Украински атаки с дронове: Руските окупационни власти съобщават за 13 цивилни жертви

Най-малко 13 цивилни граждани са били убити при масирани украински атаки с дронове в окупираните от Русия територии в Източна и Южна Украйна, съобщиха назначените от Москва окупационни власти в официално изявление.

При ударите, проведени през последното денонощие, са ранени още 22-ма души, като местните администрации описват ситуацията като изключително тежка. Атаките идват в момент на рязко ескалиране на въздушните удари по фронтовата линия и засилване на боевете в ключови направления.

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Ескалация на ударите с дронове и тежки последствия

Според информация, разпространена от назначените от Русия регионални администрации, въздушните нападения са били насочени предимно срещу гражданска инфраструктура и населени места под руски контрол. Източници от Москва посочват, че украинските сили са използвали вълни от безпилотни летателни апарати, за да преодолеят противовъздушната отбрана в окупираните региони.

Пострадалите са настанени в местни болници, като състоянието на няколко от тях се оценява като критично от медицинските екипи на място. До момента независими международни наблюдатели не са потвърдили броя на жертвите от независим източник, което е обичайна практика в условията на активен конфликт.

Контекст на конфликта и официални позиции

Новината за жертвите в окупираните територии съвпада с поредица от официални изявления от двете страни:

Изявление на Владимир Путин: Само часове преди съобщенията за атаките, руският президент Владимир Путин предупреди, че Москва ще отговаря на украинските удари по контролираната от нея територия с действия, които ще бъдат „няколко пъти по-мощни“.

Само часове преди съобщенията за атаките, руският президент Владимир Путин предупреди, че Москва ще отговаря на украинските удари по контролираната от нея територия с действия, които ще бъдат „няколко пъти по-мощни“. Позиция на Киев: От своя страна украинското военно командване редовно заявява, че нанася удари единствено по легитимни военни цели, логистични центрове и руска военна инфраструктура, за да подкопае боеспособността на окупационните сили.

От своя страна украинското военно командване редовно заявява, че нанася удари единствено по легитимни военни цели, логистични центрове и руска военна инфраструктура, за да подкопае боеспособността на окупационните сили. Контраатаки срещу Украйна: Същевременно през последните дни Украйна също преживя вълна от масирани руски ракетни и дронни удари, които нанесоха щети по редица цивилни обекти в големите градове, включително и в столицата Киев.

Информационните агенции Yahoo News и БТА отбелязват, че динамиката на фронта остава силно непредвидима, а използването на безпилотни апарати за удари дълбоко зад отбранителните линии се превръща в основна стратегия и за двете воюващи страни.