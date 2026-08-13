Въздушна тревога! За трети път днес дрон навлезе в румънското въздушно пространство край границата с Украйна

Румънското министерство на отбраната съобщи, че системата му за радарно наблюдение е засякла въздушна цел близо до границата с Украйна по р. Дунав днес следобед, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.
Целта е била засечена в 15:17 ч. местно (и българско) време, като в отговор три минути по-късно два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили са излетели от румънската база „Михаил Когълничану“, за да наблюдават ситуацията.
Издадено е било и предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча.
Според Министерството целта е навлязла в румънското въздушно пространство на около 3,5 км от селището Килия Веке и е напуснала в посока Украйна 12 минути по-късно.
Това е третият инцидент с нарушаване на румънското въздушно пространство днес. Румъния вдигна във въздуха изтребители в отговор на група от пет въздушни цели, засечени в 1:27 ч. в района на Измаил. Малко след 9 сутринта изтребители бяха изпратени да проследят въздушна цел в северната част на окръг Тулча.
Пилоти на изтребители F-16 на румънските военновъздушни сили свалиха на 24, 25 и 26 юли три дрона, които навлязоха във въздушното пространство на страната, а руският посланик беше извикан в Министерството на външните работи, където му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Друг служител на мисията на Руската федерация в Букурещ бе обявен за персона нон грата в Румъния.
Същевременно Москва заяви, че твърденията на Румъния, че руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство, са "неоснователни".
В интервю за румънската телевизия Диджи 24 преди няколко дни Михайло Подоляк, който е основният съветник на украинския президент Володимир Зеленски, коментира, че Русия целенасочено изпраща дронове във въздушното пространство на Румъния.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #11, #17
23:41 13.08.2026
2 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако влезе надълбоко , ше го усетиш ..
Коментиран от #4
23:44 13.08.2026
3 Храни куче да те лае
23:44 13.08.2026
4 Ти като дърт
До коментар #2 от "Дрътия Софеанец ,":ги знаеш тези неща. Ние младите още не сме ги чували, камо ли да ги усещаме
Коментиран от #9
23:45 13.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СУВОРОВЦИ СА ДУМКАЛИ ВЕРМАХТА ПО ДУНАВСКИТЕ ПРИСТАНИЩА:)
23:45 13.08.2026
6 Ще има и още
Та тъй, ако за един дрон, тактиката е да се вдигат по два изстребителя , то при атака от 250 дрона колко изстребителя са нужни да се вдигнат ?
Аз тази натовска математика нещо не я вдявам...
23:46 13.08.2026
7 СалоМан и проклятието на Герана обиец
Коментиран от #21
23:47 13.08.2026
8 ВВП
23:48 13.08.2026
9 Дрътия Софеанец ,
До коментар #4 от "Ти като дърт":Държиш ли , да ги усетиш ? На млади години ..
Коментиран от #16
23:48 13.08.2026
10 За трети път днес
Коментиран от #18
23:48 13.08.2026
11 Командант Реидив
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То нема даа преднамерено
23:49 13.08.2026
12 Показали
Коментиран от #29
23:49 13.08.2026
13 Пич
23:49 13.08.2026
14 Робот
Коментиран от #19, #22
23:49 13.08.2026
15 Кътински пирамид
23:50 13.08.2026
16 Дрътьо,
До коментар #9 от "Дрътия Софеанец ,":Не ти става.
Коментиран от #23
23:51 13.08.2026
17 У нас и да влезе няма да разберем
До коментар #1 от "Последния Софиянец":затва урк ги взривяват да ни подскажат с дрончетата
че е време отдавна русофободебилите да кихнат по заплатка в евро за бункера
23:51 13.08.2026
18 Брачетке ,
До коментар #10 от "За трети път днес":Клетата руzzийка не е в тази посока ..
23:52 13.08.2026
19 Кърлежите
До коментар #14 от "Робот":все още не ядат метал ко се плашиш? По страшно ако ти спре тока, че и ИИ няма те спаси
23:52 13.08.2026
20 ВВП
Два караблика станаха подводници.
23:53 13.08.2026
21 Сатана Z
До коментар #7 от "СалоМан и проклятието на Герана обиец":Къпете се бре!
Коментиран от #30
23:55 13.08.2026
22 Русия да ни освободи от кърлежите.
До коментар #14 от "Робот":от кои?
цъкащите русофободебилните бълнуващи за копейки ли?
23:55 13.08.2026
23 Дрътия Софеанец ,
До коментар #16 от "Дрътьо,":За дрове ли говорим ? Аз не съм педофил ..обичам некъпани землянкаджии . Им навра Томпсъна
23:56 13.08.2026
24 Инна
Коментиран от #28
23:57 13.08.2026
25 Спонсорирате фашизма в Украйна
23:59 13.08.2026
26 Тодор Живков
Таз година половин евреин, догодина – цял.
Коментиран от #32
23:59 13.08.2026
27 Лама Кифла
23:59 13.08.2026
28 Свина
До коментар #24 от "Инна":То умрял някой с нас да се занимава да ни провокира ,ние на Иран с клечка им чивъркаме в окото с Безмер и те ни игнорират ,таа вече добре че е Румъния ,гиева и влася
00:00 14.08.2026
29 Алтънай
До коментар #12 от "Показали":Промотирали са му бригада за саниране на руската амбасада
00:04 14.08.2026
30 СалоМан и проклятието на Герана обиец
До коментар #21 от "Сатана Z":Къпем са ,га има ,га няма са бършем
00:05 14.08.2026
31 Аеееее
00:08 14.08.2026
32 Ба бааааа
До коментар #26 от "Тодор Живков":А зелю цел ивреин
00:09 14.08.2026