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Ирански дронове атакуваха бази на САЩ в Кувейт

Ирански дронове атакуваха бази на САЩ в Кувейт

22 Юли, 2026 06:46, обновена 22 Юли, 2026 06:49 398 5

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  • удари

Нова вълна от въздушни удари в Близкия изток изправя Вашингтон и Техеран пред пълномащабна война, докато кувейтската ПВО прехваща вражески цели.

Ирански дронове атакуваха бази на САЩ в Кувейт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Персийския залив ескалира критично. Рано сутринта на 22 юли Корпусът на ислямската революционна гвардия (КСИР) и иранската армия нанесоха масирани удари с дронове камикадзе и ракети срещу три ключови американски военни обекта на територията на Кувейт.

Официално изявление на иранската информационна агенция Tasnim потвърди, че мишени на атаката са били сухопътният логистичен център Camp Arifjan, вертолетното летище в Camp Udairi и военновъздушната база Ahmad al-Jaber. Иранската страна твърди, че операциите са прецизен отговор на продължаващите 11 поредни нощи на американски бомбардировки над Иран. Според съобщение на Fars News Agency, при атаката са поразени американски радарни системи за ранно предупреждение и хангари за безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper.

Кувейтските въоръжени сили реагираха незабавно. Изявление на Министерството на отбраната, разпространено от Reuters, посочва, че местните системи за противовъздушна отбрана са прехванали по-голямата част от противниковите дронове. Въпреки успехите на ПВО, кувейтските власти съобщават за нанесени материални щети по цивилна инфраструктура, включително повторни попадения в електроцентрали и съоръжения за обезсоляване на вода.

Конфликтът, започнал на 28 февруари 2026 г., се поднови с пълна сила, след като по-рано този месец президентът Доналд Тръмп обяви временното споразумение за примирие за "мъртво" поради спорове за контрола над Ормузкия проток.


Кувейт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 0 Отговор
    Иран не атакува!
    Иран се отбранява!!!!!!

    06:55 22.07.2026

  • 2 Здрасти

    2 0 Отговор
    Хаха прехващане ама нали пак ни удрят хахаха пари на вятъра със тези модерни системи

    06:55 22.07.2026

  • 3 Дзааак

    2 0 Отговор
    А Безмер кога????

    Коментиран от #4

    06:56 22.07.2026

  • 4 Някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дзааак":

    Скоро! Сега не им е до нас но няма да ни забравят!

    07:04 22.07.2026

  • 5 бататея хаймърс

    0 0 Отговор
    почина скоропостижно успешно

    07:07 22.07.2026