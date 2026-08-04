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Американският министър на финансите съобщи, че САЩ и Иран са близо до постигане на споразумение

Американският министър на финансите съобщи, че САЩ и Иран са близо до постигане на споразумение

4 Август, 2026 21:21 1 011 18

  • иран-
  • скот бесънт-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • марко рубио

Държавният секретар Марко Рубио също съобщи за "напредък" в преговорите между Оман и Иран

Американският министър на финансите съобщи, че САЩ и Иран са близо до постигане на споразумение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви днес, че САЩ могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още до сряда, 5 август, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Водим преговори с иранците и мисля, че има шанс още днес или утре да постигнем споразумение за отваряне на протока и нормализиране на отношенията", каза Бесънт в интервю за телевизия Си Ен Би Си.

На въпрос дали е възможно ирански кораби да получат право да преминават през протока, той отговори: "Мисля, че по-скоро ще става въпрос за свобода на движение".

През изминалата нощ отново бе атакуван кораб в Ормузкия проток, където напрежението продължава. Въпреки това президентът Доналд Тръмп изрази оптимизъм, че преговорите с Техеран напредват и стратегическият морски път може да бъде отворен още днес.

Иран отрича да води преки преговори със САЩ, макар че Тръмп заяви вчера, че има разговори с Техеран. "Това е последният шанс за иранците да постигнат добро споразумение", каза той пред журналисти в Белия дом.

Държавният секретар Марко Рубио също съобщи за "напредък" в преговорите между Оман и Иран, чиято цел е в краткосрочен план да бъде осигурено безопасното преминаване на повече кораби през района на Ормузкия проток. Рубио изрази надежда тези разговори да приключат "много скоро".

"Постигнат е напредък, но окончателно споразумение все още няма. Надяваме се това да стане много скоро", заяви Рубио. Държавният секретар също така подчерта, че в момента през Ормузкия проток продължава да преминава петрол. "В момента през протока преминава петрол. Следователно той е отворен", каза той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рускиня

    18 2 Отговор
    А какво казват Персите? 😀

    21:23 04.08.2026

  • 2 Анонимен

    16 2 Отговор
    Пак ли?

    21:24 04.08.2026

  • 3 Иран казаха

    16 2 Отговор
    Преговори няма.

    21:24 04.08.2026

  • 4 Овчар

    19 2 Отговор
    Преди час иранския министър пак каза че няма никакви преговори и няма да има докато САЩ не се изтеглят..!

    21:25 04.08.2026

  • 5 Ддддд

    13 3 Отговор
    Персите знаят ли.

    21:27 04.08.2026

  • 6 ДРУГАТА НОВИНА

    12 2 Отговор
    За войната и Иран ще е от министъра на земеделието на САЩ

    21:34 04.08.2026

  • 7 Швейк

    5 2 Отговор
    Ще се споразумеят за следващата пукотевица.

    21:40 04.08.2026

  • 8 Баце

    10 2 Отговор
    Персите направиха каубойте за смях. До някой ден ще чуем и кака Пена чистачката в Бялата Колиба и тя да ни осведомява или вместо някой бизнес приятел на Дони, някой негов съсед след поредното барбекю. Ако не беше се гътнал Джефри и той поне десетина пъти да ни е осведомил,
    Все едно там нямат Държавен Секретар с един куп заместници или говорител на уайт хаус?

    21:40 04.08.2026

  • 9 оня с коня

    2 0 Отговор
    Наблюдава се едно много странно явление:Периодично САЩ и Иран се сближават за постигате на Споразумение и точно преди да се допрат се отдръпват енергично в различни посоки.Все пак трябва да се отдаде заслуженото на Посредниците които демонстрират Волско търпение при помирителната си дейност което не е във възможностите на Обикновените хора.

    21:41 04.08.2026

  • 10 Доналд Дък, паток

    8 2 Отговор
    Супер мега хипер епична излагация на адашчето. Поредната.

    21:41 04.08.2026

  • 11 нищо ново под слънцето

    6 2 Отговор
    Винаги съмтвърдял, че колкото по нетърпимо за всички става положението, толкова решенето е по близо. Това важи не само в международен мащаб, а даже и в рамките на една държава. Не може няколко човека да бъдт оставени да решават съдбата на милиони или милиарди за дълъг период от време. Винаги се стига до споразумение, като самозабравилите се са отстъпили или са били принудени да отстъпят. Първия пример за който се сещам е Френската революция, а има и много други собено след това. Никой не може вечно да налага свое мнение или диктат на голямо множество хора, които на всичко отгоре са му гласували доверие да се грижи за общите ценности и да ги представя пред външни институции, докато те самите са заети да изкарат както собствената си, така и неговата прехана.

    Коментиран от #12

    21:41 04.08.2026

  • 12 Доналд Дък, паток

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "нищо ново под слънцето":

    Хубаво си го написал, ама адаша не знае такива думи като ценности, доверие, институции ...

    21:46 04.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баш Хайдутин и действащ комунист

    7 2 Отговор
    Преговори

    21:51 04.08.2026

  • 15 НА ТОЗИ ПО МОЖЕ

    4 0 Отговор
    Да му се вярва. На трумпака не на нито една дума. И дано се разберат и да свършва тази криза.

    22:08 04.08.2026

  • 16 Иран

    1 9 Отговор
    има ОГРОМЕН КЪСМЕТ, че начело на САЩ е един нерешителен президент, отдавна да бяха приключили напъните на исл. републ. ако Рейгън, Буш или Клинтън определяха правилата

    22:11 04.08.2026

  • 17 Американска лъжа

    1 1 Отговор
    Преговори вече няма.
    Приказки за успокояване на цените на петрола в америка.

    22:28 04.08.2026

  • 18 Георги

    1 0 Отговор
    То Тръмпито, все по-близо и все толкова далече! На чучело и в въртиопашка, кой ли вярва днес? Тя и Мелани го отсвири!
    Козяк, докладвате ли вече?

    22:41 04.08.2026