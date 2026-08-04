Украйна се насочва към алтернативни маршрути за износ на зърно

Износът на зърно от Украйна по алтернативни маршрути ще достигне необходимия обем най-рано в края на август, заяви днес украинският министър на земеделието Тарас Висоцки пред Ройтерс. Той обаче предупреди, че тези коридори ще могат да поемат едва половината от обемите, обработвани от украинските черноморски пристанища, чиято дейност е нарушена заради руски атаки, предаде БТА.
Русия засили въздушните атаки срещу граждански кораби под чужд флаг в южния пристанищен център Одеса, през който преминава по-голямата част от украинския износ на зърно.
Ситуацията застрашава около половината от прогнозирания износ на зърнени и маслодайни култури тази година, посочи Висоцки.
„Значителна част от продукцията – по-точно малко повече от 30 милиона тона – няма да бъде изнесена на международните пазари, освен ако този проблем не бъде решен“, уточни аграрният министър.
През юли Украйна е регистрирала 35 атаки срещу кораби в пристанища и 22 срещу кораби в открито море, както и 67 удара по пристанищна инфраструктура, според украинското министерство на възстановяването, инфраструктурата и транспорта. За сравнение, през цялата 2025 г. са регистрирани 14 атаки срещу кораби.
В резултат корабособствениците преустановиха курсовете до пристанищата около Одеса, където в продължение на почти две седмици не е акостирал нито един кораб. На този фон летният жътвен сезон в Украйна навлиза в разгара си.
Москва твърди, че нанася удари по военни цели. Русия, най-големият износител на пшеница в света, също съобщи през последните седмици за атаки срещу руски съоръжения за износ на селскостопанска продукция и срещу търговски кораби в Черно море.
Украинските производители вече усещат последиците, тъй като цените на маслодайните и зърнените култури са спаднали средно с 30 процента, според Висоцки.
„Ситуацията е изключително сложна. В някои отношения тя е дори по-трудна, отколкото през март – април 2022 г.“, допълни той, визирайки първите месеци от пълномащабната руска инвазия.
Преките загуби за селскостопанския сектор на Украйна могат да достигнат между 1,5 и 3 милиарда долара тази година, съобщи още министърът.
Украинското правителство днес одобри коригиране на минималните износни цени като първа спешна мярка в подкрепа на земеделските производители.
Липса на дългосрочна алтернатива
За Украйна основните алтернативни маршрути са доставките по Дунав, тежкотоварният и железопътният транспорт, като последният е основният вариант, каза Висоцки.
Тези маршрути вече са били използвани, когато Русия по-рано се опита да блокира търговията. Сега обаче засегнатата от сушата река Дунав, нивото на която е на исторически минимум, няма да играе съществена роля до октомври, каза той.
Макар властите да са започнали необходимите процедури и производителите вече да могат да използват маршрутите, ще бъде необходимо време поне до края на лятото, за да достигнат те „в по-голяма или по-малко степен стабилно оперативно равнище“, подчерта Висоцки.
Дори и тогава обаче, алтернативните маршрути ще могат да поемат едва между 50 и 55 на сто от месечния капацитет за износ на украинските черноморски пристанища, който възлиза на около 6 милиона тона.
Маршрутите могат да служат като временна мярка, а не като дългосрочна алтернатива на морския транспорт, обясни още министърът на земеделието на Украйна.
Алтернативните маршрути ще доведат и до допълнителни разходи за производителите в размер на между 45 и 50 долара на тон при сегашните цени.
„Няма алтернатива на пристанищата в Одеса, ако Украйна иска да продължи да бъде гарант за продоволствената сигурност“, заяви Висоцки.
Цените на храните
През последните сезони Украйна е осигурявала около 6 на сто от световния износ на пшеница и около 11 на сто от световния износ на царевица, като освен това е и основен износител на маслодайни култури и растителни масла.
През сезон 2025/26 страната е изнесла 34,4 милиона тона зърно, а според оценки на официални представители излишъкът, който би могъл да бъде изнесен през настоящия сезон, възлиза на 43 милиона тона.
Тъй като Русия отново на практика блокира достъпа до пристанищата за кораби, цените на храните могат рязко да се повишат, което ще засегне потребителите по целия свят, според Висоцки.
„Храната ще поскъпне, а за най-бедните хора тя може да стане просто недостъпна“, каза той.
Министърът призова съюзниците на Украйна да помогнат за гарантиране на сигурността в Черно море, тъй като само силно украинско военно присъствие в района може да осигури функционирането на износа, докато руските удари продължават.
По думите му дори ако корабният трафик бъде възобновен още утре, ще е нужен поне месец, за да бъдат възстановени предишните равнища на износа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един от русенско
Коментиран от #28
21:54 04.08.2026
2 Робот
21:55 04.08.2026
3 хахахаха
Коментиран от #11
21:56 04.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Шопо
Иран вече са ни набелязали като мишена сега и Русия да се включи и купона започва.
Коментиран от #17
21:59 04.08.2026
6 И Киев е Руски
21:59 04.08.2026
7 ЯГТЕ по малко леб
21:59 04.08.2026
8 ?????
22:01 04.08.2026
9 А50
22:03 04.08.2026
10 az СВО Победа 81
22:05 04.08.2026
11 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #3 от "хахахаха":Свършиха им черноморските пристанища на нацистите! Ще им приключат и дунавските!😂😂😂 Със зърното ще си плащат репарациите.
22:09 04.08.2026
12 нннн
22:12 04.08.2026
13 ЗА СВЕДЕНИЕ НА ТЪПАЦИТЕ
СЛЕДВАТ ЖП ТУНЕЛИТЕ КЪМ ПОЛША
АЙДЕ
СЛЕДВАЩОТО АНТИПЕРЕМОГА ХАЧЕ
22:13 04.08.2026
14 ИМА АЛТЕРНАТИВА
70% ТАКСА
ПОЛЗВАНЕ НА ДВУЦВЕТНИЯ БАЙРАК ЗА ПАРЦАЛ
И МИНАВА
22:19 04.08.2026
15 хихи
22:19 04.08.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОЧНАХА ДА СКАЧАТ НА ЗЕЛЕНИЯ МИШОК
.....
ОСОБЕННО СЛЕД КАТО БРАТУШКИТЕ ПОЧНАХА ДА ГОРЯТ НАРЕД УКРАУНСКИТЕ УАЙЛД - ШИШАРКИ
.....
ФИЛИЯТА ВИНАГИ ИМА ДВЕ СТРАНИ :)
22:20 04.08.2026
17 хихи
До коментар #5 от "Шопо":Като през ВСВ едните ни Бомбят другите "освобождават" после и на едните правим паметници и на другите...
22:20 04.08.2026
18 Верка
ядем на хляб! Да им помагаме! Храним у нас и плащаме всичко от А до Я! Велика шляхта у нас! 7
22:21 04.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Замислен
22:23 04.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Окра фашистите
Коментиран от #26
22:25 04.08.2026
23 ВВП
22:25 04.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Много
22:29 04.08.2026
26 Инна
До коментар #22 от "Окра фашистите":През 1837 г. в Русия е открита първата обществена железопътна линия. Дължината ѝ е къса – релсите свързват Санкт Петербург с императорската резиденция в Царско село. Може да се каже, че това е един вид експеримент, предприет от император Николай I.
Николай I е прапраправнук на Петър Велики.
Историците смятат, че военната далновидност на Николай I може би е била очевидна в решението му да направи руската железопътна линия различна от европейската. Царуването му включва няколко трудни войни. Напълно възможно е на този фон императорът да е мислил за бъдещето. За да предотврати използването на руските железници от враговете за свои собствени цели, той прави руската железопътна линия значително по-широка от европейската.
Тази стратегия доказва своята ефективност векове по-късно, по време на Великата отечествена война. Германците са принудени да променят железопътната линия, за да осигурят снабдяването на армията си в Русия. Това отнема на врага много време и пренареждането не винаги е било възможно. Следователно нацистите често са имали проблеми с осигуряването на достатъчно провизии, включително боеприпаси. Руската линия е помагала на нашите сили.
22:35 04.08.2026
27 ЗА СВЕДЕНИЕ НА ТЪПАЦИТЕ
СЛЕДВАТ ЖП ТУНЕЛИТЕ КЪМ ПОЛША
АЙДЕ
СЛЕДВАЩОТО АНТИПЕРЕМОГА ХАЧЕ
22:35 04.08.2026
28 Европеец
До коментар #1 от "Един от русенско":Не знам , но щом украинската фашисти са загрижени за световното продоволствие бих им предложил вагончета , през Лвов та до Гданск , ама наглеците се развалиха отношенията и с пановете...., Абе какво ми пука за тия фашисти ....както се казваше смърт на фашизма свобода на народа...
22:36 04.08.2026
29 A защо позволихте на британците
Какво се тюхте сега, че вече сте държава без излаз на море.
22:37 04.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 1111
22:45 04.08.2026
32 грУЙО
Да го запалят и ще ми изнасят KURA.
22:45 04.08.2026