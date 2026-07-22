Ирански дронове атакуваха бази на САЩ в Кувейт

Ситуацията в Персийския залив ескалира критично. Рано сутринта на 22 юли Корпусът на ислямската революционна гвардия (КСИР) и иранската армия нанесоха масирани удари с дронове камикадзе и ракети срещу три ключови американски военни обекта на територията на Кувейт.

Официално изявление на иранската информационна агенция Tasnim потвърди, че мишени на атаката са били сухопътният логистичен център Camp Arifjan, вертолетното летище в Camp Udairi и военновъздушната база Ahmad al-Jaber. Иранската страна твърди, че операциите са прецизен отговор на продължаващите 11 поредни нощи на американски бомбардировки над Иран. Според съобщение на Fars News Agency, при атаката са поразени американски радарни системи за ранно предупреждение и хангари за безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper.

Кувейтските въоръжени сили реагираха незабавно. Изявление на Министерството на отбраната, разпространено от Reuters, посочва, че местните системи за противовъздушна отбрана са прехванали по-голямата част от противниковите дронове. Въпреки успехите на ПВО, кувейтските власти съобщават за нанесени материални щети по цивилна инфраструктура, включително повторни попадения в електроцентрали и съоръжения за обезсоляване на вода.

Конфликтът, започнал на 28 февруари 2026 г., се поднови с пълна сила, след като по-рано този месец президентът Доналд Тръмп обяви временното споразумение за примирие за "мъртво" поради спорове за контрола над Ормузкия проток.