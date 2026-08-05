ФБР създаде нови канали за сътрудничество с Китай и Русия срещу транснационалната престъпност

САЩ са изградили нови партньорства в сферата на правоприлагането с Китай и Русия с цел борба срещу транснационални престъпления като трафик на фентанил, киберизмами и сексуална експлоатация на деца, заяви директорът на ФБР Каш Пател, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
Сътрудничеството включва обмен на служители, разузнавателна информация, съвместни разследвания и операции. Представители на китайските правоохранителни органи са посещавали обекти на ФБР в САЩ, а американски агенти са пътували до Китай за работа по конкретни случаи.
По думите на Пател отношенията са ограничени до конкретни области на транснационалната престъпност и не представляват промяна в стратегическите съюзи на Вашингтон. Той подчерта, че партньорството с държави като Китай и Русия няма да замени традиционния формат „Пет очи“ със съюзниците от Канада, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия.
Инициативата обаче предизвика критики сред представители на контраразузнавателната общност, които предупреждават за рисковете от споделяне на чувствителна информация с държави, разглеждани от САЩ като стратегически противници.
Като пример за новия подход Пател посочи съвместната операция „Пясъчен долар“, проведена през май от ФБР, китайското Министерство на обществената сигурност и полицията в Дубай срещу мрежа за киберизмами. При акцията са били извършени стотици арести и са били иззети стотици милиони долари.
Директорът на ФБР заяви, че Вашингтон е наясно с рисковете, но смята, че те могат да бъдат контролирани чрез контраразузнавателни мерки и строг контрол върху достъпа до информация. По думите му целта е да се постигнат конкретни резултати в защита на американските граждани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МангоДжеси
15:56 05.08.2026
2 НЕКАДЪРНИЦИТЕ ВИНАГИ
15:57 05.08.2026
3 Факултето
15:59 05.08.2026
4 А трафика на
16:02 05.08.2026
5 Тъкмо реших,че фбр-то се променя,и те
16:22 05.08.2026
6 Е няма що
16:31 05.08.2026
7 Българин
16:38 05.08.2026
8 Пуснали вълка
16:58 05.08.2026