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Кораб на „Росатом“ беше потопен при украинска атака, съобщи шефът на руската ядрена корпорация

Кораб на „Росатом“ беше потопен при украинска атака, съобщи шефът на руската ядрена корпорация

1 Август, 2026 14:11 2 560 133

  • украйна-
  • росатом-
  • русия-
  • кораб-
  • алексей лихачов

През последните седмици Русия и Украйна засилиха атаките срещу кораби, за които твърдят, че подпомагат военните действия

Кораб на „Росатом“ беше потопен при украинска атака, съобщи шефът на руската ядрена корпорация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два украински дрона удариха и потопиха граждански кораб на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“, плаващ в Черно море през нощта, съобщи днес в изявление шефът на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Всички 17 члена на екипажа са оцелели след атаката срещу кораба, който превозвал стоки като замразени храни и строителни материали, добави Лихачов.

„Подобна атака може да бъде описана единствено като пиратство и морски грабеж“, заяви той.

През последните седмици Русия и Украйна засилиха атаките срещу кораби, за които твърдят, че подпомагат военните действия на другата страна.

Руските сили нанесоха удар по склад за гориво и петролна рафинерия в пристанището на Одеса и поразиха кораб южно от пристанището, който доставял запаси за украинската армия, заяви вчера руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

Ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа междувременно написа в Телеграм, че руските сили са атакували Павлоград, предаде Укринформ. "Врагът нападна Павлоград. Пожар избухна в търговски комплекс", каза Ганжа. По предварителна информация има един ранен.


Русия
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  • 31 Герги

    13 14 Отговор

    До коментар #5 от "Бомбаджията":

    по вероятно е да му изпусне изпускателният клапан,но и за това е помислено,Песков стои наблизо с памперсите.,.

    14:36 01.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хахахахха

    27 26 Отговор

    До коментар #29 от "Пaaаацyyуууллeeее в тинята":

    именно че се вижда, затова не мога да разбера какво сте се размечтали, като целия свят вижда как Русия мачка уср@йна заедно със смешнито нато и жалкия ес

    Коментиран от #89

    14:37 01.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 41 Радиация пълзи

    15 10 Отговор
    към плажовете в България. Спасявайте се туристи

    14:40 01.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Пълен

    17 12 Отговор
    с ирански ракети и дронове!

    Коментиран от #101

    14:41 01.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Модерна руска

    8 5 Отговор

    До коментар #38 от "Росатом карал пясък":

    технология за АЕЦ !

    14:42 01.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Радиация пълзи

    12 5 Отговор
    Като сложиш батерия в морето и се зарежда за минути

    14:44 01.08.2026

  • 49 И кораба на Пимпирата

    6 13 Отговор
    вероятно ще бъде потопен от украинските терористи скоро

    14:45 01.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Украйна е

    23 19 Отговор
    терористичен режим, а Европа спонсор на тероризъм.

    14:47 01.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Че на кой му е нужно това

    14 13 Отговор
    пристанище на Одеса

    14:48 01.08.2026

  • 54 ПовервАхме

    18 17 Отговор
    Корабът е превозвал храна, ама друг път.
    Екипажът е евакуиран жив,ама друг път.
    Верваме.

    Коментиран от #56

    14:52 01.08.2026

  • 55 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Тизе":

    Аз съм по цугтромбоните.

    14:54 01.08.2026

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  • 70 Нормало

    16 14 Отговор
    Рукиски кораби не може даплават безопасно в Азовско, Черно и Каспийско море.Остава им Северния ледовид океан само засега

    Коментиран от #78

    15:08 01.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 78 Мдаа

    13 8 Отговор

    До коментар #70 от "Нормало":

    Мадяр затвори Азовско море и канала.

    15:13 01.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 az СВО Победа 81

    16 12 Отговор
    Защо ме триеш като не пиша нищо обидно, а и тук по-късно тази информация ще се появи???

    Плавателното средство е контейнеровоз "Янина" (IMO 9301304).

    Плавал е с товар от пристанището Мундра, Индия до Новоросийск.

    Вероятно решението за потапянето му е взето като спешен антикризисен PR, в опит да се отклони вниманието от погрома над ВСУ от тази нощ.

    Коментиран от #92, #95, #119

    15:16 01.08.2026

  • 82 нед0к латената кyy pва

    14 0 Отговор
    цензурира за последно!!!

    15:16 01.08.2026

  • 83 Пламен

    9 6 Отговор
    И тоз полегна до ,,Массква".

    15:16 01.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Стенли

    16 7 Отговор
    рашистки кораб е потопен днес съобщават руснаците но нашите копейки пак не вярват -
    Кораб на „Росатом“ беше потопен при украинска атака, съобщи шефът на руската ядрена корпорация

    Коментиран от #86

    15:18 01.08.2026

  • 86 Пламен

    14 8 Отговор

    До коментар #85 от "Стенли":

    Копейките вече са истински чикисти - дори и на ТАСС не вярват. :)

    Коментиран от #107

    15:20 01.08.2026

  • 87 Последния Софиянец

    12 7 Отговор
    Няма край блатния позор, замина всичко при крайцера.

    15:20 01.08.2026

  • 88 гост

    5 0 Отговор
    Браво ОКТ...без аналог си..след теб са счупили калъпа,погледни на какво направи коментарите...така харесват ли ти ...лкйхгфдсаертъуионбжцьз

    15:20 01.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ай не споменавай

    7 14 Отговор

    До коментар #89 от "Българин":

    боклуци като зеленски.

    Коментиран от #94, #108, #109

    15:23 01.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Виж сега

    15 6 Отговор

    До коментар #81 от "az СВО Победа 81":

    Разпространяването на руски лъжи не се толерира.

    Коментиран от #99

    15:25 01.08.2026

  • 96 Мишел

    4 7 Отговор
    Повредата не е сериозна.Една боя и пак ще плува.

    15:26 01.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Удри пацула с лопатЕто!

    7 3 Отговор
    Удри! Докато се изцъкли!

    15:29 01.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 никой не докосва

    1 3 Отговор
    В Киев никой не докосва всичките 9 моста. Специално споразумение като цяло, не операция.

    15:30 01.08.2026

  • 101 Пълен

    4 6 Отговор

    До коментар #44 от "Пълен":

    айдиът си. Иран и Русия имат Каспийско море, ама географията ти е чужда.

    15:30 01.08.2026

  • 102 Гудбай донт край

    8 7 Отговор
    На Уайлдберис официално му туриха кръста! Следващите на гилотината да се приготвят – Озон и Яндекс Маркет!
    Илюзията за спокойния, рахат и безгрижен живот, постлан върху напоените с кръв украински кости, окончателно се изпари в облаци от черен дим. Руската мафия, която въртеше милиардите през „удобните“ онлайн платформи и складови мрежи, днес лее кървави сълзи върху пепелищата.
    Всичко замина по дяволите: дефицитните компоненти за дронове, микросхемите и платките, маскирани като „кухненски уреди“ в хангарите на „Яндекс Маркет“, изгърмяха с детонация, която се чу чак в Сибир! Складовете им се превърнаха в грандиозни факли, а прехвалената логистична верига на империята се срина за броени минути.
    Заедно с военната контрабанда, във въздуха литнаха и битовите мечти на блатната сган. Мамашките и разглезените вдовички, които чакаха следващите „гробни“ рубли, останаха без евтини прашки, маркови реплики и китайски вибратори. Прогнилият дигитален рай изгоря до основи. Трагедията в задния двор на Путин е пълна, писъците са до небето!
    Цялата тази контрабандна машина за милиарди гори с ярък пламък. Руският „комфорт“ се срина до нивото на празна консервна кутия. И най-хубавото? Това е само загрявката. Следва продължение, от което копейките ще се пръснат на милиарди парчета!

    Коментиран от #103, #104

    15:33 01.08.2026

  • 103 хахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #102 от "Гудбай донт край":

    какъв плам, какъв напор...леко да не напълниш памперюгата...:)))))

    15:36 01.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Така е

    4 10 Отговор

    До коментар #104 от "А руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака точно в десетката за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия.

    Коментиран от #122

    15:37 01.08.2026

  • 106 Никой

    10 3 Отговор
    Украинците пренесоха " специалната военна операция " в Русия

    15:37 01.08.2026

  • 107 Трудно

    8 4 Отговор

    До коментар #86 от "Пламен":

    е вече да си Путлерист и става се по унизително от ден на ден

    15:37 01.08.2026

  • 108 Добре,добре

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Ай не споменавай":

    Ще споменаваме само боклуци като Съгласен?

    Коментиран от #111

    15:38 01.08.2026

  • 109 Добре,добре

    8 0 Отговор

    До коментар #91 от "Ай не споменавай":

    Ще споменаваме само боклуци като путин.

    15:39 01.08.2026

  • 110 Пламен

    9 1 Отговор
    Следващия удар ще е по заводите за водка и пиво.

    Е тогава Путя ще види какво е писал Пушкин :
    - Не дай Бог да видиш руски бунт, безсмислен и безпощаден.

    15:40 01.08.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Обаче си признай

    8 2 Отговор

    До коментар #111 от "Ай поикажи":

    путин е боклук.Нещо,което цял свят го знае.Съглсен?

    Коментиран от #115

    15:42 01.08.2026

  • 113 Васо

    4 0 Отговор
    Мухахахахаххахахах Хахахахаххахахах

    15:42 01.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Без име

    1 5 Отговор
    Днес Факти са развързсли кесията. 🤣🤣🤣

    15:46 01.08.2026

  • 117 Никой

    8 2 Отговор
    Пустите копейки станаха иранци . Така каза копейката от Максуда .

    15:46 01.08.2026

  • 118 Паацулане

    6 1 Отговор
    Виж горе на снимката 2 боклука.

    Коментиран от #121

    15:46 01.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Блядимир Пиздюхин

    5 0 Отговор
    Подпалиха ми гъZюгата!

    15:48 01.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #121 от "Не моа да та видя пацуууле":

    И от бюджeт и военни дeйствия ли вече разбираш вooooняяящ пaаaaaцyyулee?😂😄🤣 😅Haмeтнaт с руcката гъбинaa,зaвит с рoдoпcкoто oдeяло и сeднaл на дървeнaта гaвaaнкa за голяма нyжда от 5 години чакaш мизeeрнитee рaши в страната да станат всички злe като тьъпияя oлигoфрeeн дрьътт и низвeргнaaт пoтънaл в изпражнeниятa си. Никога няма да ги дочaкаш тиквa дрьъъьтa и така ще си и издъxнeш oмaзaн във фeкaaлиитee cи🤣 😁🤮😁 Мнооoго по прooccтт и тььъьп и от каунaa мyнчо който е пътник. Защото мунчо рaдко крaде с олигарсите си като обезyмял а за пaaацyyyлyaaaa eдин чeепаaт 😂🤣😅😃От години си нашия полeзен идииooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизeeрнa раша рaзбита.Всеки да злорaдства за смазването и убийствата на милиони клeти блaaaтници първoбитни раши мряящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките oмaзан с фeeкaaaлии мизeeeрен ,но полезен дрььът идииooт. Ако не си ни полезен идииooт отдавна да съм те yдaвил🪣 във вoooняящите ти изпражнения в ceптичнaта ямa или отървaл с един пaрeeн чyк🪓🔨 в прaзнaта ти cтарчеcкa, aмoртизирaна крива и cбръчкaна кратyна🤣

    Коментиран от #126

    15:51 01.08.2026

  • 124 ка Путин БОКЛУК

    5 1 Отговор
    "„Подобна атака може да бъде описана единствено като пиратство и морски грабеж“
    тия хабер имат ли си какво са правили пиратите? Откраднаха ли ви го бе? Товара му?
    Е по-тъпото от руснак е само руската подлога
    тия просто чупят тъпомера... пиратство

    15:51 01.08.2026

  • 125 Е те това

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    вече е простттт тролей на боклука зеленски и ПП и ДБ. 😄 Знайх, чи знайш, че си отпадък. 😄

    15:52 01.08.2026

  • 126 Жив е още боклука

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Троли.Тоя боклук тук спи.

    Коментиран от #128, #129

    15:52 01.08.2026

  • 127 А така

    1 2 Отговор
    Кораб на „Росатом“ беше потопен при украинска атака. 150 кг обогатен уран всичко живо ще облъчи на Слънчака

    Коментиран от #130

    15:53 01.08.2026

  • 128 Жив е

    0 3 Отговор

    До коментар #126 от "Жив е още боклука":

    Прав си, ама поне мирише добре и показва отпадъка зеленски и нашият боклук ПП И ДБ. Нали? 😄 дали му е гадно, че е боклук. Аз мисля много. 😄

    15:54 01.08.2026

  • 129 Е да така съм му заповядал на пaaацyууул

    3 0 Отговор

    До коментар #126 от "Жив е още боклука":

    Нашия полезен идиoт е и трябва да е на пост постоянно 😂🤣😅 Все още ни е необходим ,иначе отдавна да съм го отървал от мъките😂🤣

    Коментиран от #133

    15:55 01.08.2026

  • 130 митрофанова

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "А така":

    Поканен си на безплатна почивка в Сочи.

    15:55 01.08.2026

  • 131 ка Путин БОКЛУК

    2 0 Отговор
    "граждански кораб на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“"
    второ чупене на тъпомера. кораб на ядрената корпорация пренасял замразена храна... къде бе? в кой отсек. Хладилен ли е бил?
    Е лъжат като ромчета.

    15:55 01.08.2026

  • 132 Може пък Радев да го е натъпкал

    1 1 Отговор
    С отработеното ядрено гориво от АЕЦ-а и да го е потопил. Щял е да го метне в Дунав ама нали пресъхна и .....

    15:58 01.08.2026

  • 133 Ай пацуууле

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Е да така съм му заповядал на пaaацyууул":

    покажи ко е да си върха на отпадъка и боклуци като зеленски ПП и ДБ, да те ползват за евтин глупак и парцал на форумите. 😄 Знам, чи ти е гадно, чи си просттт и парцал. 😄 Нали? Покажи сега тъпотията на глупака. Еталон е на отпадъците ПП, ДБ и зиленскио боклук. 😄

    15:59 01.08.2026

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