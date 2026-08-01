Кораб на „Росатом“ беше потопен при украинска атака, съобщи шефът на руската ядрена корпорация

Два украински дрона удариха и потопиха граждански кораб на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“, плаващ в Черно море през нощта, съобщи днес в изявление шефът на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Всички 17 члена на екипажа са оцелели след атаката срещу кораба, който превозвал стоки като замразени храни и строителни материали, добави Лихачов.
„Подобна атака може да бъде описана единствено като пиратство и морски грабеж“, заяви той.
През последните седмици Русия и Украйна засилиха атаките срещу кораби, за които твърдят, че подпомагат военните действия на другата страна.
Руските сили нанесоха удар по склад за гориво и петролна рафинерия в пристанището на Одеса и поразиха кораб южно от пристанището, който доставял запаси за украинската армия, заяви вчера руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.
Ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа междувременно написа в Телеграм, че руските сили са атакували Павлоград, предаде Укринформ. "Врагът нападна Павлоград. Пожар избухна в търговски комплекс", каза Ганжа. По предварителна информация има един ранен.
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31 Герги
До коментар #5 от "Бомбаджията":по вероятно е да му изпусне изпускателният клапан,но и за това е помислено,Песков стои наблизо с памперсите.,.
14:36 01.08.2026
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35 хахахахха
До коментар #29 от "Пaaаацyyуууллeeее в тинята":именно че се вижда, затова не мога да разбера какво сте се размечтали, като целия свят вижда как Русия мачка уср@йна заедно със смешнито нато и жалкия ес
Коментиран от #89
14:37 01.08.2026
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41 Радиация пълзи
14:40 01.08.2026
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44 Пълен
Коментиран от #101
14:41 01.08.2026
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46 Модерна руска
До коментар #38 от "Росатом карал пясък":технология за АЕЦ !
14:42 01.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Радиация пълзи
14:44 01.08.2026
49 И кораба на Пимпирата
14:45 01.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Украйна е
14:47 01.08.2026
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53 Че на кой му е нужно това
14:48 01.08.2026
54 ПовервАхме
Екипажът е евакуиран жив,ама друг път.
Верваме.
Коментиран от #56
14:52 01.08.2026
55 Пич
До коментар #43 от "Тизе":Аз съм по цугтромбоните.
14:54 01.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
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70 Нормало
Коментиран от #78
15:08 01.08.2026
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78 Мдаа
До коментар #70 от "Нормало":Мадяр затвори Азовско море и канала.
15:13 01.08.2026
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81 az СВО Победа 81
Плавателното средство е контейнеровоз "Янина" (IMO 9301304).
Плавал е с товар от пристанището Мундра, Индия до Новоросийск.
Вероятно решението за потапянето му е взето като спешен антикризисен PR, в опит да се отклони вниманието от погрома над ВСУ от тази нощ.
Коментиран от #92, #95, #119
15:16 01.08.2026
82 нед0к латената кyy pва
15:16 01.08.2026
83 Пламен
15:16 01.08.2026
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85 Стенли
Кораб на „Росатом“ беше потопен при украинска атака, съобщи шефът на руската ядрена корпорация
Коментиран от #86
15:18 01.08.2026
86 Пламен
До коментар #85 от "Стенли":Копейките вече са истински чикисти - дори и на ТАСС не вярват. :)
Коментиран от #107
15:20 01.08.2026
87 Последния Софиянец
15:20 01.08.2026
88 гост
15:20 01.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Ай не споменавай
До коментар #89 от "Българин":боклуци като зеленски.
Коментиран от #94, #108, #109
15:23 01.08.2026
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95 Виж сега
До коментар #81 от "az СВО Победа 81":Разпространяването на руски лъжи не се толерира.
Коментиран от #99
15:25 01.08.2026
96 Мишел
15:26 01.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Удри пацула с лопатЕто!
15:29 01.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 никой не докосва
15:30 01.08.2026
101 Пълен
До коментар #44 от "Пълен":айдиът си. Иран и Русия имат Каспийско море, ама географията ти е чужда.
15:30 01.08.2026
102 Гудбай донт край
Илюзията за спокойния, рахат и безгрижен живот, постлан върху напоените с кръв украински кости, окончателно се изпари в облаци от черен дим. Руската мафия, която въртеше милиардите през „удобните“ онлайн платформи и складови мрежи, днес лее кървави сълзи върху пепелищата.
Всичко замина по дяволите: дефицитните компоненти за дронове, микросхемите и платките, маскирани като „кухненски уреди“ в хангарите на „Яндекс Маркет“, изгърмяха с детонация, която се чу чак в Сибир! Складовете им се превърнаха в грандиозни факли, а прехвалената логистична верига на империята се срина за броени минути.
Заедно с военната контрабанда, във въздуха литнаха и битовите мечти на блатната сган. Мамашките и разглезените вдовички, които чакаха следващите „гробни“ рубли, останаха без евтини прашки, маркови реплики и китайски вибратори. Прогнилият дигитален рай изгоря до основи. Трагедията в задния двор на Путин е пълна, писъците са до небето!
Цялата тази контрабандна машина за милиарди гори с ярък пламък. Руският „комфорт“ се срина до нивото на празна консервна кутия. И най-хубавото? Това е само загрявката. Следва продължение, от което копейките ще се пръснат на милиарди парчета!
Коментиран от #103, #104
15:33 01.08.2026
103 хахаха
До коментар #102 от "Гудбай донт край":какъв плам, какъв напор...леко да не напълниш памперюгата...:)))))
15:36 01.08.2026
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105 Така е
До коментар #104 от "А руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака точно в десетката за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия.
Коментиран от #122
15:37 01.08.2026
106 Никой
15:37 01.08.2026
107 Трудно
До коментар #86 от "Пламен":е вече да си Путлерист и става се по унизително от ден на ден
15:37 01.08.2026
108 Добре,добре
До коментар #91 от "Ай не споменавай":Ще споменаваме само боклуци като Съгласен?
Коментиран от #111
15:38 01.08.2026
109 Добре,добре
До коментар #91 от "Ай не споменавай":Ще споменаваме само боклуци като путин.
15:39 01.08.2026
110 Пламен
Е тогава Путя ще види какво е писал Пушкин :
- Не дай Бог да видиш руски бунт, безсмислен и безпощаден.
15:40 01.08.2026
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112 Обаче си признай
До коментар #111 от "Ай поикажи":путин е боклук.Нещо,което цял свят го знае.Съглсен?
Коментиран от #115
15:42 01.08.2026
113 Васо
15:42 01.08.2026
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116 Без име
15:46 01.08.2026
117 Никой
15:46 01.08.2026
118 Паацулане
Коментиран от #121
15:46 01.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Блядимир Пиздюхин
15:48 01.08.2026
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123 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #121 от "Не моа да та видя пацуууле":И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣
Коментиран от #126
15:51 01.08.2026
124 ка Путин БОКЛУК
тия хабер имат ли си какво са правили пиратите? Откраднаха ли ви го бе? Товара му?
Е по-тъпото от руснак е само руската подлога
тия просто чупят тъпомера... пиратство
15:51 01.08.2026
125 Е те това
До коментар #122 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":вече е простттт тролей на боклука зеленски и ПП и ДБ. 😄 Знайх, чи знайш, че си отпадък. 😄
15:52 01.08.2026
126 Жив е още боклука
До коментар #123 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Троли.Тоя боклук тук спи.
Коментиран от #128, #129
15:52 01.08.2026
127 А така
Коментиран от #130
15:53 01.08.2026
128 Жив е
До коментар #126 от "Жив е още боклука":Прав си, ама поне мирише добре и показва отпадъка зеленски и нашият боклук ПП И ДБ. Нали? 😄 дали му е гадно, че е боклук. Аз мисля много. 😄
15:54 01.08.2026
129 Е да така съм му заповядал на пaaацyууул
До коментар #126 от "Жив е още боклука":Нашия полезен идиoт е и трябва да е на пост постоянно 😂🤣😅 Все още ни е необходим ,иначе отдавна да съм го отървал от мъките😂🤣
Коментиран от #133
15:55 01.08.2026
130 митрофанова
До коментар #127 от "А така":Поканен си на безплатна почивка в Сочи.
15:55 01.08.2026
131 ка Путин БОКЛУК
второ чупене на тъпомера. кораб на ядрената корпорация пренасял замразена храна... къде бе? в кой отсек. Хладилен ли е бил?
Е лъжат като ромчета.
15:55 01.08.2026
132 Може пък Радев да го е натъпкал
15:58 01.08.2026
133 Ай пацуууле
До коментар #129 от "Е да така съм му заповядал на пaaацyууул":покажи ко е да си върха на отпадъка и боклуци като зеленски ПП и ДБ, да те ползват за евтин глупак и парцал на форумите. 😄 Знам, чи ти е гадно, чи си просттт и парцал. 😄 Нали? Покажи сега тъпотията на глупака. Еталон е на отпадъците ПП, ДБ и зиленскио боклук. 😄
15:59 01.08.2026