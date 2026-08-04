Американският министър на финансите съобщи, че САЩ и Иран са близо до постигане на споразумение

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви днес, че САЩ могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още до сряда, 5 август, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Водим преговори с иранците и мисля, че има шанс още днес или утре да постигнем споразумение за отваряне на протока и нормализиране на отношенията", каза Бесънт в интервю за телевизия Си Ен Би Си.
На въпрос дали е възможно ирански кораби да получат право да преминават през протока, той отговори: "Мисля, че по-скоро ще става въпрос за свобода на движение".
През изминалата нощ отново бе атакуван кораб в Ормузкия проток, където напрежението продължава. Въпреки това президентът Доналд Тръмп изрази оптимизъм, че преговорите с Техеран напредват и стратегическият морски път може да бъде отворен още днес.
Иран отрича да води преки преговори със САЩ, макар че Тръмп заяви вчера, че има разговори с Техеран. "Това е последният шанс за иранците да постигнат добро споразумение", каза той пред журналисти в Белия дом.
Държавният секретар Марко Рубио също съобщи за "напредък" в преговорите между Оман и Иран, чиято цел е в краткосрочен план да бъде осигурено безопасното преминаване на повече кораби през района на Ормузкия проток. Рубио изрази надежда тези разговори да приключат "много скоро".
"Постигнат е напредък, но окончателно споразумение все още няма. Надяваме се това да стане много скоро", заяви Рубио. Държавният секретар също така подчерта, че в момента през Ормузкия проток продължава да преминава петрол. "В момента през протока преминава петрол. Следователно той е отворен", каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рускиня
21:23 04.08.2026
2 Анонимен
21:24 04.08.2026
3 Иран казаха
21:24 04.08.2026
4 Овчар
21:25 04.08.2026
5 Ддддд
21:27 04.08.2026
6 ДРУГАТА НОВИНА
21:34 04.08.2026
7 Швейк
21:40 04.08.2026
8 Баце
Все едно там нямат Държавен Секретар с един куп заместници или говорител на уайт хаус?
21:40 04.08.2026
9 оня с коня
21:41 04.08.2026
10 Доналд Дък, паток
21:41 04.08.2026
11 нищо ново под слънцето
Коментиран от #12
21:41 04.08.2026
12 Доналд Дък, паток
До коментар #11 от "нищо ново под слънцето":Хубаво си го написал, ама адаша не знае такива думи като ценности, доверие, институции ...
21:46 04.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баш Хайдутин и действащ комунист
21:51 04.08.2026
15 НА ТОЗИ ПО МОЖЕ
22:08 04.08.2026
16 Иран
22:11 04.08.2026
17 Американска лъжа
Приказки за успокояване на цените на петрола в америка.
22:28 04.08.2026
18 Георги
Козяк, докладвате ли вече?
22:41 04.08.2026