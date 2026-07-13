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Макрон: Украйна поръча френско-италиански системи за ПВО и 16 изтребителя „Рафал“
  Тема: Украйна

Макрон: Украйна поръча френско-италиански системи за ПВО и 16 изтребителя „Рафал“

13 Юли, 2026 22:54 982 45

  • украйна-
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  • италия

Макрон обяви нови стъпки в подкрепата за Киев

Макрон: Украйна поръча френско-италиански системи за ПВО и 16 изтребителя „Рафал“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна „е поръчала нови френско-италиански системи за противовъздушна отбрана, както и 16 изтребителя „Рафал“, които ще оперират във въздушното ѝ пространство до 2028-2029 г.“, съобщи днес френският президент Еманюел Макрон, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирана от БТА.

Френският президент заяви също така, че Париж е предоставил на Киев лиценз за производството на няколко вида въоръжение, включително крилатата ракета СКАЛП (SCALP EG).

Говорейки редом с украинския президент Володимир Зеленски, Макрон каза също, че съюзниците на Украйна са се съгласили да започнат военни учения в съседните на Украйна държави като част от план за многонационални сили, които ще бъдат разположени веднага след като бъде постигнато евентуално споразумение за прекратяване на огъня с Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ли тея кефали

    27 9 Отговор
    Всяка година тия двамата въртят яка търговия. Единия нема кинти, другия нема самолети, обаче търговията върви! Микроня да не би да достави предишните сто рафала? И ако да, на наркомана що са му нови бройки, старите да не дадоха фира?

    Коментиран от #7, #24, #41

    22:58 13.07.2026

  • 2 Край

    21 11 Отговор
    Многонационални сили в Украйна ше разположи Руската федерация. Макрон излишно се хаби с “ коалицията на желаещите” страдащи от еректилни дисфункции.

    Коментиран от #9

    23:00 13.07.2026

  • 3 Санкция

    20 9 Отговор
    Със чий пари поръчва?

    23:01 13.07.2026

  • 4 Отстрани

    20 10 Отговор
    Дотогава цяла бивша Украйна ще бъде освободена и отново руска.

    Коментиран от #13

    23:05 13.07.2026

  • 5 До тогава

    15 7 Отговор
    Ни Макарони, ни зелени наркомани ще има.

    23:11 13.07.2026

  • 6 Браво бе наркоман

    6 7 Отговор
    100% Неуспех

    23:13 13.07.2026

  • 7 Арчи

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "Пак ли тея кефали":

    Всичко има и пари (кредит но гарантиранинсъс запорираните руски активи в Европа) и самолети , спрямо 2022 Франция тази година е увеличила производството на Рафал 2.1 пъти а догодина увеличението ще е над 3 пъти. А както се вижда има и високопрофесионална украинска армия която вече пета година героично защитава и родината си и служи като щит на Европа срещу напиращите от изток варвари. Така че всичко с френските доставки ще е наред

    Коментиран от #19

    23:14 13.07.2026

  • 8 укродебил

    9 7 Отговор
    WCкрайна откъде има пари?

    23:14 13.07.2026

  • 9 Ццц

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Край":

    Мераци мераци.....А реалноста е друга....няма бензин....няма бе....няма....И това в страната бензиноколонка....ццц...

    Коментиран от #22

    23:15 13.07.2026

  • 10 Келнера

    5 7 Отговор
    А кой ще плаща сметката?

    Коментиран от #15, #16, #17

    23:17 13.07.2026

  • 11 оня с коня

    8 9 Отговор
    Като дойде орешника
    Няма да пита френски ли са немски ли са а ще ги разцепи на две

    Коментиран от #18, #20

    23:18 13.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    5 5 Отговор
    То и аз поръчвам ,само да кой да плаща ,скоро подлогите от всяко правителство не са теглили кредити ,та да теглим ние после

    23:18 13.07.2026

  • 13 О....

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Отстрани":

    Връх, ма тя вече не е ли, щото минаха три дни, всъщност много пъти по три дни, та си мислех, че вече е, а то какво се оказва, м даааа

    23:19 13.07.2026

  • 14 Хазарското варварско племе русия

    11 6 Отговор
    Пак ще хвърчат петолъчки

    Коментиран от #28

    23:19 13.07.2026

  • 15 тагаренко е наредил

    4 9 Отговор

    До коментар #10 от "Келнера":

    Всеки българин е длъжен да дарява по една месечна заплата на Украйна

    Коментиран от #21

    23:20 13.07.2026

  • 16 Ще плаща

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Келнера":

    Путин.

    23:21 13.07.2026

  • 17 Любо

    11 5 Отговор

    До коментар #10 от "Келнера":

    Как кой, Рашка кой, има близо 300 милиарда замразени активи само в Европа, така че ще плаща и още как

    23:21 13.07.2026

  • 18 Наско

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Да не дойде Пършинга само че той наистина работи.

    Коментиран от #25

    23:23 13.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Въх

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    О..... пак ли , ма той бие с отклонение + - 50-60 км , бре. Даже Фау-2 е била по-точна

    Коментиран от #30

    23:24 13.07.2026

  • 21 Ха ха ха

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "тагаренко е наредил":

    А предателите копейки какво ще даряват на тьотя и на бункерния дядка?

    Коментиран от #31

    23:25 13.07.2026

  • 22 ХАХАХА

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ццц":

    rномски пусна ли тока и водата, че чернобилските roведа се вмирисаxa в метрото.

    Коментиран от #26

    23:27 13.07.2026

  • 23 Хи хи хи

    5 5 Отговор
    най-новото е, че Швейцария е слязла от санкционния файтон на урсулите и е отблокирала 100 милиарда активи на руснаците........четете в нета......

    Коментиран от #29

    23:29 13.07.2026

  • 24 От чужбина

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пак ли тея кефали":

    Както се казва, взе ми думите от устата!
    И аз си помислих за същото. Макрон преди година обещаваше някакви 100 Рафала, ама дето ги няма.
    Таз работа ми изглежда много, ама много еврейска: - Ще ти дам едни пари на заем дето ги нямам, пък ти ще ми плащаш лихва на тях!

    23:29 13.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Наско

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Васко":

    Е друго си е мултиките от москва с вундерввафета. Ама от много мултики сега бензина нет.

    23:33 13.07.2026

  • 28 Укрохазарски хаганат

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Хазарското варварско племе русия":

    При нас са само славяни - християни.

    23:33 13.07.2026

  • 29 Ццц

    7 5 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи хи":

    Ха ха ха..... я пак... Даже не знаеш кои държи руските активи.....цялата ви работа е такава, даже една лъжа не може да сторите като хората , без да лъсне дебилността на кремълския опорки.

    23:36 13.07.2026

  • 30 Серсемин

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Въх":

    Главата ти дава по-гоУемо отклонение!
    А Фау-то се е насочвала от радио-маяк.

    23:36 13.07.2026

  • 31 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ха ха":

    Ще даряваме мумифицирани шекелки.

    23:36 13.07.2026

  • 32 Зрител

    7 3 Отговор
    Ще гори блатария здраво докато не махнат бункерния дядка.

    23:42 13.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Някой

    10 2 Отговор
    Тия загубиха студената война и ядоха дървото. Сега пак ще загубят но дървото ще е двойно по-голямо. А бабушка Пуся ще се запомни като унищожителката на гнилата империя.

    Коментиран от #36

    23:48 13.07.2026

  • 35 Туентин Карантино

    1 2 Отговор
    Поръчката с бело ли ще е или без ? Тъй де , със захар или без ...

    Коментиран от #38

    23:59 13.07.2026

  • 36 Али

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    Евалла за "бабушка пуся".

    23:59 13.07.2026

  • 37 хаха

    8 1 Отговор
    Севернокорейски чистачи на улици отказаха да работят в Русия заради ниските заплати

    Кметът на Оренбург Алберт Юмадилов заяви, че не е в състояние да привлече работници от Северна Корея, защото те не желаят да работят за много ниско заплащане.

    „Работниците от Северна Корея няма да дойдат за заплата от 55 000 рубли. Нивото на заплатите им там е два до три пъти по-високо. Очевидно е, че и тяхната ефективност е по-висока - те работят като роботи, видях го с очите си, наистина са като роботи... Но ние просто не можем да се конкурираме с тях по отношение на заплатата“, каза той.

    Алкохолизираните ориенталски блятенки много да не дрънкат. ХАХАХА

    23:59 13.07.2026

  • 38 Али

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Туентин Карантино":

    С бело или не, бабушка пуся е на колене, т.е. висок партер.

    00:02 14.07.2026

  • 39 Ццц

    1 1 Отговор
    Това за радиомаяка частично е вярно, но едва около 20% от ракетите са се насочвали на този принцип и немците постепенно са принудени да го изоставят ( що ли) .... така че има отклонение от ветрове в нечия кратуна, но това не е в мойта глава

    00:02 14.07.2026

  • 40 Бай Иван

    2 2 Отговор
    А нещо "Орешник" не поръчаха ли 2-3 броя?

    00:03 14.07.2026

  • 41 Хи хи хи ,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пак ли тея кефали":

    Перат кинтите и то яко.

    00:03 14.07.2026

  • 42 хаха

    6 1 Отговор
    За по-малко от седмица 105 руски кораба са били ударени в Азовско море. Това може да е остаряла новина, докато я четете.

    00:05 14.07.2026

  • 43 Ние

    4 2 Отговор
    Води ни Путине, вожде наш! Ние те следваме!

    Коментиран от #44

    00:06 14.07.2026

  • 44 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ние":

    Отивай да те води в чувала.

    00:13 14.07.2026

  • 45 Жорж

    1 1 Отговор
    И с какво ще ги плаща? Със златни тоалетни?

    00:18 14.07.2026

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