Макрон: Украйна поръча френско-италиански системи за ПВО и 16 изтребителя „Рафал“

Украйна „е поръчала нови френско-италиански системи за противовъздушна отбрана, както и 16 изтребителя „Рафал“, които ще оперират във въздушното ѝ пространство до 2028-2029 г.“, съобщи днес френският президент Еманюел Макрон, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирана от БТА.
Френският президент заяви също така, че Париж е предоставил на Киев лиценз за производството на няколко вида въоръжение, включително крилатата ракета СКАЛП (SCALP EG).
Говорейки редом с украинския президент Володимир Зеленски, Макрон каза също, че съюзниците на Украйна са се съгласили да започнат военни учения в съседните на Украйна държави като част от план за многонационални сили, които ще бъдат разположени веднага след като бъде постигнато евентуално споразумение за прекратяване на огъня с Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак ли тея кефали
Коментиран от #7, #24, #41
22:58 13.07.2026
2 Край
Коментиран от #9
23:00 13.07.2026
3 Санкция
23:01 13.07.2026
4 Отстрани
Коментиран от #13
23:05 13.07.2026
5 До тогава
23:11 13.07.2026
6 Браво бе наркоман
23:13 13.07.2026
7 Арчи
До коментар #1 от "Пак ли тея кефали":Всичко има и пари (кредит но гарантиранинсъс запорираните руски активи в Европа) и самолети , спрямо 2022 Франция тази година е увеличила производството на Рафал 2.1 пъти а догодина увеличението ще е над 3 пъти. А както се вижда има и високопрофесионална украинска армия която вече пета година героично защитава и родината си и служи като щит на Европа срещу напиращите от изток варвари. Така че всичко с френските доставки ще е наред
Коментиран от #19
23:14 13.07.2026
8 укродебил
23:14 13.07.2026
9 Ццц
До коментар #2 от "Край":Мераци мераци.....А реалноста е друга....няма бензин....няма бе....няма....И това в страната бензиноколонка....ццц...
Коментиран от #22
23:15 13.07.2026
10 Келнера
Коментиран от #15, #16, #17
23:17 13.07.2026
11 оня с коня
Няма да пита френски ли са немски ли са а ще ги разцепи на две
Коментиран от #18, #20
23:18 13.07.2026
12 Kaлпазанин
23:18 13.07.2026
13 О....
До коментар #4 от "Отстрани":Връх, ма тя вече не е ли, щото минаха три дни, всъщност много пъти по три дни, та си мислех, че вече е, а то какво се оказва, м даааа
23:19 13.07.2026
14 Хазарското варварско племе русия
Коментиран от #28
23:19 13.07.2026
15 тагаренко е наредил
До коментар #10 от "Келнера":Всеки българин е длъжен да дарява по една месечна заплата на Украйна
Коментиран от #21
23:20 13.07.2026
16 Ще плаща
До коментар #10 от "Келнера":Путин.
23:21 13.07.2026
17 Любо
До коментар #10 от "Келнера":Как кой, Рашка кой, има близо 300 милиарда замразени активи само в Европа, така че ще плаща и още как
23:21 13.07.2026
18 Наско
До коментар #11 от "оня с коня":Да не дойде Пършинга само че той наистина работи.
Коментиран от #25
23:23 13.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Въх
До коментар #11 от "оня с коня":О..... пак ли , ма той бие с отклонение + - 50-60 км , бре. Даже Фау-2 е била по-точна
Коментиран от #30
23:24 13.07.2026
21 Ха ха ха
До коментар #15 от "тагаренко е наредил":А предателите копейки какво ще даряват на тьотя и на бункерния дядка?
Коментиран от #31
23:25 13.07.2026
22 ХАХАХА
До коментар #9 от "Ццц":rномски пусна ли тока и водата, че чернобилските roведа се вмирисаxa в метрото.
Коментиран от #26
23:27 13.07.2026
23 Хи хи хи
Коментиран от #29
23:29 13.07.2026
24 От чужбина
До коментар #1 от "Пак ли тея кефали":Както се казва, взе ми думите от устата!
И аз си помислих за същото. Макрон преди година обещаваше някакви 100 Рафала, ама дето ги няма.
Таз работа ми изглежда много, ама много еврейска: - Ще ти дам едни пари на заем дето ги нямам, пък ти ще ми плащаш лихва на тях!
23:29 13.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Наско
До коментар #25 от "Васко":Е друго си е мултиките от москва с вундерввафета. Ама от много мултики сега бензина нет.
23:33 13.07.2026
28 Укрохазарски хаганат
До коментар #14 от "Хазарското варварско племе русия":При нас са само славяни - християни.
23:33 13.07.2026
29 Ццц
До коментар #23 от "Хи хи хи":Ха ха ха..... я пак... Даже не знаеш кои държи руските активи.....цялата ви работа е такава, даже една лъжа не може да сторите като хората , без да лъсне дебилността на кремълския опорки.
23:36 13.07.2026
30 Серсемин
До коментар #20 от "Въх":Главата ти дава по-гоУемо отклонение!
А Фау-то се е насочвала от радио-маяк.
23:36 13.07.2026
31 стоян георгиев
До коментар #21 от "Ха ха ха":Ще даряваме мумифицирани шекелки.
23:36 13.07.2026
32 Зрител
23:42 13.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Някой
Коментиран от #36
23:48 13.07.2026
35 Туентин Карантино
Коментиран от #38
23:59 13.07.2026
36 Али
До коментар #34 от "Някой":Евалла за "бабушка пуся".
23:59 13.07.2026
37 хаха
Кметът на Оренбург Алберт Юмадилов заяви, че не е в състояние да привлече работници от Северна Корея, защото те не желаят да работят за много ниско заплащане.
„Работниците от Северна Корея няма да дойдат за заплата от 55 000 рубли. Нивото на заплатите им там е два до три пъти по-високо. Очевидно е, че и тяхната ефективност е по-висока - те работят като роботи, видях го с очите си, наистина са като роботи... Но ние просто не можем да се конкурираме с тях по отношение на заплатата“, каза той.
Алкохолизираните ориенталски блятенки много да не дрънкат. ХАХАХА
23:59 13.07.2026
38 Али
До коментар #35 от "Туентин Карантино":С бело или не, бабушка пуся е на колене, т.е. висок партер.
00:02 14.07.2026
39 Ццц
00:02 14.07.2026
40 Бай Иван
00:03 14.07.2026
41 Хи хи хи ,
До коментар #1 от "Пак ли тея кефали":Перат кинтите и то яко.
00:03 14.07.2026
42 хаха
00:05 14.07.2026
43 Ние
Коментиран от #44
00:06 14.07.2026
44 Ха ха
До коментар #43 от "Ние":Отивай да те води в чувала.
00:13 14.07.2026
45 Жорж
00:18 14.07.2026