Нови мащабни удари на САЩ срещу Иран: Поразени са десетки военни цели ОБОБЩЕНИЕ

САЩ нанесоха мащабни въздушни и морски удари срещу десетки военни цели в Иран, потвърдиха официално от Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM).

Операцията е поредна ескалация от началото на седмицата. Тя има за цел да подкопае боеспособността на Техеран и да спре атаките срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Новата вълна от бомбардировки съвпада с официалното подновяване на американската морска блокада над иранските пристанища.

Десетки поразени цели в ключови региони

Според официалното изявление на CENTCOM, цитирано от световните агенции, последната офанзива е продължила часове. Американските сили са използвани прецизни боеприпаси, изстреляни от:

Изтребители от военновъздушните сили.

Военноморски кораби в Персийския залив.

Разнородни безпилотни летателни апарати (дронове).

Офанзивата е поразила стратегическа военна инфраструктура. Сред основните цели са обекти на бреговата охрана, радарни станции, складове за ракети и боеприпаси, както и бази на Корпуса на пазителите на ислямската революция (IRGC). Експлозии са докладвани по цялото южно крайбрежие на Иран, включително в районите на Бандар Абас и островите Киш и Кешм.

Край на примирието и подновяване на блокадата

Настоящите събития бележат окончателния колапс на сключеното през юни временно примирие между САЩ и Иран. Напрежението се взриви в началото на юли след ирански атаки срещу търговски танкери, последвани от незабавни ответни мерки от Вашингтон.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че атаките ще продължат до пълното постигане на американските цели. Успоредно с ударите, Белият дом наложи строга финансова примка, като Министерството на финансите замрази криптовалутни активи за над 130 милиона долара, свързани с Централната банка на Иран.

Регионален отзвук и скок в цените на петрола

Военният конфликт оказва огромен натиск върху международните пазари и съседните държави:

Петролен шок : Сортът Брент отчете рязък скок, преминавайки границата от 80-85 долара за барел поради опасения от пълно затваряне на Ормузкия проток.

: Сортът Брент отчете рязък скок, преминавайки границата от 80-85 долара за барел поради опасения от пълно затваряне на Ормузкия проток. Ответен огън : Иран предприе ответни ракетни нападения и удари с дронове срещу американски инфраструктурни обекти в Кувейт, Бахрейн и Йордания.

: Иран предприе ответни ракетни нападения и удари с дронове срещу американски инфраструктурни обекти в Кувейт, Бахрейн и Йордания. Задействани ПВО системи: В Бахрейн и Кувейт бяха задействани сирени за въздушна тревога, а местните сили за сигурност призоваха гражданите да потърсят убежища.

Към този час в Близкия изток остават разположени над 50 000 американски военнослужещи. От командването на CENTCOM заявяват, че силите им остават в пълна бойна готовност за последващи действия.