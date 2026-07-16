Ванс обвини представители на израелското правителство в опити за влияние върху общественото мнение в САЩ

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че представители на израелското правителство са се опитвали да окажат влияние върху общественото мнение в САЩ, за да създадат негативно отношение към сключването на мирно споразумение с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ванс направи коментарите в излъчен епизод от подкаста на американския водещ Джо Роугън. Според него има хора в израелското правителство, които се стремят да отклонят Вашингтон от курса към споразумение, защото желаят военната кампания да продължи.

„Знам, че несъмнено има хора от израелското правителство, които се опитват да ни отклонят от тази политика, защото искат да продължат военната кампания“, каза Ванс. Той добави, че макар да поддържа добри отношения с някои представители на израелското правителство, има хора, които „манипулират и се опитват да променят американското обществено мнение, за да може войната да продължи“.

Вицепрезидентът защити предварителното споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната. Според него е естествено различни държави да се опитват да влияят върху американската политика, но подобни кампании не бива да променят политическата преценка на САЩ.

„Това, че Израел се опитва да действа по този начин, не ме притеснява. И честно казано не ме притеснява дори фактът, че Русия или някои други страни го правят. Това е напълно естествено за един политически лидер през 2026 г.“, заяви Ванс. По думите му проблем възниква, когато подобни операции реално влияят върху американските решения.

Ванс припомни, че и преди е отправял критики към противниците на споразумението с Иран, като е подчертавал, че САЩ предоставят на Израел отбранителна помощ за милиарди долари.

По повод критиките, че споразумението не засяга иранската ядрена и балистична програма, Ванс заяви, че независимо от каквото и да е външно влияние, президентът Доналд Тръмп е убеден, че Иран не трябва да разполага с ядрено оръжие.

„Да, смятам, че САЩ щяха да се включат в настоящата война с Иран и без влияние от страна на Израел. Президентът е силно убеден, и аз съм съгласен с това, че Иран не трябва да разполага с ядрено оръжие“, каза Ванс.