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Въздушна тревога! За трети път днес дрон навлезе в румънското въздушно пространство край границата с Украйна
  Тема: Украйна

Въздушна тревога! За трети път днес дрон навлезе в румънското въздушно пространство край границата с Украйна

13 Август, 2026 23:39 527 32

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  • ракети-
  • дронове

Според Министерството целта е навлязла в румънското въздушно пространство на около 3,5 км от селището Килия Веке и е напуснала в посока Украйна 12 минути по-късно

Въздушна тревога! За трети път днес дрон навлезе в румънското въздушно пространство край границата с Украйна - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Румънското министерство на отбраната съобщи, че системата му за радарно наблюдение е засякла въздушна цел близо до границата с Украйна по р. Дунав днес следобед, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Целта е била засечена в 15:17 ч. местно (и българско) време, като в отговор три минути по-късно два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили са излетели от румънската база „Михаил Когълничану“, за да наблюдават ситуацията.

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Издадено е било и предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча.

Според Министерството целта е навлязла в румънското въздушно пространство на около 3,5 км от селището Килия Веке и е напуснала в посока Украйна 12 минути по-късно.

Това е третият инцидент с нарушаване на румънското въздушно пространство днес. Румъния вдигна във въздуха изтребители в отговор на група от пет въздушни цели, засечени в 1:27 ч. в района на Измаил. Малко след 9 сутринта изтребители бяха изпратени да проследят въздушна цел в северната част на окръг Тулча.

Пилоти на изтребители F-16 на румънските военновъздушни сили свалиха на 24, 25 и 26 юли три дрона, които навлязоха във въздушното пространство на страната, а руският посланик беше извикан в Министерството на външните работи, където му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Друг служител на мисията на Руската федерация в Букурещ бе обявен за персона нон грата в Румъния.

Същевременно Москва заяви, че твърденията на Румъния, че руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство, са "неоснователни".

В интервю за румънската телевизия Диджи 24 преди няколко дни Михайло Подоляк, който е основният съветник на украинския президент Володимир Зеленски, коментира, че Русия целенасочено изпраща дронове във въздушното пространство на Румъния.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    У нас и да влезе няма да разберем.

    Коментиран от #2, #11, #17

    23:41 13.08.2026

  • 2 Дрътия Софеанец ,

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако влезе надълбоко , ше го усетиш ..

    Коментиран от #4

    23:44 13.08.2026

  • 3 Храни куче да те лае

    8 1 Отговор
    Украйна ги атакува🤣😂🤣😂

    23:44 13.08.2026

  • 4 Ти като дърт

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дрътия Софеанец ,":

    ги знаеш тези неща. Ние младите още не сме ги чували, камо ли да ги усещаме

    Коментиран от #9

    23:45 13.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    СНОЩИ И ДНЕСКА
    СУВОРОВЦИ СА ДУМКАЛИ ВЕРМАХТА ПО ДУНАВСКИТЕ ПРИСТАНИЩА:)

    23:45 13.08.2026

  • 6 Ще има и още

    5 1 Отговор
    Там двете страни се замерят с по 250 - 300 дрона всеки ден, всяка една.
    Та тъй, ако за един дрон, тактиката е да се вдигат по два изстребителя , то при атака от 250 дрона колко изстребителя са нужни да се вдигнат ?
    Аз тази натовска математика нещо не я вдявам...

    23:46 13.08.2026

  • 7 СалоМан и проклятието на Герана обиец

    2 1 Отговор
    Много ще се нанефя ако някой от испанските mangaли със трошляк Ф/А-18 се размаже на паркета при лов на Герани и Мартин- Бейкър обновят ежекшън листа

    Коментиран от #21

    23:47 13.08.2026

  • 8 ВВП

    1 0 Отговор
    Хихихи! Мисля се за много умен.

    23:48 13.08.2026

  • 9 Дрътия Софеанец ,

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ти като дърт":

    Държиш ли , да ги усетиш ? На млади години ..

    Коментиран от #16

    23:48 13.08.2026

  • 10 За трети път днес

    5 1 Отговор
    урк вземат за мезе комшиите които не се досещат че не е Мечока

    Коментиран от #18

    23:48 13.08.2026

  • 11 Командант Реидив

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То нема даа преднамерено

    23:49 13.08.2026

  • 12 Показали

    1 1 Отговор
    на руския посланик парчета стиропор. А дали е пишело на руски, украински, български все още е под въпрос

    Коментиран от #29

    23:49 13.08.2026

  • 13 Пич

    1 0 Отговор
    Путин превзе ли Украйна?

    23:49 13.08.2026

  • 14 Робот

    1 1 Отговор
    До кога ще чакам Русия да ни освободи от кърлежите..? Да се почва и да свършва ..

    Коментиран от #19, #22

    23:49 13.08.2026

  • 15 Кътински пирамид

    2 0 Отговор
    Ние от Курило си искаме Курилските острови!

    23:50 13.08.2026

  • 16 Дрътьо,

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дрътия Софеанец ,":

    Не ти става.

    Коментиран от #23

    23:51 13.08.2026

  • 17 У нас и да влезе няма да разберем

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    затва урк ги взривяват да ни подскажат с дрончетата
    че е време отдавна русофободебилите да кихнат по заплатка в евро за бункера

    23:51 13.08.2026

  • 18 Брачетке ,

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "За трети път днес":

    Клетата руzzийка не е в тази посока ..

    23:52 13.08.2026

  • 19 Кърлежите

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Робот":

    все още не ядат метал ко се плашиш? По страшно ако ти спре тока, че и ИИ няма те спаси

    23:52 13.08.2026

  • 20 ВВП

    1 1 Отговор
    Вчера пиян колега улови две бомби в антидронните ни мрежи.
    Два караблика станаха подводници.

    23:53 13.08.2026

  • 21 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "СалоМан и проклятието на Герана обиец":

    Къпете се бре!

    Коментиран от #30

    23:55 13.08.2026

  • 22 Русия да ни освободи от кърлежите.

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Робот":

    от кои?

    цъкащите русофободебилните бълнуващи за копейки ли?

    23:55 13.08.2026

  • 23 Дрътия Софеанец ,

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дрътьо,":

    За дрове ли говорим ? Аз не съм педофил ..обичам некъпани землянкаджии . Им навра Томпсъна

    23:56 13.08.2026

  • 24 Инна

    1 1 Отговор
    Добре че Румъния ни пази от дроновите руски провокации. Сами няма да се справим.

    Коментиран от #28

    23:57 13.08.2026

  • 25 Спонсорирате фашизма в Украйна

    3 1 Отговор
    ще си им харесвате и дроновете.

    23:59 13.08.2026

  • 26 Тодор Живков

    1 2 Отговор
    Путин е половин евреин.

    Таз година половин евреин, догодина – цял.

    Коментиран от #32

    23:59 13.08.2026

  • 27 Лама Кифла

    2 0 Отговор
    влязъл за 12 минути и излязъл..........

    23:59 13.08.2026

  • 28 Свина

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Инна":

    То умрял някой с нас да се занимава да ни провокира ,ние на Иран с клечка им чивъркаме в окото с Безмер и те ни игнорират ,таа вече добре че е Румъния ,гиева и влася

    00:00 14.08.2026

  • 29 Алтънай

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Показали":

    Промотирали са му бригада за саниране на руската амбасада

    00:04 14.08.2026

  • 30 СалоМан и проклятието на Герана обиец

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Къпем са ,га има ,га няма са бършем

    00:05 14.08.2026

  • 31 Аеееее

    0 0 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    00:08 14.08.2026

  • 32 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тодор Живков":

    А зелю цел ивреин

    00:09 14.08.2026

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