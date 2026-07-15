Конфликтът САЩ - Иран: Държавният секретар на САЩ и външният министър на Йордания проведоха спешна среща

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на външните работи на Йордания Айман Сафади проведоха критично важни разговори във Вашингтон.

Основна тема на срещата е била растящият конфликт между САЩ и Иран, който застрашава стабилността в Близкия изток.

Информацията бе потвърдена чрез писмено изявление на говорителя на Държавния департамент Томи Пигот. Според официалните данни, дипломатическата среща на високо равнище се е състояла в американската столица на 14 юли.

Двете страни са разгледали възможностите за деескалация на напрежението и са препотвърдили ангажимента си към сигурността в региона. Йордания продължава да играе ключова роля на посредник и стабилизиращ фактор в Близкия изток.