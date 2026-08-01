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Ракета е паднала до посолството на Литва в Киев
  Тема: Украйна

Ракета е паднала до посолството на Литва в Киев

1 Август, 2026 14:05 1 189 42

  • киев-
  • украйна-
  • литва-
  • русия

Руската кампания на терор срещу Украйна продължава без ограничения, посочи литовският външен министър

Ракета е паднала до посолството на Литва в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посолството на Литва в Киев е било повредено, след като ракета е паднала близо до оградата му по време на руските удари, съобщи литовското външно министерство, цитирано от Литовското радио и телевизия и Ройтерс, предаде БТА.

Няма пострадали служители на посолството при падането на ракетата, но има счупени прозорци на посолството чупени, повредени са слънчеви панели, а дворът е осеян с отломки, заяви говорител на министерството.

Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви в Екс, че външното министерство ще извика руския дипломатически представител във Вилнюс по-късно днес в отговор на атаката.

"Руската кампания на терор срещу Украйна продължава без ограничения. Няма никакви признаци за искрено желание тя да бъде спряна, да се търси мир или да се водят преговори", подчерта той.

Украинският външен министър Андрий Сибиха изрази солидарност с Литва в публикация в Екс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    43 1 Отговор
    Усраинците изтепаа съюзниците!!!3894

    14:07 01.08.2026

  • 3 Европеец

    45 1 Отговор
    Па нема лошо, да свикват...

    14:08 01.08.2026

  • 4 Иван 1

    37 0 Отговор
    Няма им нищо, ще се оправят,нали все руснаците са виновни.

    14:09 01.08.2026

  • 5 хахахахха

    40 1 Отговор
    няма страшно,скоро и в литва ще падне

    Коментиран от #26

    14:09 01.08.2026

  • 6 Литва

    38 1 Отговор
    Литовците по добре да траят, че на тия пинчери и една ракета им е много.

    14:10 01.08.2026

  • 7 Чии

    36 1 Отговор
    го търси Литва в Киев ?

    14:11 01.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А бееее

    30 1 Отговор
    Защо Посолството на Литва в Киев още не е сринато ?

    14:13 01.08.2026

  • 10 Къв терор МА

    27 1 Отговор
    За убитите деца в Донбас ли говориш, за "Алеята на ангелите"?

    14:16 01.08.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    23 1 Отговор
    Накратко:

    1. Литва да се оплаче на Киев!

    2. Ще се помъча да науча какъв военен обект е разположил Киев наоколо...

    Коментиран от #25

    14:16 01.08.2026

  • 12 Нацистки Израел като взривяваше

    23 1 Отговор
    Посолства не врякахте нали ? Мръсници ..

    14:18 01.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Запада много лесно ще спре

    24 1 Отговор
    "Руската кампания на терор срещу Украйна" като спре да въоръжава нацистка Украйна. Относно посолството на Литва в Киев не съм чувал някой да им е гарантирал там безопастност

    14:26 01.08.2026

  • 16 Очевидно

    17 0 Отговор
    Санкциите работят

    14:26 01.08.2026

  • 17 Литовският външен министър Кестутис

    11 1 Отговор
    Някойски дрънка глупости. Странно как някакви нищожества от държави джуджета са най вресливи

    14:29 01.08.2026

  • 18 Аре така да го напишем

    14 1 Отговор
    Израел когато посолства взривяваше как беше?

    14:31 01.08.2026

  • 19 Запада много лесно ще спре

    13 0 Отговор
    "Руската кампания на терор срещу Украйна" като спре да въоръжава нацистка Украйна. Относно посолството на Литва в Киев не съм чувал някой да им е гарантирал там безопастност

    14:33 01.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 За посолството на Литва в Киев не знам

    14 1 Отговор
    но по ме интересува с посолството на България в Иран какво се случва. Литва ми е през оня

    14:34 01.08.2026

  • 22 Знае

    14 1 Отговор
    Или е пак някой дефектен зенитен Пейтриът , или е гръмнал от жегите климатик. Ако до оградата на посолството бе паднал Искандер , след взривът на 500 килограмовата му бойна глава от посолството щяха да са останали в най добрият случай само темелите,

    14:35 01.08.2026

  • 23 Е било повредено...

    8 1 Отговор
    Стъклата на два прозореца били счупени...

    14:36 01.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 az СВО Победа 81

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    На 100м. от посолството на Литва на юг е посолството на Малайзия, а на пфиблиьително 300/320 м. на северозапад е посолството на ОАЕ.

    Интересно че само литовците пискат, ако балистична ракета удари около тях, без съмнение Малайзия и ОАЕ щяха да протестират пред Москва, но не го правят.

    Явно литовците просто са активирани да протестират, с цел опит за дискредитиране на Москва след успешните удари....

    Коментиран от #28

    14:47 01.08.2026

  • 26 Антирашист 2033

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "хахахахха":

    Копираш хитлер !

    14:47 01.08.2026

  • 27 БОЛИ МЕ ШАЛТЕРА

    4 0 Отговор
    Вие направихте история, бетер турски сериал.
    Стига ревахте!

    14:49 01.08.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 81":

    Или криворъкото украинско ПВО пак се е проявило! 🤣

    14:50 01.08.2026

  • 29 Майк Алън Патън

    6 0 Отговор
    Ала гер ком ала гер !
    На война като на война !

    14:51 01.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не е загуба

    7 1 Отговор
    Литва се фашизира.

    Коментиран от #42

    14:52 01.08.2026

  • 33 Следащият път да го уцели

    11 0 Отговор
    Русия официално предупредиха всички чуждестранни дипломати да напуснат Кииф още преди три седмици.
    Не ни занимавайте с чужди проблеми.

    14:53 01.08.2026

  • 34 Идея

    6 0 Отговор
    Нека Ивайло Мирчев да събере всички членове и симпатизанти на ПП-ДБ, да отидат в Кииф и да направят жив щит пред това посолство при следващите руски атаки.

    Коментиран от #40

    15:05 01.08.2026

  • 35 Полюцай

    6 0 Отговор
    Освен да е случайно паднала там, друга причина не виждам...

    15:12 01.08.2026

  • 36 Хей

    1 0 Отговор
    Пинчерите да застават до оградата и да джафкат по навик ....

    15:18 01.08.2026

  • 37 Юмер

    1 0 Отговор
    Жалко,че не са го нацелили в 10ката,,,,,

    15:37 01.08.2026

  • 38 Юмжагийн Цеденбал

    1 0 Отговор
    Не може да се отрече , че ЛИТОВЦИТЕ много мразят руснаците. Дори през Втората Световна Война са приветствали фашагите и са им помагали. Дори заедно с украинците са предавали своите съседи евреи и са ги обирали ! Били са и надзиратели в концлагерите.
    Поне истината за това вняма как да бъде скрита.

    15:51 01.08.2026

  • 39 доктор ОХ боли

    0 0 Отговор
    Защо строят посолство , което е на пътя на ракетите ? Това е грешка !

    15:52 01.08.2026

  • 40 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Идея":

    И как да се направи жив щит от 10-15 човека ?

    15:53 01.08.2026

  • 41 Ровя В явоР

    1 0 Отговор
    Не е добре да има война. Добре би било да я спрат и да се помирят. И особено американците да се кротнат, че нямат угодия в желанието си те винаги да определят Какво , Как , Къде , Кога и Защо !
    Аман от тях !

    15:58 01.08.2026

  • 42 Антирашист 2036

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не е загуба":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    16:00 01.08.2026

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