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Конфликтът САЩ - Иран: Държавният секретар на САЩ и външният министър на Йордания проведоха спешна среща

Конфликтът САЩ - Иран: Държавният секретар на САЩ и външният министър на Йордания проведоха спешна среща

15 Юли, 2026 04:26, обновена 15 Юли, 2026 04:34 325 0

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Дипломатите обсъдиха ескалацията между Вашингтон и Техеран по време на разговори в САЩ

Конфликтът САЩ - Иран: Държавният секретар на САЩ и външният министър на Йордания проведоха спешна среща - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на външните работи на Йордания Айман Сафади проведоха критично важни разговори във Вашингтон.

Основна тема на срещата е била растящият конфликт между САЩ и Иран, който застрашава стабилността в Близкия изток.

Информацията бе потвърдена чрез писмено изявление на говорителя на Държавния департамент Томи Пигот. Според официалните данни, дипломатическата среща на високо равнище се е състояла в американската столица на 14 юли.

Двете страни са разгледали възможностите за деескалация на напрежението и са препотвърдили ангажимента си към сигурността в региона. Йордания продължава да играе ключова роля на посредник и стабилизиращ фактор в Близкия изток.


САЩ
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