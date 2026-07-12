Словакия, Чехия и Унгария отказаха финансово участие в новия пакет на НАТО за Украйна

Броени дни след приключването на историческата Среща на върха на НАТО в Анкара, словашкият президент Питър Пелегрини и чешкият премиер Андрей Бабиш внесоха яснота около позициите на своите страни спрямо новоодобрения пакет от военна помощ за Украйна в размер на 70 милиарда евро за 2026 година.
В свои изявления лидерите потвърдиха, че няколко държави от Източна Европа – включително Словакия, Чехия и Унгария – са отказали пряко финансово участие в новата мащабна програма, въпреки че са подкрепили финалната съвместна декларация на Алианса.
Единство на хартия, разделение в бюджета
По време на форума в турската столица, всички 32 държави членки на НАТО подписаха кратко комюнике от шест точки, с което се ангажираха да осигурят 70 милиарда евро за военно оборудване, логистична подкрепа и обучение на украинската армия през 2026 г., с обещание за сходни нива на финансиране и през 2027 г. Както отбелязва агенция Ройтерс обаче, правилата на Алианса позволяват постигането на консенсус по текстовете без това автоматично да задължава всяка суверенна държава да участва в подялбата на конкретната финансова тежест.
Словашкият президент Пелегрини посочи в изявление пред медиите, че Братислава няма да направи допълнителни финансови вноски или да отпуска нови заеми за оръжия. Той аргументира решението с дългосрочната линия на словашкото правителство, водено от премиера Роберт Фицо, че страната няма да спонсорира военни действия в съседна държава. Президентът подчерта, че целта на коментара му е била да разсее критиките у дома, че Словакия е останала изолирана, разкривайки, че и други лидери от региона са изразили същата позиция.
Чешкият обрат и вътрешнополитическите искри
Чешкият премиер Андрей Бабиш беше още по-директен в свое изявление след срещата на върха, заявявайки официално: „Ние оценяваме факта, че всяка страна ще вземе решение за това сама. Чешката република няма да участва в тази сума.“ Бабиш допълни, че Прага ще се фокусира вместо това върху развитието на съвместни европейски проекти за противоракетна отбрана.
Решението на чешкия премиер обаче веднага предизвика сериозно вътрешно напрежение в страната. Президентът на Чехия Петър Павел остро разкритикува стратегията на Бабиш, определяйки внезапното спиране на вноските след четири години интензивна подкрепа за Киев като „недалновидно“. Според Павел подобен ход може да навреди на дългосрочните икономически интереси на Прага, тъй като държавите, които предоставят най-съществена военна помощ сега, ще имат предимство при сключването на договори за следвоенното възстановяване на Украйна.
Кой ще плати сметката?
Новият пакет от 70 милиарда евро идва в деликатен момент за трансатлантическите отношения. След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, Съединените щати прекратиха директното финансиране на военната помощ за Украйна, прехвърляйки основната тежест върху Европа и Канада.
Според дипломатически източници, цитирани от изданието „Политико“, структурата на обявения пакет всъщност преопакова и обединява вече поети ангажименти:
- 30 милиарда евро идват под формата на многогодишни заеми от Европейския съюз;
- Останалите 40 милиарда евро се разпределят като двустранни и многостранни вноски от европейските членки на НАТО и Канада.
Поради отказа на държави като Словакия, Унгария и Чехия да се включат в подялбата на общата сума, основната финансова тежест за обезпечаването на пакета се очаква да бъде поета от по-големите европейски икономики, начело с Германия.
Въпреки отказа за военно финансиране, словашката и чешката страна потвърдиха, че ще продължат да предоставят хуманитарна помощ на Киев, включително оборудване за разминиране и подкрепа за възстановяването на разрушената енергийна инфраструктура. Братислава освен това ще запази търговския износ на боеприпаси, произведени от местната оръжейна индустрия, който се осъществява на пазарен принцип.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 9689
Коментиран от #26
20:12 12.07.2026
2 Нашия Руменчо
Коментиран от #48
20:13 12.07.2026
3 Помак
20:14 12.07.2026
4 Боруна Лом
20:14 12.07.2026
5 ТАКА ПРАВЯТ
20:15 12.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Феникс
Коментиран от #10
20:17 12.07.2026
8 Боруна Лом
До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":УУУУУ, РЕДНИК КЕЧАДЖИЯ
20:18 12.07.2026
9 Феникс
До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":Нали затова чиУ.тчитътЪ и англосаксите искат да ни затрият, а най голям мерак им е Русия!
20:19 12.07.2026
10 Румен Радев, премиер
До коментар #7 от "Феникс":Русия е бита та пребита карта !!!
Дори не е карта, а омазан вестник.
Бензина нет, деньги нет, пабеда нет...😆
Коментиран от #20
20:19 12.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пустиня(к)
20:20 12.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сандо
Коментиран от #28
20:22 12.07.2026
15 Някой си
20:23 12.07.2026
16 Мехмед Ефенди 🇹🇷
Коментиран от #23
20:24 12.07.2026
17 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #21, #25, #29
20:25 12.07.2026
18 А нашия натовец
20:25 12.07.2026
19 без поука
Щом се скъпят, може отново да реставрират стария си руски съсед на границите си.
Коментиран от #30, #32
20:26 12.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Така де
20:29 12.07.2026
23 Булгари Стан
До коментар #16 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":Пръв матеосовец на амбразурата.От Радев друго не сме очаквали.Жалко за милион и половина сънародници подлъгали се по лупингите му!
20:29 12.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 604
До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":абе помнят те....още им държи влага последния пердах.....спецялно англетата
20:30 12.07.2026
26 Тъй ама
До коментар #1 от "9689":Радев е изпълнителен човек, военен. Стриктно изпълнява нарежданията на Урсула и Рюте.
20:30 12.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Боги
До коментар #14 от "Сандо":Човекът каза, че тази година пати няма за Украйна, догодина я камилата, я камиларя...
20:31 12.07.2026
29 Недей да скверниш
До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":Името на художествения герой на Стефан Данаилов и името на този Български филм ,който на времето изпразваше улиците като започне!
20:32 12.07.2026
30 Така де
До коментар #19 от "без поука":На тези страни явно им се е усладил руския ботуш.
Коментиран от #34, #35, #44
20:34 12.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 павела митова
20:38 12.07.2026
34 Дай Боже
До коментар #30 от "Така де":Фашистки ботуш пак да ви гази
20:39 12.07.2026
35 без поука
До коментар #30 от "Така де":Не, просто смятат да изклинчат, старите демократични държави да си поемат разходите, понеже сега са защитени в НАТО и не им се вярва, че историята може да се повтори.
20:41 12.07.2026
36 Ами
обричат корпорациите на фалит, еврочиновниците остават
без комисиони, а Зеленски без нова златна тоалетна.
Така демокрация не се прави.
20:46 12.07.2026
37 анонимко
20:48 12.07.2026
38 Хи хи
20:52 12.07.2026
39 Прям
20:54 12.07.2026
40 Минус 6 милиарда за Гълъба
Събраха се едно по едно няколко от нещата за фалита на България -Боташ, бюджета.Сега се оказва, че и тук ще ни прецакат с поръчките, парите за военните заводи.
Нищо, наесен имама нужда и от оръжейниците -БЕЗРАБОТНИ на жълтите павета.
20:54 12.07.2026
41 Сапунисан
20:55 12.07.2026
42 Къде сме ние?!
20:55 12.07.2026
43 Хи хи
20:57 12.07.2026
44 Хи хи
До коментар #30 от "Така де":Фашагите много обичат руските ботуши !!
21:09 12.07.2026
45 Реалист
Коментиран от #46
21:21 12.07.2026
46 Естествено
До коментар #45 от "Реалист":Мислиш ли ,че ще откажат.Само приказки .Едни пред Българите и други пред го са господарите
21:27 12.07.2026
47 Тома
21:28 12.07.2026
48 BG - Банк е в клуба богатите
До коментар #2 от "Нашия Руменчо":Мани ги ония , скъсаняци ! Нямат пари !
21:36 12.07.2026