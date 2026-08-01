Кораб на „Росатом“ беше потопен при украинска атака, съобщи шефът на руската ядрена корпорация

Два украински дрона удариха и потопиха граждански кораб на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“, плаващ в Черно море през нощта, съобщи днес в изявление шефът на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Всички 17 члена на екипажа са оцелели след атаката срещу кораба, който превозвал стоки като замразени храни и строителни материали, добави Лихачов.

„Подобна атака може да бъде описана единствено като пиратство и морски грабеж“, заяви той.

През последните седмици Русия и Украйна засилиха атаките срещу кораби, за които твърдят, че подпомагат военните действия на другата страна.

Руските сили нанесоха удар по склад за гориво и петролна рафинерия в пристанището на Одеса и поразиха кораб южно от пристанището, който доставял запаси за украинската армия, заяви вчера руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

Ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа междувременно написа в Телеграм, че руските сили са атакували Павлоград, предаде Укринформ. "Врагът нападна Павлоград. Пожар избухна в търговски комплекс", каза Ганжа. По предварителна информация има един ранен.