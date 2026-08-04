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Румъния взе извънредно решение, за да повиши нивото на Дунав при АЕЦ "Черна вода"

Румъния взе извънредно решение, за да повиши нивото на Дунав при АЕЦ "Черна вода"

4 Август, 2026 22:21 981 14

  • черна вода-
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  • аец черна вода-
  • атомна централа

Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала, която покрива около 20 процента от енергийното потребление

Румъния взе извънредно решение, за да повиши нивото на Дунав при АЕЦ "Черна вода" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като вчера румънски военни взривиха скалата "Пържоая" в Дунав в опит да увеличат водния поток към АЕЦ "Черна вода", усилията за повишаване на нивото на реката продължават, а за утре е планирано в зоната да бъдат потопени четири натоварени шлепа, съобщава сайтът Хотнюз, предаде БТА.

Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала, която се намира в югоизточния окръг Констанца и покрива около 20 процента от енергийното потребление на страната. За да осигуряват продължаващото функциониране на втория реактор, властите се опитват да отклонят и пренасочат водите.

След взривяването на скалното образование вчера с помощта на 180 килограма експлозиви, Националната компания "Румънски води" съобщи днес, че нивото на Дунав при АЕЦ "Черна вода" се е повишило с 2 сантиметра.

Властите продължиха и днес дейностите по натоварването със скална маса на четирите шлепа, които предстои утре да бъдат потопени във водите на Дунав, за да пренасочат част от дебита от ръкава "Бала" към ръкава "Стария Дунав" и съответно към АЕЦ "Черна вода", информира Хотнюз.

Тази сутрин специалистите от Националната компания "Румънски води" напомниха, че прогнозата на Националния институт по хидрология сочи спадане на водите с по 2-3 сантиметра на ден, като на 9 август се очаква нивото на бъде минус 233 сантиметра, спадайки за шест дни с 15 сантиметра.

"Операциите на място са особено сложни, като финалната цел е да се насочи част от дебита на Дунав от ръкава "Бала" към "Стария Дунав", по точно да успеем да повишим нивото на Дунав с до 10-12 сантиметра", обясниха експертите.

По-рано министърът на отбраната Раду Мируца посочи, че без предприетите мерки, включително взривяването на скалата "Пържоая", първоначалните сметки са сочели, че "в най-добрия случай в четвъртък централата в Черна вода е щяла да стигне до процедура на спиране".


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахаха

    13 1 Отговор
    къде отиде борбата за опазване на природата

    22:25 04.08.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 2 Отговор
    ОКАЗА СЕ ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ И РУСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ ПОСТРОИЛИ АЕЦ КОЗЛОДУЙ ПРЕДИ 50 ГОДИНИ СА БИЛИ ПО - ЗНАЕЩИ
    ОТ АМЕРИКАНСКИТЕ , КАНАДСКИТЕ И РУМЪНСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ ПОСТРОИЛИ АЕЦ ЧЕРНА ВОДА ПРЕДИ 20 ГОДИНИ :)

    Коментиран от #9, #12

    22:27 04.08.2026

  • 3 Истината

    2 1 Отговор
    е че мамалигите не са мекушав народ и ако се разбеснеят ще сринат парламента...!

    22:27 04.08.2026

  • 4 Маринов

    3 2 Отговор
    По горе пише, че Румънската АЕЦ покрива 20% от потреблението на страната. Някой знае ли се Козлодуй покрива ли нещо в България и колко %. Чувал съм, че токът от там отивал в Германия, защото е по евтин.

    Коментиран от #6, #13

    22:27 04.08.2026

  • 5 хаха

    1 6 Отговор
    Поне правят нещо. А байганьовците си бъркат в носовете докато изключат и техния реактор...

    ХАХАХА

    22:32 04.08.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Маринов":

    ТВОЯ ТОК Е МИКС ОТ ТОКА НА ОПГ-ТАТА С ФЕЦ , МАЛКИ ВЕЦ И ВЯТЪРНИ МЕЛНИЦИ

    22:32 04.08.2026

  • 7 Дзак

    2 1 Отговор
    България да си направи изводипри проектиране на новите мощности,

    Коментиран от #14

    22:37 04.08.2026

  • 8 Ха ха

    1 0 Отговор
    Тези румънци да не издигнат диги целият Дунав да спрат,язовир Пържоля да направят.

    22:41 04.08.2026

  • 9 Борислав

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Те са построили ио атомната централа в Пакш, Унгария.
    В случая заслугата е на българския Енергопроект. Но го съсипаха. Както ще съсипят и АЕЦ Козлодуй.
    В надзорните и уперавляващи съвети на енергетиката са само бивши ченгета и разни калинки / копринки.

    22:45 04.08.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Нанасят неописуеми и дълготрайни щети на околната среда, за да отложат неизбежното с няколко дена...

    22:47 04.08.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Ние може да изключим Козлудуй щот още си имаме Мариците - като нарежете ТЕЦа на скраб за кефа на урсулите ще стоите гладни и на тъмно

    22:49 04.08.2026

  • 12 Някой трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    да го каже на децата ни, които четат в учебниците, че на Шипка се е сражавал 6-ти американски флот. Нали тъпаците от НПО-тата пишат учебниците.

    22:51 04.08.2026

  • 13 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Маринов":

    Нови язовири и каскади от ВЕЦ. . А Уестингхаус не ни трябва. Рестартиране на Белене

    22:52 04.08.2026

  • 14 Има време

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Те новите мощности са Блок70 - ще станат след няколко петилетки. Евентуално!

    23:01 04.08.2026

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