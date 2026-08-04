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Украйна се насочва към алтернативни маршрути за износ на зърно
  Тема: Украйна

Украйна се насочва към алтернативни маршрути за износ на зърно

4 Август, 2026 21:51 1 177 32

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  • зърно-
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  • русия-
  • черно море

Ситуацията застрашава около половината от прогнозирания износ на зърнени и маслодайни култури тази година

Украйна се насочва към алтернативни маршрути за износ на зърно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Износът на зърно от Украйна по алтернативни маршрути ще достигне необходимия обем най-рано в края на август, заяви днес украинският министър на земеделието Тарас Висоцки пред Ройтерс. Той обаче предупреди, че тези коридори ще могат да поемат едва половината от обемите, обработвани от украинските черноморски пристанища, чиято дейност е нарушена заради руски атаки, предаде БТА.

Русия засили въздушните атаки срещу граждански кораби под чужд флаг в южния пристанищен център Одеса, през който преминава по-голямата част от украинския износ на зърно.

Ситуацията застрашава около половината от прогнозирания износ на зърнени и маслодайни култури тази година, посочи Висоцки.

„Значителна част от продукцията – по-точно малко повече от 30 милиона тона – няма да бъде изнесена на международните пазари, освен ако този проблем не бъде решен“, уточни аграрният министър.

През юли Украйна е регистрирала 35 атаки срещу кораби в пристанища и 22 срещу кораби в открито море, както и 67 удара по пристанищна инфраструктура, според украинското министерство на възстановяването, инфраструктурата и транспорта. За сравнение, през цялата 2025 г. са регистрирани 14 атаки срещу кораби.

В резултат корабособствениците преустановиха курсовете до пристанищата около Одеса, където в продължение на почти две седмици не е акостирал нито един кораб. На този фон летният жътвен сезон в Украйна навлиза в разгара си.

Москва твърди, че нанася удари по военни цели. Русия, най-големият износител на пшеница в света, също съобщи през последните седмици за атаки срещу руски съоръжения за износ на селскостопанска продукция и срещу търговски кораби в Черно море.

Украинските производители вече усещат последиците, тъй като цените на маслодайните и зърнените култури са спаднали средно с 30 процента, според Висоцки.

„Ситуацията е изключително сложна. В някои отношения тя е дори по-трудна, отколкото през март – април 2022 г.“, допълни той, визирайки първите месеци от пълномащабната руска инвазия.

Преките загуби за селскостопанския сектор на Украйна могат да достигнат между 1,5 и 3 милиарда долара тази година, съобщи още министърът.

Украинското правителство днес одобри коригиране на минималните износни цени като първа спешна мярка в подкрепа на земеделските производители.

Липса на дългосрочна алтернатива

За Украйна основните алтернативни маршрути са доставките по Дунав, тежкотоварният и железопътният транспорт, като последният е основният вариант, каза Висоцки.

Тези маршрути вече са били използвани, когато Русия по-рано се опита да блокира търговията. Сега обаче засегнатата от сушата река Дунав, нивото на която е на исторически минимум, няма да играе съществена роля до октомври, каза той.

Макар властите да са започнали необходимите процедури и производителите вече да могат да използват маршрутите, ще бъде необходимо време поне до края на лятото, за да достигнат те „в по-голяма или по-малко степен стабилно оперативно равнище“, подчерта Висоцки.

Дори и тогава обаче, алтернативните маршрути ще могат да поемат едва между 50 и 55 на сто от месечния капацитет за износ на украинските черноморски пристанища, който възлиза на около 6 милиона тона.

Маршрутите могат да служат като временна мярка, а не като дългосрочна алтернатива на морския транспорт, обясни още министърът на земеделието на Украйна.

Алтернативните маршрути ще доведат и до допълнителни разходи за производителите в размер на между 45 и 50 долара на тон при сегашните цени.

„Няма алтернатива на пристанищата в Одеса, ако Украйна иска да продължи да бъде гарант за продоволствената сигурност“, заяви Висоцки.

Цените на храните

През последните сезони Украйна е осигурявала около 6 на сто от световния износ на пшеница и около 11 на сто от световния износ на царевица, като освен това е и основен износител на маслодайни култури и растителни масла.

През сезон 2025/26 страната е изнесла 34,4 милиона тона зърно, а според оценки на официални представители излишъкът, който би могъл да бъде изнесен през настоящия сезон, възлиза на 43 милиона тона.

Тъй като Русия отново на практика блокира достъпа до пристанищата за кораби, цените на храните могат рязко да се повишат, което ще засегне потребителите по целия свят, според Висоцки.

„Храната ще поскъпне, а за най-бедните хора тя може да стане просто недостъпна“, каза той.

Министърът призова съюзниците на Украйна да помогнат за гарантиране на сигурността в Черно море, тъй като само силно украинско военно присъствие в района може да осигури функционирането на износа, докато руските удари продължават.

По думите му дори ако корабният трафик бъде възобновен още утре, ще е нужен поне месец, за да бъдат възстановени предишните равнища на износа.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един от русенско

    33 1 Отговор
    Аха ще намери през Русия е най сигурния маршрут

    Коментиран от #28

    21:54 04.08.2026

  • 2 Робот

    35 2 Отговор
    За няколко години западните елити засипаха една многомилионна държава ..! Виждат не филма почти е приключил но са безпощадни и не им пука за нито един украински войник ..! НАГЛОСТ..!

    21:55 04.08.2026

  • 3 хахахаха

    36 1 Отговор
    И що така, нали уж побеждават, всеки ден ни съобщават за победите, там някви 2 контранаступа имаше, до последната укра имаше, мир чрез сила имаше, някви 40 дена за размисъл ли за кво ли имаше, някви желаещи имаше и сега алтернативни маршрути, що ве кво им е на старите маршрути хахахахаха.

    Коментиран от #11

    21:56 04.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    33 1 Отговор
    Може да товарят на пристанището във Варна.
    Иран вече са ни набелязали като мишена сега и Русия да се включи и купона започва.

    Коментиран от #17

    21:59 04.08.2026

  • 6 И Киев е Руски

    30 1 Отговор
    На 31 юли Володимир Зеленски, в интервю за Fox News, разкри изумителна статистика: след четири години и половина боеве между Русия и Украйна, украинските въоръжени сили са загубили само 50 000 убити мъже. Само шест месеца по-рано той заяви, че са загинали 55 000 души. С други думи, през последните шест месеца украинската армия не само не е понесла нови загуби, но и е възродила 5000 войници. И така, каква истина крие тази статистика? Колко ужасяващи са реалните загуби на украинските въоръжени сили

    21:59 04.08.2026

  • 7 ЯГТЕ по малко леб

    3 4 Отговор
    гоо ве доооо го ве д енцеее.. го вед О

    21:59 04.08.2026

  • 8 ?????

    25 1 Отговор
    Ако руснаците се заемат и с пунктовете за смяна на колоосите на вагоните така както направиха с пристанищата ще видят бая зор.

    22:01 04.08.2026

  • 9 А50

    23 2 Отговор
    Кой им каза, че алтернативните маршрути ще останат незасегнати. И Дунав немогат да използват, всичко е точно

    22:03 04.08.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    27 0 Отговор
    Целия този хленч е защото Москва "изключи" доставките на оръжие за Киев по море! 🤣

    22:05 04.08.2026

  • 11 Хахахаха😂😂😂😂

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "хахахаха":

    Свършиха им черноморските пристанища на нацистите! Ще им приключат и дунавските!😂😂😂 Със зърното ще си плащат репарациите.

    22:09 04.08.2026

  • 12 нннн

    14 2 Отговор
    ,,На война - като на война." Украйна обстрелва руското крайбрежие и кораби, Русия обстрелва украинските.

    22:12 04.08.2026

  • 13 ЗА СВЕДЕНИЕ НА ТЪПАЦИТЕ

    13 0 Отговор
    МОСТА КЪМ ДУНАВСКИТЕ ПРИСТАНИЩА ГО НЯМА ВЕЧЕ
    СЛЕДВАТ ЖП ТУНЕЛИТЕ КЪМ ПОЛША
    АЙДЕ
    СЛЕДВАЩОТО АНТИПЕРЕМОГА ХАЧЕ

    22:13 04.08.2026

  • 14 ИМА АЛТЕРНАТИВА

    8 0 Отговор
    ПРЕЗ МАРИОПУЛ
    70% ТАКСА
    ПОЛЗВАНЕ НА ДВУЦВЕТНИЯ БАЙРАК ЗА ПАРЦАЛ
    И МИНАВА

    22:19 04.08.2026

  • 15 хихи

    8 0 Отговор
    По-алтернативен маршрут от Русия, не виждам. Вдигат белия байряк и проават

    22:19 04.08.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    ФИРМАДЖИИТЕ В УКРАЙНА
    ПОЧНАХА ДА СКАЧАТ НА ЗЕЛЕНИЯ МИШОК
    .....
    ОСОБЕННО СЛЕД КАТО БРАТУШКИТЕ ПОЧНАХА ДА ГОРЯТ НАРЕД УКРАУНСКИТЕ УАЙЛД - ШИШАРКИ
    .....
    ФИЛИЯТА ВИНАГИ ИМА ДВЕ СТРАНИ :)

    22:20 04.08.2026

  • 17 хихи

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Като през ВСВ едните ни Бомбят другите "освобождават" после и на едните правим паметници и на другите...

    22:20 04.08.2026

  • 18 Верка

    12 0 Отговор
    Най-добрият и алтернативен маршрут е през Русия! Боли ме шмайзера за фашисткото зърно! В Европа, България го
    ядем на хляб! Да им помагаме! Храним у нас и плащаме всичко от А до Я! Велика шляхта у нас! 7

    22:21 04.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Замислен

    9 0 Отговор
    И как по Дунава отива към гладните африкански страни?Делтата на Дунав да не е в Конго,или изворите му в Сахара?

    22:23 04.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Окра фашистите

    10 0 Отговор
    Освен , че са тъпи и са мързеливи , нямат направени нови релси , каквото имаха го изразходиха ,разбомбят ли ги руснаците нямат решение , европейските са с други размери , ех колко е бил далновиден Петър първи ! Жп линиите по негово нареждане се строят с други размери в Руската империя .

    Коментиран от #26

    22:25 04.08.2026

  • 23 ВВП

    10 0 Отговор
    Окроп ,гнусна злобна раса.

    22:25 04.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Много

    8 0 Отговор
    Радостна новина няма да ядем боклуците им !

    22:29 04.08.2026

  • 26 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Окра фашистите":

    През 1837 г. в Русия е открита първата обществена железопътна линия. Дължината ѝ е къса – релсите свързват Санкт Петербург с императорската резиденция в Царско село. Може да се каже, че това е един вид експеримент, предприет от император Николай I.

    Николай I е прапраправнук на Петър Велики.

    Историците смятат, че военната далновидност на Николай I може би е била очевидна в решението му да направи руската железопътна линия различна от европейската. Царуването му включва няколко трудни войни. Напълно възможно е на този фон императорът да е мислил за бъдещето. За да предотврати използването на руските железници от враговете за свои собствени цели, той прави руската железопътна линия значително по-широка от европейската.

    Тази стратегия доказва своята ефективност векове по-късно, по време на Великата отечествена война. Германците са принудени да променят железопътната линия, за да осигурят снабдяването на армията си в Русия. Това отнема на врага много време и пренареждането не винаги е било възможно. Следователно нацистите често са имали проблеми с осигуряването на достатъчно провизии, включително боеприпаси. Руската линия е помагала на нашите сили.

    22:35 04.08.2026

  • 27 ЗА СВЕДЕНИЕ НА ТЪПАЦИТЕ

    3 0 Отговор
    МОСТА КЪМ ДУНАВСКИТЕ ПРИСТАНИЩА ГО НЯМА ВЕЧЕ
    СЛЕДВАТ ЖП ТУНЕЛИТЕ КЪМ ПОЛША
    АЙДЕ
    СЛЕДВАЩОТО АНТИПЕРЕМОГА ХАЧЕ

    22:35 04.08.2026

  • 28 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един от русенско":

    Не знам , но щом украинската фашисти са загрижени за световното продоволствие бих им предложил вагончета , през Лвов та до Гданск , ама наглеците се развалиха отношенията и с пановете...., Абе какво ми пука за тия фашисти ....както се казваше смърт на фашизма свобода на народа...

    22:36 04.08.2026

  • 29 A защо позволихте на британците

    4 0 Отговор
    да бомбят руски кораби и пристанища от ваше име, че и да се биете победно по гърдите за пред медиите???
    Какво се тюхте сега, че вече сте държава без излаз на море.

    22:37 04.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 1111

    3 0 Отговор
    Не разбирам, закво е тоя чаршаф горе. Значи укрите бяха в неистов истеричен кикот, когато се хвалеха, че думкат руски танкери в Азовско море. Е па сега що се чудят откъде да изнасят - Черно море е руско, руснаците думкат там, кво украинско зърно, кви пет лева?

    22:45 04.08.2026

  • 32 грУЙО

    2 0 Отговор
    Абе защо не го запалят Руснаците това радиационно жито , дето го внасят в България , а нашето отива при либерасните . От началото ни пробутват уран.
    Да го запалят и ще ми изнасят KURA.

    22:45 04.08.2026

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