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Камион с експлозиви избухна близо до полицейски участък в Колумбия - дни преди встъпването на новия президент

Камион с експлозиви избухна близо до полицейски участък в Колумбия - дни преди встъпването на новия президент

1 Август, 2026 17:42 793 3

  • колумбия-
  • бомба-
  • кукута-
  • абелардо де ла есприела

Предизборната кампания в страната беше белязана от насилствени прояви срещу политици

Камион с експлозиви избухна близо до полицейски участък в Колумбия - дни преди встъпването на новия президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камион, зареден с експлозиви избухна близо до полицейски участък в колумбийския град Кукута на границата с Венецуела шест дни преди официалното встъпване в длъжност на новоизбрания президент Абелардо де ла Есприела, съобщиха кореспонденти на Франс прес в Колумбия, предаде БТА.

Кореспондентите заснеха кадри, на които се вижда камионът, обхванат от пламъци, както и разрушени постройки, докато към мястото на инцидента се приближават силите на полицията, армията, както и обикновени жители. На този етап властите не са съобщили за убити или ранени.

Де ла Есприела, политик от крайната десница, ще встъпи официално в длъжност на 7 август в град Кали, като по този начин ще поеме властта от Густаво Петро - първия президент от левицата в историята на Колумбия.

Церемонията по встъпването в длъжност обикновено се провежда в Конгреса в столицата Богота, но новоизбраният президент поиска тя да се състои в югозападен регион, засегнат от сблъсъците между наркотрафикантите и въоръжените партизански групировки.

Абелардо де ла Есприела, който се ползва с подкрепата на САЩ, се ангажира да засили борбата срещу въоръжените групировки и наркокартелите в Колумбия, която е най-големият производител на кокаин в света.

Предизборната кампания в страната беше белязана от насилствени прояви срещу политици. Така например миналата година сенаторът и кандидат за президент Мигел Урибе Турбай беше прострелян по време на митинг в Богота и почина от раните си, припомня АФП.


Колумбия
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