Първа свалена балистична ракета над Киев за юли: Експерт назова причината

За първи път от началото на месец юли украинската противовъздушна отбрана успя да прехване и свали руска балистична ракета в небето над столицата Киев. Новината бе потвърдена от украинската агенция УНИАН след поредица от масирани руски атаки, при които ПВО изпитваше сериозни затруднения поради недостиг на боеприпаси.

Военни експерти веднага анализираха факторите, довели до този успех. Основната причина за свалянето на сложната балистична цел е оптимизацията на западните системи за противовъздушна отбрана и подобрената координация на мобилните огневи групи. През изминалите седмици Русия засили използването на свръхбързи балистични оръжия, което наложи спешна промяна в тактиката на защитата.

Сложен прехват: Балистичните ракети имат изключително висока скорост.

Западна помощ: Ключова роля играят доставените системи от съюзниците.

Локация: Отломките са паднали извън жилищните райони на града.

Жителите на Киев бяха призовани да останат бдителни, тъй като опасността от нови вълни от комбинирани атаки с ракети и дронове "Шахед" остава изключително висока.