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ФБР създаде нови канали за сътрудничество с Китай и Русия срещу транснационалната престъпност

ФБР създаде нови канали за сътрудничество с Китай и Русия срещу транснационалната престъпност

5 Август, 2026 15:54 557 8

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Сътрудничеството включва обмен на служители, разузнавателна информация, съвместни разследвания и операции

ФБР създаде нови канали за сътрудничество с Китай и Русия срещу транснационалната престъпност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ са изградили нови партньорства в сферата на правоприлагането с Китай и Русия с цел борба срещу транснационални престъпления като трафик на фентанил, киберизмами и сексуална експлоатация на деца, заяви директорът на ФБР Каш Пател, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Сътрудничеството включва обмен на служители, разузнавателна информация, съвместни разследвания и операции. Представители на китайските правоохранителни органи са посещавали обекти на ФБР в САЩ, а американски агенти са пътували до Китай за работа по конкретни случаи.

По думите на Пател отношенията са ограничени до конкретни области на транснационалната престъпност и не представляват промяна в стратегическите съюзи на Вашингтон. Той подчерта, че партньорството с държави като Китай и Русия няма да замени традиционния формат „Пет очи“ със съюзниците от Канада, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия.

Инициативата обаче предизвика критики сред представители на контраразузнавателната общност, които предупреждават за рисковете от споделяне на чувствителна информация с държави, разглеждани от САЩ като стратегически противници.

Като пример за новия подход Пател посочи съвместната операция „Пясъчен долар“, проведена през май от ФБР, китайското Министерство на обществената сигурност и полицията в Дубай срещу мрежа за киберизмами. При акцията са били извършени стотици арести и са били иззети стотици милиони долари.

Директорът на ФБР заяви, че Вашингтон е наясно с рисковете, но смята, че те могат да бъдат контролирани чрез контраразузнавателни мерки и строг контрол върху достъпа до информация. По думите му целта е да се постигнат конкретни резултати в защита на американските граждани.


САЩ
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    Ей тоя на снимката ми мяза на един от тях

    15:56 05.08.2026

  • 2 НЕКАДЪРНИЦИТЕ ВИНАГИ

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    ТЪРСЯТ ПОМОЩ ОТ ДРУГ.

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  • 3 Факултето

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    И ФБР-то вече е наше.

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  • 4 А трафика на

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    сифилистични рускини кога?

    16:02 05.08.2026

  • 5 Тъкмо реших,че фбр-то се променя,и те

    0 1 Отговор
    побързаха да ме просветлят!Вербували агенти-за защита на американските граждани!?Жалко!Все си мисля,че ако ставаше въпрос за взаимна помощ и подкрепа би било много по-човешко!

    16:22 05.08.2026

  • 6 Е няма що

    3 1 Отговор
    щом и шефа им е от Бангладеш или Индия да не говорим че по всичките им сериали за ФБР агентите са все от члмосани значи представете си изобщо тия от СаЩ стават ли за нещо.

    16:31 05.08.2026

  • 7 Българин

    1 1 Отговор
    Защо ли ми е толкова интересно къв го търсят щатите в Русия и Китай,след като те са държавата с най много наркомани и наркоразпространители ,заради тази паплач целият бивш соц се напълни с дрогирани англосаксонски поддръжници,и туй било демократично

    16:38 05.08.2026

  • 8 Пуснали вълка

    1 0 Отговор
    да пази овцете, я стига…

    16:58 05.08.2026