русмя ги издържа.

    21:38 11.07.2026

  • 83 Очеваден

    0 8 Отговор
    Разбираш ли, същото, само че х2-х3 се случва и срещу Украйна.
    Умнокрасивите си мислят, че войната се води в една посока и в Украйна и дрон не пада.
    Да не забравим и че Украйна ще спечели войната.... на сън.
    Нищо хубаво няма да се случва, до момента, в който някой луд просто не му писне и не натисне червеното копче срещу измислената държавица.

    21:40 11.07.2026

  • 84 СВО 1 598 дни РЕЗИЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Аре а не се баламосваме":

    "Поражението е едно, а позорът – съвсем друго нещо."
    (Сър Уинстън Чърчил)

    22:20 11.07.2026