Първа свалена балистична ракета над Киев за юли: Експерт назова причината

За първи път от началото на месец юли украинската противовъздушна отбрана успя да прехване и свали руска балистична ракета в небето над столицата Киев. Новината бе потвърдена от украинската агенция УНИАН след поредица от масирани руски атаки, при които ПВО изпитваше сериозни затруднения поради недостиг на боеприпаси.
Военни експерти веднага анализираха факторите, довели до този успех. Основната причина за свалянето на сложната балистична цел е оптимизацията на западните системи за противовъздушна отбрана и подобрената координация на мобилните огневи групи. През изминалите седмици Русия засили използването на свръхбързи балистични оръжия, което наложи спешна промяна в тактиката на защитата.
- Сложен прехват: Балистичните ракети имат изключително висока скорост.
- Западна помощ: Ключова роля играят доставените системи от съюзниците.
- Локация: Отломките са паднали извън жилищните райони на града.
Жителите на Киев бяха призовани да останат бдителни, тъй като опасността от нови вълни от комбинирани атаки с ракети и дронове "Шахед" остава изключително висока.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #9, #11
12:18 14.07.2026
2 Нищо не са свалили
Коментиран от #5, #24, #38
12:18 14.07.2026
3 ЕКСПЕРТА КАЗАЛ
12:18 14.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Нищо не са свалили":прав си!!! и бакшиша стигна до Киев!!
12:19 14.07.2026
6 ДА БЕ ДА
12:20 14.07.2026
7 Онова
12:20 14.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Изплюй":абе ти да не си многоходово х.....м ..не , като бакшиша?
12:20 14.07.2026
9 Изглежда
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Те интерисува тази тема.. за ПП ли гласуваш?
Коментиран от #15
12:21 14.07.2026
10 Една от многото
12:22 14.07.2026
11 Беzолезнико,
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":кога ще наlaпаш dулото?
Коментиран от #25
12:22 14.07.2026
12 Пейтриот
12:22 14.07.2026
13 Без име
12:22 14.07.2026
14 И Киев е Руски
Коментиран от #29
12:23 14.07.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Изглежда":за партия ,,русофили в Белене,, гласувам-чакам ви там като надзирател..скоро
12:23 14.07.2026
16 зИленски
РАДВАМЕ СЕ ЕЕЧЕ НА ЕДНА СВАЛЕНА
СРАМ
12:24 14.07.2026
17 грУЙО
12:24 14.07.2026
18 Примати
Коментиран от #28, #51
12:24 14.07.2026
19 Бандеров
12:24 14.07.2026
20 Доказано
Повече обичат Русия от България!
12:25 14.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ДА БЕ ДА!! НАДЕЖДИ ГОВЕЖДИ
12:27 14.07.2026
23 Хахахахаха
Сега викат ура като свалят една
И то с много съмнения че са я свалили
А иначе приказвате денонощно как укрите печелят
Не ми прилича на победа но какво ли разбирам аз
12:27 14.07.2026
24 Нищо ново.
До коментар #2 от "Нищо не са свалили":Ако имаш ракети за ПВО сваляш, ако нямаш няма как. Затова е важно в тази посока да се увеличи военното производство.
12:28 14.07.2026
25 Цукахара
До коментар #11 от "Беzолезнико,":Той не си го е вадил от устата,хюма.
12:28 14.07.2026
26 Баламата
12:29 14.07.2026
27 честен ционист
Коментиран от #48
12:31 14.07.2026
28 КзББ и ДП
До коментар #18 от "Примати":А ти сънуваш цветно..
12:31 14.07.2026
29 Антирашист 1591
До коментар #14 от "И Киев е Руски":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #32, #33, #45
12:34 14.07.2026
30 Бай той Толстой
12:35 14.07.2026
31 Така, така
Тия да не реват после пак: "Ама защо Берлин е разделен със стена? "
Ако изобщо този път останат някакъв Берлин, Брюксел, Париж, Лондон или Вашингтон?
Коментиран от #34
12:39 14.07.2026
32 И Киев е Руски
До коментар #29 от "Антирашист 1591":Не бъди не търпелив кЪде шейсетте шА напраИШ сеФтето и ще разбереш че не е било нуЖно да се раЖ..Ш
12:40 14.07.2026
33 Не е така
До коментар #29 от "Антирашист 1591":Фашизмът днес е покрайнината и в Европа пак. Ако не вярваш, виж изказванията на народният председател в немския Бундестаг, Григор Гизи малко след Майдана. А също и официалните лица днес в Полша. Защо си взимат отличителните титли от покраинците?
12:42 14.07.2026
34 Защо, какво лошо виждаш
До коментар #31 от "Така, така":в това да се доставят ПВО системи на Украйна за защита на населението ?
Коментиран от #37
12:42 14.07.2026
35 оня с коня
Коментиран от #42
12:43 14.07.2026
36 Механик
12:47 14.07.2026
37 И Киев е Руски
До коментар #34 от "Защо, какво лошо виждаш":Там няма население .Доставянето на такива системи е излишно
Коментиран от #41, #52
12:48 14.07.2026
38 Как да не са свалили
До коментар #2 от "Нищо не са свалили":Скоро и гащите си ще свалят.
12:50 14.07.2026
39 хахаххахахахаха
12:52 14.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Има, разбира се.
До коментар #37 от "И Киев е Руски":А и да няма, трябва да се защитават блокове и жилищни сгради. При всички положения са необходими ПВО.
12:56 14.07.2026
42 оня с х.я
До коментар #35 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,вълна ми хвана езика от повтаряне ,че логиката и мисленето не са ви силна семейна черта,въпреки маркировките с Главни БУКВИ ,няблягай на еденьето и на ....рането ,тук ти е силата.Дъргела бмв продай на някой роммм за да го ощастливиш ,а малката сума дари за Украйна .А оня моя както винаги е класи над вас !
12:59 14.07.2026
43 оня с коня
Коментиран от #50
13:00 14.07.2026
44 Хунтата лъже . Имат ракети.
Коментиран от #47
13:02 14.07.2026
45 БахУрчо
До коментар #29 от "Антирашист 1591":Лука ,лесно е сокай бибека със страст 4мин. И щаа кича един симпатичен 10так.
13:02 14.07.2026
46 Рашистите работят ли по РАУ-27?
Информационната агенция УНИАН съобщи за успешна операция на украинската ПВО срещу руския ракетен терор
-;-
А имаше искандери, орешници и не знам какви си измишльотини.
13:23 14.07.2026
47 Ама как само напредват елитните от РФ-то
До коментар #44 от "Хунтата лъже . Имат ракети.":Хунтата лъже . Имат ракети.
Истината е че не може да ги свалят!!
13:25 14.07.2026
48 Като не могат да четат украински
До коментар #27 от "честен ционист":честен ционист:
Укропам когато изкочат от метрото накрая и на табелите по улиците пак ще пише по-руски.
-;-
Като ршистите са прозди и не могат да четат на украинския
13:27 14.07.2026
49 Дори
13:29 14.07.2026
50 какво яко удряне
До коментар #43 от "оня с коня":оня с коня:
Уудрий якоо бандерите с Бандерола !
-;-
Якото удряне е вече на 4 години.
13:30 14.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Нека поне Лисабон да опазят
До коментар #37 от "И Киев е Руски":И Киев е Руски:
До коментар 34 от "Защо, какво лошо виждаш":
Там няма население .Доставянето на такива системи е излишно
-;-
А кс постигнатото по превземането на Лисабон, какво става?
А как щеха да превземат Киев-3 дни, ейййй
На стакан водка и чудесии правят.
13:33 14.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Путлер може и да си вярва
13:36 14.07.2026
55 Хахаха!🎺🥳😀
13:52 14.07.2026
56 Тома
13:55 14.07.2026
57 Рублевка
13:56 14.07.2026