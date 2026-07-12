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Словакия, Чехия и Унгария отказаха финансово участие в новия пакет на НАТО за Украйна
  Тема: Украйна

Словакия, Чехия и Унгария отказаха финансово участие в новия пакет на НАТО за Украйна

12 Юли, 2026 20:07, обновена 12 Юли, 2026 20:10 4 763 48

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  • президент

Разграничение между общата декларация от Анкара и реалните вноски: Братислава и Прага потвърдиха, че няма да отделят средства за пакета от 70 милиарда евро, въпреки подписания общ документ

Словакия, Чехия и Унгария отказаха финансово участие в новия пакет на НАТО за Украйна - 1
Петер Пелегрини, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броени дни след приключването на историческата Среща на върха на НАТО в Анкара, словашкият президент Питър Пелегрини и чешкият премиер Андрей Бабиш внесоха яснота около позициите на своите страни спрямо новоодобрения пакет от военна помощ за Украйна в размер на 70 милиарда евро за 2026 година.

В свои изявления лидерите потвърдиха, че няколко държави от Източна Европа – включително Словакия, Чехия и Унгария – са отказали пряко финансово участие в новата мащабна програма, въпреки че са подкрепили финалната съвместна декларация на Алианса.

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По време на форума в турската столица, всички 32 държави членки на НАТО подписаха кратко комюнике от шест точки, с което се ангажираха да осигурят 70 милиарда евро за военно оборудване, логистична подкрепа и обучение на украинската армия през 2026 г., с обещание за сходни нива на финансиране и през 2027 г. Както отбелязва агенция Ройтерс обаче, правилата на Алианса позволяват постигането на консенсус по текстовете без това автоматично да задължава всяка суверенна държава да участва в подялбата на конкретната финансова тежест.

Словашкият президент Пелегрини посочи в изявление пред медиите, че Братислава няма да направи допълнителни финансови вноски или да отпуска нови заеми за оръжия. Той аргументира решението с дългосрочната линия на словашкото правителство, водено от премиера Роберт Фицо, че страната няма да спонсорира военни действия в съседна държава. Президентът подчерта, че целта на коментара му е била да разсее критиките у дома, че Словакия е останала изолирана, разкривайки, че и други лидери от региона са изразили същата позиция.

Чешкият обрат и вътрешнополитическите искри

Чешкият премиер Андрей Бабиш беше още по-директен в свое изявление след срещата на върха, заявявайки официално: „Ние оценяваме факта, че всяка страна ще вземе решение за това сама. Чешката република няма да участва в тази сума.“ Бабиш допълни, че Прага ще се фокусира вместо това върху развитието на съвместни европейски проекти за противоракетна отбрана.

Решението на чешкия премиер обаче веднага предизвика сериозно вътрешно напрежение в страната. Президентът на Чехия Петър Павел остро разкритикува стратегията на Бабиш, определяйки внезапното спиране на вноските след четири години интензивна подкрепа за Киев като „недалновидно“. Според Павел подобен ход може да навреди на дългосрочните икономически интереси на Прага, тъй като държавите, които предоставят най-съществена военна помощ сега, ще имат предимство при сключването на договори за следвоенното възстановяване на Украйна.

Кой ще плати сметката?

Новият пакет от 70 милиарда евро идва в деликатен момент за трансатлантическите отношения. След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, Съединените щати прекратиха директното финансиране на военната помощ за Украйна, прехвърляйки основната тежест върху Европа и Канада.

Според дипломатически източници, цитирани от изданието „Политико“, структурата на обявения пакет всъщност преопакова и обединява вече поети ангажименти:

  • 30 милиарда евро идват под формата на многогодишни заеми от Европейския съюз;
  • Останалите 40 милиарда евро се разпределят като двустранни и многостранни вноски от европейските членки на НАТО и Канада.

Поради отказа на държави като Словакия, Унгария и Чехия да се включат в подялбата на общата сума, основната финансова тежест за обезпечаването на пакета се очаква да бъде поета от по-големите европейски икономики, начело с Германия.

Въпреки отказа за военно финансиране, словашката и чешката страна потвърдиха, че ще продължат да предоставят хуманитарна помощ на Киев, включително оборудване за разминиране и подкрепа за възстановяването на разрушената енергийна инфраструктура. Братислава освен това ще запази търговския износ на боеприпаси, произведени от местната оръжейна индустрия, който се осъществява на пазарен принцип.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 9689

    85 6 Отговор
    Радев, недей дрема.......

    Коментиран от #26

    20:12 12.07.2026

  • 2 Нашия Руменчо

    80 18 Отговор
    Изглежда се е съгласил, богатата България да дава пари за оръжия. Едно говореше преди изборите, сега няма подобрение в нито една сфера.

    Коментиран от #48

    20:13 12.07.2026

  • 3 Помак

    36 7 Отговор
    Дядя Вова ,мъй с табой !

    20:14 12.07.2026

  • 4 Боруна Лом

    51 6 Отговор
    БРАВО НА СЛАВЯНИТЕ! КОЙТО СЕ СЪБЕРЕ С НАС, ВСИЧКИ СЕ РАЗПАДАТ! НАТОТО ПРИ ТАТОТО

    20:14 12.07.2026

  • 5 ТАКА ПРАВЯТ

    78 9 Отговор
    Истинските патриоти.

    20:15 12.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Феникс

    58 7 Отговор
    Ех, а наш Радю защо не е измежду тях, със какъв финес само подхлъзна червените бабета!

    Коментиран от #10

    20:17 12.07.2026

  • 8 Боруна Лом

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    УУУУУ, РЕДНИК КЕЧАДЖИЯ

    20:18 12.07.2026

  • 9 Феникс

    42 4 Отговор

    До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Нали затова чиУ.тчитътЪ и англосаксите искат да ни затрият, а най голям мерак им е Русия!

    20:19 12.07.2026

  • 10 Румен Радев, премиер

    12 71 Отговор

    До коментар #7 от "Феникс":

    Русия е бита та пребита карта !!!
    Дори не е карта, а омазан вестник.
    Бензина нет, деньги нет, пабеда нет...😆

    Коментиран от #20

    20:19 12.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пустиня(к)

    27 4 Отговор
    Обаче па ние, гъзарите, не. Или поне не, се още.

    20:20 12.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сандо

    50 9 Отговор
    А нашият въртиопашатко кога ще заеме твърда и недвусмислена позиция?Или ще продължава да лъже българите в страната,а навън ще полягва пред всеки Началник?

    Коментиран от #28

    20:22 12.07.2026

  • 15 Някой си

    12 5 Отговор
    Ами да ! Като не могат да произвеждат оръжие което се търси - така !

    20:23 12.07.2026

  • 16 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    11 4 Отговор
    А Булгари Стан ?

    Коментиран от #23

    20:24 12.07.2026

  • 17 Майор Деянов, на всеки километър

    11 20 Отговор
    Умряли англосаксите да се занимават с България !!! 99.99% дори не знаят какво е това 😁

    Коментиран от #21, #25, #29

    20:25 12.07.2026

  • 18 А нашия натовец

    30 4 Отговор
    Пак ни направи на най - големите будали! Ай често и наздраве!😡

    20:25 12.07.2026

  • 19 без поука

    6 42 Отговор
    Точно тези три страни през 1956г. и 1968г. пострадаха в социалистическото си минало от съседа си СССР (подобно на Украйна сега от същия съсед с променено име и козина , но не и нрав).
    Щом се скъпят, може отново да реставрират стария си руски съсед на границите си.

    Коментиран от #30, #32

    20:26 12.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Така де

    5 31 Отговор
    Страните от източния блок си харесват руския ботуш.

    20:29 12.07.2026

  • 23 Булгари Стан

    26 6 Отговор

    До коментар #16 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    Пръв матеосовец на амбразурата.От Радев друго не сме очаквали.Жалко за милион и половина сънародници подлъгали се по лупингите му!

    20:29 12.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 604

    19 2 Отговор

    До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    абе помнят те....още им държи влага последния пердах.....спецялно англетата

    20:30 12.07.2026

  • 26 Тъй ама

    26 7 Отговор

    До коментар #1 от "9689":

    Радев е изпълнителен човек, военен. Стриктно изпълнява нарежданията на Урсула и Рюте.

    20:30 12.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Боги

    17 5 Отговор

    До коментар #14 от "Сандо":

    Човекът каза, че тази година пати няма за Украйна, догодина я камилата, я камиларя...

    20:31 12.07.2026

  • 29 Недей да скверниш

    31 3 Отговор

    До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Името на художествения герой на Стефан Данаилов и името на този Български филм ,който на времето изпразваше улиците като започне!

    20:32 12.07.2026

  • 30 Така де

    6 25 Отговор

    До коментар #19 от "без поука":

    На тези страни явно им се е усладил руския ботуш.

    Коментиран от #34, #35, #44

    20:34 12.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 павела митова

    19 1 Отговор
    до лаещите против Радев - абе мишоци ,човека каза - когато имаме .....сега - нямаме ... но татко ще им купи колело ,ама друг път....

    20:38 12.07.2026

  • 34 Дай Боже

    13 2 Отговор

    До коментар #30 от "Така де":

    Фашистки ботуш пак да ви гази

    20:39 12.07.2026

  • 35 без поука

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Така де":

    Не, просто смятат да изклинчат, старите демократични държави да си поемат разходите, понеже сега са защитени в НАТО и не им се вярва, че историята може да се повтори.

    20:41 12.07.2026

  • 36 Ами

    12 3 Отговор
    Като отказват да дават пари за окраина не умират руснаци,
    обричат корпорациите на фалит, еврочиновниците остават
    без комисиони, а Зеленски без нова златна тоалетна.
    Така демокрация не се прави.

    20:46 12.07.2026

  • 37 анонимко

    18 1 Отговор
    При положение,че еврочиновниците се готвят да ни наказват за свръх дефицит е най-добре да откажем участие,за да намалеем дефицита.Който може-да плаща.

    20:48 12.07.2026

  • 38 Хи хи

    9 1 Отговор
    А ние кога ?!!!! Ние можем да декларираме подкрепа по принцип, обаче да не дадем и едно евро за урките !! Ние ще ги потупваме по рамото и ще охкаме вместо тях !!

    20:52 12.07.2026

  • 39 Прям

    8 1 Отговор
    Най-после на някои им дойде акъла в главата. Стига са изпълнявали безумните хрумвания на еврокрокодилите и хвърлянето на вятъра на излишни пари, така необходими на обикновените хора.

    20:54 12.07.2026

  • 40 Минус 6 милиарда за Гълъба

    1 3 Отговор
    Ей ти и повод да се само санкционираме копейкаджийските президенти.
    Събраха се едно по едно няколко от нещата за фалита на България -Боташ, бюджета.Сега се оказва, че и тук ще ни прецакат с поръчките, парите за военните заводи.
    Нищо, наесен имама нужда и от оръжейниците -БЕЗРАБОТНИ на жълтите павета.

    20:54 12.07.2026

  • 41 Сапунисан

    7 2 Отговор
    Румбата къде е, в банята ли?

    20:55 12.07.2026

  • 42 Къде сме ние?!

    7 1 Отговор
    Очаквам изявление от Радев!!!

    20:55 12.07.2026

  • 43 Хи хи

    6 1 Отговор
    Нашият Генерал каза, че и ние нямаме пари за урките ! БРАВО ГЕНЕРАЛЕ НАШ !!!!

    20:57 12.07.2026

  • 44 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Така де":

    Фашагите много обичат руските ботуши !!

    21:09 12.07.2026

  • 45 Реалист

    6 0 Отговор
    А ние ? Не разбрах ? Продължаваме ли да пълним търбуха на залените бандеровци ?

    Коментиран от #46

    21:21 12.07.2026

  • 46 Естествено

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Реалист":

    Мислиш ли ,че ще откажат.Само приказки .Едни пред Българите и други пред го са господарите

    21:27 12.07.2026

  • 47 Тома

    7 0 Отговор
    На хората им светна че всеки милиард даден за украинците са пари хвърлени в канала

    21:28 12.07.2026

  • 48 BG - Банк е в клуба богатите

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нашия Руменчо":

    Мани ги ония , скъсаняци ! Нямат пари !

    21:36 12.07.2026