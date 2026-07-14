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Първа свалена балистична ракета над Киев за юли: Експерт назова причината
  Тема: Украйна

Първа свалена балистична ракета над Киев за юли: Експерт назова причината

14 Юли, 2026 12:16 2 398 57

  • украйна-
  • балистична ракета-
  • киев-
  • експерт

Информационната агенция УНИАН съобщи за успешна операция на украинската ПВО срещу руския ракетен терор

Първа свалена балистична ракета над Киев за юли: Експерт назова причината - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

За първи път от началото на месец юли украинската противовъздушна отбрана успя да прехване и свали руска балистична ракета в небето над столицата Киев. Новината бе потвърдена от украинската агенция УНИАН след поредица от масирани руски атаки, при които ПВО изпитваше сериозни затруднения поради недостиг на боеприпаси.

Военни експерти веднага анализираха факторите, довели до този успех. Основната причина за свалянето на сложната балистична цел е оптимизацията на западните системи за противовъздушна отбрана и подобрената координация на мобилните огневи групи. През изминалите седмици Русия засили използването на свръхбързи балистични оръжия, което наложи спешна промяна в тактиката на защитата.

  • Сложен прехват: Балистичните ракети имат изключително висока скорост.
  • Западна помощ: Ключова роля играят доставените системи от съюзниците.
  • Локация: Отломките са паднали извън жилищните райони на града.

Жителите на Киев бяха призовани да останат бдителни, тъй като опасността от нови вълни от комбинирани атаки с ракети и дронове "Шахед" остава изключително висока.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 46 Отговор
    ей, копейзаж!!!?? абе бакшиша що си слага ботокс? малко откъм другия бряг ми изглежда , а на вас?

    Коментиран от #4, #9, #11

    12:18 14.07.2026

  • 2 Нищо не са свалили

    55 16 Отговор
    Укролъжи

    Коментиран от #5, #24, #38

    12:18 14.07.2026

  • 3 ЕКСПЕРТА КАЗАЛ

    52 12 Отговор
    Че всъщност ракетата не е свалена. Но бритите си мечтаят да свалят някоя ракета.

    12:18 14.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 25 Отговор

    До коментар #2 от "Нищо не са свалили":

    прав си!!! и бакшиша стигна до Киев!!

    12:19 14.07.2026

  • 6 ДА БЕ ДА

    40 9 Отговор
    Патриотите се оказаха гола вода.

    12:20 14.07.2026

  • 7 Онова

    38 12 Отговор
    30 годишно наркоманче дето управлява създаденото им министерство за фалшиви новини това ли измисли в безсилието си .

    12:20 14.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 24 Отговор

    До коментар #4 от "Изплюй":

    абе ти да не си многоходово х.....м ..не , като бакшиша?

    12:20 14.07.2026

  • 9 Изглежда

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Те интерисува тази тема.. за ПП ли гласуваш?

    Коментиран от #15

    12:21 14.07.2026

  • 10 Една от многото

    27 9 Отговор
    Но ще правят купол над Европа за да я защитават. Ако не беше жалко за момчетата които умират в окопите щеше да бъде смешно.

    12:22 14.07.2026

  • 11 Беzолезнико,

    24 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    кога ще наlaпаш dулото?

    Коментиран от #25

    12:22 14.07.2026

  • 12 Пейтриот

    8 11 Отговор
    За половин месец - толкова.

    12:22 14.07.2026

  • 13 Без име

    36 13 Отговор
    Информацията не е потвърдена от независими източници. Това го казват украинците, руснаците казват, че и осемте ИСКАНДЕРА са паднсли там, за където са били тръгнали.

    12:22 14.07.2026

  • 14 И Киев е Руски

    21 9 Отговор
    Щом новината е потвърдена от уи. Ям значи е вярно

    Коментиран от #29

    12:23 14.07.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 24 Отговор

    До коментар #9 от "Изглежда":

    за партия ,,русофили в Белене,, гласувам-чакам ви там като надзирател..скоро

    12:23 14.07.2026

  • 16 зИленски

    20 9 Отговор
    ИУУУРРРРРААААА !!!
    РАДВАМЕ СЕ ЕЕЧЕ НА ЕДНА СВАЛЕНА
    СРАМ

    12:24 14.07.2026

  • 17 грУЙО

    16 7 Отговор
    И на мен ми става веднъж в годината

    12:24 14.07.2026

  • 18 Примати

    15 33 Отговор
    Вижте какво. Украйна е освободила още 120 квадратни километра в района между запорожие и днепропетровска област. Има още една ударена рафинерия чиято тръба за първична преработка е извадена от строя. Годишния капацитет на рафинерията е 3 процента от общото количество петрол което Русия може да преработва. Също са ударени жп релсите на изходите от друга рафинерия. Украйна печели войната…

    Коментиран от #28, #51

    12:24 14.07.2026

  • 19 Бандеров

    18 10 Отговор
    Другият месец още една.

    12:24 14.07.2026

  • 20 Доказано

    14 25 Отговор
    Българските путинофили -радевисти са българомразци!
    Повече обичат Русия от България!

    12:25 14.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ДА БЕ ДА!! НАДЕЖДИ ГОВЕЖДИ

    20 7 Отговор
    Много са смотани тези от британската пропаганда. Нищо качествено не могат да измислят.

    12:27 14.07.2026

  • 23 Хахахахаха

    23 8 Отговор
    Преди се хвалеха че свалят до 99%от ракетите това беше опашата лъжа естествено

    Сега викат ура като свалят една
    И то с много съмнения че са я свалили

    А иначе приказвате денонощно как укрите печелят

    Не ми прилича на победа но какво ли разбирам аз

    12:27 14.07.2026

  • 24 Нищо ново.

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "Нищо не са свалили":

    Ако имаш ракети за ПВО сваляш, ако нямаш няма как. Затова е важно в тази посока да се увеличи военното производство.

    12:28 14.07.2026

  • 25 Цукахара

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Беzолезнико,":

    Той не си го е вадил от устата,хюма.

    12:28 14.07.2026

  • 26 Баламата

    12 9 Отговор
    То веднъж ли,два пъти ли...небивалици? Как да вярваш на украйна?

    12:29 14.07.2026

  • 27 честен ционист

    12 8 Отговор
    Укропам когато изкочат от метрото накрая и на табелите по улиците пак ще пише по-руски.

    Коментиран от #48

    12:31 14.07.2026

  • 28 КзББ и ДП

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Примати":

    А ти сънуваш цветно..

    12:31 14.07.2026

  • 29 Антирашист 1591

    7 12 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #32, #33, #45

    12:34 14.07.2026

  • 30 Бай той Толстой

    5 4 Отговор
    Вервайте😂

    12:35 14.07.2026

  • 31 Така, така

    8 5 Отговор
    "...Западна помощ: Ключова роля играят доставените системи от съюзниците...."
    Тия да не реват после пак: "Ама защо Берлин е разделен със стена? "
    Ако изобщо този път останат някакъв Берлин, Брюксел, Париж, Лондон или Вашингтон?

    Коментиран от #34

    12:39 14.07.2026

  • 32 И Киев е Руски

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Антирашист 1591":

    Не бъди не търпелив кЪде шейсетте шА напраИШ сеФтето и ще разбереш че не е било нуЖно да се раЖ..Ш

    12:40 14.07.2026

  • 33 Не е така

    7 3 Отговор

    До коментар #29 от "Антирашист 1591":

    Фашизмът днес е покрайнината и в Европа пак. Ако не вярваш, виж изказванията на народният председател в немския Бундестаг, Григор Гизи малко след Майдана. А също и официалните лица днес в Полша. Защо си взимат отличителните титли от покраинците?

    12:42 14.07.2026

  • 34 Защо, какво лошо виждаш

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Така, така":

    в това да се доставят ПВО системи на Украйна за защита на населението ?

    Коментиран от #37

    12:42 14.07.2026

  • 35 оня с коня

    7 5 Отговор
    НЯМА ГИ ВЕЧЕ тия руски Пари за Хибридна Война в БГ - Укр. Фронт ги яде без остатък!Затова и новоназначените Руски Тролове са преобладаващо със Психо-Диагноза "Бавноразвиващ се" по простата причина че няма кой друг за такива жалки пари да работи и то "На смени".А какво се иска от тях?Ами съвсем елементарни неща - под всяка новина за Укр Успехи на Фронта да пишат "Лъжа е",а под всяка статия за Руски Бомбардировки в Украйна да пишат "Удри Вова".Ех,Мъка Мъка...Руска Мъка!:)

    Коментиран от #42

    12:43 14.07.2026

  • 36 Механик

    5 3 Отговор
    И с кво я свалиха? Зели каза, че нямат ракети за ПВО-то? Пак ли някоя баба е хвърлила буркан сало по ракетата?

    12:47 14.07.2026

  • 37 И Киев е Руски

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Защо, какво лошо виждаш":

    Там няма население .Доставянето на такива системи е излишно

    Коментиран от #41, #52

    12:48 14.07.2026

  • 38 Как да не са свалили

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нищо не са свалили":

    Скоро и гащите си ще свалят.

    12:50 14.07.2026

  • 39 хахаххахахахаха

    4 1 Отговор
    "по информация на УНИАН" .... хаахаххахаха

    12:52 14.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Има, разбира се.

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "И Киев е Руски":

    А и да няма, трябва да се защитават блокове и жилищни сгради. При всички положения са необходими ПВО.

    12:56 14.07.2026

  • 42 оня с х.я

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,вълна ми хвана езика от повтаряне ,че логиката и мисленето не са ви силна семейна черта,въпреки маркировките с Главни БУКВИ ,няблягай на еденьето и на ....рането ,тук ти е силата.Дъргела бмв продай на някой роммм за да го ощастливиш ,а малката сума дари за Украйна .А оня моя както винаги е класи над вас !

    12:59 14.07.2026

  • 43 оня с коня

    7 3 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    Коментиран от #50

    13:00 14.07.2026

  • 44 Хунтата лъже . Имат ракети.

    4 1 Отговор
    Истината е че не може да ги свалят!!

    Коментиран от #47

    13:02 14.07.2026

  • 45 БахУрчо

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Антирашист 1591":

    Лука ,лесно е сокай бибека със страст 4мин. И щаа кича един симпатичен 10так.

    13:02 14.07.2026

  • 46 Рашистите работят ли по РАУ-27?

    1 4 Отговор
    Първа свалена балистична ракета над Киев за юли: Експерт назова причината
    Информационната агенция УНИАН съобщи за успешна операция на украинската ПВО срещу руския ракетен терор
    -;-
    А имаше искандери, орешници и не знам какви си измишльотини.

    13:23 14.07.2026

  • 47 Ама как само напредват елитните от РФ-то

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хунтата лъже . Имат ракети.":

    Хунтата лъже . Имат ракети.
    Истината е че не може да ги свалят!!

    13:25 14.07.2026

  • 48 Като не могат да четат украински

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "честен ционист":

    честен ционист:
    Укропам когато изкочат от метрото накрая и на табелите по улиците пак ще пише по-руски.
    -;-
    Като ршистите са прозди и не могат да четат на украинския

    13:27 14.07.2026

  • 49 Дори

    1 0 Отговор
    допустимия процент на промишления брак е по-висок от укро-натовската успеваемост.

    13:29 14.07.2026

  • 50 какво яко удряне

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "оня с коня":

    оня с коня:
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !
    -;-
    Якото удряне е вече на 4 години.

    13:30 14.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Нека поне Лисабон да опазят

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "И Киев е Руски":

    И Киев е Руски:
    До коментар 34 от "Защо, какво лошо виждаш":

    Там няма население .Доставянето на такива системи е излишно
    -;-
    А кс постигнатото по превземането на Лисабон, какво става?
    А как щеха да превземат Киев-3 дни, ейййй
    На стакан водка и чудесии правят.

    13:33 14.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Путлер може и да си вярва

    0 3 Отговор
    А дали рашистите си вярват на надеждата да спечелят Войната?!!!

    13:36 14.07.2026

  • 55 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Свалили са дедовия ми. Клоуни и президент баш клоун 🤡

    13:52 14.07.2026

  • 56 Тома

    0 0 Отговор
    Има една руска телевизионна програма 60 минути където показват украинската страна и руската ако искате да разберете истината.

    13:55 14.07.2026

  • 57 Рублевка

    0 0 Отговор
    Гледах видео в тубата. За пръв път видях Владимир Владимирович ядосан. Сдържаше се, но му личеше, че е бесен от яд! Каза, че на всеки украински дрон РФ ще отговори с десет. Ще направят на 100 километра дълбочина от фронта изгорена земя. На ден РФ ликвидира около сто оператори на дронове.

    13:56 14.07.2026

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