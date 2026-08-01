Ракета е паднала до посолството на Литва в Киев

Посолството на Литва в Киев е било повредено, след като ракета е паднала близо до оградата му по време на руските удари, съобщи литовското външно министерство, цитирано от Литовското радио и телевизия и Ройтерс, предаде БТА.
Няма пострадали служители на посолството при падането на ракетата, но има счупени прозорци на посолството чупени, повредени са слънчеви панели, а дворът е осеян с отломки, заяви говорител на министерството.
Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви в Екс, че външното министерство ще извика руския дипломатически представител във Вилнюс по-късно днес в отговор на атаката.
"Руската кампания на терор срещу Украйна продължава без ограничения. Няма никакви признаци за искрено желание тя да бъде спряна, да се търси мир или да се водят преговори", подчерта той.
Украинският външен министър Андрий Сибиха изрази солидарност с Литва в публикация в Екс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
14:07 01.08.2026
3 Европеец
14:08 01.08.2026
4 Иван 1
14:09 01.08.2026
5 хахахахха
Коментиран от #26
14:09 01.08.2026
6 Литва
14:10 01.08.2026
7 Чии
14:11 01.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А бееее
14:13 01.08.2026
10 Къв терор МА
14:16 01.08.2026
11 az СВО Победа 81
1. Литва да се оплаче на Киев!
2. Ще се помъча да науча какъв военен обект е разположил Киев наоколо...
Коментиран от #25
14:16 01.08.2026
12 Нацистки Израел като взривяваше
14:18 01.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Запада много лесно ще спре
14:26 01.08.2026
16 Очевидно
14:26 01.08.2026
17 Литовският външен министър Кестутис
14:29 01.08.2026
18 Аре така да го напишем
14:31 01.08.2026
19 Запада много лесно ще спре
14:33 01.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 За посолството на Литва в Киев не знам
14:34 01.08.2026
22 Знае
14:35 01.08.2026
23 Е било повредено...
14:36 01.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 az СВО Победа 81
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":На 100м. от посолството на Литва на юг е посолството на Малайзия, а на пфиблиьително 300/320 м. на северозапад е посолството на ОАЕ.
Интересно че само литовците пискат, ако балистична ракета удари около тях, без съмнение Малайзия и ОАЕ щяха да протестират пред Москва, но не го правят.
Явно литовците просто са активирани да протестират, с цел опит за дискредитиране на Москва след успешните удари....
Коментиран от #28
14:47 01.08.2026
26 Антирашист 2033
До коментар #5 от "хахахахха":Копираш хитлер !
14:47 01.08.2026
27 БОЛИ МЕ ШАЛТЕРА
Стига ревахте!
14:49 01.08.2026
28 az СВО Победа 81
До коментар #25 от "az СВО Победа 81":Или криворъкото украинско ПВО пак се е проявило! 🤣
14:50 01.08.2026
29 Майк Алън Патън
На война като на война !
14:51 01.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Не е загуба
Коментиран от #42
14:52 01.08.2026
33 Следащият път да го уцели
Не ни занимавайте с чужди проблеми.
14:53 01.08.2026
34 Идея
Коментиран от #40
15:05 01.08.2026
35 Полюцай
15:12 01.08.2026
36 Хей
15:18 01.08.2026
37 Юмер
15:37 01.08.2026
38 Юмжагийн Цеденбал
Поне истината за това вняма как да бъде скрита.
15:51 01.08.2026
39 доктор ОХ боли
15:52 01.08.2026
40 Тото 1 и Тото 2
До коментар #34 от "Идея":И как да се направи жив щит от 10-15 човека ?
15:53 01.08.2026
41 Ровя В явоР
Аман от тях !
15:58 01.08.2026
42 Антирашист 2036
До коментар #32 от "Не е загуба":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
16:00 01.08.2026