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Ванс обвини представители на израелското правителство в опити за влияние върху общественото мнение в САЩ

Ванс обвини представители на израелското правителство в опити за влияние върху общественото мнение в САЩ

16 Юли, 2026 14:25 691 7

  • джей ди ванс-
  • израел-
  • правителство-
  • сащ

Американският вицепрезидент защити курса към споразумение с Иран и заяви, че външни кампании не бива да влияят на американската политическа преценка

Ванс обвини представители на израелското правителство в опити за влияние върху общественото мнение в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че представители на израелското правителство са се опитвали да окажат влияние върху общественото мнение в САЩ, за да създадат негативно отношение към сключването на мирно споразумение с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ванс направи коментарите в излъчен епизод от подкаста на американския водещ Джо Роугън. Според него има хора в израелското правителство, които се стремят да отклонят Вашингтон от курса към споразумение, защото желаят военната кампания да продължи.

„Знам, че несъмнено има хора от израелското правителство, които се опитват да ни отклонят от тази политика, защото искат да продължат военната кампания“, каза Ванс. Той добави, че макар да поддържа добри отношения с някои представители на израелското правителство, има хора, които „манипулират и се опитват да променят американското обществено мнение, за да може войната да продължи“.

Вицепрезидентът защити предварителното споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната. Според него е естествено различни държави да се опитват да влияят върху американската политика, но подобни кампании не бива да променят политическата преценка на САЩ.

„Това, че Израел се опитва да действа по този начин, не ме притеснява. И честно казано не ме притеснява дори фактът, че Русия или някои други страни го правят. Това е напълно естествено за един политически лидер през 2026 г.“, заяви Ванс. По думите му проблем възниква, когато подобни операции реално влияят върху американските решения.

Ванс припомни, че и преди е отправял критики към противниците на споразумението с Иран, като е подчертавал, че САЩ предоставят на Израел отбранителна помощ за милиарди долари.

По повод критиките, че споразумението не засяга иранската ядрена и балистична програма, Ванс заяви, че независимо от каквото и да е външно влияние, президентът Доналд Тръмп е убеден, че Иран не трябва да разполага с ядрено оръжие.

„Да, смятам, че САЩ щяха да се включат в настоящата война с Иран и без влияние от страна на Израел. Президентът е силно убеден, и аз съм съгласен с това, че Иран не трябва да разполага с ядрено оръжие“, каза Ванс.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    14 2 Отговор
    Сигурен съм че не влияят ,като започнем с Ротшилд който ви печата долара дава ви го с лихва от нищото и медиите които промиват мозъците на оФцете

    14:28 16.07.2026

  • 2 оня с коня

    15 0 Отговор
    23-годишен украинец е арестуван в Полша за подбуждане към престъпление от омраза, според изявление, публикувано на официалния уебсайт на полската полиция.

    14:32 16.07.2026

  • 3 Историк

    12 1 Отговор
    Нормално, САЩ се управляват от евреи от миналото, та чак до днес.

    14:33 16.07.2026

  • 4 Някой

    8 0 Отговор
    Колонията САЩ на Израел, кога ще обяви независимост?

    Коментиран от #7

    14:41 16.07.2026

  • 5 Стадо

    8 0 Отговор
    Руснаците неочаквано пристигнаха на периметъра Славянск-Краматорск, след като превзеха Малиновка и Тихоновка!
    Украинската отбранителна линия беше разкъсана .

    14:44 16.07.2026

  • 6 Калоян

    3 0 Отговор
    Ванката казва в прав текст , че си имат и те една Галя от посолствоТО,която ги командори.

    14:49 16.07.2026

  • 7 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    САЩ не са колония а са еврейски проект още от създаването си.
    От всичките им президенти има само трима дето не е сигурно че са евреи. Всичко друго е евреин/хазараин. Всичките им съдии, сенатори, медийни магнати, оръжейни и петролни магнати- всичко това е евреин. И няма изключение. Няма.
    СССР също е еврейски проект. Вероятно са искали да направят две яки еврейски държави в различни места по света и от там да колят и бесят. Да ама в СССР се появил Сталин. А разговорите на Сталин с такива са били много кратки. Една дума само- расстрелять.
    Те за това сега не могат да му простят и го сатанизират. Дълга и широка е, но САЩ са еврейски проект и такива ще се си останат.

    14:51 16.07.2026