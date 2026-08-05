Времето днес, прогноза за сряда, 5 август: Жега и жълт код

Денят ще донесе горещо и предимно слънчево време в по-голямата част от страната, като температурите в низините ще достигнат опасни стойности.

Според официалните данни на Националния институт по метеорология и хидрология, за този ден е обявен жълт код за опасни горещини. Предупреждението е в сила за 18 области на България, включително Пловдив, Благоевград, Русе, Бургас и Варна, където се очаква силно слънце и натоварване на организма от високите летни температури.

Температурни рекорди и прогноза по региони

Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месеца, като няма да претърпи съществени изменения. Максималните температури за деня ще варират в широки граници:

В низините и големите градове: Между 33° и 38°С.

Между 33° и 38°С. В столицата София: Около 33°С.

Около 33°С. По Черноморието: Приятни стойности между 28° и 32°С.

През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо, осигуряващо краткотрайно разхлаждане. Около и след обяд в сряда ще се развие купеста облачност. Тя ще бъде концентрирана главно над планинските масиви, където са възможни изолирани краткотрайни превалявания.

Времето по Черноморието и в планините

Планинските райони ще предложат отлични условия за туризъм преди обяд, като по-късно през деня в Рило-Родопската област ще се развият купести облаци с краткотраен дъжд. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 29°С, а на 2000 метра – около 21°С. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър.

По морето ще се радвате на изцяло слънчев ден. Североизточният вятър ще бъде умерен, а температурата на морската вода ще достигне приятните 25°С, което прави периода идеален за плаж.