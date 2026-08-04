Румъния взе извънредно решение, за да повиши нивото на Дунав при АЕЦ "Черна вода"

След като вчера румънски военни взривиха скалата "Пържоая" в Дунав в опит да увеличат водния поток към АЕЦ "Черна вода", усилията за повишаване на нивото на реката продължават, а за утре е планирано в зоната да бъдат потопени четири натоварени шлепа, съобщава сайтът Хотнюз, предаде БТА.
Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала, която се намира в югоизточния окръг Констанца и покрива около 20 процента от енергийното потребление на страната. За да осигуряват продължаващото функциониране на втория реактор, властите се опитват да отклонят и пренасочат водите.
След взривяването на скалното образование вчера с помощта на 180 килограма експлозиви, Националната компания "Румънски води" съобщи днес, че нивото на Дунав при АЕЦ "Черна вода" се е повишило с 2 сантиметра.
Властите продължиха и днес дейностите по натоварването със скална маса на четирите шлепа, които предстои утре да бъдат потопени във водите на Дунав, за да пренасочат част от дебита от ръкава "Бала" към ръкава "Стария Дунав" и съответно към АЕЦ "Черна вода", информира Хотнюз.
Тази сутрин специалистите от Националната компания "Румънски води" напомниха, че прогнозата на Националния институт по хидрология сочи спадане на водите с по 2-3 сантиметра на ден, като на 9 август се очаква нивото на бъде минус 233 сантиметра, спадайки за шест дни с 15 сантиметра.
"Операциите на място са особено сложни, като финалната цел е да се насочи част от дебита на Дунав от ръкава "Бала" към "Стария Дунав", по точно да успеем да повишим нивото на Дунав с до 10-12 сантиметра", обясниха експертите.
По-рано министърът на отбраната Раду Мируца посочи, че без предприетите мерки, включително взривяването на скалата "Пържоая", първоначалните сметки са сочели, че "в най-добрия случай в четвъртък централата в Черна вода е щяла да стигне до процедура на спиране".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахаха
22:25 04.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ АМЕРИКАНСКИТЕ , КАНАДСКИТЕ И РУМЪНСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ ПОСТРОИЛИ АЕЦ ЧЕРНА ВОДА ПРЕДИ 20 ГОДИНИ :)
Коментиран от #9, #12
22:27 04.08.2026
3 Истината
22:27 04.08.2026
4 Маринов
Коментиран от #6, #13
22:27 04.08.2026
5 хаха
ХАХАХА
22:32 04.08.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "Маринов":ТВОЯ ТОК Е МИКС ОТ ТОКА НА ОПГ-ТАТА С ФЕЦ , МАЛКИ ВЕЦ И ВЯТЪРНИ МЕЛНИЦИ
22:32 04.08.2026
7 Дзак
Коментиран от #14
22:37 04.08.2026
8 Ха ха
22:41 04.08.2026
9 Борислав
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Те са построили ио атомната централа в Пакш, Унгария.
В случая заслугата е на българския Енергопроект. Но го съсипаха. Както ще съсипят и АЕЦ Козлодуй.
В надзорните и уперавляващи съвети на енергетиката са само бивши ченгета и разни калинки / копринки.
22:45 04.08.2026
10 ДрайвингПлежър
22:47 04.08.2026
11 ДрайвингПлежър
22:49 04.08.2026
12 Някой трябва
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":да го каже на децата ни, които четат в учебниците, че на Шипка се е сражавал 6-ти американски флот. Нали тъпаците от НПО-тата пишат учебниците.
22:51 04.08.2026
13 Търновец
До коментар #4 от "Маринов":Нови язовири и каскади от ВЕЦ. . А Уестингхаус не ни трябва. Рестартиране на Белене
22:52 04.08.2026
14 Има време
До коментар #7 от "Дзак":Те новите мощности са Блок70 - ще станат след няколко петилетки. Евентуално!
23:01 04.08.2026